Beiruter Hafen: Michel Aoun beschwert sich nach Informationen über seine mögliche Herausforderung

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Der ehemalige Präsident Michel Aoun reichte am Mittwoch, dem 16. September 2026, eine Strafanzeige ein, nachdem Informationen über seine mögliche Beteiligung an der Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut veröffentlicht worden waren. Er wird in diesem Prozess durch seinen Anwalt Wadih Akl vertreten.

Die Beschwerde kommt am Tag nach der Verbreitung von Informationen, die einer anonymen gerichtlichen Quelle zugeschrieben werden. Nach Angaben der Behörden empfahl die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter Tarek Bitar, das ehemalige Staatsoberhaupt im Falle der Explosion vom 4. August 2020 zu verfolgen.

Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Entscheidung bekannt gegeben, Michel Aoun von Tarek Bitar anzuklagen. Die verbreiteten Informationen beziehen sich auf das, was der Staatsanwalt angeblich den Richter gefragt hat, der für die Entscheidung über die Staatsanwaltschaft verantwortlich ist.

Die von Michel Aoun eingereichte Beschwerde umfasst Beleidigungen, Verleumdungen, Verleumdungen, falsche Anschuldigungen, Verstöße gegen das Untersuchungsgeheimnis und die Herstellung falscher Informationen.

Michel Aoun verurteilt « Justizlecks »

Der ehemalige Präsident bestreitet die Bedingungen, unter denen die Informationen über seinen möglichen Angeklagten veröffentlicht wurden.

« In blutbefleckten Fällen ist ein Gerücht nicht nur ein vorübergehendes Wort. » Es stellt eine neue Aggression gegen die Opfer und einen Versuch dar, die Wahrheit zu ermorden, bevor sie das Heiligtum der Gerechtigkeit erreicht, sagte Michel Aoun.

Insbesondere bezieht es sich auf die als « Versagen » dargestellten Informationen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft in der Explosionsuntersuchung.

Michel Aoun entwickelt zwei Hypothesen. Wenn die veröffentlichten Informationen tatsächlich dem Inhalt des Gerichtsdokuments entsprechen, wirft ihre Offenlegung die Frage einer Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses auf. Wenn sie falsch waren, dachte er, dass das Problem der Herstellung und Verbreitung falscher Informationen entstand.

« Wenn das Leck echt ist, erhebt es den Verdacht der Verletzung der Geheimhaltung der Untersuchung; » Wenn es falsch ist, erhebt es den Verdacht, falsche Nachrichten zu machen und zu verbreiten, sagt er.

In beiden Fällen hält der ehemalige Präsident dies für einen Verstoß gegen das ordnungsgemäße Funktionieren der Justiz.

Er verurteilt auch den Versuch, die Fakten zu verzerren, die wahren Täter zu verbergen und eine mediale Verurteilung außerhalb des Gerichtsverfahrens zu konstruieren.

Eine mögliche Herausforderung im Zusammenhang mit seinem Wissen über Nitrat

Die Informationen, die zu der Beschwerde geführt haben, deuten darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft Tarek Bitar aufgefordert hatte, Michel Aoun wegen der Informationen, die er angeblich vor der Explosion hatte, zu verfolgen.

Laut der anonymen Justizquelle hinter diesen Enthüllungen war sich der ehemalige Präsident Berichten zufolge des Vorhandenseins von Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut und seiner Gefährlichkeit bewusst.

Nach der gleichen Version würde ihm die Anklage vorwerfen, dass er nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen habe, um dieser Gefahr zu begegnen, und dass er den Fall nicht vor den Conseil Supérieur de Défense gebracht habe.

Dies ist jedoch der Inhalt, der den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft von einer anonymen Quelle zugeschrieben wird. Das Dokument selbst wurde nicht veröffentlicht und Tarek Bitar gab nicht bekannt, dass er diese Elemente gegen Michel Aoun beibehalten hatte.

Die Unterscheidung ist entscheidend für den aktuellen Stand des Verfahrens: Der ehemalige Präsident ist Gegenstand von Informationen über diemögliche herausforderungkeine vom untersuchungsrichter angekündigte anklage.

Mehr als 70 Personen an der Strafverfolgungsprüfung beteiligt

Die Kontroverse folgte nach der Prüfung des Falles durch Richter Bitar durch Staatsanwalt Mohammad Saab.

Diese Arbeit legt die Verantwortlichkeiten von über 70 Personen fest, die an der Untersuchung beteiligt sind. Dazu gehören aktuelle und ehemalige Politiker, Militär- und Sicherheitsbeamte sowie Beamte. Einige waren bereits von Tarek Bitar während des Verfahrens befragt worden.

Die Staatsanwaltschaft untersuchte den Fall nach Abschluss der meisten vom Richter durchgeführten Untersuchungen.

Mohammad Saab übergab seine Prüfung am Dienstag, den 15. September. Es ist in diesem Zusammenhang, dass die Empfehlung in Bezug auf Michel Aoun gemacht wurde, nach den Informationen, die der anonymen gerichtlichen Quelle zugeschrieben werden.

Die Übermittlung des Dokuments an den Richter beendet das Verfahren jedoch nicht.

Die Entscheidung bleibt in Bitars Händen

Tarek Bitar muss nun die Position der Staatsanwaltschaft prüfen und über die rechtlichen Schritte entscheiden.

Es liegt in seiner Verantwortung, die Anklagen gegen die verschiedenen betroffenen Personen festzulegen. Sie kann auch zusätzliche Ermittlungshandlungen durchführen, bevor sie ihre Entscheidungen trifft.

Die dem Staatsanwalt zugeschriebene Empfehlung zu Michel Aoun bindet den Richter daher nicht automatisch.

Die Situation des ehemaligen Präsidenten bleibt rechtlich offen, bis Tarek Bitar spricht.

Die am Mittwoch eingereichte Beschwerde schafft auch ein neues Verfahren rund um die in der Akte verbreiteten Informationen. Michel Aoun bittet nun das Gericht, sich für die Bedingungen zu interessieren, unter denen die Elemente seines möglichen Angeklagten veröffentlicht wurden.

Es geht also um zwei getrennte Verfahren. Die erste bleibt Tarek Bitars Untersuchung der Explosion des Hafens und der Verantwortlichkeiten der betroffenen Personen. Die zweite betrifft die von Michel Aoun angeprangerten « richterlichen Lecks » und ihre Echtheit oder, nach der in seiner Beschwerde aufgestellten Hypothese, möglicherweise hergestellt.

Der ehemalige Präsident bestreitet daher keine Entscheidung, Anklage gegen ihn zu erheben, da keine solche Entscheidung angekündigt wurde. Seine Beschwerde kommt als Reaktion auf die Veröffentlichung von Informationen über eine Empfehlung, die angeblich von der Staatsanwaltschaft gemacht wurde und die Tarek Bitar noch nicht berücksichtigt hat.