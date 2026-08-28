Libanon: Warum 17,5% Inflation in einer dollarisierten Wirtschaft?

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17,5% der inflation und 6,4% der rezession: das libanesische paradox

Die Weltbank prognostiziert jetzt eine durchschnittliche Inflationsrate von 17,5 Prozent für den Libanon im Jahr 2026 und einen realen Rückgang des BIP von 6,4 Prozent. Beide Zahlen müssen zusammen gelesen werden. Sie beschreiben eine Wirtschaft, die nicht überhitzt, aber schlecht ist, während sie teurer wird. Nach einem geschätzten Wachstum von 4,2% im Jahr 2025 wurde die fragile Erholung durch die neue Kriegsphase von 2026 unterbrochen. Nach Angaben der Weltbank würde der Konflikt das Wachstum um 10,4 reduzieren, was auf das Szenario hindeutet, das in seiner Abwesenheit vorherrscht.

Die Weltbank schreibt die Inflation explizit Lieferkettenstörungen, steigenden Versandkosten und steigenden Ölpreisen zu. Gleichzeitig betont sie, dass der Wechselkurs stabil geblieben sei, gestützt auf eine restriktivere Liquiditätspolitik in den Büchern und die Verwendung von Reserven. Diese Gegenüberstellung ist wesentlich: Anders als im Zeitraum 2019-2023 kann die Inflation von 2026 nicht mehr hauptsächlich durch den Zusammenbruch des Pfunds erklärt werden.

Die Zahl von 17,5% scheint umso dramatischer zu sein, da die Wirtschaft weitgehend dollarisiert ist. Viele Waren und Dienstleistungen werden direkt angezeigt oder implizit in Dollar berechnet. Ein erheblicher Teil der privaten Löhne wird in frischen Dollars gezahlt. Mieten, Schulgebühren, Gebühren, Hotels, Restaurants und ein großer Teil des Geschäfts sind auf eine amerikanische Rechnungseinheit zurückgekehrt. In einer normal dollarisierten Wirtschaft sollte eine nachhaltige Wechselkursstabilisierung die lokale Inflation allmählich näher an die internationale Inflation bringen.

Das ist nicht der Fall. Das Statistische Zentralamt hat im Juli 2026 eine jährliche Inflation von 15,69 Prozent gemessen, nach 17,25 Prozent im Juni und 19,04 Prozent im Mai. Die Prognose der Weltbank verlängert daher eine bereits beobachtete Inflation. Die Frage ist, warum eine Wirtschaft, deren De-facto-Währung zunehmend der Dollar ist, weiterhin eine so hohe Inflation erlebt.

Eine Dollarisierung, die die Währung stabilisiert hat, ohne die Wirtschaft zu normalisieren

Die Dollarisierung reduziert den Wechselkurskanal erheblich. Als das Pfund zusammenbrach, sah jedes importierte Produkt seinen Preis in Pfund explodieren, selbst wenn sein Preis in Dollar stabil blieb. Die Devisenstabilisierung hat den Hauptteil dieses Mechanismus neutralisiert. Die anhaltende zweistellige Inflation zeigt also, dass sich ihre Quelle verlagert hat: Der Libanon hat sich von hauptsächlich monetärer und kablischer Inflation zu Inflation von Kosten, relativen Preisen, Steuern, Finanzierung und struktureller Dysfunktion bewegt.

Vor dem neuen Krieg prognostizierte die Weltbank noch eine Inflation von 2026. Dieses Kontrafaktum ist kostbar. Selbst ohne den militärischen Schock hätte der Libanon wahrscheinlich eine höhere Inflation aufrechterhalten als eine normal funktionierende dollarisierte Wirtschaft. Somit gab es bereits eine länderspezifische Inflationsprämie.

Panama oder Ecuador zeigen, dass die Verwendung des Dollars keine zweistellige Inflation bedeutet. Die Währung kann die gleiche sein, während sich die Kosten für Kredit, Steuern, Energie, Infrastruktur, Wettbewerb und politisches Risiko radikal unterscheiden. Der Libanon hat dollarisiert, ohne seine Banken vollständig umzustrukturieren, einen normalen Kreditmarkt wiederherzustellen, seine Staatsschulden umzustrukturieren und die Normalisierung der öffentlichen Dienstleistungen abzuschließen. Die Währung hat sich schneller stabilisiert als die Wirtschaft.

Was der CPI-Basket sagt

Die Gewichtung des Preisindex ermöglicht eine erste buchhalterische Aufgliederung. Lebensmittel und alkoholfreie Getränke machen etwa 20 % des Warenkorbs aus und stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 14,49 %. Ihr ungefährer Beitrag beträgt 2,90 Punkte. Die von seinem Eigentümer bewohnten Wohnungen mit einem Gewicht von 13,6% stiegen um 8,87 Prozent oder etwa 1,21.

Transport macht 13,1% des Korbs aus und stieg um 27,61% oder etwa 3,62 Punkte. Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe wogen 11,8% und erhöhten sich um 20,76% oder etwa 2,45 Punkte. Bildung, mit 6,6% gewichtet, sprang um 35,72% oder 2,36 Punkte.

Diese fünf Punkte allein repräsentieren fast 12,5 Punkte von den 15,69 beobachteten Inflationspunkten. Transport, Energie und Lebensmittel sind besonders empfindlich gegenüber Öl, Fracht und Kriegsstörungen. Bildung und Wohnungswesen zeigen weitere interne Mechanismen auf: Gehälter, Mieten, Fixkosten, Tarifaufholung und Dollaranpassung.

Krieg: Hauptschock, aber unvollständige Erklärung

Der beste Weg, um die Auswirkungen des Konflikts zu beurteilen, besteht darin, Szenarien vor und nach seiner Verschlechterung zu vergleichen. Vor dem Schock musste die Inflation auf 10% zurückgehen. Es wird nun erwartet, 17,5% zu erreichen. Ohne zu behaupten, dass der ganze Unterschied kausal auf den Krieg zurückzuführen ist, werden mehrere zusätzliche Punkte eindeutig mit dem Konflikt und seinen Folgen in Verbindung gebracht.

Wir dürfen nicht naiv Krieg, Öl und Fracht hinzufügen. Öl, Seeversicherungen, logistische Umwege, Brüche und Vorsorgevorräte sind genau die Kanäle, über die der Krieg an die Preise weitergegeben wird. Wir müssen in drei Blöcken argumentieren: normale internationale Inflation; libanesische strukturelle Inflation; zusätzlicher Krieg.

Energie, erster Multiplikator

Libanon ist besonders anfällig für Energiepreise, weil Energie mehrmals in die Wertschöpfungskette eingreift. Ein Anstieg des Öls erhöht das Benzin, aber auch den Straßenverkehr, die Lieferungen, die Landwirtschaft, den Bau und die Verteilung. Diesel treibt private Generatoren an, die immer noch massiv zum öffentlichen Strom komplementär sind. Es ist daher Teil der Kosten für einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Hotel, ein Krankenhaus, ein Kühlhaus, ein Fabrik- und Wohngebäude.

Der Verkehr und die Wasser-, Strom-, Gas- und Tankstelle stellen zusammen mehr als sechs Punkte des buchhalterischen Beitrags zur Inflation im Juli dar. Es wäre falsch, diese sechs Punkte allein dem Öl zuzuweisen, da sie Steuern, Zölle und Margen beinhalten. Sie zeigen aber, warum ein direkter und indirekter Beitrag mehrerer Punkte plausibel ist.

Fracht, Versicherung und Inventar

Für ein hochimportierendes Land ist der Ab-Werk-Preis nur ein Teil des Preises im Libanon. Wir müssen Fracht, Versicherungen, Hafengebühren, Finanzierung während des Transports, Lagerung und Verteilung hinzufügen. Krieg erhöht die Risikokosten und kann Importeure dazu bringen, mehr Bestände zu halten. Die zusätzliche Aktie sperrt Kapital und muss finanziert werden.

In Zeiten der Unsicherheit erscheint auch die Preisgestaltung zu Wiederbeschaffungskosten. Ein Händler kann die erwarteten Kosten seiner nächsten Lieferung mit dem Preis eines bereits im Regal befindlichen Produkts integrieren. Wenn der nächste Container wahrscheinlich teurer ist, erscheint der Anstieg noch vor seiner Ankunft. Dieses Verhalten ist individuell rational, aber gemeinsam inflationär.

Die Bankenkrise: eine unsichtbare Steuer

Der am meisten unterschätzte Strukturfaktor ist die Bankenkrise selbst. Die Dollarisierung hat die Rechnungseinheit stabilisiert, aber das Kreditsystem nicht wiederhergestellt.

In einer normalen Bankwirtschaft finanziert ein Importeur seinen Bedarf an Betriebskapital, erhält ein Akkreditiv und verfügt über Geschäftsleitungen. Im Libanon sind die Bedingungen viel härter. Die Barabdeckung kann sehr hoch sein und ausländische Korrespondenten beinhalten eine Länderrisikoprämie. Ein Unternehmen muss möglicherweise seine eigenen Dollars immobilisieren, lange bevor die Waren verkauft werden.

