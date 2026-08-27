Trump umbenannt in Lake Ontario Lake America

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Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag, den 27. August, einen Befehl, der die US-Bundesregierung anwies, Lake Ontario in « Lake America » umzubenennen, nur zwei Tage nachdem er diese Idee mitten in einem Handelskrieg mit Kanada öffentlich gestartet hatte. Die Entscheidung, die im Wesentlichen symbolisch ist, da Washington Kanada diese Bezeichnung nicht aufzwingen kann, betrifft einen der fünf Großen Seen und ein internationales Wassergebiet, das sich der Staat New York und die kanadische Provinz Ontario teilen. Hinter einer Initiative, die in Bezug auf wirtschaftliche Fragen zwischen den beiden Ländern lächerlich erscheinen mag, stellt die Geste eine neue politische Provokation für Ottawa nach dem Scheitern der Handelsverhandlungen und der Einführung von US-Zöllen von 50% auf einen Teil der kanadischen Produkte dar.

Trump verwandelt Lake Ontario in Lake America

Die Drohung dauerte nur zwei Tage, um eine Entscheidung des Präsidenten zu werden. Am Dienstag, den 25. August, kündigte Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk an, dass die Vereinigten Staaten « ernsthaft » erwägen, den Namen des Lake Ontario zu ändern. Am Donnerstag unterzeichnete der US-Präsident das Dekret im Oval Bureau.

« Wir werden den Namen des Lake Ontario mit sofortiger Wirkung in Lake America ändern », sagte Donald Trump vor der Unterzeichnung des Dokuments.

Das Dekret fordert den Innenminister Doug Burgum auf, die notwendigen Änderungen im föderalen System der geographischen Namen der USA vorzunehmen. Das Geografische Namensinformationssystem muss den See nun unter seinem neuen Namen für die Nutzung durch Bundesbeamte registrieren.

Die US-Behörden sind verpflichtet, « Lake America » in ihren offiziellen Dokumenten und Referenzen in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Ordens zu übernehmen. Karten, die von Bundesbehörden erstellt wurden, sind ebenfalls betroffen.

Die Entscheidung entfernt jedoch den Ontariosee nicht von kanadischen Karten. Die Macht des US-Präsidenten stoppt die US-Regierung.

Trump kann diesen Namen Kanada nicht aufzwingen

Dies ist die Hauptgrenze der Entscheidung. Der Ontariosee ist kein ausschließlich amerikanischer Wasserabschnitt. Die Grenze zwischen den USA und Kanada überquert den See, der den Staat New York von Ontario trennt.

Washington kann über den Namen entscheiden, der von seinen eigenen Regierungen verwendet wird, hat aber keine Befugnis, Ottawa zu verpflichten, Lake America anzunehmen. Die kanadische Regierung kann weiterhin « Lake Ontario » einsetzen, ebenso wie die Behörden in der Provinz Ontario.

Auch internationale Gremien sind nicht verpflichtet, der amerikanischen Entscheidung zu folgen. Gleiches gilt für private Unternehmen, Kartenverlage oder Einzelpersonen.

Diese Begrenzung gibt dem Dekret einen politischen und symbolischen Spielraum. Die Geographie des Sees ändert sich offensichtlich nicht, noch ändert sie die internationale Grenze, die ihn überschreitet, oder die Rechte, die jedes der beiden Länder über ihre Gewässer ausübt.

Die Vereinigten Staaten und Kanada weiterhin gemeinsam verwalten mehrere Fragen im Zusammenhang mit den Großen Seen. Insbesondere ist die Internationale Gemeinsame Kommission in grenzüberschreitenden Gewässern tätig, während das Great Lakes Water Quality Agreement einen Teil der bilateralen Umweltkooperation organisiert.

Eine Entscheidung, die offen mit dem Handelskrieg verbunden ist

Die Wahl des Lake Ontario ist kein Zufall. Donald Trump selbst verband sein Namensänderungsprojekt mit dem aktuellen Handelsstreit zwischen Washington und Ottawa.

Als er am Dienstag seine Absicht bekannt gab, erklärte der Präsident, dass die Vereinigten Staaten diese Änderung in Betracht ziehen, weil sie nicht mehr planen, « eine Menge Geschäfte mit Ontario zu machen ».

Die Provinz ist jedoch Kanadas industrielles Herz und hat äußerst enge wirtschaftliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Es umfasst einen bedeutenden Teil der kanadischen Automobilindustrie, deren Produktionslinien tief mit denen von Michigan und anderen US-Bundesstaaten integriert sind.

Die Namensänderung scheint daher ein symbolischer Angriff zu sein, der direkt auf die bevölkerungsreichste Provinz Kanadas abzielt.

