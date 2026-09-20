Die Kunst, nach der Niederlage zu behaupten

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frieden, der vor dem krieg verweigert wurde

Wenn die Ablehnung der Unvollkommenheit die Tür zum Schlimmsten öffnet

Von Bernard Raymond Jabre

Eine historische Lesart eines sich wiederholenden Mechanismus: einen als unzureichend erachteten Kompromiss abzulehnen, in den Krieg einzutreten, zu sehen, wie sich das Kräfteverhältnis verschlechtert, und später zu fragen, was zuvor abgelehnt wurde. Eine Reflexion über Zeit, Territorium, Verhandlungen und die Gefahr vollendeter Tatsachen.

Es gibt einen tragischen Mechanismus in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts, der von Generation zu Generation zurückzukehren scheint.

Wir lehnen einen Kompromiss ab, weil er unfair erscheint. Es wird angenommen, dass die Zeit mehr ermöglichen wird. Wir bevorzugen das Gleichgewicht der Macht dem unvollkommenen Arrangement. Der Krieg kommt. Sie ist verloren. Das Territorium schrumpft, die Positionen verschlechtern sich, neue Realitäten nehmen Einzug. Und ein paar Jahre später fordern wir eine Verhandlungsgrundlage … was sie zuvor abgelehnt hatten.

« Die Kunst, nach der Niederlage den Frieden zu behaupten, der vor dem Krieg geleugnet wurde. »

Aber wir müssen sofort etwas Wesentliches klären. Es ist kein Merkmal der arabischen Völker, als gäbe es eine kollektive und unveränderliche Psychologie. Dies sind Entscheidungen, die zu verschiedenen Zeiten von Regierungen, Führern, arabischen politischen und militärischen Bewegungen getroffen wurden – Entscheidungen, die auch von israelischen Entscheidungen angesprochen wurden, manchmal defensiv, manchmal expansionistisch.

Denn die Geschichte dieses Konflikts ist niemals die einer einzigen Verantwortung. Es ist eine Abfolge von verpassten Gelegenheiten, gegenseitigen Ängsten, Gewalt, falschen Berechnungen und vor allem eine schreckliche geopolitische Wahrheit: Die Zeit behält niemals die Bedingungen für einen abgelehnten Frieden intakt.

1947: erste chance verloren

Am 29. November 1947 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Resolution 181, in der die Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen jüdischen und einen arabischen, mit einem besonderen internationalen Status für Jerusalem vorgeschlagen wurde. Das Management der Jewish Agency akzeptiert das Prinzip des Teilens, auch wenn einige zionistische Strömungen es ablehnen; palästinensische arabische Führer und arabische Staaten lehnen den Plan ab, den sie für zutiefst ungerecht halten.

Man kann verstehen, warum die Araber Palästinas ihn für ungerecht hielten. Eine historische Entscheidung zu verstehen bedeutet jedoch nicht, ihre Konsequenzen zu leugnen.

Krieg bricht aus. Dann verkündete Israel im Mai 1948 seine Unabhängigkeit und mehrere arabische Armeen intervenierten. Sie verhindern nicht die Existenz Israels.

Als der Waffenstillstand 1949 abgeschlossen wurde, kontrollierte Israel mehr Territorium, als ihm durch den Teilungsplan zugeschrieben wurde. Eine historische Analyse des US-Außenministeriums schätzt, dass Israel dann etwa 30% mehr Territorium behielt, als ihm durch den UN-Plan zugeschrieben wurde. Der für 1947 geplante palästinensisch-arabische Staat wurde nicht geboren: Die Westbank stand unter jordanischer Kontrolle und Gaza unter ägyptischer Kontrolle.

Das ist das erste Paradoxon. Dies wurde 1947 abgelehnt, weil es nach 1949 als unzureichend angesehen wurde, eine viel günstigere territoriale Situation für die Palästinenser zu sein als das Ergebnis des Krieges.

Die Geschichte hatte gerade ihre erste Lektion erteilt. Sie würde nicht gehört werden.

1967: sechs tage, die die geographie verändern

Neunzehn Jahre später kam die nächste Katastrophe.

Nach mehreren Wochen regionaler Eskalation, militärischer Mobilisierung und Krise um die Straße von Tiran trat Israel am 5. Juni 1967 in den Krieg ein. In sechs Tagen besiegte er Ägypten, Jordanien und Syrien und übernahm die Kontrolle über den Sinai, den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem und den Golan.