Diese Kosten sind im CPI unter einer „Bankenkrise nicht enthalten. Es wird zum Selbstkostenpreis aufgenommen. Drei Monate mit einer jährlichen Bankfinanzierung von 5% machen etwa 1,25% des finanzierten Betrags aus. Vier Monate Eigenmittel, denen ein Unternehmen Opportunitätskosten von 15 % zuweist, machen etwa 5 % aus. Dieses Beispiel ist keine Schätzung der durchschnittlichen libanesischen Kosten; es zeigt, warum das Fehlen eines normalen Kredits ein Produkt erhöhen kann, selbst wenn sein internationaler Preis stabil ist.

Die Verzögerung der Umstrukturierung macht dieses strukturelle Phänomen aus. Eine Bank, die normalerweise keine Kredite vergibt, finanziert kein Inventar, keine Ausrüstung oder Investitionen. Unternehmen verwenden ihre eigenen Mittel mehr, suchen nach höheren Margen und weniger leicht zu absorbieren Schocks. Die Bankenkrise wirkt als Multiplikator: Sie verursacht kein teures Öl oder teure Fracht, sondern erhöht deren Übertragung.

Das Problem war vor 2019 sichtbar

Die IWF-Dokumente für 2015 und 2016 zeigen, dass die Fragilität bereits sichtbar war. Die Bruttoreserven der BDL gingen zwischen Mai 2015 und Mai 2016 um 10,1% zurück. Angesichts der Verlangsamung der Kapitalzuflüsse startete die Zentralbank im Jahr 2016 Finanzierungsoperationen, die die Bruttoreserven erhöhten.

Aber diese Verbesserung hatte ein Gegenstück. Der IWF erklärte ausdrücklich, dass die Transaktion die von Banken im Ausland gehaltene Fremdwährungsliquidität erheblich reduziert und die Fremdwährungsverbindlichkeiten der BDL erhöht habe.

Die externe Liquidität der Banken stieg von einem Höchststand von rund 18 Milliarden US-Dollar im Juni 2011 auf 10,4 Milliarden US-Dollar im Mai 2016 und auf weniger als 8,5 Milliarden US-Dollar Ende August 2016. Der IWF wies darauf hin, dass dies ihre Abhängigkeit von der BDL für ihre Fremdwährungsliquidität erhöhte.

Das Financial Engineering hat somit die Bruttoreserven der Zentralbank verbessert und gleichzeitig die autonome Liquidität des Bankensystems verschlechtert. Ein Teil des Kissens, das in der BDL erschien, entsprach Dollar, die von den Banken überwiesen wurden.

Bruttoreserven und Nettoreserven

Eine Bruttoreserve ist ein Vermögenswert. Es sagt nicht, wer dieses Kapital wirtschaftlich hat oder welche Verpflichtungen es hat. Wenn eine Bank eine Milliarde Dollar an die BDL überweist, erfasst die Zentralbank einen zusätzlichen Vermögenswert und gleichzeitig eine Schuld an die Bank. Betrachtet man nur die Vermögenswerte, so entsteht der Eindruck, dass die Reserven steigen; die Konsolidierung der Bilanzen zeigt, dass keine neuen externen Vermögenswerte für das Land geschaffen wurden.

Die Frage der Nettoreserven ist daher wichtiger als die der Bruttoreserven, um die Solvenz und Liquidität des Systems zu analysieren. Das Argument, dass die Nettogeldposition der BDL bereits 2015 negativ war, muss auf einer genauen Definition und einer homogenen Reihe beruhen. Sie steht jedoch im Einklang mit der IWF-Diagnose der Kontraktion von Netto-Auslandsvermögen und der wachsenden Abhängigkeit des Systems von Einlagen.

Das Bild einer intakten Mindestreservebox sollte vermieden werden. Der buchhalterische Anspruch einer Bank an die BDL bedeutet nicht, dass ein identischer Betrag an liquiden Dollar noch vor der Bank verfügbar ist.

Bilanzierungsnachweis: Nettoreserven waren 2015 bereits negativ

Der wichtigste Punkt kann nun bedingungslos festgelegt werden. Die bereinigte Finanzpositionstabelle der Alvarez & Marsal-Prüfung schätzt die Netto-Devisenreserven der Libanesischen Bank bis Ende 2015 auf -5,5 Milliarden Dollar. Sie stiegen 2016 auf -14,7 Milliarden, 2017 auf -25,3 Milliarden, 2018 auf -35 Milliarden, 2019 auf -59,7 Milliarden und 2020 auf -71,8 Milliarden.

Die Differenz zwischen Brutto- und Nettoreserven ist hier entscheidend. Im Jahr 2015 hat die BDL nach bereinigten Zahlen noch 35,8 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungsreserven, aber ihre Fremdwährungsverbindlichkeiten liegen bereits bei 41,3 Milliarden US-Dollar. Der Bruttobestand ist positiv; die Nettoposition ist negativ.

Verpflichtungen gegenüber Banken machen den größten Teil des Ungleichgewichts aus. Bankeinlagen in BDL-Dollar erreichten 2015 40,3 Milliarden US-Dollar, 2016 53 Milliarden US-Dollar und 2019 83,7 Milliarden US-Dollar. Die Zentralbank behält daher sichtbare externe Vermögenswerte, aber diese haben viel größere Dollarschulden als Gegenstück.

Diese Demonstration korrigiert eine Lesart, die die öffentliche Debatte seit langem dominiert: Der Libanon hatte kein Nettopolster, das den Bruttoreserven von 2015 entspricht. Das System hatte bereits mehr Forderungen an die BDL in Dollar als auf Devisenreserven zur Verfügung.

Tabelle — Angepasster BDL-Status gemäß Alvarez & Marsal-Audit

Jahr Reserven FX Verpflichtungen FX Nettoreserven Bankeinlagen in USD bei BDL Bereinigte Eigenmittel 2015 35 8 41,3 -5,5 40.3 -15,0 2016 39,4 54.1 -14,7 53.0 -23.9 2017 38 6. 63.9 -25,3 62,8 -25,9 2018 31 1. 73 1. -35,0 73 1. -33,4 <g id= »11″>2019</g>). 25,9 84.6 -59,7 80 7. -39,0 2020 18,4 90,2 -71,8 89,4 – 51.3

Betrag in Milliarden Dollar. Die Daten sind die bereinigten Zahlen, die in der Analyse von Toufic Gaspard auf der Grundlage des Alvarez & Marsal-Berichts wiedergegeben wurden.

Quelle: bereinigte Tabelle aus dem Alvarez & Marsal Audit; Libnanews Grafik.

Financial Engineering hat die Liquidität verschoben, anstatt sie zu schaffen

Die IWF-Dokumente zeigen, dass das Financial Engineering 2016 die Bruttoreserven der BDL erhöht hat, aber um den Preis eines Rückgangs der autonomen externen Liquidität der Banken und eines Anstiegs der Fremdwährungsverbindlichkeiten der Zentralbank.

Die externe Liquidität der Banken stieg von rund 18 Milliarden US-Dollar im Juni 2011 auf 10,4 Milliarden US-Dollar im Mai 2016 und auf weniger als 8,5 Milliarden US-Dollar Ende August 2016. Im Jahr 2017 stellte der IWF auch fest, dass die meisten Banken die 100%ige Fremdwährungsliquiditätsquote nicht einhielten, als langfristige Einlagen bei BDL von hochwertigen liquiden Vermögenswerten ausgeschlossen wurden.

Der IWF erklärte, dass es den Investitionen der Regierung und der BDL an Liquidität auf den privaten Märkten mangelte. Im Jahr 2019 stellte er fest, dass die Operationen seit Herbst 2017 im Februar 2019 mehr als 24 Milliarden US-Dollar von Banken an die BDL gebracht hatten, während die monetären Bedingungen verschärft und die Privatkredite reduziert wurden.

Es war daher keine Schaffung von Dollar für das konsolidierte System. Banken übergaben Währungen an die BDL und erhielten im Gegenzug hoch vergütete Forderungen. Die Einzelbilanz der Zentralbank schien brutto gestärkt zu werden; Die freie externe Liquidität des Bankensektors ging zurück.

April 2026: Drei Definitionen von Reserven führen zu drei Diagnosen

Im April 2026 veröffentlichte die BDL 54,26 Milliarden Dollar an externen Vermögenswerten, darunter Gold. Gold allein macht 42,71 Milliarden aus. Die liquiden Aktiva in Nicht-Goldwährungen betragen nur 11,38 Milliarden, und die Nettoliquidität der direkten externen Verbindlichkeiten der BDL beträgt rund 9,53 Milliarden.

Gleichzeitig berichten die Banken über Einlagen in Höhe von rund 75,98 Milliarden US-Dollar bei der Zentralbank. Die Haftungsreihe der BDL gibt mit 78,89 Milliarden einen etwas anderen Umfang an. In beiden Fällen übersteigen die Bankforderungen bei weitem die goldfreien liquiden Aktiva.

Während 90% der Bankeinlagen beim BDL als Fremdwährungsverbindlichkeiten betrachtet werden, liegt eine große Nettoposition bei -58,84 Milliarden. Mit einer 100% igen Annahme erreichte es -66,44 Milliarden. Dies sind keine offiziellen Zahlen: Es sind Sensitivitätstests, die zeigen, wie sehr die Schlussfolgerung von der Behandlung von Bankverbindlichkeiten abhängt.

