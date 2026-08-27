Südlibanon: Dörfer, die von Israel mit Energie versorgt werden

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Seit mehreren Tagen verstärken die israelischen Streitkräfte die Sprengung von Häusern und Infrastruktur in Dörfern im Südlibanon und verlängern eine dokumentierte Praxis seit der Landoffensive von 2024. Am 25. und 26. August wurden weitere Zerstörungen gemeldet, unter anderem in Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih und Bint Jbeil. Es gibt Berichte über fast vollständig zerstörte Dörfer, aber es gibt keine ausreichenden Beweise dafür, dass ein ganzer Ort in dieser Woche in einer Operation dem Erdboden gleichgemacht wurde. Dhayras Präzedenzfall zeigt jedoch das Ausmaß einer solchen Zerstörung: Amnesty International hat es per Satellit identifiziert264 gebäude zerstört, was 71% der gemeindebauten entsprichtzwischen Oktober 2024 und Januar 2025. Die aktuelle Kampagne kommt, als die libanesischen Behörden Israel beschuldigen, das Grenzband schrittweise in unbewohnbares Territorium zu verwandeln.

Dynamiting hat seit 25. August zugenommen

Die aktuelle Sequenz beschleunigte sich am Dienstag, dem 25. August. Mehrere Explosionen wurden in Dörfern und Gebieten in der Nähe der Grenze gemeldet, zusammen mit Luftbombardements, Artilleriefeuer und Bewegungen von israelischen Militärfahrzeugen.

In Ainata, Bezirk Bint Jbeil, wurden Zerstörungsoperationen gemeldet, als israelische Artillerie das westliche Gebiet der Stadt traf. Explosionen wurden auch um Haris und Sarbine herum gehört. Weiter nördlich wurde in Zawtar al-Sharqiya, Distrikt Nabatiyah, von umfangreichen Sprengungen berichtet.

In Doubeih, am westlichen Stadtrand von Mais al-Jabal, in der Marjayoun-Kaza, benutzten israelische Streitkräfte Sprengstoff, um mehrere Gebäude abzureißen. Militärfahrzeuge fuhren parallel nach Houla und Markaba sowie von Taybeh in Richtung Qantara.

Am nächsten Tag, Mittwoch, den 26. August, ging die Kampagne weiter. Eine neue Explosion wurde in Majdal Zun, Tyre District berichtet. Explosionen und Harken betrafen auch Sarbine und andere Bereiche von Bint Jbeil.

Diese Transaktionen entsprechen daher keinem einzigen Ereignis. Sie bilden eine Folge von Zerstörungen, die sich über mehrere Dörfer und mehrere Tage erstrecken.

Können wir über ein ganzes Dorf sprechen, das diese Woche zerstört wurde?

In diesem Punkt ist Vorsicht geboten. Bilder von zerstörten Gebäuden und Berichte über massive Explosionen können den Eindruck erwecken, dass ein ganzes Dorf innerhalb von Stunden energetisiert wurde. Aus den derzeit für den 25. und 26. August verfügbaren Informationen geht jedoch nicht hervor, dass bei einer einzigen Operation ein ganzer Ort verschwunden ist.

Auf der anderen Seite haben mehrere Dörfer aufeinanderfolgende Zerstörung erlitten. In einigen Fällen tragen diese zu den bereits erheblichen Schäden bei, die in den vergangenen Wochen oder Monaten verursacht wurden. Das kumulative Ergebnis kann daher das eines Dorfes sein, das weitgehend zerstört wurde, ohne ein einziges Datum, an dem alle seine Gebäude dynamisch gewesen wären.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Es reduziert nicht das Ausmaß der Zerstörung, aber vermeidet eine unmögliche Aussage zu demonstrieren. Stattdessen zeigen dokumentierte israelische Operationen einen sich wiederholenden Ansatz: Einnehmen oder Steuern eines Gebiets, Verlegen von Sprengstoff in Gebäuden, Sprengen, Einsatz von Bulldozern und fortgesetzte Zerstörung in nachfolgenden Operationen.

Es war genau dieser Prozess, der in der vorherigen Phase des Krieges beobachtet wurde.

Dhayra: 71 Prozent der Gebäude zerstört

Der FallDhayra, im Reifenbezirk, ist eines der am besten dokumentierten Beispiele. Im Oktober 2024 zeigte ein Video, das in sozialen Netzwerken ausgestrahlt wurde, eine riesige Explosion, die gleichzeitig eine Reihe von Gebäuden zerstörte. Einige israelische Publikationen präsentierten dann Bilder wie « die Explosion eines ganzen Dorfes im Libanon ».

