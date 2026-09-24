Sechs syrische Minister in Beirut, eine kurzfristige Regierung: Was Damaskus wirklich im Libanon gesucht hat

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Die Szene sollte die Normalisierung der Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus veranschaulichen. Sie begann mit einem Paradoxon. Die größte syrische Regierungsdelegation im Libanon seit dem Machtwechsel in Damaskus kam, um über die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu sprechen, während die libanesische Regierung Berichten zufolge sehr spät über das Ereignis informiert wurde. Nach Informationen aus Regierungskreisen hatte Nawaf Salam nur etwa 48 Stunden vor der Ankunft der Delegation von der Existenz des libanesisch-syrischen Investitionsforums erfahren. Überraschenderweise entdeckten einige Beamte das Ereignis angeblich durch Einladungen an libanesische Geschäftsleute.

Hinter dieser protokollarischen Episode erscheint jedoch eine viel wichtigere Angelegenheit. Damaskus war nicht nur auf der Suche nach Investoren. In den vorbereiteten Dossiers wird eine reale Wirtschaftskarte erstellt: Lkw, Transitrechte, Personenverkehr, Flughafen René Moawad, Strecke zwischen Tripolis und Syrien, irakisches Öl, jordanisches Gas, libanesische Ölanlagen, Elektrizität und Überarbeitung von mehr als vierzig bilateralen Abkommen. Zusammengenommen zeigen diese Projekte, was Syrien wieder aufzubauen versucht: seinen kommerziellen, energetischen und logistischen Zugang zum Libanon und zum Mittelmeer.

48 Stunden, um ein privates Forum in einen Regierungsbesuch zu verwandeln

Die Geschichte des Forums macht es möglich, das Unwohlsein zu verstehen, das an der Spitze des Staates erschien. Nach den gesammelten Informationen wäre die Initiative Teil von Ahmad Hashmieh gewesen, dem Präsidenten der Beirut Development Association. Nach einem Besuch in Damaskus schlug er Berichten zufolge die Organisation eines Investitionsforums zwischen den beiden Ländern vor.

Die syrische Antwort wäre zunächst vorsichtig gewesen. Damaskus wollte keine große Ministerdelegation in den Libanon entsenden, um an einer Veranstaltung ohne offizielle libanesische Unterstützung teilzunehmen.

Hashmieh arbeitete angeblich mit Rula Harati, dem Wirtschaftsberater von Präsident Joseph Aoun, zusammen, um Baabdas Berichterstattung zu erhalten. Berichten zufolge hat das Sponsoring des Präsidenten die Situation gelöst. Das Forum änderte dann seine Dimension: Es ging nicht mehr nur darum, Unternehmen zusammenzubringen, sondern eine syrische Regierungsdelegation auf außergewöhnlicher Ebene zu empfangen.

Dort wäre das Problem entstanden.

Nach verfügbaren Informationen wurde Nawaf Salam nur etwa 48 Stunden vor der Ankunft syrischer Beamter über das Forum informiert. Auch einige besorgte libanesische Minister wären nicht gewarnt worden, dass ihre Amtskollegen nach Beirut kommen würden. Regierungsbeamte hätten sogar von der Veranstaltung erfahren, indem sie die Einladungen an Unternehmer in Umlauf gebracht sahen.

Das Problem wurde konkret, als die Delegation am Flughafen offiziell begrüßt werden musste. Wer vertritt die Regierung, wenn eine Delegation von sechs Außenministern in Beirut landet?

Nawaf Salam wies daraufhin den stellvertretenden Premierminister Tarek Mitri an, einzugreifen. Er ging mit dem Wirtschaftsminister Amer Bisat zum Flughafen, um Syrer willkommen zu heißen. Ein Abendessen zu ihren Ehren wurde dann organisiert.

Gleichzeitig soll Salam den syrischen Außenminister Assaad al-Shaibani kontaktiert haben. Die Botschaft konzentrierte sich Berichten zufolge auf die Notwendigkeit, Regierungsdemonstrationen über libanesische institutionelle Kanäle zu kanalisieren.

Der Vorfall verhinderte den Besuch nicht. Aber es zeigt einen ersten Widerspruch: Die neue Beziehung zu Syrien wird als eine staatliche Beziehung dargestellt, während ihr erstes großes wirtschaftliches Ereignis einen Protokollaufholprozess in letzter Minute erforderte.

Eine als Wirtschaftsprogramm aufgebaute Delegation

Die Zusammensetzung der syrischen Gruppe macht es möglich, die Ziele der Vertreibung zu verstehen.