Gold kann nicht einfach zu den verfügbaren Währungen hinzugefügt werden, um zu dem Schluss zu kommen, dass die BDL liquide ist. Es ist ein großes Kapital, aber seine Mobilisierung hängt von rechtlichen und politischen Zwängen ab. Bankeinlagen sind entweder fällige oder Umstrukturierungsverbindlichkeiten des Systems.

Tabelle — Aufeinander folgende Schichten der externen Bilanz der BDL, April 2026

Aggregat Mrd. USD Auslegung Externe Vermögenswerte mit Gold 54.26 Höchster Bruttobestand Oder 42.71 Vermögenswerte, nicht wie Bargeld FX liquide Aktiva ohne Gold 11:38 Uhr Veröffentlichte Währungen und liquide Wertpapiere Weniger: Externe Direktverpflichtungen 1,84 Externe Verbindlichkeiten FX Nettoliquide externe Verbindlichkeiten 9.53 Enge Maßnahme Bankeinlagen bei BDL 75,98 Bilanzierung von Banken Große Position, wenn 90% der Einzahlungen FX sind -58,84 Empfindlichkeitsprüfung Große Position, wenn 100% der Einzahlungen FX sind -66,44 Maximale Prüfung

Quellen: Bank of Lebanon, April 2026; Berechnungen Libnanews.

Mindestreserven sind kein separater Safe

Das regulatorische Verhältnis von 14% bietet einen weiteren Konsistenztest. Als Stellvertreter für die 84,51 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungskundeneinlagen, die im April in Banken registriert wurden, würde dies 11,83 Milliarden US-Dollar betragen.

Dieser Betrag ist bereits 0,46 Milliarden US-Dollar höher als die goldfreien liquiden Vermögenswerte der BDL. Nach Abzug der direkten externen Verpflichtungen beträgt die Lücke rund 2,30 Milliarden.

Diese Berechnung ist keine formale regulatorische Schätzung: Die genaue Grundlage schließt bestimmte Gebührenkonten aus und enthält Ausnahmen. Es zeigt jedoch, dass der Begriff « Mindestreserven » nicht als Beweis dafür verstanden werden kann, dass ein intakter Umschlag von 14 Prozent aller Einlagen außerhalb der Gesamtbilanz der BDL noch existiert.

Tabelle — Konsistenztest mit 14 %-Verhältnis, April 2026

Element Mrd. USD Lesung Kundeneinlagen in Fremdwährung 84,51 Gebietsansässige + Gebietsfremde 14 % als näherungswert 11.83 Richtwert, genaue Nicht-Regulierungsgrundlage BDL liquide goldfreie FX-Vermögenswerte 11:38 Uhr Differenz: -0,46 Nettoliquide Devisenforderungen 9.53 Differenz: -2,30

Die eigene Liquidität der Banken ist extrem schwach geworden

Die Gesamtbilanz vom April 2026 zeigt 0,83 Milliarden US-Dollar an Bargeld und Einlagen bei anderen nicht ansässigen Zentralbanken und 5,55 Milliarden US-Dollar an Forderungen des nicht ansässigen Finanzsektors. Die Bruttoauslandsliquidität liegt damit bei 6,38 Milliarden.

Nach Abzug von 2,25 Mrd. Verbindlichkeiten gegenüber dem gebietsfremden Finanzsektor sank die Nettoliquidität auf 4,13 Mrd., d.h. nur 4,89 % der Kundeneinlagen in Fremdwährung.

Eine vorläufige Untergrenze von 3% beträgt bereits 2,54 Milliarden. Der verbleibende Betrag beträgt nur 1,59 Milliarden US-Dollar vor Einlagen, operativen Anforderungen, belasteten Vermögenswerten und außerbilanziellen Verbindlichkeiten.

Im Gegensatz dazu belaufen sich die Einlagen der Banken beim BDL auf rund 75,98 Milliarden oder 89,90 Prozent der Kundeneinlagen in Fremdwährung. Der Kern der Bankbilanz bleibt daher eine Inlandsverschuldung der Zentralbank, keine unabhängige externe Liquidität.

Diese aggregierten Zahlen stimmen mit der Idee überein, dass mehrere große Banken ihre freie Liquidität Anfang 2026 erschöpft haben. Sie machen es jedoch nicht möglich zu sagen, dass alle Alpha-Banken einzeln bei Null sind: Eine Bank-für-Bank-Demonstration würde die Einlagen, belasteten Vermögenswerte, außerbilanziellen Verbindlichkeiten und den operativen Puffer jedes Instituts erfordern.

Tabelle — Liquiditätsskala der Geschäftsbanken, April 2026

Indikator Mrd. USD % der Deviseneinlagen Lesung Kundeneinlagen in Fremdwährung 84,51 100,00 % Vergleichsgrundlage Geringe externe Liquidität brutto 6,38 7,55% Sonstige Zentralbanken + finanzielle Forderungen NR Schmale Nettoauslandsliquidität 4.13 4,89 % Nach finanziellen Verbindlichkeiten NR 3 % indikative Untergrenze 2.54 3:00 Als Proxy verwendete Aufsichtsschwelle Rückstände nach dem Boden 1,59 1,89 % Vorfrischeinlagen und operative Anforderungen Einlagen bei der BDL 75,98 89,90 % Inländische Schulden, nicht unabhängige Liquidität Nettobreite Außenposition -12.82 -15,17 % Einschließlich gebietsfremder Kundeneinlagen als Verbindlichkeiten

Abbildung — Unabhängige externe Liquidität und Einlagen bei der BDL

Quelle: Konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken, April 2026; Berechnungen von Libnanews.

Kreditbriefe fast zusammengebrochen

Im Jahr 2016 gab es rund 5,72 Milliarden US-Dollar an Dokumentenermächtigungen zur Finanzierung von Importen. Die in Anspruch genommenen Mittel beliefen sich auf 5,31 Milliarden, der Bestand lief am Ende des Jahres auf 1,35 Milliarden.

Zwischen Januar und April 2026 waren die Eröffnungen nur 16,14 Millionen Dollar. Selbst mechanisch annualisiert würde der Fluss nur 48,42 Millionen erreichen. Der Rückgang gegenüber 2016 beträgt 99,15%.

Die auf Jahresbasis verwendeten Mittel gingen um 98,67 % zurück, und der Bestand der laufenden Mittel war mit 63,58 Mio. im April 2026 um 95,30 % niedriger als Ende 2016.

Dieses Ergebnis ist einer der direktesten Indikatoren für das Verschwinden der traditionellen Bankfinanzierung für den Außenhandel. Importe sind nicht verschwunden; ihre Finanzierung verlagerte sich auf Bargeld, Eigenkapital, externe Garantien oder Nichtbanken. Die Kosten des entsprechenden Kapitals werden in die Preise einbezogen.

Tabelle — Dokumentarische Einfuhrgutschriften: 2016 gegenüber 2026

Indikator 2016 2026 Rücken Mittelausstattung 5717,4 MIO. USD 48,4 Mio. USD annualisiert -99,15 % Verwendete Mittel 5314,4 MIO. USD 70,5 Mio. USD annualisiert -98,67 % Laufende Mittel 1352,6 MIO. USD 63,6 Mio. USD im April -95,30 %

Quellen: Bank of Lebanon, Quarterly Bulletin 2017-Q1 und monatliche Reihe vom April 2026; Libnanews Berechnungen.

Rundschreiben 158 und 166: das Übergangssystem

Diese Unterscheidung ist entscheidend, um die Kreise 158 und 166 zu verstehen. Die Bank of Lebanon berichtet, dass diese Mechanismen jetzt mehr als $ 2,5 Milliarden in bar pro Jahr an Einleger verteilen. Bis Ende März 2026 wurden seit ihrem Start 6,109 Milliarden Dollar ausgezahlt. Die BDL stellte 4,183 Milliarden Dollar oder 68,46 Prozent zur Verfügung, verglichen mit 1,926 Milliarden Dollar für Geschäftsbanken.

Der März ist noch aufschlussreicher. Von den verteilten 240,4 Millionen Dollar stellten die Banken nur 28,36 Millionen Dollar oder 11,8 Prozent zur Verfügung. Die BDL machte etwa 88,2% des Flusses aus. Die Zentralbank stellt diese Auszahlungen offiziell als unter anderem durch die obligatorischen Fremdwährungsinvestitionen der Banken mit der Bank finanziert dar.

Verständlicherweise bezieht sich diese Erklärung auf eine BDL-Schuld an Banken. Wirtschaftlich zeigt es nicht, dass ein gleichwertiger Bestand an Währungen intakt gehalten wurde. Dies ist genau der Unterschied zwischen einer Verschuldung der Zentralbank und einer wirklich mobilisierbaren externen Liquidität.

Das Rundschreiben 158, das als Sondermechanismus für die schrittweise Rückgabe von Einlagen eingeführt wurde, wurde mehrfach geändert. Die Interim ist zu einer der wichtigsten Krisenmanagement-Architekturen geworden. Dies stellt nicht das Recht der Einleger in Frage, ihre Gelder einzuziehen: Die verteilten Dollar entsprechen ihren Forderungen. Aber der Mechanismus zeigt, dass die endgültige Auflösung der Verluste noch nicht stattgefunden hat.

Haben die Banken ihre gehebelte Liquidität erschöpft?