Amnesty International authentifizierte und geo-lokalisierte die Bilder anschließend. Die Organisation stellte fest, dass sie in Dhayra gefilmt worden waren. Seine Analyse von Satellitenbildern maß dann das Ausmaß der in der Gemeinde angesammelten Zerstörung.

Zwischen Oktober 2024 und Januar 2025,264 Gebäude wurden in Dhayra zerstörtDies ist dargestellt71% aller kommunalen strukturenLaut der von Amnesty veröffentlichten Analyse.

Die Zahl bedeutet nicht, dass die 264 Gebäude gleichzeitig explodierten. Auf der anderen Seite zeigt es, dass eine sehr große Mehrheit des lokalen aufgebauten Gewebes während der Zeit verschwand, als die israelischen Streitkräfte das Gebiet kontrollierten oder operierten.

Dhayra ist daher ein wesentlicher Präzedenzfall für das Verständnis der derzeit beobachteten Dynamiken. Die Zerstörung eines Ortes kann eher aus einer Abfolge von Explosionen und Zerstörungen resultieren als aus einer einzigen spektakulären Detonation.

Kfar Kila unter den am meisten verwüsteten Orten

Dhayra ist kein Einzelfall. Satellitenanalysen, die nach dem Krieg von 2024 durchgeführt wurden, zeigten massive Zerstörungen in mehreren Grenzdörfern, darunter Kfar Killa.

Amnesty International identifiziert897 Gebäude in Kfar Killa zerstörtoder über36% der städtischen gebäudeim untersuchten Zeitraum. Die Zerstörung war nicht nur eine Folge von Kämpfen. Gebäude wurden auch nach der Installation der israelischen Streitkräfte in der Region abgerissen.

In Maroun al-Ras, einem anderen besonders exponierten Dorf, identifizierte die Organisation700 strukturen zerstört, für etwa31% des framesEin Teil der Zerstörung wurde durch Bulldozer und kontrollierte Explosionen verursacht.

Aïta al-Sha`b erlitt auch erhebliche Schäden. Die Zerstörung betraf Hunderte von Gebäuden, wobei ganze Viertel durch Bombardements und Bodenoperationen verändert wurden.

Diese Daten zeigen, dass aktuelle Dynamiken keine Methode sind, die im August 2026 erschien. Sie erweitern eine bereits in großem Umfang in Grenzdörfern beobachtete und dokumentierte Praxis.

Zerstörung nach dem Ende des intensivsten Kampfes

Eines der heikelsten Elemente betrifft die Chronologie. Ein Teil der in den Jahren 2024 und 2025 dokumentierten Zerstörung ereignete sich, als die israelischen Streitkräfte bereits die betroffenen Gebiete kontrollierten und die direkten Kämpfe abnahmen.

Dieser Unterschied ist nach dem humanitären Völkerrecht wichtig. Die Zerstörung eines Gebäudes während eines Kampfes kann unter bestimmten Umständen durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sein. Die systematische Zerstörung zivilen Eigentums in einem Gebiet unter militärischer Kontrolle wirft verschiedene rechtliche Fragen auf.

Amnesty International war der Ansicht, dass einige Zerstörungen im Südlibanon untersucht werden sollten, um festzustellen, ob es sich um Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder sogar um Kriegsverbrechen handelt. Insbesondere untersuchte die Organisation Abrisse mit Sprengstoffen und Bulldozern.

Israel behauptet, dass seine Operationen auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah abzielen und die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die israelische Armee behauptet, dass die libanesische Bewegung militärische Infrastruktur in oder in der Nähe der südlichen zivilen Gebiete aufgebaut hat.

Die rechtliche Frage hängt daher von jeder Zerstörung ab: die Art des Gebäudes, mögliche Nutzung für militärische Zwecke, die Situation zum Zeitpunkt des Abrisses und ob eine zwingende militärische Notwendigkeit besteht oder nicht.

Zawtar al-Sharqiya, neue Illustration im August

Die im August 2026 durchgeführten Operationen zeigen, dass dieses Problem nach wie vor voll aktuell ist. In Zawtar al-Sharqiya zerstörten israelische Streitkräfte die zivile Infrastruktur in einem Gebiet, in dem die libanesische Armee stationiert werden sollte.

Die libanesische Armee selbst verurteilte im August die Zerstörung des Gemeindegebäudes, einer Schule, einer Klinik, einer Kindertagesstätte und mehrerer Häuser in der Stadt. Sie vertrat die Auffassung, dass diese Maßnahmen ihren Einsatz behinderten und die Rückkehr der Bewohner verzögerten.

Dieser Vorwurf ist besonders wichtig, weil er nicht allein von Politikern oder Verbänden kommt. Die libanesische Militärinstitution ist der Ansicht, dass die israelische Zerstörung die Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen direkt untergräbt.

