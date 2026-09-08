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Ausgeschlossen Finanzverbrechen, aber Entwurf, der die Debatte eröffnet

Das im Libanon verabschiedete allgemeine Amnestiegesetz eröffnet eine neue Justizfront. Es geht direkt um Finanzkriminalität. Entgegen einer Interpretation, die seit mehreren Tagen im Umlauf ist, sieht der Text keine ausdrückliche und allgemeine Amnestie für Finanz- oder Bankdelikte vor. Mehrere Kategorien sind sogar formal ausgeschlossen. Die Art und Weise, in der das Gesetz entworfen wurde, wirft jedoch unterschiedliche Bedenken auf. Könnten bestimmte Finanzdelikte, die nicht eindeutig in der Liste der Ausnahmen aufgeführt sind, von einer Amnestie profitieren? Elnashra, 8. September 2026, berichtet, dass dieses Problem jetzt rechtliche und wirtschaftliche Kreise aufrührt. Die Kontroverse liegt in der Architektur des Textes. Anstatt die Straftaten, die von Amnestie profitieren, spezifisch aufzulisten, hat der Gesetzgeber ein allgemeines Amnestieprinzip mit einer Reihe von Ausnahmen angenommen. Es steht also auf dem Spiel, festzustellen, was mit Straftaten geschieht, die nicht ausdrücklich in diese Ausnahmen aufgenommen wurden. In einem Land, das seit 2019 von einem beispiellosen Banken- und Finanzzusammenbruch geprägt ist, nimmt dieses Thema eine besondere Dimension an. Den Einlegern bleibt ein erheblicher Teil ihres Vermögens vorenthalten. Verfahren für die Verwaltung von Fonds, Bankmanagern oder Finanztransaktionen bleiben offen. Die geringste Zweideutigkeit im Bereich einer Amnestie kann daher ganz andere Folgen haben als die, die ursprünglich mit einer Gefängnisüberlastung verbunden waren.

Der Text enthält jedoch mehrere Garantien. Elnashra, 5. September 2026, besagt, dass Abschnitt 2 unter anderem Straftaten im Zusammenhang mit betrügerischen Konkurs ausschließt. Es schließt auch Straftaten nach dem Währungs- und Kreditcode und den Gesetzen und Vorschriften der Banken aus. Straftaten nach dem Geldwäscherecht sind ebenfalls ausgeschlossen. Eine andere Bestimmung betrifft bestimmte Straftaten der unerlaubten Bereicherung. Sie erwähnte unter anderem die Veruntreuung öffentlicher Gelder, den Missbrauch von Vertrauen, den Diebstahl bestimmter Gelder und die Steuerhinterziehung. Auf den ersten Blick scheint das Paket die wichtigsten Finanzdateien vor Amnestie zu schützen. Aber die von Elnashra am 5. und 8. September 2026 befragten Anwälte machen auf die Art und Weise aufmerksam, wie diese Ausschlüsse formuliert werden. Bestimmte Straftaten sind mit bestimmten Gesetzen oder bestimmten rechtlichen Kategorien verbunden. Die Frage ist daher, ob ein Finanzakt, der unter einer anderen strafrechtlichen Klassifizierung verfolgt wird, automatisch außerhalb des Amnestiebereichs bleibt. Das Problem ist nicht theoretisch. Ein und dieselbe wirtschaftliche Tätigkeit kann je nach Sachverhalt, Qualität der verfolgten Person und Art der betreffenden Mittel zuweilen zu mehreren Qualifikationen führen. Eine zu enge Formulierung der Ausnahme kann dann einen signifikanten Unterschied zwischen zwei wirtschaftlich engen Dossiers schaffen.