Der Rückgang des Beitrags der Banken wirft eine zentrale Frage auf. Wenn sie im März 2026 nur 11,8 % der monatlichen Auszahlungen leisten, sollte dies nur als Wirkung der Zuteilungsregeln oder als Zeichen dafür gesehen werden, dass ihre wirklich mobilisierbare externe Liquidität unzureichend geworden ist?

Historische Daten machen diese zweite Hypothese plausibel. Bereits 2016 stellte der IWF fest, dass die externe Liquidität der Banken stark zurückgegangen war. Nach 2019 mussten die Institute mit Auszahlungen, der Kontraktion ihres Geschäfts und den Einschränkungen von Rundschreiben fertig werden.

Die Annahme, dass die für Abhebungen zur Verfügung stehende eigene Liquidität Anfang 2026 eine Grenze erreicht hätte, muss jedoch als Ergebnis einer Bilanzrechnung dargestellt werden, nicht als offizielle Daten, bis alle Reihen abgeglichen sind. Die 11,8%-Zahl ist dennoch ein starkes Signal: Die Marginalfinanzierung von Rückzahlungen basiert mittlerweile weitgehend auf der BDL.

Dies führt zu einer grundlegenden Frage. Wenn die Mindestreserven im Laufe der Jahre wirtschaftlich verbraucht wurden und die Banken nicht mehr über ausreichende externe Liquidität verfügen, welche wirtschaftliche Quelle haben die heute verteilten Dollar? Die Veränderungen bei den liquiden Aktiva der BDL, ihren Devisenkäufen am Markt, ihren Einnahmen, sonstigen Aktiva und der Entwicklung ihrer Bilanz sollten untersucht werden. Ein einfacher Hinweis auf Mindestreserven beantwortet diese Frage nicht.

Steuern: offizielle Lohnbegründung und reale finanzielle Zwänge

Im Februar 2026 kündigte die Regierung eine Steuer von 300.000 Pfund pro Dose von 20 Litern Benzin und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 11 auf 12 Prozent als Teil der Finanzierung von Lohnerhöhungen und öffentlichen Renten an. Dies ist die offizielle Begründung und muss als solche gemeldet werden.

Aber eine makroökonomische Analyse kann mit der angekündigten politischen Allokation nicht aufhören. Der Haushalt, die Bankenumstrukturierung, die Rückgabe von Einlagen und die Geldpolitik unterliegen demselben Ressourcendruck.

Es wäre übertrieben zu schreiben, dass die Mehrwertsteuer gesetzlich dem Rundschreiben 158 zugewiesen wird. Abrechnungskreise sind getrennt. Auf konsolidierter Ebene hingegen gehören der Staat, die BDL und die Banken einer Finanzarchitektur an, deren Zwänge weitergegeben werden. Ein Staat, der von den Märkten ausgeschlossen ist und Geldfinanzierung vermeiden will, wird in Richtung Besteuerung gedrängt. Eine BDL, die den Austausch verteidigen und gleichzeitig massive Auszahlungen finanzieren will, muss Währungen bewahren oder erwerben. Ein unrestrukturierter Bankensektor bietet normalerweise keine Kredite mehr an.

Der Steuerzahler kann daher ein Vielfaches derselben Krise bezahlen: als Einleger, dessen Ersparnisse blockiert bleiben; als Kunde von Unternehmen, die die Finanzierungskosten weitergeben; als Steuerzahler, wenn der Staat die Abgaben erhöht; und als Verbraucher, wenn diese Abgaben in den Preisen zu finden sind.

Diese Lesart dient auch dazu, die Behauptung zu mildern, dass neue Steuern einfach Gehaltserhöhungen finanzieren würden. In einer engen Haushaltsbuchhaltung erhöhen sie tatsächlich die Ressourcen des Staates und können neue Ausgaben finanzieren. In einer konsolidierten Lesung tragen sie vor allem dazu bei, das Gleichgewicht eines öffentlichen Sektors zu erhalten, der nicht mehr die gleichen Finanzierungsmethoden wie vor 2019 anwenden kann, während die BDL gleichzeitig erhebliche Mengen an Devisen für Abhebungsmechanismen einsetzt.

Es geht also nicht darum, eine direkte Übertragung zwischen der Mehrwertsteuer und dem Rundschreiben 158 zu beantragen. Die Gesamtzuweisung knapper Ressourcen muss beachtet werden. Wenn der Staat die Abgaben erhöht, um ein monetarisiertes Defizit zu vermeiden, während die BDL ihre Devisenkapazität nutzt, um Abhebungen und Wechselkurse zu unterstützen, unterliegen beide Politiken dem gleichen makroökonomischen Zwang.

Indirekte Besteuerung: eine zusätzliche Inflationsschicht

Eine Mehrwertsteuererhöhung wirkt sich direkt auf den TTC-Preis aus, wenn er weitergegeben wird. Eine Gassteuer hat eine direkte Wirkung auf die Pumpe und eine indirekte Wirkung über den Transport. Zölle, Verwaltungsabgaben und öffentliche Tarife erzeugen ähnliche Mechanismen.

Der Effekt ist kumulativ. Ein importiertes Produkt kann eine Zunahme der Fracht, dann eine höhere Finanzierungskosten, dann eine Gebühr oder Steuer und dann eine Zunahme des lokalen Transports erfahren. Die Handelsmarge gilt auf einer bereits hohen Preisbasis und die Mehrwertsteuer wird dann angewendet. Relativ begrenzte Erhöhungen in jeder Phase können zu einem viel sichtbareren endgültigen Anstieg führen.

Die Besteuerung kann wahrscheinlich nicht nur mehrere Punkte von 17,5% erklären, aber ein Beitrag in der Größenordnung von einem Punkt, möglicherweise mehr je nach der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen und ihrer Übermittlung, ist eine Größenordnung, die getestet werden muss. Vor allem greift sie in eine bereits inflationäre Kette ein.

Was neue Steuern tatsächlich zum CPI beitragen können

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 11 % auf 12 % erhöht den Endpreis nicht mechanisch um 1 %. Für eine bereits besteuerte Immobilie, deren Nichtsteuerpreis sich nicht ändert, stellt die Änderung von 1,11 auf 1,12 eine Erhöhung des TTC-Preises um 0,90% dar.

Wenn 60 bis 75 % des Korbs tatsächlich diese Erhöhung erfährt und die Übertragung abgeschlossen ist, würde der direkte Effekt auf den CPI etwa 0,54 bis 0,68 Punkte betragen. Indirekte Effekte über Geschäftskosten und Margen können hinzugefügt werden, aber der direkte Steuerkanal wird wahrscheinlich unter einem Punkt bleiben.

Die Regierung schätzt, dass der zusätzliche Mehrwertsteuerpunkt etwa 207,7 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen würde, was nur 26,0% der angekündigten 800 Millionen US-Dollar für Gehaltserhöhungen entspricht. Die offizielle Rechtfertigung der Löhne erschöpft daher nicht die Frage der Finanzierung.

Der Kontrast zu den Rundschreiben ist auffallend: Ihre jährliche Rate übersteigt 2,5 Milliarden Dollar, mindestens das 12,0-fache der erwarteten Rendite vom Mehrwertsteuerpunkt. Die einzigen Zahlungen im März, 240,4 Millionen, übersteigen bereits die jährliche Schätzung der zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen.

Diese Vergleiche belegen nicht, dass die Mehrwertsteuer das Rundschreiben 158 legal finanziert. Sie zeigen das Ausmaß des konsolidierten Zwangs: Der Staat nimmt mehr vom Konsum, um sein Defizit zu begrenzen, während die BDL Währungen einer viel höheren Größenordnung mobilisiert, um Abhebungen und Geldwertstabilität aufrechtzuerhalten.

Tabelle — Steuerliche Maßnahmen und makroökonomische Größenordnung

Berechnung Ergebnis Auslegung MwSt.-Effekt 11 % → 12 % 0,90 % Auswirkungen auf bereits besteuerte Immobilien Mögliche direkte Auswirkungen auf den CPI 0,54–0,68 pt Annahme 60-75 % Abdeckung/Durchgang Zusätzliche jährliche Mehrwertsteuereinnahmen 207,7 MIO. USD Gemeldete staatliche Schätzung Ankündigung von Lohnerhöhungskosten 800 MIO. USD Die Mehrwertsteuer deckt nur rund 26% ab Informationskreis 158/166, Jahrestempo > 2,5 Mrd. USD > 12,0 mal die Mehrwertsteuereinnahmen Zahlungen von Rundschreiben im März 240,4 MIO. USD Über die geschätzten jährlichen Mehrwertsteuereinnahmen

Diese Berechnungen unterscheiden strikt zwischen der offiziellen Haushaltszuweisung und der konsolidierten Analyse der Staats-BDL-Bank.

Defizit: Unterscheidung zwischen Defizit und Finanzierung

Ein Staatsdefizit ist nicht mechanisch inflationär. Dies gilt insbesondere dann, wenn es durch Geldschöpfung finanziert wird oder wenn es die Devisenerwartungen schwächt.

Die Weltbank weist darauf hin, dass die öffentlichen Finanzen im ersten Halbjahr 2026 nach einem Gesamtüberschuss von 3,9 % des BIP im Jahr 2025, unterstützt insbesondere durch verbesserte Steuererhebung, Zoll und Mehrwertsteuer, relativ stark blieben. Aber es sieht einen zunehmenden Druck in der zweiten Jahreshälfte vor: humanitärer und Wiederaufbaubedarf, öffentliche Entschädigung und Einkommensverlangsamung.

