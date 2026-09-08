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Das Grab des Adonis – Der vergessene Mythos von Ghineh

In den Höhen von Kesrouan beherbergte Ghineh das legendäre Grab von Adonis, dem Liebhaber der Aphrodite, der aus einem Baum mit Myrrhe geboren wurde. « Jalousia von Ares, Rächer, Blut gemischt mit den Tränen der Göttin … » Die Frühlingsanemonen und das Erröten von Nahr Ibrahim würden es jedes Jahr verfolgen. Ein altes Flachrelief und die Erinnerung an die Adonias, ein Fest für Frauen, zeugen noch immer von diesem vergessenen Heiligtum.

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