Wenn Amnestie zur Regel wird und Ausnahme gesucht werden muss

Sabine El Kik, ein Bankenspezialist, der am 8. September 2026 von Elnashra interviewt wurde, konzentriert seine Kritik auf die rechtliche Konstruktion des Gesetzes. Seiner Analyse zufolge sollte ein Amnestietext normalerweise die spezifischen Straftaten identifizieren, denen der Gesetzgeber diese Leistung gewähren möchte. Alles, was nicht ausdrücklich amnestiert wird, unterliegt dann den allgemeinen strafrechtlichen Regeln. Das libanesische Gesetz verfolgt einen umgekehrten Ansatz. Sie legt eine umfassende Amnestie fest und erstellt dann eine Liste von Verbrechen, die nicht davon profitieren. Dieser technische Unterschied führt zu einer großen Konsequenz. Die gerichtliche Debatte besteht nicht mehr darin, zu überprüfen, ob eine Straftat zu den amnestierten gehört. Es geht darum zu suchen, ob es zu einer der Ausnahmen gehört. Wenn dies nicht eindeutig der Fall ist, kann die Verteidigung versuchen zu argumentieren, dass der Nutzen des Gesetzes gelten sollte. Elnashra, 8. September 2026, fasst die Schwierigkeit zusammen: Amnestie wird zum Prinzip, während die Fortsetzung der Strafverfolgung von der vom Gesetzgeber vorgesehenen Ausnahme abhängt. Diese Konstruktion wurde auch von Anwälten kritisiert, die von The New Arab am 4. September 2026 zitiert wurden. Jurist Wissam Lahham glaubt, dass Amnestie eine enge und genau definierte Ausnahme sein sollte. Er dachte, dass der angenommene Text diese Logik umkehrte.

Diese unterschiedliche Methode ist bei Finanzdelikten von besonderer Bedeutung. Die Kategorie « Finanzkriminalität » entspricht nicht einer einzigen Straftat. Sie kann Betrug, Geldwäsche, betrügerische Insolvenz, Vertrauensmissbrauch, bestimmte Formen der Veruntreuung, Manipulation von Konten oder Verstöße gegen Bankvorschriften umfassen. Einige dieser Straftaten sind durch das Amnestiegesetz ausdrücklich ausgeschlossen. Andere können auf der Grundlage anderer Bestimmungen verfolgt werden. Das rechtliche Risiko liegt in diesem Bereich. Daher würde die Amnestie nicht automatisch alle finanziellen Aufzeichnungen beseitigen. Andererseits könnte sie Personen, die in bestimmten Fällen verfolgt werden, ein neues verfahrenstechnisches Argument liefern. Die Gerichte müssen entscheiden, ob die gewählte strafrechtliche Qualifikation zu einer ausgeschlossenen Kategorie gehört. Anwälte können diese Interpretation anfechten. Entscheidungen in den ersten Fällen sollten daher eine wichtige Rolle bei der praktischen Festlegung des Anwendungsbereichs des Gesetzes spielen.

Der Missbrauch von Vertrauen im Zentrum der Kontroverse

Eine der heikelsten Fragen betrifft den Missbrauch von Vertrauen. Elnashra, 5. September 2026, stellt fest, dass der Wortlaut von Artikel 2 bestimmte Straftaten mit der Gesetzgebung über illegale Anreicherung verbindet. Die Medien hinterfragen die Folgen dieser Verbindung, wenn der mutmaßliche Täter dem Privatsektor angehört. Das Problem betrifft insbesondere die Manager oder Manager von Finanzinstituten. Das Gesetz über illegale Bereicherung gilt in erster Linie für Beamte und Personen, die nach den im Gesetz festgelegten Bedingungen als solche behandelt werden. Bankbesitzer oder Mitglieder ihrer Vorstände sind jedoch nicht allein aufgrund ihrer Bankfunktion Beamte. Daher stellt sich die Frage nach dem genauen Umfang der Ausnahme, wenn Vertrauensmissbrauch außerhalb des Anwendungsbereichs dieser speziellen Gesetzgebung verfolgt wird.

Diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit der Einlagenkrise. Seit 2019 können Verfahren rund um bestimmte Bankpraktiken unterschiedliche Qualifikationen mobilisieren. Es wäre jedoch falsch zu folgern, dass alle jetzt verfolgten Banker von einer Amnestie profitieren. Die in der Bankengesetzgebung vorgesehenen Straftaten bleiben laut dem von Elnashra am 5. September 2026 gemeldeten Text ausdrücklich ausgeschlossen. Gleiches gilt für Geldwäsche und betrügerische Insolvenz. Das Risiko entsteht, wenn eine Strafverfolgung auf einer Qualifikation beruht, die nicht eindeutig in diese Kategorien fällt. Die Debatte konzentriert sich daher weniger auf die Existenz einer allgemeinen Ausnahmeregelung für Banken als auf die Grenzen zwischen verschiedenen strafrechtlichen Qualifikationen.

Diese Unterscheidung wird für bereits eröffnete Fälle entscheidend sein. Ein richter muss die genaue art der straftat untersuchen. Sie wird auch das sie definierende Gesetz überprüfen und feststellen müssen, ob es einer der in der Amnestie vorgesehenen Ausnahmen entspricht. Zwei Fälle von Finanztransaktionen könnten somit ein anderes Schicksal haben. Es würde von ihrer rechtlichen Qualifikation abhängen. Dies erklärt die Besorgnis der Spezialisten. Ein Gesetz zum Umgang mit bestimmten Kategorien der Strafverfolgung könnte einen Teil der Debatte auf die Gerichte übertragen. Anstatt Unsicherheit zu beseitigen, könnte es die Anfragen nach Interpretation vervielfachen.

Einleger stehen vor dem Risiko eines neuen gerichtlichen Kampfes

Für Bewerber kommt diese Kontroverse zu einem besonders heiklen Zeitpunkt. Die Finanzkrise, die 2019 begann, hat immer noch keine umfassende Regelung gefunden. Die von den Banken auferlegten Beschränkungen haben viele Kunden daran gehindert, frei über ihre Gelder zu verfügen. Gleichzeitig bleibt die Frage der Verteilung der Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken und den Einlegern im Mittelpunkt der Reformen. Eine Amnestie, die bestimmte strafrechtliche Verantwortlichkeiten beeinträchtigen könnte, würde nicht unbedingt die bürgerlichen oder finanziellen Rechte der Antragsteller beeinträchtigen. Sie könnte sich jedoch auf die Verfahren zur Festlegung bestimmter individueller Verantwortlichkeiten auswirken.

Genau das befürchtet der Ökonom Jassem Ajaka. Als er am 8. September 2026 von Elnashra befragt wurde, war er der Ansicht, dass eine Amnestie für Finanzverbrechen gegen öffentliche Finanzen oder Einleger den Grundsatz der Rechenschaftspflicht untergraben würde. Es verbindet das Thema direkt mit dem Wiederaufbau des Wirtschaftssystems. Nach seiner Analyse erfordert die Wiederherstellung des Vertrauens, dass Finanzdelikte verfolgt werden. Sein Argument geht daher über das Schicksal der bereits geöffneten Akten hinaus. Es geht um die künftige Glaubwürdigkeit Libanons bei Sparern und Investoren.

Das Problem betrifft auch die Botschaft des Staates. Seit mehreren Jahren stellen die libanesischen Behörden die Finanz- und Bankenreform als Voraussetzung für den Ausstieg aus der Krise dar. Eine neue Prüfung der Bank of Lebanon wurde Alvarez & Marsal anvertraut. Reuters, 2. September 2026, berichtet, dass dieses Audit den Zeitraum von Oktober 2019 bis Dezember 2023 überprüfen soll. Sie muss verschiedene Kategorien von Transaktionen abdecken, darunter ausländische Vermögenswerte, Subventionen, Transfers des öffentlichen Sektors und bestimmte Akkreditive. Die vorherige Prüfung ergab Unregelmäßigkeiten im Management der Zentralbank unter dem ehemaligen Gouverneur Riad Salameh. Er ist Gegenstand von Finanzuntersuchungen im Libanon und im Ausland und stellt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in Frage. Die Einleitung eines neuen Audits und das Inkrafttreten einer Amnestie an umstrittenen Grenzen führen somit zu zwei gegensätzlichen Bewegungen. Erstens, die Transparenz zu vertiefen. Die zweite wirft Bedenken auf, dass bestimmte Verantwortlichkeiten möglicherweise schwieriger zu verfolgen sind.