Befragt am Donnerstag über die Nachricht, die er an die kanadische Regierung senden wollte, versicherte Donald Trump uns, dass es « keine » gebe. Er fügte sofort hinzu, dass Kanada seit langem die Vereinigten Staaten im Handel « erobert » habe und Washington seine Verteidigung kostenlos zur Verfügung stelle.

Der Zusammenhang mit dem bilateralen Konflikt bleibt explizit, obwohl der Präsident die Existenz einer bestimmten Botschaft leugnet.

50 % Zölle im Zentrum der Krise

Der Streit um den Namen des Sees gerät in einen ernsteren wirtschaftlichen Konflikt. Nach dem Scheitern der letzten Verhandlungen verhängte die Trump-Regierung Zölle auf50% von rund 20 milliarden us-dollar in kanadischen produkten.

Amerikanische und kanadische Unterhändler hatten mehrere Tage lang versucht, einen Kompromiss zu finden. Die Diskussionen scheiterten schließlich, jede der beiden Regierungen lehnte die Verantwortung für die Trennung der anderen ab.

Ottawa beschloss, sich zu rächen. Kanada bereitet entsprechende Zölle für mehrere hundert US-Produkte vor, mit einem voraussichtlichen Inkrafttreten am 8. September. Zu den betroffenen Sektoren gehören Stahl, landwirtschaftliche Erzeugnisse und verschiedene Konsumgüter.

Der Konflikt bedroht Produktionsketten, die jahrzehntelang an der Grenze aufgebaut wurden. Die Volkswirtschaften der USA und Kanadas gehören zu den am stärksten integrierten der Welt, insbesondere in den Bereichen Automobil, Energie und Agrarlebensmittel.

In diesem Zusammenhang erscheint der semantische Kampf um den Ontariosee wirtschaftlich zweitrangig. Dennoch trägt sie zur weiteren Verschlechterung eines bereits stark degradierten politischen Verhältnisses bei.

Kanadier begrüßen die Bedrohung mit Sarkasmus

Noch bevor der Orden unterzeichnet wurde, hatten die kanadischen Reaktionen weitgehend das Ausmaß der amerikanischen Bedrohung in Verbindung gebracht. Mehrere Beamte erinnerten daran, dass Donald Trump seine Regierung bitten könne, den Namen seiner Wahl zu verwenden, ohne das in Kanada verwendete Vokabular bestimmen zu können.

Ontario Premier Doug Ford reagierte ironisch. Laut ihm könnte Donald Trump sogar beschließen, das Wasser « Lake Trump » zu nennen, wenn er wollte: Auf der kanadischen Seite würde sie Lake Ontario bleiben.

Andere Bundesbeamte haben eine ähnliche Haltung eingenommen und versuchen, den US-Vorschlag nicht in eine zusätzliche politische Krise zu verwandeln. Sie betonten die Notwendigkeit, die kanadischen Bemühungen auf die wirtschaftlichen Folgen des Handelskrieges zu konzentrieren.

Diese Strategie steht im Gegensatz zu der viel offensiveren Rhetorik von Donald Trump. Seit mehreren Tagen hat der US-Präsident Erklärungen über Kanada und seine Führer parallel zu Zollentscheidungen vervielfacht.

Der neue Name erscheint somit als zusätzliches Werkzeug in einer Konfrontation, die sowohl im Bereich der politischen Kommunikation als auch im Bereich des Handels stattfindet.

« Ontario », ein Name lange vor den Vereinigten Staaten

Die Entscheidung, das Wort « Ontario » zu löschen, hat auch eine besondere historische Dimension. Der Name wurde nicht von der modernen kanadischen Provinz erfunden und ist nicht mit einer Regierung verbunden, die den Vereinigten Staaten feindlich gesinnt ist.

Es ist indigenen Ursprungs und wurde lange vor der Geburt der Vereinigten Staaten verwendet. Seine Etymologie ist im Allgemeinen mit irokesischen Sprachen und Ausdrücken eines großen oder schönen Wasserabschnitts verbunden.

Der Name des Sees ging daher mehr als ein Jahrhundert der Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 voraus. Die kanadische Provinz Ontario, die viel später gegründet wurde, hat ihren eigenen Namen vom See, nicht umgekehrt.

Diese Chronologie verleiht der Geste des Präsidenten eine zusätzliche Dimension. Donald Trump präsentiert die Änderung als Reaktion auf seinen aktuellen Konflikt mit Ontario und Kanada, wenn der Name Teil einer viel älteren Geschichte ist als die zeitgenössischen politischen Grenzen.

Der See ist auch der östlichste der fünf Großen Seen. Es kommuniziert mit dem Lake Erie durch den Niagara River und mit dem St. Lawrence River in Richtung Atlantik.

