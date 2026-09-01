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Die Welt am Rande von Ep.3: 600.000 Männer, was es wirklich bedeutet

Am 27. August behauptet die ukrainische Präsidentschaft, dass das russische Personal eine Mobilisierung von 600.000 Männern aus 2026 und 2027 vorbereitet hat. Vorsicht ist geboten: Informationen kommen aus einem Land, das direkt am Krieg beteiligt ist, nicht aus einer unabhängigen Bestätigung. Es gibt jedoch andere Hinweise – Übungen, die die Logistikkapazität in Kaliningrad testen. Aber diese Zahl bedeutet nicht 600.000 Soldaten, die bereit sind, Europa anzugreifen: Vieles würde verwendet werden, um Verluste in der Ukraine zu kompensieren, Rotationen zu gewährleisten und Einheiten wieder aufzubauen. Der finnische Präsident selbst sagte, er sehe keinen « keinen Beweis oder eine Tatsache » für eine russische Fähigkeit, eine zweite Front zu eröffnen. Was würde die Lesart wirklich verändern: eine Konzentration von Truppen in Weißrussland, in Kaliningrad oder nahe der baltischen Grenzen – mit Treibstoffdepots, Munition, Feldlazaretten. Im Moment wird dieses Gerät nicht beobachtet.

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