Die Schulden sind nach wie vor unhaltbar, und die Restrukturierungsverhandlungen haben noch nicht begonnen. Der Libanon befindet sich daher in einer ungewöhnlichen Situation: Der Staat muss mehr Ausgaben finanzieren, ohne einen normalen Schuldenmarkt zu haben und ohne sicher zu einer massiven Monetarisierung zurückkehren zu können.

Wenn die Anpassung mehr indirekte Steuern beinhaltet, ist der inflationäre Effekt fiskalisch. Wenn es durch inländische Schulden geht, kann es die private Finanzierung weiter abziehen. Wenn die Geldschöpfung zurückkehren würde, wäre das Risiko für das Pfund und die Preise viel größer. Das Defizit muss daher anhand seiner Finanzierungsmethode und nicht als autonome Ursache analysiert werden.

Replizieren in Dollar: Inflation, die der Krieg nicht erklärt

Bildung bei +35,72% ist einer der aufschlussreichsten Indizes. Eine libanesische Schule importiert nicht 35 % der amerikanischen Inflation. Es passt seine Kosten nach Löhnen, Mieten, Energie, Investitionen und der Notwendigkeit an, eine Kostenstruktur nach mehreren Jahren des Zusammenbruchs wieder aufzubauen.

Das gleiche Phänomen gibt es bei Mieten, Catering, Erholung und vielen Dienstleistungen. Während der Krise brachen einige Einnahmen in Dollar ein, einige Zölle blieben künstlich niedrig und einige Löhne wurden teilweise zurückgezahlt. Die Devisenstabilisierung hat diesen Aufholprozess nicht gestoppt.

Die Dollarisierung fixiert die Rechnungseinheit; sie fixiert keine relativen Preise. Wenn ein Gehalt, eine Miete oder ein Tarif um 80% in Dollar gefallen ist und dann allmählich einen Teil dieses Verlustes zurückgewinnt, erhöht sich der VPI ohne Abwertung des Pfunds.

Dies ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum die Inflation auch ohne den Krieg noch hoch gewesen wäre. Die Weltbank erwartete bereits vor dem Schock die Inflation bei einigen inländischen Dienstleistungen, einschließlich Wohnraum und Bildung.

Margen und Wettbewerb: der Übertragungskoeffizient

Schließlich muss der anfängliche Kostenanstieg von dem Anteil dieses Anstiegs, der an den Verbraucher weitergegeben wird, unterschieden werden. In einem hart umkämpften Markt kann ein Unternehmen einen Teil des Schocks vorübergehend absorbieren, indem es seine Marge reduziert. In einem Markt, in dem alle Spieler gleichzeitig den gleichen Beschränkungen unterliegen, ist die Übertragung schneller.

Das libanesische Problem ist daher nicht unbedingt eine autonome Profitexplosion in jedem Sektor. Es kann sich um einen besonders hohen Durchlasskoeffizienten handeln. Öl, Fracht, Banken und Steuern werden schnell weitergegeben, weil Unternehmen wenig finanzielle Kapazitäten haben, um sie aufzunehmen.

Die Kreditknappheit verschärft dieses Phänomen. Ein Unternehmen, das keine Geldlinie hat, muss Liquidität aufrechterhalten. Es kann weniger leicht mehrere Monate reduzierter Marge akzeptieren, in der Hoffnung, dass der Schock vorübergehend sein wird.

Der Verbraucher wird dann zum letzten Absorber einer Folge von Risikoprämien.

Erste Aufschlüsselung von 17,5%

Keine Institution veröffentlicht eine offizielle Aufschlüsselung der libanesischen Inflation nach ihren Ursachen. Es wäre daher irreführend zu sagen, dass 1,7 Punkte genau von Banken oder 2,3 Punkte von Fracht kommen. Auf der anderen Seite ermöglichen die Daten die Konstruktion von Bereichen.

Ein erster Block von 2,5 bis 3,5 Punkten kann mit internationaler Inflation und Preisbewegungen in Verbindung gebracht werden, die eine Wirtschaft mit dem Dollar auch ohne eine libanesische Krise beeinflusst hätten.

Ein zweiter Block, möglicherweise 5 bis 7 Punkte, entspricht der libanesischen Strukturprämie: Reproduzierbarkeit von Dienstleistungen, Fehlfunktion des Bankensektors, Kapitalkosten, Steuern, verwaltete Tarife, Energieineffizienz und Hochkostenübertragung.

Der dritte Block in der Größenordnung von 7 bis 9 Punkten in einem kontrafaktischen Szenario würde der direkt oder indirekt mit dem Krieg verbundenen Ergänzung entsprechen: Öl, Fracht, Versicherung, Störung, Lagerbestände und Risikoprämie. Die Grenzen überschneiden sich, weil die Mechanismen interagieren; sie dürfen nicht mechanisch hinzugefügt werden.

Die robuste Schlussfolgerung ist weniger präzise, aber wichtiger: Der Krieg erklärt wahrscheinlich einen Bruchteil der Inflation von 2026, aber er erklärt nicht, warum der Libanon bereits vor dem Schock eine ungewöhnlich hohe Inflation hatte.

Ein überarbeitetes zentrales Szenario von 17,5 Punkten

Die bisherigen Berechnungen ermöglichen es, die Zersetzung zu verschärfen, ohne vorzugeben, eine ökonometrische Identifizierung zu erreichen. Der Kriegsschock bleibt der Hauptblock, da er Energie, Fracht, Versicherungen, Brüche, Aktien und Risikoprämie zusammenführt. Die Bankenkrise ist ein autonomer Kanal: Sie erklärt, warum der externe Schock vollständiger übertragen wird und warum ein Produkt in Dollar teurer werden kann, auch wenn sein Weltmarktpreis wenig variiert.

Das zentrale Szenario führt 2,8 Punkte auf die internationale Basis; 7,7 Kriegsschockpunkte; 2,6 Punkte auf inländische Neubewertung; 1,5 Punkte auf Bank- und Finanzkosten; 0,8 Punkte auf Steuern und verwaltete Preise; und 2,1 Punkte auf Margen, Energieineffizienzen, Marktstrukturen und Restwechselwirkungen.

Der Krieg würde etwa 44 Prozent der Inflation ausmachen, die internationale Basis 16 Prozent und die tatsächlichen libanesischen Fehlfunktionen oder Anpassungen etwa 40 Prozent. Dezimale sollten nicht als offizielle Maßnahme gelesen werden: Dieses Szenario wird verwendet, um die identifizierten Mechanismen mit der Weltbank insgesamt kompatibel zu machen.

Tabelle — Indikatives zentrales Szenario von 17,5%

Block Positionen Anteil Kanäle Internationale Inflation 2,8 0..16 Weltmarktpreise und Ankerwährung Krieg: Energie, Fracht, Brüche 7.7 0% (0/44) Öl, Versicherung, Inventar, Risiko Inländische Zinsanpassungen 2.6 14 9 Schulen, Mieten, Dienstleistungen und Gehälter Banken-/Finanzierungskrise 2,0 8 6 LC, Barsicherheiten, Working Capital Steuern / Verwaltete Preise 0,8 4÷6 MwSt., Kraftstoff, Zölle und Zölle Margen und Interaktionen 2.1 12,0 % Pass-through, Generatoren, Wettbewerb Insgesamt 17,5 100 % Analyseszenario, inoffiziell

Libnanews Berechnungen aus den aktuellen Weltbank-Gegenwehr-, CPI- und Finanzbilanzen.

Die libanesische Inflationsprämie

Das vielleicht nützlichste Konzept ist die libanesische Inflationsprämie. Es bezieht sich auf die Kluft zwischen dem, was von einer Wirtschaft mit einer stabilen Währung erwartet würde, und der tatsächlichen Inflation.

Diese Prämie entspricht nicht einer einzigen Steuer oder einem Monopol. Sie addiert Stromkosten, Barfinanzierung von Importen, Kreditlähmung, Kriegsrisiken, Versicherungen, Steuern, Aufholdienste und geringe Aufnahmekapazität von Unternehmen.

Es ist in gewisser Weise der tägliche Preis der Nicht-Normalisierung der Wirtschaft.

Libanon gelang es, den Wechselkurs zu stabilisieren, ohne die akkumulierten Verluste im Finanzsystem zu beheben. Er nahm die Transaktionen erneut an, ohne den Banken ihre Vermittlungsfunktion zurückzugeben. Es stellte einen Teil der Staatseinnahmen wieder her, ohne die Schulden zu restrukturieren. Es hat bestimmte Preise wiederhergestellt, ohne die entsprechenden Dienste vollständig wiederherzustellen.

Die Währungsstabilisierung hat daher die dramatischste Blutung gestoppt, aber sie hat die wirtschaftlichen Kosten der Krise nicht beseitigt.

Libanesische Stagflation

Die Kombination von -6,4 % Wachstum und 17,5 % Inflation ist besorgniserregender als jede der beiden Zahlen getrennt. Es bedeutet, dass die Kaufkraft in dem Moment komprimiert wird, in dem Aktivität, Investitionen und Einkommen geschwächt sind.