Nach dem Golf von Amerika, Lake America

Die Entscheidung ist in Trumps zweiter Präsidentschaft nicht beispiellos. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hatte Donald Trump der US-Bundesverwaltung befohlen, « Golf von Amerika » durch « Golf von Amerika » zu ersetzen.

Der für Lake Ontario verwendete Mechanismus ist direkt inspiriert. In beiden Fällen nutzt der Präsident seine Autorität über föderale geografische Namen, um US-Organisationen eine neue Terminologie aufzuerlegen.

Der Präzedenzfall im Golf von Mexiko zeigte auch die Grenzen und indirekten Auswirkungen einer solchen Maßnahme. Natürlich hat Mexiko den historischen Namen nicht aufgegeben und die Vereinigten Staaten konnten ihn nicht erzwingen. Einige US-amerikanische Privatunternehmen haben den neuen Namen jedoch übernommen oder teilweise in ihre Dienste aufgenommen.

Die gleiche Situation könnte jetzt für Lake Ontario auftreten. Kartographische Plattformen oder US-Unternehmen können beschließen, « Lake America » für ihre Benutzer in den USA einzuführen, auch wenn sie nicht unbedingt durch den Auftrag eingeschränkt sind.

Das Ergebnis könnte die Koexistenz mehrerer Namen über Länder, Verwaltungen und digitale Dienste hinweg sein.

Eine spektakuläre Geste für einen begrenzten rechtlichen Spielraum

Der Kontrast zwischen der Feierlichkeit eines Präsidentendekrets und seiner wirklichen internationalen Wirkung erklärt die ungewöhnliche Natur der Episode. Donald Trump mobilisiert ein Instrument der Exekutive, um die von seiner eigenen Regierung verwendete Terminologie über ein Wassergebiet zu ändern, von dem ein Großteil unter der Kontrolle eines anderen souveränen Staates steht.

Das Dekret ändert keinen Grenzvertrag. Es überträgt keinen Teil des Sees in die Vereinigten Staaten und ändert keine kanadischen Rechte. Es zwingt auch nicht die Behörden von Toronto oder Ottawa, den historischen Namen aufzugeben.

Seine Funktion ist daher im Wesentlichen symbolisch. Im gegenwärtigen Kontext ist das Symbol jedoch schwer von Washingtons Machtverhältnis zu seinem Nachbarn zu trennen.

Die Entscheidung ist Teil einer Reihe von Aussagen von Donald Trump, die die Beziehung zu Kanada in Frage stellen. Der Präsident hat wiederholt Rhetorik verwendet, die die politische Souveränität Kanadas herausfordert oder minimiert, insbesondere wenn er das Land als amerikanisches « 51st State » -Potenzial bezeichnete.

Eine Namensänderung eines gemeinsamen Gewässers erhält in diesem Zusammenhang zwangsläufig eine besondere Bedeutung, auch wenn ihre Rechtswirkungen begrenzt bleiben.

Eine symbolische Ablenkung inmitten eines sehr konkreten Konflikts

Die Sequenz kann durch ihren spektakulären Charakter grinsen: Innerhalb von 48 Stunden wurde eine Provokation, die in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde, zu einem Präsidentendekret über den offiziellen Namen eines der Großen Seen. Aber der Konflikt, in dem er stattfindet, hat weit weniger anekdotische Konsequenzen.

Der von Washington auferlegte Zoll von 50 Prozent deckt etwa 20 Milliarden US-Dollar an kanadischen Waren ab. Die von Ottawa angekündigten Repressalien werden wiederum US-Exporteure betreffen. Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze müssen nun diese neuen Barrieren in ihre Preise, Lieferungen und Investitionen integrieren.

Der Automobil- und Industriesektor ist besonders durch Lieferketten gefährdet, die vor der Montage eines Endprodukts mehrmals die Grenze überschreiten. Ein längerer Zollkrieg kann daher gleichzeitig Unternehmen und Arbeitnehmer in beiden Ländern treffen.

Es ist diese Verschiebung, die dem Orden « Lake America » seinen einzigartigen Charakter verleiht. In einer Zeit, in der Washington und Ottawa mit zig Milliarden Dollar konfrontiert sind, wird der Name eines seit Jahrhunderten geteilten Sees auch zu einem Instrument der Konfrontation.

Für die US-Bundesregierungen muss die Änderung nun in Kraft treten. Für Kanadier besteht keine Verpflichtung zu folgen. Am Nordufer des Sees wird Toronto weiterhin auf den Ontariosee schauen; auf den offiziellen Karten der US-Bundesregierung muss nun über die Grenze derselbe Wasserabschnitt als Lake America bezeichnet werden.