An der Delegation nahmen Wirtschafts- und Industrieminister Mohammad Nidal al-Shaar, Landwirtschaftsminister Bassel Hafez al-Soueidan, Tourismusminister Mazen al-Salhani, Bildungsminister Mohammad Abdel Rahman Turko, Verkehrsminister Yaarob Badr und Gesundheitsminister Moussab al-Ali teil.

Er fügte Beamte von Investitions-, Luftfahrt- und Ölbehörden sowie Vertreter des syrischen Staatsfonds hinzu. Ahmad Rawad Ramadan, der Investmentmanager, und Omar al-Hosari, der Luftfahrtmanager, waren unter den anwesenden Beamten. Der Libanesisch-Syrische Wirtschaftsrat wurde ebenfalls von Leila al-Samman vertreten.

Diese Wahl ist nicht trivial. Sie deckt insbesondere die Sektoren ab, die Syrien für seine Reaktivierung benötigt: Produktion, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr, Gesundheit, Kapital, Luftfahrt und Energie.

Auf der libanesischen Seite nahmen schließlich mehrere Minister und hohe Beamte teil. Yassine Jaber, Fayez Rasamny, Rima Karami, Laura Lahoud und Amer Bisat waren anwesend, sowie ein Vertreter des Gesundheitsministers. Der Generaldirektor des Wirtschaftsministeriums Mohammad Abu Haidar, der Generaldirektor der Zivilluftfahrt Mohammad Aziz, der Direktor des Hafens von Beirut Marwan Najem und der Botschafter des Libanon in Syrien Henry Kastoun nahmen ebenfalls teil.

Die Anwesenheit von Luftfahrt-, Hafen-, Verkehrs- und Wirtschaftsbeamten ist bei der Prüfung der parallel erstellten Akten sinnvoll.

Erste Seite: Sprengung von Hindernissen, die Lastwagen verlangsamen

Transit ist eine der genauesten Aufzeichnungen.

Damaskus und Beirut wollen die Bedingungen für die Lkw-Passage zwischen den beiden Ländern untersuchen. Die Gespräche konzentrieren sich auf Transitrechte, Grenzverfahren und die Organisation des Landverkehrs.

Das Problem ist besonders wichtig für den Libanon. Für einen großen Teil der libanesischen Landexporte in arabische Märkte ist Syrien nicht einer von vielen Märkten: Es ist die Zwangspassage.

Libanesische Wirtschaftsvertreter identifizierten drei konkrete Forderungen.

Der erste betrifft die Abschaffung des Systems der vorherigen Genehmigung zwischen den beiden Ländern. Der zweite betrifft die Gleichbehandlung von libanesischen und syrischen Waren, insbesondere im Hinblick auf arabische Handelserleichterungen. Die dritte betrifft direkt die Luftfahrtunternehmen: Libanesische Lastkraftwagen sollten in Syrien in einer Weise behandelt werden, die mit der vergleichbar ist, die syrischen Lastkraftwagen im Libanon gewährt wird.

Diese Behauptungen zeigen, inwieweit das Wort « Integration » immer noch sehr häufige Hindernisse abdeckt: Genehmigungen, Steuern, Warteschlangen, Kontrollen und unterschiedliche Behandlung.

Die Zunahme des Handels hängt daher weniger von einem neuen politischen Slogan ab als von dem Preis, den ein LKW für den Grenzübertritt zahlt.

René Moawad und Tripoli: Die Logistikkarte wird viel ambitionierter

Die strukturellste Datei befindet sich im Nordlibanon.

In den Gesprächen wird ausdrücklich der Flughafen René Moawad und eine Eisenbahnverbindung zwischen Tripolis und dem syrischen Inneren erwähnt. Auf der Schiene ist das Projekt in seiner Definition viel weiter fortgeschritten, als eine einfache Evokation des Prinzips nahelegt.

Syrischer Verkehrsminister Yaarob Badr berichtete, dass die Anbindung des Hafens von Tripolis an das syrische Eisenbahnnetz Teil eines größeren Projekts von Logistikkorridoren zwischen dem Golf und dem Mittelmeer sei.

Ein libanesisches Beratungsunternehmen arbeitet derzeit an dem Projekt. Es muss die Kosten und die Dauer der Operation bestimmen.

Vor allem wurde die Route bereits erkannt. Eine libanesisch-syrische Delegation diskutierte den vorgeschlagenen Kurs. Es würde repräsentieren über35 Kilometer auf libanesischem Territorium und fünf Kilometer in Syrien.

