Israel verstärkt Bombardierungen im Südlibanon

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Am Dienstag, den 25. August, intensivierten die israelischen Streitkräfte ihre Zerstörungs- und Feueroperationen in mehreren Gebieten des südlichen Libanon. Dynamiting, Hauszerstörungen, gepanzerte Bewegungen, Artilleriefeuer und Feuer wurden von Bint Jbeil bis Tyrus, einschließlich Nabatiyah und Marjayoun berichtet. Diese neue Sequenz kommt, als eine große Wirtschaftsdelegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Mittwoch, dem 26. August, zu einem zweitägigen Besuch in Beirut eintrifft, in einem Kontext, in dem der Libanon gleichzeitig versucht, den militärischen Druck im Süden einzudämmen und seine arabischen Wirtschaftsbeziehungen wiederzubeleben.

Dynamiting in mehreren südlichen Bezirken

Der Tag des 25. August wurde durch eine Reihe von israelischen Operationen auf einem großen Bogen von Grenzgebiet markiert. Von Montagabend bis Dienstag wurden Explosionen in Hadatha und am Stadtrand von Haris im Bezirk Bint Jbeil gemeldet.

Die Operationen wurden am Morgen fortgesetzt. In Zawtar al-Sharqiya, Distrikt Nabatiyah, wurden erhebliche Sprengungen gemeldet. In Ainata, Bezirk Bint Jbeil, zielte schweres Artilleriefeuer auf den westlichen Sektor der Stadt. Weitere Explosionen wurden in Sarbine und Mais al-Jabal berichtet.

In Doubeih, am westlichen Stadtrand von Mais al-Jabal, zerstörten israelische Streitkräfte mehrere Bauten. Dieses Gebiet des Bezirks Marjayoun ist eines der Gebiete, in denen regelmäßig über militärische Bewegungen und Zerstörungsoperationen berichtet wird.

Der Anstieg derdynamit im Südlibanonist eines der sichtbarsten Elemente des Drucks auf Gemeinden in der Nähe der Grenze. Sie wirkt sich unmittelbar auf Gebäude und Infrastruktur aus und erschwert die Stabilisierung der betroffenen Dörfer.

Gewehre, Artillerie und Feuer im Südlibanon

Die Operationen beschränkten sich nicht auf Abrisse. Israelische Militärfahrzeuge wurden in Houla, Markaba und Mansouri beobachtet. Andere Bewegungen wurden von Taybeh nach Qantara im Marjayoun-Gebiet gemeldet.

In Markaba fielen diese Bewegungen mit Artilleriefeuer zusammen. Bombardements betrafen auch mehrere andere Sektoren. Dazu gehören das Zibqine-Wadi, die Höhen von Ali al-Taher, Dohat Kfar Rummane und das Slouqi-Wadi.

Das Feuer betraf auch Bani Hayyan, wo während des Tages mehrere schwere Granaten gemeldet wurden. Bombardements trafen die Umgebung von Khiam, Qantara, Mansouri, Beit Lif, Sarbine und Baraachit. Schüsse wurden auch an mehreren Orten gemeldet.

Gleichzeitig trafen Brände landwirtschaftliche Flächen. Olivenhaine brannten zwischen Hadatha und Haris. Brände wurden auch in der Gegend von Ainata und in den Höhen von Jabal al-Warda in der Nähe von Markaba gemeldet.

Diese Brände fügen den durch militärische Operationen verursachten Schäden eine landwirtschaftliche Dimension hinzu. In Grenzdörfern ist Anbauland eine wichtige Einkommensquelle. Ihre Zerstörung oder Unzugänglichkeit beeinträchtigt daher Rückkehrmöglichkeiten und wirtschaftliche Erholung.

Mansouri und mehrere Gemeinden trafen während des Tages

Militärische Aktivitäten gingen über die Stunden weiter. In Mansouri, im Bezirk Tyre, wurden Abrisse und Luftangriffe gemeldet. Ein Merkava-Panzer wurde auch in der Gegend des Ortes beobachtet.

In Yater warf eine israelische Drohne ohrenbetäubende Granaten ab. In Dohat Kfar Rummane zielte eine Drohne auf ein Van-Fahrzeug. Das Projektil traf auf den Boden und Schrapnell erreichte das Fahrzeug, ohne nach den verfügbaren Informationen irgendwelche Verluste zu verursachen.

Die vorige Nacht war bereits von Schießereien in mehreren Sektoren geprägt. Ein Luftangriff zielte gegen 4 Uhr morgens auf den Kurs von Litani unter dem Kloster Deir Mar Mima in Deir Mimas.

Landdämme wurden auch in der Gegend von Deir Mimas, Burj al-Muluk und Kfar Killa errichtet. Einer von ihnen war laut Berichten am Dienstag etwa 150 Meter vom Burj al-Muluk entfernt.

Zusammengenommen zeigen diese ereignisse aktivitäten, die sich auf mehrere cazas und nicht auf einen einzelpunktvorfall verteilen. Operationen beinhalten die Zerstörung von Gebäuden, Landbewegungen, Bombardements, Überflüge und Drohnenoperationen.