Die Nachfrageinflation kann eine dynamische Wirtschaft begleiten. Dies ist hier nicht der Fall. Zerstörung und Verdrängung reduzieren das Angebot, der Tourismus ist betroffen, Investitionen verzögern sich, die Importkosten steigen und die Haushalte erleben höhere Preise.

Es ist eine Stagflation von Kosten und Angebotsbeschränkungen.

Sie ist schwer zu kämpfen. Eine restriktive Geldpolitik kann das Pfund stabilisieren, reduziert aber nicht die Frachtkosten oder einen Akkreditivbrief. Höhere Steuern können den Haushalt stabilisieren, aber die Inflation erhöhen. Eine Erhöhung der öffentlichen Löhne kann die Kaufkraft wiederherstellen, aber den Finanzierungsbedarf erhöhen. Eine schnellere Verteilung der Einlagen unterstützt Haushalte, erhöht aber den Bedarf an Fremdwährungsliquidität.

Jedes Instrument bewegt daher einen Teil der Kosten, ohne den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Verlust zu beseitigen.

Warum Bankenrestrukturierung auch eine Anti-Inflationspolitik ist

Bankenumstrukturierungen werden oft als separate Inflationsaufzeichnung dargestellt. Es ist ein Fehler. Die Wiederherstellung von Kredit- und Kreditbanken würde die Kosten für Betriebskapital, Akkreditive, die Notwendigkeit, Bargeld zu immobilisieren, und die von ausländischen Partnern angewandte Risikoprämie senken.

Ein funktionierendes Bankensystem würde es Unternehmen auch ermöglichen, in Energieeffizienz zu investieren. Ein Unternehmen, das in der Lage ist, Solarmodule, bessere Kühlung oder weniger energieeffiziente Geräte zu finanzieren, wird weniger empfindlich gegenüber Öl. Kredit kann daher indirekt die Übertragung von Energieschocks reduzieren.

Die Umstrukturierung würde es auch ermöglichen, rentable Betriebe von insolventen zu unterscheiden. Solange diese Trennung nicht vollständig ist, bleibt das gesamte System unsicher. Diese Unsicherheit hat ihren Preis: Einleger behalten mehr Bargeld, Unternehmen bevorzugen Liquidität, Auslandskorrespondenten verlangen mehr Garantien und Banken verleihen wenig.

Die inflationären Kosten der Bankenkrise sind daher nicht nur die Kosten eines Akkreditivs. Dies sind die Kosten einer ganzen Wirtschaft, die mit viel mehr Gerechtigkeit und viel weniger Vermittlung arbeiten muss.

Die Rückgabe von Einlagen schafft nicht den Reichtum, der verschwunden ist

Rundschreiben stellen ein weiteres konzeptionelles Problem dar. Einen Einleger zu einem Dollar zu machen, schafft keinen neuen Dollar an Reichtum: Es verwandelt eine blockierte Bankschuld in nutzbare Liquidität.

Aus Sicht des Antragstellers handelt es sich um eine Restitution. Aus makroökonomischer Sicht kann diese Transformation jedoch die Nachfrage verändern. Ein Dollar, der auf einem unzugänglichen Konto blockiert ist, finanziert kaum einen Verbrauch. Der gleiche in bar abgehobene Dollar kann ausgegeben werden.

Wenn mehr als 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr in Umlauf gebracht werden, ist der Effekt auf die Nachfrage in einer kleinen Volkswirtschaft nicht unbedingt vernachlässigbar. Eine missbräuchliche Schlussfolgerung muss jedoch vermieden werden: Einleger sind nicht für die Inflation verantwortlich und die Rückzahlung ihrer Forderungen ist keine Konjunkturpolitik, die mit einer geldfinanzierten fiskalischen Verteilung vergleichbar ist.

Der Effekt hängt von der Quelle der Dollar ab. Wenn BDL einen bestehenden externen Vermögenswert verwendet, verändert es seine Bilanzzusammensetzung und reduziert möglicherweise sein Kissen. Wenn es Dollar auf dem Markt für Bücher kauft, zieht es Währungen vom Markt zurück, während es Bücher injiziert, bevor sie sterilisiert werden. Wenn es neue Einträge recycelt, ist der Effekt anders. Daher sollte die Analyse der Rundschreiben mit der BDL-Bilanz verknüpft werden.

Die Rolle der Reserven in der Devisenstabilität

Die Weltbank betont, dass die Stabilität des Pfunds insbesondere von der Verwendung von Reserven und einer restriktiveren Buchliquidität abhängt. Diese Stabilität ist ein wichtiger Erfolg im Vergleich zum vorherigen Zusammenbruch, hat aber Opportunitätskosten.

Jeder Dollar, der zur Verteidigung der Stabilität oder zur Finanzierung einer Auszahlung verwendet wird, ist für keine andere Verwendung verfügbar. Dies bedeutet nicht, dass die BDL die Währung zusammenbrechen lassen oder Abhebungen verhindern sollte. Dies bedeutet, dass Ressourcen knapp sind und ihre Allokation explizit analysiert werden muss.

Darüber hinaus kann die Wechselkursstabilität die Inflation in Dollar maskieren. Genau das passiert, wenn die lokalen Preise steigen, während die Parität unverändert bleibt. Der in Dollar bezahlte Verbraucher verliert dann an Kaufkraft, ohne dass die von ihm verwendete Währung abgeschrieben wird.

Dieses Phänomen ist besonders wichtig für das Verständnis der sozialen Situation. Nach 2019 konzentrierte sich ein Großteil der Debatte über die Kaufkraft auf das Buch. Im Jahr 2026 kann ein in Dollar bezahlter Haushalt auch einen echten Einkommensrückgang erleben, wenn seine Ausgaben um 15 oder 17% steigen.

Löhne: notwendiger Aufholprozess, aber nicht kostenlos

Die Aufwertung der öffentlichen Löhne entspricht einer unbestreitbaren Realität: Der monetäre Zusammenbruch hatte den realen Wert der Löhne zerstört. Ein Mitarbeiter kann nicht von einem langfristigen Gehalt leben, dessen Dollarwert mehrmals geteilt wurde.

Aber die Finanzierung dieses Aufholprozesses zählt. Werden die Zuwächse durch neue Einnahmen finanziert, bewegen sie sich von der Kaufkraft des Steuerzahlers auf den öffentlichen Angestellten. Wenn sie durch Geldschöpfung finanziert werden, riskieren sie die Wiederbelebung der cambiaren Inflation. Wenn sie durch Schulden finanziert werden, schaffen sie eine zukünftige Belastung.

Die Wahl der Mehrwertsteuer und der Gassteuer spiegelt daher die Bereitschaft wider, Ausgaben zu finanzieren, ohne zur Monetarisierung zurückzukehren. Dies ist für die Währung vorsichtiger, aber für den Verbraucher kurzfristig direkter inflationär.

Es gibt auch eine zweite Runde Effekt. Erhöhungen des öffentlichen Sektors können zu einem Maßstab für private Lohnforderungen werden. Wenn Unternehmen die Löhne erhöhen und dann die Kosten an die Preise weitergeben, kann eine Lohn-Preis-Schleife auftreten. Das Risiko bleibt jedoch anders als das einer Vollbeschäftigungswirtschaft: Im Libanon begrenzen schwache Nachfrage und Aktivität diesen Mechanismus teilweise.

Wiederaufbau: notwendig, aber kurzfristig potenziell inflationär

Krieg schafft auch Wiederaufbaubedürfnisse. Mittelfristig erhöht der Wiederaufbau von Infrastruktur und Wohnraum die Produktionskapazität. Kurzfristig kann ein rascher Wiederaufbau die Nachfrage nach Zement, Stahl, Arbeitskräften, Transport und Ausrüstung in einer Wirtschaft mit bereits begrenzten Kapazitäten erhöhen.

Die Auswirkungen werden von der externen Finanzierung abhängen. Ein durch ausländische Spenden oder Kapital finanzierter Wiederaufbau bringt Währungen, die die notwendigen Importe erleichtern. Der vor allem aus heimischen Mitteln finanzierte Wiederaufbau würde die Preise und den Kredit stärker unter Druck setzen.

Die Weltbank betont, dass humanitäre und Wiederaufbaubedürfnisse die öffentlichen Finanzen in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen werden. Es wird daher notwendig sein, nicht nur die Höhe der Ausgaben, sondern auch deren Zusammensetzung, Finanzierung und Zeitplan zu überwachen.

Das Risiko eines weiteren Drucks auf den Wechselkurs

Die aktuelle Inflation wächst mit einem stabilen Wechselkurs. Diese Stabilität ist nicht als endgültig erreicht anzusehen. Die Weltbank warnt, dass sinkende Devisenzuflüsse oder anhaltende konfliktbedingte Schocks die Parität unter Druck setzen könnten.

Das wäre das gefährlichste Szenario. Die in diesem Artikel beschriebenen Kostenmechanismen würden sich dann wieder mit dem Cambiar-Kanal kombinieren. Ein Anstieg der Öl-, Fracht-, Steuer- und Bankkosten würde durch eine Abwertung des Pfunds für die Preise noch in lokaler Währung verstärkt.

Die Wahrung der Währungsstabilität ist daher unerlässlich, aber nicht ausreichend. Der Libanon muss gleichzeitig die strukturelle Prämie reduzieren, die die Inflation deutlich über der des Dollars hält.