Die Karte des Nahen Ostens ist verstört.

Und ein paar Monate nach dieser Niederlage kommt eine Entscheidung, die vielleicht besser als jede andere die Logik symbolisiert, die wir beschreiben. Auf dem arabischen Gipfel in Khartum am 1. September 1967 wurden die berühmten drei Ablehnungen formuliert: kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel.

Das Problem ist nicht moralisch. Er ist strategisch.

Denn während man sich weigert, mit der Macht zu verhandeln, die gerade diese Gebiete besetzt hat, siedelt sich diese Macht dort an. Die Zwischenzeit beginnt, nachhaltig zu werden. Die militärische Linie wird zur politischen Realität. Dann erscheint ein Weg. Dann eine Implantation. Dann eine Stadt. Dann wird eine ganze Generation auf dieser Erde geboren. Und eines Tages entdecken wir, dass wir nicht mehr mit derselben Karte verhandeln.

Ägypten wird zeigen, dass das Gegenteil möglich ist

Glücklicherweise gibt es eine große Ausnahme von dieser Geschichte. Es ist nach Anwar al-Sadate benannt.

Nach dem Krieg von 1973 verstand Ägypten allmählich, dass das Sinai-Problem wahrscheinlich nicht durch eine unendliche Folge von Kriegen gelöst werden würde. Sadate vollbrachte dann etwas Revolutionäres in der arabischen Welt: Er beschloss, direkt mit dem Gegner zu sprechen.

Er geht nach Jerusalem. Er verhandelt. Die Vereinbarungen von Camp David folgen. Dann wurde der ägyptisch-israelische Friedensvertrag am 26. März 1979 unterzeichnet. Israel akzeptierte den Rückzug seiner Truppen und im April 1982 kehrte Sinai unter ägyptische Souveränität zurück.

Die Verhandlungen führten nicht zum Verlust des Sinai in Ägypten. Sie erlaubte ihm, es zurück zu bekommen.

Sadat verstand etwas, was viele nicht hören wollten: Frieden mit seinem Feind zu schließen bedeutet nicht unbedingt, seinen Sieg zu akzeptieren. Dies könnte ein Weg sein, um politisch das zurückzuerobern, was wir militärisch nicht zurückbekommen haben.

Dann erkennen auch die Palästinenser Israel an

Es wird Jahrzehnte dauern.

1993 kamen die Oslo-Abkommen. Die Palästinensische Befreiungsorganisation erkennt Israels Recht an, in Frieden zu leben, und Israel erkennt die PLO als Vertreter des palästinensischen Volkes an. Beide Seiten beginnen einen Prozess, um sich mit den Hauptthemen zu befassen: Grenzen, Jerusalem, Flüchtlinge und Sicherheit.

Aber es ist 1993. Nicht 1947. Nicht 1949. Nicht einmal 1967. Sechsundvierzig Jahre sind seit dem gemeinsamen Plan vergangen. Und in der Zwischenzeit hat sich die territoriale Realität grundlegend verändert.

Das ist das ganze Problem von « zu spät ». In der Geopolitik ist die Zeit nicht neutral. Die Zeit produziert Fakten. Und die Fakten produzieren am Ende beanspruchte Rechte, Interessen, Infrastruktur, Bevölkerungen und Ideologien, die den folgenden Kompromiss schwieriger machen als den vorherigen.

2002: die arabische welt schlägt endlich vor, was sie einmal abgelehnt hat

Dann kommt ein weiterer außerordentlich aufschlussreicher Moment.

In Beirut verabschiedete die Arabische Liga als Ganzes im März 2002 die Arabische Friedensinitiative. Das Prinzip ist beachtlich: der Rückzug Israels aus den seit 1967 besetzten Gebieten, die Errichtung eines palästinensischen Staates in der Westbank und im Gazastreifen mit Ostjerusalem als Hauptstadt, eine Verhandlungslösung für die Flüchtlingsfrage – und im Gegenzug ein Ende des Konflikts und die Etablierung normaler Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten.

Mit anderen Worten, fünfunddreißig Jahre nach Khartum und seinen drei Nein sagt die arabische Welt kollektiv: Ja zum Frieden, Ja zu normalen Beziehungen, Ja zur Existenz Israels – im Austausch für eine territoriale Regelung.

Die historische Entwicklung ist immens. Aber inzwischen ist eine ganze Generation vergangen. Und vor allem die Geographie hat sich verändert.

