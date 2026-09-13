Kfar Shuba: Israel fragt Bürgermeister

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Eine israelische Patrouille, die in das Gebiet von Kfar Shuba im Südlibanon eindrang, fing am Samstag, den 12. September, den Präsidenten der Gemeinde Kassem al-Qadri ab, während sie ein Reservoir inspizierte, das die Stadt mit Wasser versorgte. Der Gemeindebeamte wurde verhört und sein Telefon beschlagnahmt, bevor er gehen konnte. Entgegen den ersten Berichten über seine « Verhaftung » teilte die Gemeinde am Sonntag mit, dass er nicht verhaftet oder an einen anderen Ort gebracht worden sei. Der Vorfall wirft jedoch erneut die Frage der Ausübung der libanesischen Souveränität in Gebieten auf, die von israelischen Übergriffen betroffen sind.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Gebiet von Kfar Shuba, einem Ort des Arqub nahe der Grenze zu Israel und dem umstrittenen Gebiet der Shab`a-Farmen.

Kassem al-Qadri, Präsident der Gemeinde Kfar Shuba und der Union der Gemeinden Arqoub, befand sich in der Nähe des Reservoirs, das den Ort mit Wasser versorgte, als es von einer israelischen Patrouille abgefangen wurde, die in das Gebiet eindrang.

Nach verfügbaren Informationen verhörten ihn israelische Soldaten und beschlagnahmten sein Handy. Der Gemeindebeamte wurde dann freigelassen.

Das Ereignis wurde zuerst als Festnahme dargestellt. Diese Qualifikation wurde jedoch von der Gemeinde Kfar Shuba abgelehnt.

Kfar Shuba bestreitet Festnahme seines Bürgermeisters

In einem Update, das am Sonntag, dem 13. September, veröffentlicht wurde, bestätigte die Gemeinde den Vorfall und gab gleichzeitig eine wesentliche Klarstellung zu ihren Fortschritten.

Sie erklärte, dass Kassem al-Qadri nicht verhaftet und nicht an einen anderen Ort gebracht worden sei. Der Präsident der Gemeinde ist in seiner Gemeinde und ist bei guter Gesundheit.

Diese Präzision führt zu einer Unterscheidung zwischen zwei Elementen. Die erste Ankündigung einer Festnahme entspricht nicht der von der Gemeinde übermittelten späteren Version. Auf der anderen Seite bleiben das Abfangen des Bürgermeisters durch eine israelische Patrouille, sein Verhör und die Beschlagnahme seines Telefons berichtet.

Der Vorfall behält daher auch ohne Festnahme im engeren Sinne einen wichtigen Umfang.

Es handelt sich um einen gewählten libanesischen Beamten, der eine Funktion in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwaltung seiner Gemeinde und einer für ihre Bewohner wesentlichen Infrastruktur hatte.

Der Bürgermeister inspizierte den Wassertank

Der Ort des Vorfalls ist eines seiner wichtigsten Elemente. Kassem al-Qadri war in der Nähe des Reservoirs, das Kfar Shuba mit Wasser versorgt.

Der Präsident einer Gemeinde kann aufgefordert werden, diese Ausrüstung im Rahmen seiner Aufgaben zu inspizieren. Die Wasserversorgung ist auch ein besonders wichtiges Thema in den Dörfern des Südens, die mit den Folgen militärischer Operationen, Zerstörung und Schwierigkeiten bei der Rückkehr konfrontiert sind.

Das Abfangen eines Gemeindebeamten unter diesen Umständen geht daher über das einzige von Angesicht zu Angesicht zwischen einer Patrouille und einem Zivilisten hinaus.

Es stellt sich die Frage nach der Fähigkeit der libanesischen lokalen Behörden, Zugang zu der Infrastruktur zu erhalten, für die sie verantwortlich sind, wenn israelische Streitkräfte in demselben Gebiet operieren.

Die konfiszierung des telefons des bürgermeisters fügt dem vorfall eine weitere dimension hinzu. Die verfügbaren Informationen stellen nicht genau fest, wonach das Militär gesucht hat oder was mit dem Inhalt des Flugzeugs passiert ist.

Die israelischen Streitkräfte sollten daher keine unentdeckte Absicht erhalten.

Ein neuer Einfall in den Südlibanon

Die Episode spielt hauptsächlich in einem Kontext zunehmender israelischer Operationen im Südlibanon.

In den letzten Tagen haben mehrere Orte Streiks, Sprengungen und Zerstörungen von Gebäuden erlebt. Landoperationen und militärische Bewegungen wurden auch in verschiedenen Sektoren berichtet.

In Mansouri, im Bezirk Tyre, wurde am Freitag der größte Teil der öffentlichen Schule zerstört. Die Anlage war zwei Tage zuvor direkt bedroht worden, nachdem explosives Material auf ihrem Dach abgelagert worden war.

In der Region Nabatiyah löste die Operation in Ali al-Taher am Donnerstagabend eine Explosion außergewöhnlicher Macht aus. Vibrationen wurden von seismologischen Stationen erkannt.

Israel behauptete, in diesem Gebiet ein wichtiges unterirdisches Hisbollah-Netzwerk zerstört zu haben und übernahm die operative Kontrolle über diese strategische Höhe.

