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Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, sagte am Mittwoch, den 16. September, dass Israel sich darauf vorbereitet, einen großen Krieg im Gazastreifen wieder aufzunehmen und ein Projekt durchzuführen, um seine etwa zwei Millionen palästinensischen Einwohner zu verlassen. Er beschreibt dieses Projekt als freiwillige « Migration ». Seine Erklärungen wurden zu einer Zeit abgegeben, als die Vereinigten Staaten dafür sorgten, dass keine Zwangsvertreibung der Bevölkerung geplant wurde und der seit Oktober 2025 geltende Waffenstillstand fragil blieb.

Israel Katz stellt den massiven Rückzug der Palästinenser aus Gaza nicht mehr als entfernte Hypothese dar. Israels Verteidigungsminister freut sich auf eine neue Offensive gegen die Hamas.

Ihm zufolge ist die israelische Armee bereit, die groß angelegten Kämpfe wieder aufzunehmen, wenn sie befohlen wird, die palästinensische Bewegung zu beseitigen. Diese Operation würde dann das umsetzen, was er den « Migrationsplan » nennt.

Das Projekt würde möglicherweise die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens oder etwa zwei Millionen Menschen betreffen.

Der Minister hatte bereits Anfang September erklärt, dass Israel bereit sei, ihre Abreise auf dem Land- und Seeweg zu organisieren. Er sagte, er warte auf die Vereinigten Staaten, von denen er sagte, dass sie Länder diskutieren würden, die Palästinenser aufnehmen könnten, die die Enklave verlassen.

Es wurde keine Einigung über solche Aufnahmeländer angekündigt.

Gaza: Katz bindet neuen Krieg und Rückzug der Palästinenser

Die neuen Erklärungen von Israel Katz stellen eine direkte Verbindung zwischen zwei Zielen her: der Wiederaufnahme der militärischen Offensive gegen die Hamas und der Umsetzung des Projekts, die palästinensische Bevölkerung zu verlassen.

Der Minister ist der Ansicht, dass es nur eine Frage der Zeit bis zu einem großen Ausbruch des Krieges ist.

Sie glaubt auch, dass die ausgehandelte Entwaffnung der Hamas nicht gelingen sollte. Die israelische Armee wäre daher bereit, in einer politischen Ordnung ihre Offensive wieder aufzunehmen, um « die Arbeit zu beenden », wie Katz es benutzte.

Diese Transaktion sollte in dem vom Minister vorgestellten Szenario dann die Umsetzung des Projekts « Migration » ermöglichen.

Israel Katz behauptete auch, dass 70 Prozent des Gazastreifens bereits während der israelischen Offensive nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 entvölkert worden seien.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass 70 Prozent der Bevölkerung den Gazastreifen verlassen haben. Fast die gesamte palästinensische Bevölkerung ist seit Beginn des Krieges intern vertrieben worden. Die Bewohner mussten ihre Nachbarschaft oder Stadt verlassen, manchmal mehrmals, während sie auf palästinensischem Territorium blieben.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die massiven Vertreibungen, die bereits durch den Krieg verursacht wurden, fanden hauptsächlich innerhalb des Gazastreifens statt. Das von Katz erwähnte Projekt betrifft den Rückzug der Palästinenser aus der Enklave.

Israel spricht von « freiwilliger Migration »

Die israelische Regierung präsentierte das Projekt als freiwilligen Ausreisemechanismus und nicht als Ausweisung.

Israel Katz sagt, dass eine Mehrheit der Palästinenser Gaza gerne verlassen würde. Es gibt jedoch keine öffentlichen Beweise dafür, dass eine Mehrheit der fast zwei Millionen Einwohner dauerhaft auswandern möchte.

Der Minister hatte Anfang September angedeutet, dass Israel Land- und Seeabfahrten erlauben könne. Das palästinensische Ziel ist eines der wichtigsten praktischen und diplomatischen Hindernisse für ein solches Projekt.

Diese Frage ist umso heikler, als die Bevölkerung von Gaza in einem Gebiet lebt, das durch fast drei Jahre Krieg weitgehend zerstört wurde. Fast alle Bewohner wurden mindestens einmal innerhalb der Enklave vertrieben und ein großer Teil der Wohnungen und der Infrastruktur wurde zerstört oder beschädigt.

Unter diesen Umständen ist die Unterscheidung zwischen freiwilliger Ausreise und Zwangsumsiedlung ein wichtiges Thema.

Der individuelle Wille, ein Territorium zu verlassen, kann nicht unabhängig von den Bedingungen beurteilt werden, unter denen seine Bewohner leben. In Gaza sind die Zerstörung von Wohnungen, aufeinanderfolgende Vertreibungen und anhaltende Streiks der Rahmen, in dem das israelische Projekt jetzt diskutiert wird.

Washington bestreitet Vertreibungsprojekt

Katz ‘Aussagen spiegeln Washingtons öffentliche Position nicht vollständig wider.

Der amerikanische Botschafter in Israel, Mike Huckabee, versicherte Anfang dieses Monats, dass es keinen Plan gebe, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben.

Der US-Diplomat unterschied eine Zwangsumsiedlung von einer Gelegenheit, die den Bewohnern gegeben wurde, die bereit waren, die Enklave zu verlassen. Er versicherte ihm, dass weder die Vereinigten Staaten noch Israel die Vertreibung gegen den Willen der Einwohner unterstützten.

Dies steht im Gegensatz zu der Formulierung von Israel Katz am Mittwoch, die die Wiederaufnahme einer militärischen Offensive ausdrücklich mit der nachfolgenden Umsetzung des « Migrationsplans » verband.