Denn jeder verlorene Krieg hat nicht nur einen Krieg verloren

Sie wechselte den Boden.

Es ist hier, dass die Verbindung mit dem, was einige « Groß-Israel » nennen, erscheint.

Der Begriff muss präzise verwendet werden. Es gibt kein einziges Projekt namens « Großes Israel », an dem sich die gesamte israelische Gesellschaft oder alle israelischen Regierungen beteiligen würden. Millionen Israelis haben eine verhandelte territoriale Lösung und zwei Staaten verteidigt oder verteidigt.

Aber es gibt auch im religiösen Nationalismus und in einem Teil der israelischen Rechten eine Strömung, die die Westbank – Judäa und Samaria in der israelischen Terminologie – als historischen Teil von Israels Land betrachtet.

Und ab 1967 hat diese Strömung eine Sache, die sie vorher nicht hatte: Territorium.

Das ist das tragische Paradoxon. Der Krieg zur Reduzierung Israels hat manchmal territoriale Bedingungen dafür geschaffen, dass Israels expandistischste Strömungen mehr fordern.

Vom militärischen Sieg zur vollendeten Tatsache

Die Mechanik wird dann gewaltig.

Ein Krieg gibt die Kontrolle über ein Territorium. Die militärische Kontrolle hält an. Zivile Siedlungen erscheinen. Straßen und Infrastruktur werden gebaut. Eine israelische Bevölkerung lässt sich nieder. Dann erscheint das Argument: « Wie können wir jetzt Hunderttausende von Menschen im Stich lassen, die hier leben? »

Was ursprünglich als Nachkriegssituation dargestellt wurde, wird allmählich zu einer demographischen und politischen Realität.

Der UN-Sicherheitsrat ist der Ansicht, dass die israelischen Siedlungen in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, nicht rechtsgültig sind und fordert, dass ihre Expansion beendet wird.

Und diese Dynamik gehört nicht nur der Vergangenheit an. Der Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 24. Juni 2026 setzte die Erweiterung der Siedlungen fort.

Im September 2026 wurde das E1-Projekt in der Westbank weiter ausgebaut. Ihre Bedeutung ist beträchtlich, weil sie die territoriale Kontinuität eines möglichen zukünftigen palästinensischen Staates beeinflusst. Der israelische Minister Bezalel Smotrich stellte dieses Projekt ausdrücklich als Mittel zur Verhinderung der Schaffung eines palästinensischen Staates vor.

Hier wird die Geschichte furchtbar ironisch. Je länger sich die politische Lösung verzögert, desto schwieriger wird ihre Geographie.

Aber es wäre intellektuell unehrlich, alles durch arabische Fehler zu erklären

Hier müssen wir uns einer gefährlichen Vereinfachung widersetzen.

Ein verlorener arabischer Krieg kann erklären, wie eine israelische Armee die Kontrolle über ein Territorium übernommen hat. Sie allein erklärt nicht, warum eine israelische Regierung Jahre oder Jahrzehnte nach dem Krieg beschließt, zivile Siedlungen zu entwickeln oder eine Annexion in Betracht zu ziehen. Das sind zwei verschiedene Fragen.

Arabische Führer sind für ihre Entscheidungen verantwortlich. Israelische Führer sind für ihre eigenen verantwortlich. Eine Möglichkeit zum Frieden, die von einigen verweigert wird, gibt anderen nicht automatisch unbegrenzte Rechte über die eroberten Gebiete.

Ebenso kann der Terrorismus gegen israelische Zivilisten keine Territorialpolitik rechtfertigen. Auch die Besatzung oder Kolonisierung rechtfertigt nicht das Töten israelischer Zivilisten.

Eine ehrliche Analyse muss in der Lage sein, diese beiden Wahrheiten zusammenzuhalten.

Der wahre Feind: die Illusion, dass morgen noch die Bedingungen von gestern

Vielleicht ist das letztlich die große politische Krankheit im Nahen Osten.

Die Zeit ist wartend. Zu glauben, dass das abgelehnte Angebot verfügbar bleibt. Zu glauben, dass wir immer zur vorherigen Grenze zurückkehren können. Glauben Sie, dass nach dem nächsten Krieg, nach dem nächsten Opfer, nach dem nächsten Tod die Welt auf wundersame Weise alle Teile wieder auf das Schachbrett legen wird, wie sie es vorher waren.