Was die Inflation tatsächlich senken würde

Die erste Bedingung ist eine dauerhafte Verringerung des militärischen Risikos. Es würde Fracht-, Versicherungs- und Vorsorgebestände sowie einen Teil der Energieprämie reduzieren.

Die zweite ist die effektive Umstrukturierung des Bankensystems. Es reicht nicht aus, Texte anzunehmen: Wir müssen Verluste erkennen, lebensfähige Institutionen rekapitalisieren, diejenigen lösen, die es nicht sind, Einleger in einer kohärenten Hierarchie schützen und Kredite wiederherstellen.

Drittens eine Energiepolitik, die die Abhängigkeit von Diesel und Generatoren verringern kann. Jede Kilowattstunde, die zu stabileren Kosten produziert wird, reduziert die Empfindlichkeit der Wirtschaft gegenüber Öl.

Die vierte ist eine berechenbarere Fiskalpolitik. Die Staatseinnahmen müssen wiederhergestellt werden, aber die Anhäufung indirekter Steuern auf Kraftstoff, Importe und Verbrauch hat höhere Inflationskosten als Abgaben, die besser auf Einkommen, Mieten und Basen verteilt sind, die jetzt unterbesteuert werden.

Fünftens die Wiederherstellung von Wettbewerb und Transparenz. Je wettbewerbsfähiger die Märkte sind, desto mehr Unternehmen sind gezwungen, einige der Erschütterungen aufzufangen, anstatt sie vollständig weiterzugeben.

Schließlich muss der Libanon genügend detaillierte Wirtschaftsstatistiken wiederherstellen, um diese Mechanismen zu messen. Eine Inflation von 17,5 % kann nicht angemessen bekämpft werden, wenn der Anteil von Öl, Fracht, Steuern, Krediten und inländischen Dienstleistungen nicht unterschieden werden kann.

Eine indikative Matrix der Beiträge

Eine konservative Zersetzung kann um Gabeln herum aufgebaut werden. Sie sollte nicht als offizielle Maßnahme, sondern als analytisches Szenario dargestellt werden.

Die zugrunde liegende internationale Inflation und nicht-schockspezifische Importpreise im Libanon könnten etwa 2,5-3,5 Punkte betragen.

Energie und die Zweitrundeneffekte des Ölschocks könnten etwa 2,5-4 Punkte betragen.

Fracht-, Versicherungs-, Versorgungsunterbrechungen und Vorsorgevorräte könnten etwa 1,5 bis 3 Punkte betragen, mit erheblichen Überschneidungen mit dem Energieblock und Konflikt.

Die inländische Neubewertung in Dollar – Bildung, Miete, Dienstleistungen und Löhne – könnte etwa 2-3 Punkte betragen.

Fehlfunktionen des Bankwesens, Akkreditive, Immobilisierung von Bargeld und die Kapitalkosten könnten sich auf etwa 1-2 Punkte belaufen, möglicherweise in einigen Sektoren, die stark von Importen abhängig sind.

Steuern, Gebühren und verwaltete Preise könnten je nach tatsächlicher Übermittlung rund 0,7 bis 1,5 Punkte beitragen.

Der Rest sind Margen, Wettbewerbsstruktur, Faktorinteraktionen und nicht isolierte Kategorien.

Diese Gabeln überlappen sich. Ihre Bruttosumme kann 17,5% überschreiten, weil der gleiche Schock zu mehreren Kausalketten gehören kann. Öl erhöht die Fracht; teurere Fracht erhöht den Finanzierungsbedarf; teurere Finanzierung erhöht die Lagerkosten; auf diesen höheren Preis kann dann eine Steuer erhoben werden. Eine echte ökonometrische Schätzung sollte marginale Auswirkungen identifizieren und eine solche Doppelzählung eliminieren.

Das zentrale Ergebnis bleibt robust: Die libanesische Inflation kann nicht ausschließlich auf Krieg zurückgeführt werden.

Die Kosten der Nichtreform

Der Krieg erklärt die Beschleunigung von 2026. Nicht-Reform erklärt, warum diese Beschleunigung ein so hohes Niveau erzeugt.

In einer Wirtschaft mit einem funktionierenden Bankensystem kann ein Unternehmen, das von einer vorübergehenden Zunahme der Fracht betroffen ist, Kredite aufnehmen, um den Schock zu lindern. Im Libanon immobilisiert sie ihr Geld.

In einer Wirtschaft mit einem zuverlässigen Stromnetz beeinflussen Ölerhöhungen hauptsächlich den Transport. Im Libanon wirkt sich dies auch auf die private Stromerzeugung aus.

In einer Wirtschaft, in der der Staat normalen Zugang zu Finanzierung hat, können außergewöhnliche Ausgaben verteilt werden. Im Libanon muss die Regierung ein fragiles Haushaltsgleichgewicht aufrechterhalten und sofortige Steuern stärker einsetzen.

In einer Wirtschaft, in der Bankverluste erkannt und verteilt wurden, sind Einlagen Einlagen und Darlehen von Banken. Im Libanon organisieren außergewöhnliche Rundschreiben immer noch die schrittweise Rückzahlung von Schulden, während der Kredit nach wie vor stark geschwächt ist.

Die 17,5 Prozent sind daher zum Teil der Preis des Krieges und zum Teil der Preis von sechseinhalb Jahren Verzögerung bei der Lösung der Krise.

Wer zahlt endlich?

Die Frage der Inflation schließt sich somit der der Verteilung der Verluste an.

Der Einleger zahlt durch die Nichtverfügbarkeit seiner Ersparnisse und durch den impliziten Rabatt, der mit jahrelangem Warten verbunden ist. Der Steuerzahler zahlt mit den neuen Steuern. Der Verbraucher trägt die Kosten für Finanzierung, Energie, Fracht und Steuern, die in den Preisen enthalten sind. Das Unternehmen zahlt durch den Mangel an Kredit und die Immobilisierung seiner eigenen Mittel. Der Arbeitnehmer zahlt, wenn die Preise schneller steigen als seine Vergütung.

Die Banken sahen einen Teil ihrer externen Liquidität weit vor 2019 an die BDL übertragen und erlitten dann den Zusammenbruch des Systems, das sie finanziert hatten. Die BDL hat erhebliche Verpflichtungen und übernimmt weiterhin die Mehrheit der Auszahlungen der Rundschreiben. Der Staat trägt eine untragbare Verschuldung und muss seine Einnahmen wiederherstellen.

Es gibt keine Buchhaltungslösung, um diesen Verlust zu beseitigen. Jede Strategie besteht darin, zu entscheiden, wie sie im Laufe der Zeit und unter den Akteuren verteilt wird.

Die Inflation selbst wird zu einem dieser Verteilungsmechanismen. Es reduziert den realen Wert des Einkommens und überträgt einen Teil der Kosten auf diejenigen, die ihre Löhne, Renten oder Preise nicht schnell anpassen können.

Warum die 17,5% endlich glaubwürdig sind

Alleingenommen erscheinen 17,5% für eine dollarisierte Wirtschaft außergewöhnlich. Sobald die Mechanismen hinzugefügt werden, wird die Zahl verständlich.

Libanon importiert einen kriegsbedingten Energie- und Logistikschock. Dies geschieht mit einem Bankensystem, das Importe schlecht finanziert. Unternehmen immobilisieren mehr Bargeld. Der Staat erhöht bestimmte Abgaben. Die inländischen Dienstleistungen holen weiterhin in Dollar auf. Energieinfrastruktur verstärkt Öl. Bruchrisiken erhöhen die Lagerbestände und die Sicherheitsmargen.

Die Dollarisierung entfernt den Hauptbeschleuniger von 2020-2023, beseitigt jedoch keinen dieser Faktoren.

Deshalb kann die Wirtschaft einen stabilen Wechselkurs und eine sehr hohe Inflation haben. Der Preis des Dollars steigt nicht mehr; Der Preis der Dinge in Dollar steigt weiter.

Libanon hat seine Währung stabilisiert, nicht seine Wirtschaft

Die von der Weltbank prognostizierten 17,5 Prozent der Inflation sind nicht nur ein kurzfristiger Indikator für einen Krieg. Sie sind eine Diagnose der Wirtschaftsstruktur des Landes.

Der Krieg erklärt einen großen Teil der Beschleunigung: Öl, Fracht, Versicherung, Störungen und Zerstörung von Fähigkeiten. Aber es trifft eine Wirtschaft, die trotz der Stabilisierung des Wechselkurses bereits ungewöhnlich inflationär war.

Das Bankensystem hat seine Finanzierungsfunktion noch nicht wiedererlangt. Externe Liquidität hatte vor 2019 begonnen, sich zu schrumpfen, und Financial Engineering hatte 2016 mehr Währungen von Banken auf die BDL verlagert. Die Rundschreiben 158 und 166 sehen weiterhin eine schrittweise Rückführung der Einlagen vor, wobei die Zentralbank einen erheblichen Beitrag leistet. Die öffentlichen Finanzen müssen streng genug bleiben, um eine neue Monetarisierung zu vermeiden, die den Staat zu Steuereinnahmen treibt, die teilweise die Preise beeinflussen.

Gleichzeitig bauen die inländischen Dienste ihre Preise nach dem Zusammenbruch der Vorjahre in Dollar um. Bildung, Wohnen, Restaurants und Freizeit zeigen, dass Inflation nicht nur importiert wird.