Anhaltender Druck trotz ausgehandeltem Rahmen

Diese Sequenz tritt in einer Sicherheitsumgebung auf, die immer instabil ist. Nach der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im März 2026 gipfelten die diplomatischen Bemühungen, einschließlich der Vereinigten Staaten, im Juni in einem Rahmenabkommen zwischen dem Libanon und Israel.

Diese Vereinbarung sieht einen schrittweisen Rückzug Israels aus den besetzten libanesischen Gebieten vor, zusammen mit dem Einsatz der libanesischen Armee und der Behandlung der Waffenfrage bewaffneter Gruppen. Ihre Umsetzung bleibt jedoch unvollständig.

Die Operationen vom 25. August zeigen, dass die Situation vor Ort weit von einer Normalisierung entfernt ist. Die materielle Zerstörung ist eine unmittelbare Herausforderung für die Bewohner der betroffenen Gebiete. Sie erschweren den Wiederaufbau und sorgen für Unsicherheit über die Bedingungen für eine nachhaltige Rückkehr in mehrere Dörfer.

Das Thema bleibt auch mit den politischen und sicherheitspolitischen Gesprächen zwischen Beirut und Israel verbunden, die unter amerikanischer Vermittlung geführt werden. In Rom haben bereits mehrere Gesprächsrunden stattgefunden. Am Dienstag war noch kein endgültiger Zeitplan für eine neue Verhandlungsrunde bekannt gegeben worden.

Frankreich und Saudi-Arabien ihrerseits bekräftigten am 24. August ihre Unterstützung für eine Lösung, die den vollständigen Rückzug Israels aus dem libanesischen Territorium und die Entwaffnung bewaffneter Gruppen einschließt. Diese Position kommt zu einer Zeit, in der die Frage der effektiven Kontrolle des Territoriums weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen über die Zukunft des Südens steht.

Emiratische Delegation in Beirut erwartet

In diesem Zusammenhang empfängt Beirut am Mittwoch, den 26. August, eine wichtige Wirtschaftsdelegation der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Mission soll bis Donnerstag, den 27. August, im Libanon bleiben.

Sie wird von Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, dem emiratischen Außenhandelsminister, geleitet. Die libanesischen Wirtschaftsbehörden und Beamten hatten zunächst eine Delegation aus 67 Führern und Geschäftsleuten angekündigt. Weitere Informationen, die im Ansatz für den Besuch veröffentlicht wurden, beziehen sich auf etwa 80 Teilnehmer. Dieser Unterschied wird wahrscheinlich die Erweiterung der Zusammensetzung der Mission widerspiegeln, ohne dass eine vollständige endgültige Liste in den verfügbaren Elementen veröffentlicht wird.

Bereits am 24. August hatte Präsident Joseph Aoun die Vorbereitungen für den Besuch mit dem libanesischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tarek Mneimneh, erörtert. Die libanesischen Wirtschaftskreise stellen die Vertreibung als eine Phase der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Beirut und Abu Dhabi dar.

Premierminister Nawaf Salam begrüßte den Besuch der Delegation auch in einem Telefoninterview mit dem emiratischen Außenminister Abdallah bin Zayed. Der Besuch könne dazu beitragen, die Zusammenarbeit und die Partnerschaften zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Beirut will wirtschaftliches Vertrauen wiederherstellen

Bei dem Besuch in den Emiraten sollten Möglichkeiten für Kooperation und Investitionen in verschiedenen Sektoren angesprochen werden. Seine Zusammensetzung, die von Wirtschaftsführern, Investoren und Wirtschaftsführern dominiert wird, gibt ihm einen anderen Spielraum als herkömmliche diplomatische Missionen.

Es ist Teil der Annäherung zwischen Beirut und Abu Dhabi. Insbesondere hatten Präsident Joseph Aoun und Präsident Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyane in ihren früheren Gesprächen über die Stärkung der bilateralen Beziehungen gesprochen.

Für die libanesischen Behörden ist die Präsenz einer so großen Gruppe emiratischer Wirtschaftsakteure ein Signal, das nach Jahren der Finanzkrise und schwierigen Beziehungen zu Teilen der Golfstaaten gesucht wird. Dies allein bedeutet jedoch nicht, dass spezifische Investitionen getätigt werden. Die konkreten Ankündigungen müssen am Ende der Treffen am 26. und 27. August bewertet werden.

Die Sicherheitslage bleibt ein wesentliches Element dieser Gleichung. Die Erholung der Investitionen, der Wiederaufbau des Südens und die nachhaltige Rückkehr des ausländischen Kapitals hängen zum Teil von der Fähigkeit des Staates ab, das Territorium zu stabilisieren und das Risiko einer neuen Konfrontation zu verringern.

Die Gleichzeitigkeit der beiden Sequenzen ist am Mittwochmorgen besonders deutlich: Im Süden sind die Folgen der israelischen Bombardierungen und Bombenanschläge vom 25. August in mehreren Dörfern sichtbar; In Beirut eröffneten libanesische Beamte und die Emirate zwei Tage wirtschaftliche Gespräche. Die Ergebnisse der emiratischen Mission und die Entwicklung der militärischen Operationen in den Grenzregionen müssen nun parallel überwacht werden.