Das Problem geht über Bankaufzeichnungen hinaus

Die möglichen Folgen sind nicht nur für Banken. Finanzdelikte können sich auf die öffentlichen Finanzen, Märkte, Unternehmen und die Beziehungen zwischen privaten Akteuren auswirken. Steuerbetrug ist eine der Kategorien, die in den von Elnashra am 5. September 2026 gemeldeten Ausschlüssen ausdrücklich erwähnt werden. Auch Geldwäsche ist ausgeschlossen. Diese Bestimmungen verringern den Umfang der Finanzkriminalität, die von dem Text profitieren könnte, erheblich. Aber sie reagieren nicht auf alle möglichen Situationen.

Das Strafrecht basiert auf spezifischen Qualifikationen. Gemeinsame Sprache kann einen Fall als « Finanzverbrechen » beschreiben, während die Gerichtsakte auf einer allgemeinen Straftat basiert. Ein Betrug, der eine Finanztransaktion beinhaltet, bleibt beispielsweise nach den für Betrug geltenden Rechtsvorschriften rechtlich definiert. Eine betrügerische Verwendung von Geldern kann auch auf mehreren Grundlagen verfolgt werden. Der tatsächliche Umfang der Amnestie hängt daher von den Einzelheiten des jeweiligen Falls ab. Diese Komplexität erklärt, warum die Behauptung, dass « Finanzverbrechen amnestiert werden », zu breit ist. Die gegenteilige Behauptung, wonach keine Finanzkriminalität jemals von dem Text profitieren kann, scheint ebenfalls schwer zu unterstützen, bis die Gerichte die Auslegung der Ausnahmen festlegen.

Die Debatte sollte sich daher in Richtung Rechtsprechung bewegen. Die Gerichte müssen Anträge von Personen prüfen, die verfolgt oder verurteilt wurden. Die Staatsanwaltschaft muss die entsprechenden Akten festlegen. Anwälte werden versuchen, die günstigste Auslegung auf ihre Kunden anzuwenden. Die Opfer werden eine restriktive Lesart der Amnestie verteidigen können. Erste gerichtliche Entscheidungen werden über Einzelfälle hinaus von Bedeutung sein. Sie werden feststellen, ob die geäußerten Bedenken bezüglich der redaktionellen Mängel tatsächlich zur Beendigung bestimmter Finanzverfahren führen.

Ein Gesetz, geboren aus der Gefängniskrise

Finanzkontroverse muss auch in das ursprüngliche Ziel des Gesetzes gestellt werden. Ahram Online zitiert Agence France-Presse am 12. August 2026 und erinnert daran, dass das Parlament den Text angenommen hat, um auf die Überfüllung der Gefängnisse zu reagieren. Libanesische Gefängnisse arbeiten weit über ihrer Kapazität. Mehr als 6.200 Insassen wurden Ende März registriert, während einige Schätzungen die tatsächliche Bevölkerung über. Der Neue Araber berichtet am 4. September 2026, dass die Kapazität des Gefängnissystems etwa einem Drittel der Bevölkerung entspricht. Ein erheblicher Teil der Häftlinge befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

Der Text reduziert bestimmte Strafen und sieht Freigabemechanismen vor. Es ist daher Teil einer echten Krise im Gefängnis- und Justizsystem. Sein Anwendungsbereich wurde jedoch durch die für seine Annahme erforderlichen politischen Kompromisse erweitert. Ahram Online, 12. August 2026, berichtet über die Kritik von Nizar Saghieh, Exekutivdirektor der Legal Agenda, der der Ansicht ist, dass die verschiedenen politischen Kräfte eine Amnestie für ihre jeweiligen Gruppen beantragt haben. Der Anwalt glaubt, dass der Text Amnestie in Prinzip und Verantwortung in eine Ausnahme verwandelt. Diese Kritik steht in direktem Einklang mit der von Finanzkriminalität.