Die ersten Ergebnisse wären positiv: Die Strecke wäre technisch machbar und es wären zu diesem Zeitpunkt keine größeren Schwierigkeiten festgestellt worden. Dies bedeutet nicht, dass die Arbeit beginnen wird. Der syrische Minister selbst sagte, dass die endgültige Entscheidung vom Abschluss technischer und wirtschaftlicher Studien abhängen würde.

Aber diese Zahlen verändern die Natur des Projekts. Es geht nicht mehr darum, einfach zu sagen, dass ein Tripolis-Tag mit Syrien in Verbindung gebracht werden könnte. Eine Strecke von etwa 40 Kilometern wird bereits untersucht.

Das syrische Interesse wird offensichtlich. Eine Eisenbahnverbindung mit dem Hafen von Tripolis würde Waren aus Syrien direkten Zugang zum Mittelmeer geben. Für Tripolis wäre die Herausforderung, eine Transitplattform für ein viel größeres Hinterland als den nördlichen Libanon zu werden.

Der Verweis auf den Flughafen René Moawad ergänzt diese Logik. Schiene, Hafen und Flughafen bilden möglicherweise drei Türen desselben Geräts.

Irakisches Öl und jordanisches Gas: Die zweite Achse geht in den Untergrund

Eine weitere Reihe von Diskussionen betrifft die Energieinfrastruktur.

Die Ölpipeline-Akte ist auf den Tisch zurückgekehrt, insbesondere im Zusammenhang mit irakischem Öl. Die gesammelten Informationen deuten darauf hin, dass ein Streit im Zusammenhang mit diesem Fall beigelegt worden wäre, was den Weg für weitere Diskussionen ebnete.

Jordaniens Gas ist der andere Zweig dieses Netzes.

Das Projekt soll Gas von Jordanien über Syrien in den Libanon transportieren. Laut Ibrahim al-Adhan, dem Stellvertreter des syrischen Energieministers, haben die Diskussionen zu diesem Thema ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Die technischen Teams studieren noch die Hindernisse und die notwendige Ausrüstung.

Gleichzeitig wird die Stromverbindung zwischen Syrien und Libanon untersucht. Die Idee ist, die Linien zu bewerten, sie wiederherzustellen und dann eine Versorgung des Libanon mit syrischem Strom in Betracht zu ziehen.

Die Datei hört dort nicht auf. Damaskus möchte auch die Möglichkeit diskutieren, gegebenenfalls bestimmte libanesische Ölanlagen und Infrastruktur zu nutzen.

Ended geben diese Elemente eine weitere Lesung der Annäherung.

Der Libanon ist nicht nur an Syrien als Markt für vier oder fünf Millionen Verbraucher interessiert. Damaskus interessiert sich für seine Häfen, Einrichtungen, Netzwerke und maritime Öffnung.

Mehr als 40 Verträge aus der Vergangenheit warten auf ihr Urteil

Bevor jedoch neue Vereinbarungen getroffen werden, müssen die beiden Regierungen die Schubladen öffnen.

Mehr40 abkommen und protokollein früheren perioden abgeschlossen sind noch zu überprüfen.

Geplant ist die Bildung gemeinsamer Ausschüsse zwischen den betreffenden Ministerien. Sie müssen festlegen, welche Texte in Kraft bleiben können, welche geändert und welche gestrichen werden sollten.

Dieses Projekt ist politisch sensibel.

Die Beibehaltung der alten Abkommen würde automatisch den Rahmen einer Beziehung erweitern, die unter einem politischen System entwickelt wurde, das jetzt in Damaskus verschwunden ist. Sie alle abzuschaffen, würde im Gegenteil beide Länder der Rechtsinstrumente berauben, von denen einige noch nützlich sein könnten.

Die Zahl von vierzig zeigt vor allem das Ausmaß der Arbeit, die nötig ist, um von einer echten neuen bilateralen Wirtschaftsordnung zu sprechen.

Damaskus will libanesisches Kapital, schützt aber seinen eigenen Markt

Das Forum zeigte auch einen viel unmittelbareren Widerspruch.

Syrische Beamte laden libanesische Unternehmer ein, zu investieren. Leila al-Samman stellte Infrastruktur, Wiederaufbau, Tourismus, Bildung und Dienstleistungen als Bereiche vor, in denen libanesische Fähigkeiten eine Rolle spielen können.

Gleichzeitig sind libanesische Unternehmen jedoch mit Rechten, Beschränkungen und Verfahren zum Schutz der syrischen Produktion konfrontiert.