Gleichzeitig sagte der israelische Minister, dass die Vereinigten Staaten an Diskussionen über mögliche palästinensische Ziele teilnahmen. Washington hat nicht öffentlich eine Vereinbarung angekündigt, die etwa zwei Millionen Gazaner im Ausland willkommen zu heißen.

Die Meinungsverschiedenheit beinhaltet daher die genaue Art des Projekts. Katz verteidigt eine Emigration, die er als Freiwilligen bezeichnet. Die US-Behörden schließen Zwangsvertreibungen öffentlich aus.

Ägypten lehnt palästinensische Vertreibung ab

Das Projekt stößt auch auf regionale Opposition.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sissi bekräftigte am Mittwoch seine Ablehnung der palästinensischen Vertreibung. Diese Erklärung fand bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in Kairo statt.

Seit Beginn des Krieges hat sich Ägypten gegen die Übertragung der Bevölkerung von Gaza auf sein Territorium ausgesprochen. Das Thema betrifft direkt Kairo, da die Enklave auf Rafah-Ebene an Ägypten grenzt.

Die Frage der Bestimmungsländer bleibt somit unbeantwortet.

Israel Katz behauptet, dass Israel die notwendigen Mittel hat, um Land- und Seeabfahrten zu ermöglichen. Eine Verdrängung dieser Größenordnung würde jedoch erfordern, dass die Staaten die Einreise und Besiedlung der betroffenen Palästinenser akzeptieren.

Zu diesem Zeitpunkt wurde keine internationale Architektur für den Transfer der zwei Millionen Einwohner veröffentlicht.

Die Entwaffnung der Hamas im Zentrum von Katz Szenario

Israel Katz schrieb sein Projekt auch in die Blockade um die Entwaffnung der Hamas ein.

Der von US-Präsident Donald Trump im Oktober 2025 angekündigte Waffenstillstand hatte zu einer starken Verringerung der Kampfintensität und der Rückkehr israelischer Geiseln geführt, die immer noch in Gaza inhaftiert sind. Es sollte auch eine neue politische und sicherheitspolitische Phase eröffnen.

Ende Juli 2026 erklärte die Hamas ihre Bereitschaft, in einen Entwaffnungsprozess einzutreten. Ein von den Vereinigten Staaten unterstützter Fahrplan sieht eine schrittweise Aufgabe ihrer Waffen im Gegenzug für einen israelischen Rückzug vor.

Aber die Modalitäten und die Reihenfolge der verschiedenen Phasen bleiben umstritten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu weigert sich, sich zurückzuziehen, bis die Hamas eine überprüfbare Abrüstung erreicht hat. Diese Divergenz blockiert die Umsetzung der neuen Phase des Prozesses.

Israel Katz geht nun öffentlich davon aus, dass die ausgehandelte Abrüstung scheitern wird.

Auf dieser Annahme gründet sie die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Krieges. Die israelische Armee würde dann mit der Eliminierung der Hamas beauftragt werden, bevor das palästinensische Abreiseprojekt umgesetzt wird.

Fast drei Jahre Krieg verwüstet Gaza

Die Aussicht auf einen massiven Abgang kommt nach fast drei Jahren des Konflikts und der Vertreibung.

Der Angriff der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen am 7. Oktober 2023 tötete laut einer offiziellen israelischen Zählung 1.221 Menschen in Israel. Die Angreifer nahmen auch 251 Geiseln in den Gazastreifen.

Die israelische Offensive, die als Reaktion darauf gestartet wurde, führte laut dem Gesundheitsministerium von Gaza zu mehr als 73.700 Toten in der Enklave. Es unterscheidet keine Kämpfer von Zivilisten in seiner Aufzeichnung. Ihre Daten werden jedoch von den Vereinten Nationen als zuverlässig für die Gesamtbewertung der Verluste angesehen.

Der Waffenstillstand, der im Oktober 2025 in Kraft trat, reduzierte die Kämpfe erheblich, ohne sie zu beseitigen.

Israel führte weiterhin regelmäßige Streiks im Gazastreifen durch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Territoriums wurden seit Inkrafttreten des Waffenstillstands 1.375 Palästinenser getötet.

Auch die Zerstörung des Wohnungsbestandes bleibt beträchtlich. Vertriebene Familien leben weiterhin in beschädigten Gebäuden, weil es an Wohnraum mangelt. Am Mittwoch forderte der Einsturz eines Gebäudes in Gaza-Stadt, das bereits während des Krieges getroffen worden war, mehrere Dutzend Opfer und Verwundete.

In diesem verwüsteten Gebiet erwägt Israel Katz nun offen den Abzug der palästinensischen Bevölkerung.

Weniger als sechs Wochen vor den Wahlen in Israel am 27. Oktober fanden seine Erklärungen auch in einem Kontext des Wettbewerbs auf der rechten Seite statt. Der Minister reagierte am Mittwoch auf die Kritik eines anderen rechten politischen Führers, als er seine Position zu Gaza detailliert darlegte.

Die tatsächliche Wiederaufnahme des Krieges würde jedoch von einer politischen Entscheidung abhängen, die noch nicht bekannt gegeben wurde. Ebenso wurde kein klarer Zeitplan für den « Migrationsplan », kein Gastland offiziell benannt und Washington leugnet weiterhin die Existenz eines Projekts zur gewaltsamen Umsiedlung von Palästinensern außerhalb des Gazastreifens.