In diesem Zusammenhang veranschaulicht der Vorfall von Kfar Shuba eine weitere Dimension der Landoperationen: die einmalige Kontrolle, die von israelischen Soldaten über die Bewegungen eines libanesischen Beamten ausgeübt wird.

Souveränität mehr als Vokabular

Die Korrektur des ursprünglichen Kontos ist wichtig. Ein Verhör mit anschließender Freilassung ist nicht gleichbedeutend mit einer Festnahme und Überstellung nach Israel.

Aber die Verweigerung der Festnahme beseitigt nicht die politische Frage, die durch das Ereignis gestellt wird.

Ein libanesischer Gemeindepräsident wurde von israelischen Soldaten abgefangen und verhört, während er sich im Gebiet seiner Gemeinde befand. Sein Telefon wurde beschlagnahmt.

Die Frage wird dann die der tatsächlich vor Ort ausgeübten Autorität.

Rechtlich und aus Sicht der libanesischen Institutionen steht Kfar Shuba unter libanesischer Souveränität. Aber wenn eine ausländische Patrouille ein Gebiet betreten, die Bewegung eines gewählten vorübergehend stoppen und ihn verhören kann, ist die konkrete Ausübung dieser Souveränität direkt betroffen.

Dies ist genau eines der Probleme, die sich aus der anhaltenden israelischen Präsenz und den Einfällen im Süden ergeben.

Kfar Shuba, ein besonders sensibler Sektor

Die Lage von Kfar Shuba gibt der Veranstaltung auch eine besondere Reichweite.

Die Stadt liegt in Arqoub, in der Nähe der Shabaa Farms und der Kfar Shuba Hills. Diese Region ist seit langem einer der sensibelsten Punkte an der südlichen Grenze des Libanon.

Territoriale Fragen sind aufgrund von Grenzziehungsstreitigkeiten und des Status benachbarter Gebiete besonders komplex.

Diese Geographie erklärt auch die militärische Bedeutung des Sektors. Die Höhen erlauben die Überwachung großer Gebiete und die dort stattfindenden Bewegungen werden regelmäßig von den verschiedenen Akteuren auf beiden Seiten der Grenze beobachtet.

Für die Bewohner haben diese strategischen Überlegungen sehr konkrete Konsequenzen. Sie beeinflussen den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen, Straßen, Wohnraum und kommunaler Infrastruktur.

Der Vorfall mit Kassem al-Qadri ist Teil dieser Realität.

Der libanesische Staat will seine Präsenz im Süden bekräftigen

Das Ereignis tritt ein, wenn die libanesischen Behörden genau auf der Notwendigkeit bestehen, die Präsenz des Staates im Süden zu stärken.

Premierminister Nawaf Salam sagte, dass die Anwesenheit der libanesischen Armee und der öffentlichen Institutionen ein Vertrauensfaktor für die Bewohner ist, die in ihre Dörfer zurückkehren möchten.

Die Regierung arbeitet auch an den materiellen Bedingungen der Rückkehr. Fertighäuser gelten als Übergangslösung für Familien, deren Häuser zerstört oder unbewohnbar gemacht wurden.

Gleichzeitig billigte der Ministerrat einen Gesetzentwurf, um den Verkauf und die Veräußerung anderer Immobilien in den von der israelischen Armee besetzten Gebieten zu verhindern.

Diese Maßnahmen dienen dem gleichen Anliegen: zu verhindern, dass die derzeitige militärische Situation dauerhafte territoriale Konsequenzen nach sich zieht.

Der Vorfall von Kfar Shuba zeigt jedoch die Schwierigkeit dieses Ehrgeizes, wenn lokale Beamte selbst eine israelische Patrouille treffen können, indem sie eine Infrastruktur in ihrer Gemeinde besuchen.

Nach der Zerstörung, die Frage der territorialen Kontrolle

Die jüngsten Ereignisse im Süden beschränken sich nicht mehr auf Luftangriffe.

Bauexplosionen, die Zerstörung der Infrastruktur, die Aufrechterhaltung militärischer Stellungen und Landeinfälle werfen eine umfassendere Frage nach der Dauer der israelischen Präsenz und ihren Folgen für die Bevölkerung auf.

Die Zerstörung eines Hauses verhindert oder verzögert die Rückkehr einer Familie. Die Zerstörung einer Schule erschwert die Zerstörung von Kindern. Schäden an einem Wassersystem betreffen eine ganze Gemeinde.

Das Abfangen eines Gemeindebeamten beeinträchtigt das Funktionieren der lokalen Verwaltung.

Diese verschiedenen Ereignisse sind nicht identisch und sollten nicht künstlich verwechselt werden. Ihre Akkumulation führt jedoch zu demselben Problem: der Schwierigkeit für den libanesischen Staat und die lokalen Behörden, ihre Autorität in bestimmten Teilen des Südens auszuüben.

Deshalb wird die Frage der Souveränität nicht nur an einer Landkarte oder der offiziellen Präsenz einer Grenze gemessen.

Es misst auch die Möglichkeit für einen Bürgermeister, frei auf das Wasserreservoir seiner eigenen Gemeinde zuzugreifen.