Die gegebene Begründung ist eindeutig: Diese Maßnahmen richten sich nicht speziell gegen den Libanon. Sie sind Teil einer allgemeinen Politik zum Schutz der syrischen Industrie.

Genau hier beginnt die Schwierigkeit.

Wenn Damaskus Kapital sucht, wird der Libanon ein natürlicher, enger und erfahrener Partner. Wenn libanesische Unternehmen auf dem syrischen Markt verkaufen wollen, finden sie die Barrieren, um diesen Markt zu schützen.

Mohammad Nidal al-Shaar selbst räumte ein, dass die Geographie nicht ausreichte, um wirtschaftliche Integration zu schaffen. Wir brauchen klare Regeln, verlässliche Institutionen, effiziente Grenzübergänge und Banken, die in der Lage sind, den Handel zu finanzieren.

Viele dieser Elemente sind jedoch noch nicht vollständig verfügbar.

Regierung fordert Investoren fast auf, selbst Barrieren aufzulisten

Eine weitere intervention auf dem forum fasste die aktuelle phase der beziehung zusammen.

Amer Bisat definierte die Rolle der Regierungen darin, den Weg für wirtschaftliche Aktivitäten zu öffnen, Hindernisse zu beseitigen und einen klaren und stabilen Rechtsrahmen zu schaffen.

Aber es lud auch Investoren ein, Möglichkeiten zu erkunden, Projekte zu identifizieren und den beiden Regierungen die Hindernisse, Garantien und Verfahren mitzuteilen, die sie benötigen.

Mit anderen Worten, ein Teil des Rahmens muss noch auf den Herausforderungen des Privatsektors aufbauen.

Diese Methode kann Probleme schnell erkennen. Es zeigt auch, dass das System noch nicht bereit ist.

Ein Unternehmer muss daher erwägen, einen Markt zu betreten, wenn bestimmte Regeln, Garantien und Verfahren schließlich angepasst werden, nachdem er die aufgetretenen Hindernisse gemeldet hat.

Für das libanesische Kapital ist das Thema besonders heikel. Der Libanon befindet sich in einem Banken- und Finanzzusammenbruch und muss seine Infrastruktur und seinen Wiederaufbau selbst finanzieren. Geld verfügbar ist kein Überschuss ohne Ziel.

Das Forum lieferte keine klare Antwort auf eine einfache Frage: Nachdem ein libanesischer Investor sein Kapital in Syrien investiert und seinen Gewinn realisiert hat, welcher Teil dieser Aktivität wird strukturell in die libanesische Wirtschaft zurückkehren?

Die explosivsten Akten wurden aus dem Raum gelassen

Schließlich hätte die Delegation eine klar definierte politische Grenze gehabt.

Nach Informationen aus aktiven Kreisen zwischen Beirut und Damaskus wurden die syrischen Minister nicht mit der Öffnung der noch offenen Sicherheitsfragen zwischen den beiden Ländern beauftragt, auch nicht während ihrer Treffen in Baabda und Ain al-Tinah.

Die syrische Führung hätte sich entschieden, diese Fragen dem Team des Außenministers vorzubehalten.

Diese Trennung ist aufschlussreich. Damaskus will Handel, Transit, Energie und Investitionen vorantreiben, ohne dass Sicherheitsstreitigkeiten die gesamte bilaterale Beziehung absorbieren.

Dennoch schafft es eine Beziehung auf zwei Ebenen.

Im ersten Stock, sichtbar, sprechen sechs Minister von Zügen, Lastwagen, Strom, Gas und Investitionen. Die zweite, viel diskretere, bleibt die Gefangenen, ehemalige Beamte des vorherigen Regimes und andere Sicherheitsfragen, die die Beziehungen zwischen den beiden Hauptstädten weiterhin vergiften.

Das Beirut-Forum markierte daher nicht nur die wirtschaftliche Rückkehr von Damaskus. Sie hat mit ungewöhnlicher Präzision gezeigt, was Syrien vom Libanon will: eine flüssigere Grenze, einen effizienteren Zugang zu Häfen und Infrastruktur im Mittelmeer, Verkehrskorridore, reaktivierte Energienetze und Kapital, das zum Wiederaufbau beitragen kann.

Es bleibt paradox, dass dieser ehrgeizige Versuch, eine institutionelle Beziehung aufzubauen, mit einer Episode begann, in der die libanesischen Institutionen nach den verfügbaren Informationen selbst in 48 Stunden die Organisation eines bereits durchgeführten Regierungsbesuchs aufholen mussten.