Das libanesische Paradox kann daher einfach zusammengefasst werden: Das Land hat es geschafft, die Währung zu stabilisieren, ohne die Mechanismen, die die Preise bestimmen, noch zu normalisieren.

Die Rezession von 6,4% macht dies noch ernster. Es ist keine boomende Wirtschaft, deren Nachfrage die Preise erhöhen würde. Es ist eine Wirtschaft, die schrumpft, wenn ihre Kosten steigen. Es ist eine Stagflation, die durch Krieg angeheizt, aber durch das Erbe einer ungelösten Finanzkrise verstärkt wird.

Die zentrale Frage in den kommenden Monaten wird daher nicht nur sein, ob die Inflation sinkt, wenn sich Öl oder Fracht entspannen. Sie würde wissen, welcher Teil der libanesischen Inflationsprämie nach dem Schock geblieben ist.

Wenn die Inflation viel höher bleibt als die der Dollar-basierten Volkswirtschaften, wenn die Kriegsprämie gesenkt wird, wird die Diagnose schwer zu umgehen sein: Das Problem wird nicht mehr hauptsächlich außerhalb des Libanon liegen. Sie wird in ihrem Bankensystem, ihrer Handelsfinanzierung, ihrer Energie, ihrer Besteuerung, ihren Marktstrukturen und dem Rückstand bei der Lösung der Krise seit 2019 zu finden sein.

Die 17,5% wären dann nicht nur der Preis des Krieges. Sie wären auch der Preis der Nichtreform.

Methodische Anmerkung

Die in diesem Artikel genannten Kategoriebeiträge sind Annäherungen erster Ordnung, die durch Multiplikation der Gewichtung des Postens im CPI mit seiner jährlichen Variation erhalten werden. Eine genaue Zerlegung würde die Basisindizes und die vollständige Aggregationsformel der ACS erfordern.

Die Spannen nach wirtschaftlichen Ursachen sind analytische Schätzungen und keine offiziellen Daten. Sie werden verwendet, um die Konsistenz von Größenordnungen zu testen. Sie dürfen nicht ohne Korrektur der Wechselwirkungen hinzugefügt werden.

Die Gesamtrechnung vom April 2026 zeigt eine Netto-Liquidität von rund 4,13 Milliarden US-Dollar oder 4,89 Prozent der Kundeneinlagen in Fremdwährungen. Nach einer indikativen Untergrenze von 3% verbleiben 1,59 Milliarden US-Dollar vor den Einlagen, den operativen Anforderungen und den außerbilanziellen Verpflichtungen. Dieses Ergebnis ist mit der Erschöpfung der freien Liquidität mehrerer Alpha-Banken vereinbar, aber die öffentlichen Daten erlauben keine Bank-für-Bank-Niederlassung.

Die Existenz negativer Nettoreserven bereits 2015 ist keine Annahme mehr: Die bereinigte Tabelle aus dem Alvarez & Marsal Audit schätzt sie auf -5,5 Milliarden Dollar. Die für 2026 vorgelegten Sensitivitäten bleiben Schätzungen, die auf veröffentlichten liquiden Aktiva und der Verarbeitung von Bankeinlagen bei BDL basieren.

Quellen

Weltbank, Libanon Economic Monitor, Sommer 2026, A Conflict-Torn Economy.

Weltbank, Pressemitteilung vom 21. August 2026 zur libanesischen Wirtschaft.

Central Statistical Administration of Lebanon, Verbraucherpreisindex, Juli 2026.

Internationaler Währungsfonds, Libanon 2016 Artikel IV Konsultation, Länderbericht Nr. 17/19.

Internationaler Währungsfonds, Financial System Stability Assessment for Lebanon, 2017.

Bank of Lebanon, Kommuniqués und Texte zu den Rundschreiben 158 und 166.

Haushaltsdokumente und offizielle Mitteilungen der libanesischen Regierung zu den fiskalischen Maßnahmen und der öffentlichen Vergütung von 2026.

Toufic Gaspard, Bank of Lebanon: A Forensic Analysis, American University of Beirut, 2024, Tabelle 1, basierend auf dem Alvarez & Marsal-Bericht.

IWF, Libanon: Financial System Stability Assessment, Country Report No. 17/21, 2017.

IWF, Libanon: 2019 Artikel IV Konsultation, Länderbericht Nr. 19/312.

Bank of Lebanon, externe Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der BDL, konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken und Dokumentarkredite, April 2026.

Bank of Lebanon, Quarterly Bulletin 2017-Q1, Importfinanzierung durch Dokumentarkredite im Jahr 2016.

Bank of Lebanon, Intermediate Circular 694, Mai 2024, Fremdwährungsverbindlichkeiten, die der 14-Prozent-Quote unterliegen.

Bank of Lebanon, Kommuniqué zu den Rundschreiben 158 und 166, Daten Ende März 2026.

BusinessNews, Schätzungen der Mehrwertsteuererhöhung von 11 bis 12 %, Gassteuer und öffentliche Vergütungsfinanzierung, Februar 2026.

Abbildungen: Tabellen und Grafiken

Die nachstehenden Tabellen vervollständigen die Analyse. Beiträge zum VPI sind Annäherungen erster Ordnung durch Gewichtung × jährliche Änderung; Sie stellen keine offizielle kausale Zersetzung dar.

Tabelle 1 — Wichtigste makroökonomische Zahlen

Indikator Wert Lesung Inflation Weltbank 2026 17,5% Durchschnittliche Jahresprognose Reales Wachstum 2026 -6,4 % Erwartete Rezession Reales Wachstum 2025 4 Geschätzte Abundanz vor Konflikt Auswirkungen von Konflikten auf das Wachstum -10,4 punkte Defizit im kontrafaktischen ohne Konflikt Inflation Juli 2026 15/69 ACS, ein Jahr Wechsel Inflation Juni 2026 17:25 ACS, ein Jahr Wechsel Inflation Mai 2026 19:04 ACS, ein Jahr Wechsel Haushaltsüberschuss 2025 3,9 % des BIP Weltbank

Tabelle 2 — Erhebliche buchhalterische Beiträge zum VPI Juli

Post Gewicht CPI Jährliche Inflation Ca. Transport 13,1% 27,61 % 3,62 pts Lebensmittel 20,0% 14,49 % 2,90 % Haushaltsenergie 11,8 % 20,76 % 2,45 stück Bildung 6,6 % 35,72 % 2,36 t Gehäuse 13,6 % 8,87 % 1,21 pts

Tabelle 3 — Rundschreiben 158 und 166: dokumentierte Beträge

Indikator Betrag Anteil Kumulative Zahlungen Ende März 2026 6,109 Mrd. USD 100 % Kumulierter Anteil der BDL 4,183 Mrd. USD 68,46 % Kumulierte Aktienbanken 1,926 Mrd. USD 31,54 % Zahlungen März 2026 240,4 MIO. USD 100 % Anteil der Banken im März 28,36 MIO. USD 11,80 % BDL-Aktie im März 212.04 M USD 88,20 % Jahresrhythmus von BDL angekündigt > 2,5 Mrd. USD 158 + 166 Empfänger Ende März 2026 578 770 davon 266.166 sonderkonten vollständig erstattet

Tabelle 4 — Historische Erosion der externen Liquidität der Banken

Datum Externe Liquidität Entwicklungen Juni 2011 18,0 Mrd. US$ Pic zitiert vom IWF Mai 2016 10,4 Mrd. USD -42% im vergleich zum peak Ende August 2016 < 8,5 Mrd. USD -53% im vergleich zum peak

Tabelle 5 — Indikative Kausalaufgliederung von 17,5%

Kanal Richtwertbereich Methodische Anmerkung Internationale Inflation / Preise importiert vom Schock Libanon 2,5–3,5 Punkte Externe Basis; nicht mechanisch an den US CPI assimiliert Energie- und Zweitrundeneffekte 2,5–4,0 Punkte Schweben mit Krieg, Fracht und Transport Fracht, Versicherung, Risse und Lagerbestände 1,5–3,0 Punkte Schweben mit Energie und Krieg Inländisches Repricing in Dollar 2,0–3,0 Punkte Bildung, Mieten, Dienstleistungen, Löhne Fehlfunktion im Bankwesen und Kapitalkosten 1,0–2,0 Punkte LC, Barsicherheiten, Umlaufvermögen; Schätzung Steuern, Lizenzgebühren, verwaltete Preise 0,7–1,5 Punkte MwSt., Kraftstoff, Zölle und Zölle Margen, Wettbewerb, Interaktionen Restbetrag Doppelzählung vermeiden

Tabelle 6 — Übertragungskette der eingeführten Waren (Abbildung)

Schritt Potenzielle Auswirkungen auf die Kosten Internationaler Preis Globale Inflation / Lieferantenvariation Seeverkehr Fracht- und Gefahrenentgelt Versicherung Kriegslohn/Regionalrisiko Finanzierung LC, Barsicherheiten, Kapitalisierung von Fonds Hafen und Zoll Gebühren, Gebühren und Entgelte Örtliche Beförderung Kraftstoff, Generatoren, Logistik Margin / Wiederbeschaffungskosten Risiko der Bestandserneuerung MWST Bereits erhöhte Steuer