Die Europäische Union verleiht Journalisten aus Libanon, Palästina, Syrien und dem Irak beim Samir-Kassir-Preis 2026

- Advertisement -

58

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 21. September 2026 gaben die Delegation der Europäischen Union im Libanon und die Samir Kassir Stiftung die Ergebnisse dereausgabe des Samir-Kassir-Preises für Pressefreiheit bei einer Zeremonie in den Gärten des Sursock-Palastes in Beirut. Diese Auszeichnung wurde von der Europäischen Union ins Leben gerufen und finanziert und ist international anerkannt als eine wichtige Auszeichnung in der Pressefreiheit und als die renommierteste journalistische Auszeichnung im Nahen Osten, Nordafrika und am Golf. Seit 2006 findet die Zeremonie jährlich statt, um der Ermordung des libanesischen Journalisten Samir Kassir am 2. Juni 2005 in Beirut zu gedenken und sein Leben, seine Werte und seinen intellektuellen und beruflichen Kampf zu feiern.