Das Problem geht also über das der Immobilien hinaus. Wenn eine Gemeinde, Schule oder Klinik verschwindet, ist es die Fähigkeit eines Dorfes, ein normales Leben zu finden, die betroffen ist.

Aber al-Jabal und die Dörfer an der Grenze

Aber al-Jabal ist ein weiteres Beispiel für die Anhäufung von Zerstörung. Das Dorf und seine Umgebung wurden seit Beginn des Konflikts wiederholt bombardiert. Die Operationen in dieser Woche in Doubeih, an seiner westlichen Peripherie, zeigen, dass die Zerstörungen weitergehen.

Die Situation ist in mehreren Orten von Bint Jbeil und Marjayoun vergleichbar. Hula, Markaba, Ainata, Aïta al-Shaab, Yarun, Maroun al-Ras und Kfar Killa sind seit Oktober 2023 unterschiedlich stark betroffen.

In einigen Bereichen geht die Zerstörung des Gebäudes jetzt mit Verkehrsbeschränkungen einher. Insbesondere die Bewohner von Rmeich, Debel und Ain Ebel müssen organisierte Konvois nutzen, um ihre Dörfer zu erreichen oder zu verlassen, da das israelische Militär in den umliegenden Gebieten präsent ist.

Das Grenzband stellt somit eine fragmentierte Geographie dar. Einige Orte bleiben bewohnt, aber isoliert, andere sind teilweise zerstört und andere bleiben unter militärischer Kontrolle oder einem schwierigen Zugang.

Bulldozer komplett gesprengt

Sprengstoffe sind nur ein Teil der verwendeten Mittel. Israelische Bulldozer wurden auch beobachtet, Gebäude zu zerstören, Straßen zu öffnen oder Land an mehreren Orten zu verändern.

Diese Operationen betreffen auch die Vegetation. Bäume und Obstgärten wurden aus Gebieten entfernt, die von der israelischen Armee kontrolliert wurden. Im August berichteten libanesische offizielle Informationen unter anderem, dass600 olivenbäume in einem dorf entwurzelt.

Die Kombination aus Sprengung, Bulldozing und Feuer verwandelt das Territorium mehr als die Zerstörung der Häuser allein. Gleichzeitig betrifft es Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen und die für die wirtschaftliche Erholung notwendige Infrastruktur.

Diese Realität nährt die libanesischen Vorwürfe, dass die Operationen nicht nur auf bestimmte militärische Ziele abzielen, sondern dazu beitragen würden, einen Grenzstreifen zu schaffen, der weitgehend seiner Bewohner und Gebäude entleert ist.

16.000 hektar land seit 2023 verbrannt

Die Zerstörung von Immobilien muss mit Umweltschäden in Einklang gebracht werden. Der Libanesische Nationalrat für wissenschaftliche Forschung schätzt, dass160 quadratkilometerentweder16.000 hektardas gebiet brannte infolge israelischer militäraktivitäten seit oktober 2023 ab.

Etwa die Hälfte dieser Gebiete wäre landwirtschaftlich. Der CNRS schätzt, dass8.500 hektarbrannte während des krieges von 2023-2024 undzusätzliche 7.500 hektarsind seit der wiederaufnahme des konflikts im jahr 2026 betroffen.

Auch nach dem Juni-Abkommen, überweitere 350 hektarhätte verbrannt. Diese Woche wurden erneut Brände auf Feldern und Olivenhainen in der Nähe von Gebieten unter israelischen Operationen gemeldet.

Satellitenbilder zeigen auch Oberflächen, deren Vegetation durch Bulldozing oder Rodung verschwunden ist. Die Umweltbilanz übersteigt damit die nur 16.000 Hektar verbrannten.

Nawaf Salam spricht von « verbrannter Erde »

Angesichts der Anhäufung dieser Zerstörungen beschuldigte Premierminister Nawaf Salam Israel, eine« politik der verbrannten erde »im Südlibanon. Umweltministerin Tamara Elzein verwendete den Begriff « Ökozid », um Schäden an Land und Ökosystemen zu beschreiben.

Der Direktor des CNRS, Chadi Abdallah, beschuldigte Israel auch, das Land systematisch zu verbrennen, um eine Pufferzone zu schaffen, die frei von Häusern, Bevölkerung und der natürlichen Umwelt ist. Diese Anklage drückt die Hauptangst der libanesischen Behörden aus: die Entstehung eines Gebietsstreifens südlich der Grenze, der materiell schwer zu rehabilitieren ist.

Israel lehnt diese Interpretation ab. Seine Armee behauptet, die Umweltauswirkungen ihrer Operationen zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden für Zivilisten und die Umwelt zu reduzieren. Sie stellt ihre Zerstörung im Zusammenhang mit der Neutralisierung der Infrastruktur der Hisbollah und dem Schutz ihrer Streitkräfte dar.