Aber die Geschichte hat keinen « Undo » -Button. Sie geht nie genau zurück.

1947 gab es eine Karte. 1949 gab es sie nicht mehr. 1967 gab es eine weitere Karte. Auch sie hat sich allmählich entfernt. 2002 schlug die arabische Welt einen allgemeinen Frieden vor, der größtenteils auf den Linien von 1967 basierte. Aber je mehr die Jahre vergehen, desto schwieriger werden diese Linien selbst am Boden zu materialisieren.

Das ist die wirkliche Gefahr.

Das sogenannte „Große Israel würde daher nicht einfach aus einem großen Geheimplan geboren werden, der seit 1948 ausgeführt wurde. Die Geschichte ist komplexer.

Es kann auch Fortschritte machen, indem es verpasste Gelegenheiten anhäuft.

Ein Krieg. Eine Niederlage. Eine Besetzung. Weigerung zu verhandeln. Zehn Jahre. Eine Kolonie. Eine Straße. Ein weiterer Krieg. Eine Generation. Dann, eines Tages, scheint das, was vorläufig schien, dauerhaft zu sein.

Du musst wissen, wie man Frieden macht, bevor du musst

Die große Lehre dieser Geschichte sollte daher nicht sein: „Israel hat immer Recht“, noch „Araber haben immer Unrecht“. Es sollte viel universeller sein.

Wir müssen verhandeln, wenn wir noch etwas zu verhandeln haben.

Perfekter Frieden existiert wahrscheinlich nie. Der große Frieden der Geschichte war fast immer ein unvollkommener Kompromiss zwischen Völkern, die gute Gründe hatten, einander zu hassen.

Auf absolut perfekte Gerechtigkeit zu warten, bevor man Frieden annimmt, kann manchmal keine Gerechtigkeit mehr hervorbringen … aber mehr Krieg, mehr Todesfälle und schließlich weniger Territorium, um Gerechtigkeit auszuüben.

Ägypten verstand, als es den Sinai durch Frieden wiedererlangte. Die arabische Welt wurde teilweise verstanden, indem sie 2002 eine allgemeine Standardisierung vorschlug.

Auch die Israelis werden entscheiden müssen, ob echte Sicherheit durch die unbefristete Erweiterung des Territoriums oder durch eine anerkannte Grenze und politische Koexistenz geschaffen wird.

Denn auch die Logik der vollendeten Tatsachen besitzt ihre Falle. Israels Wunsch nach mehr Land könnte eines Tages mit einem weiteren Widerspruch konfrontiert werden: das Territorium zu kontrollieren, ohne in der Lage zu sein, das Problem der Millionen Palästinenser, die dort leben, nachhaltig zu lösen.

Somit stehen die beiden Völker vor der gleichen Uhr. Und diese Uhr hört nie auf.

Die eigentliche Frage ist nicht mehr: « Wer hatte 1948 Recht? » Sie ist: « Wie viele Generationen werden noch für die Entscheidungen bezahlen müssen, zu denen ihre Führer nicht rechtzeitig den Mut hatten? »

Denn im Nahen Osten scheint seit fast achtzig Jahren jeder abgestoßene Frieden einige Jahre später wiederzukommen. Aber es ist fast immer teurer. Und manchmal mit einer kleineren Karte.

Historische Quellen und Benchmarks

Wichtige Referenzen für die im Artikel genannten Daten, Resolutionen und diplomatischen Phasen:

•UN-Resolution 181 (Teilnahmeplan, 1947)

•US-Außenministerium: Arabisch-israelischer Krieg von 1948

•US-Außenministerium – Arabisch-Israelischer Krieg von 1967

•UN-Resolution von Khartum, September 1967

•Vereinigte Staaten. Department of State – Camp David / Israelisch-ägyptischer Vertrag

•U.S. Department of State — Oslo-Abkommen

•Arabische Friedensinitiative der Vereinten Nationen, 2002

•VN-Sicherheitsrat – Resolution 2334 über Siedlungen

•UN – Bericht des Generalsekretärs, 24. Juni 2026

•Reuters – Westbank, Siedlungen und Annexionsdebatten

Anmerkung: Dieser Aufsatz unterscheidet die Entscheidungen von Regierungen und politischen Bewegungen von den Völkern selbst. Sie stellt die arabischen Gesellschaften oder die israelische Gesellschaft nicht als homogene Blöcke dar.