Der Gegensatz zwischen den beiden Erzählungen betrifft daher sowohl die Absicht als auch die Zerstörung selbst. Das Ausmaß des Schadens kann per Satellit gemessen werden; Die Bestimmung, warum jedes Gebäude zerstört wurde, erfordert eine spezifische Analyse.

Eine « sichere Zone » von etwa zehn Kilometern

Der Kontext hat sich geändert, seit die israelische Offensive im Jahr 2026 wieder aufgenommen wurde. Israel unterhält jetzt eine militärische Präsenz in einer Bande, die es als « Sicherheitszone » darstellt und sich etwa 10 Kilometer in libanesisches Territorium erstreckt.

Es ist in oder um diesen Bereich, dass ein Großteil der aktuellen Dynamit-, Feuer- und Bodenbewegungen konzentriert sind. Die Bewohner mehrerer Dörfer haben keinen freien Zugang mehr zu ihren Grundstücken, während Feuerwehrleute und Rettungsteams manchmal auf die Koordination warten müssen, bevor sie eingreifen.

Diese Situation ermöglicht es den israelischen Streitkräften auch, Abrissoperationen in Gebieten durchzuführen, in denen direkte Zusammenstöße begrenzt sind. Es ist genau dieser Unterschied zwischen Zerstörung im Kampf und Zerstörung in einem kontrollierten Gebiet, der die Rechtskritik anheizt.

Für den Libanon bleibt diese Band vollständig auf seinem Territorium. Die Regierung fordert daher den Rückzug der israelischen Streitkräfte und den Einsatz der libanesischen Armee in Übereinstimmung mit den ausgehandelten Vereinbarungen.

Dörfer schwer wieder aufzubauen, auch nach einem Rückzug

Die Frage der Dynamitierung erscheint vollständig, wenn man die Rückkehr der Bewohner betrachtet. Ein militärischer Rückzug wird nicht ausreichen, um sofort die Dörfer zu machen, deren Häuser, Schulen, Kliniken, Netzwerke und landwirtschaftliche Flächen zerstört wurden.

Dhayra liefert das spektakulärste Beispiel mit71% der zerstörten gebäudeKfar Killa und Maroun al-Ras haben ebenfalls erhebliche Zerstörungsgrade. In diesen Gegenden sollte der Wiederaufbau ganze Viertel und nicht einige isolierte Gebäude umfassen.

Landwirtschaftliche Flächen sind ein zusätzliches Problem. Ein Haus kann theoretisch in wenigen Monaten oder Jahren wieder aufgebaut werden, wenn eine Finanzierung besteht. Ein erwachsener Olivenbaum oder zerstörter Obstgarten braucht viel mehr Zeit, um sein Produktionsniveau wiederzuerlangen.

Die derzeitige Zerstörung hat daher eine Wirkung, die weit über ihren Ausführungstermin hinausgeht. Jede zusätzliche Sprengung erhöht die finanziellen Kosten der Rückkehr und verlängert die Zeit, die benötigt wird, um ein normales lokales Leben wiederherzustellen.

Die Präzedenzfälle geben den Explosionen im August Bedeutung

Daher können die Explosionen, die diese Woche in Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih und dem Gebiet Bint Jbeil gemeldet wurden, nicht als eine bloße Abfolge unabhängiger Vorfälle betrachtet werden.

Einzeln betrachtet entsprechen sie lokalen Operationen. Seit 2024 in der Zeitlinie ersetzt, erweitern sie eine bereits in mehreren Grenzdörfern dokumentierte Zerstörungsmethode: Sprengung von Gebäudegruppen, Bulldozing, Zerstörung der Infrastruktur und allmähliche Transformation der Landschaft.

Es wäre daher verfrüht zu sagen, dass Israel am 25. oder 26. August 2026 „ein ganzes Dorf rasiert hat. Was man feststellen kann, ist anders und präziser: Libanesische Dörfer werden weiterhin methodisch zerstört, manchmal Gebäude nach Gebäude und manchmal durch gleichzeitige Explosionen, während einige bereits einen beträchtlichen Teil ihres städtischen Gefüges in den vorherigen Phasen des Konflikts verloren hatten.

Dhayras Präzedenzfall misst das Phänomen:264 gebäude und 71% der gemeinde zerstörtDie Aktivitäten der letzten Tage stellen nun eine konkrete Frage an die libanesischen Behörden und die mit der Überwachung der Situation beauftragten internationalen Gremien: Wie viele weitere Gebäude werden verschwunden sein, wenn der Zugang zu den Dörfern endlich eine neue umfassende Satellitenbewertung ermöglicht?