Es gibt also zwei Dinge, die nicht identisch sind. Der erste betrifft die Notwendigkeit, sich mit Überbelegung, übermäßig langen Inhaftierungen und dem langsamen Tempo der Verfahren auseinanderzusetzen. Der zweite betrifft die Möglichkeit, die Verfahren für Straftaten, deren Opfer noch immer auf Wiedergutmachung warten, abzuschaffen. Das Problem entsteht, wenn dasselbe Rechtsinstrument versucht, gleichzeitig auf diese beiden Fragen zu reagieren.

Joseph Aoun unterzeichnet einen Text, der jetzt vor Gericht gestellt wird

Präsident Joseph Aoun unterzeichnete das Gesetz, das später veröffentlicht wurde und in seine Durchsetzungsphase eintrat. Die Gerichte müssen nun festlegen, welche Häftlinge und verurteilten Personen berechtigt sind, von ihren Bestimmungen zu profitieren. Dieser Schritt verwandelt einen parlamentarischen Kompromiss in eine Reihe konkreter gerichtlicher Entscheidungen. Die Mehrdeutigkeiten des Textes werden daher schnell getestet werden.

Die Kontroverse ist bereits bedeutsam genug, um die höchsten Ebenen der Justiz zu erreichen. Akhbar Al Yawm berichtet am 8. September 2026, dass der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts die Komplexität bestimmter Bestimmungen kritisiert hat und seine Analyse dem Obersten Justizrat vorlegen muss. Diese Reaktion verdeutlicht die Schwierigkeit der Anwendung. Das Problem sind nicht nur Finanzverbrechen. Mehrere Kategorien von Straftaten und Mechanismen zur Reduzierung von Strafen müssen interpretiert werden.

Bei finanziellen Fragen wird es darum gehen, wie weit die Ausnahmen von Artikel 2 reichen. Die ausdrücklich genannten Bankdelikte bleiben außerhalb der Amnestien. Geldwäsche bleibt ausgeschlossen. Auch der betrügerische Bankrott ist gegen Löschung geschützt. Unsicherheiten konzentrieren sich daher auf Qualifikationen, die nicht unabhängig voneinander erwähnt werden oder mit bestimmten Rechtsvorschriften in Verbindung zu stehen scheinen.

Ein Fehler, der das wirtschaftliche Vertrauen beeinträchtigen könnte

Das Thema kommt zu einer Zeit, in der der Libanon versucht, seine Partner davon zu überzeugen, dass sich eine neue Phase der finanziellen Verantwortung eröffnet. Audits, Bankenumstrukturierungen und Reformen müssen zu dieser Demonstration beitragen. Jeder Eindruck von Straflosigkeit kann diese Botschaft schwächen. Jassem Ajaka, am 8. September 2026 in Elnashra, verbindet die gerichtliche Verantwortung direkt mit der Fähigkeit, Kapital anzuziehen. Ihm zufolge muss ein Investor sicher sein, dass Verstöße gegen seine Gelder bestraft werden können.

Diese Logik gilt auch für libanesische Bewerber. Die Bankenkrise ist nicht nur eine Buchhaltungskrise. Es ist zu einer Vertrauenskrise in Verträge und Institutionen geworden. Sparer fanden heraus, dass eine Bankeinlage nicht mehr den normalen Zugang zu den in ihren Konten eingegebenen Beträgen garantierte. Der Wiederaufbau des Sektors erfordert daher mehr als eine Neuordnung der Bilanzen. Es bedeutet, die Glaubwürdigkeit der Regeln wiederherzustellen.

Amnestie interveniert genau hier. Es löscht nicht alle Finanzverbrechen in seiner bekannten Form. Es schließt sogar einige der wichtigsten aus. Aber die vom Gesetzgeber gewählte Technik überlässt den Gerichten die Verantwortung, Fälle zu lösen, die nicht eindeutig den Ausnahmen entsprechen. In einem Finanzsystem, in dem die Verantwortung sieben Jahre nach Beginn der Krise offen bleibt, wird dieser Interpretationsspielraum selbst zu einem wirtschaftlichen Problem.

Zukünftige Dateien werden ihren wahren Umfang messen. Eine Person, die wegen einer nicht ausdrücklich genannten Finanzübertretung verfolgt wird, kann versuchen, den Vorteil der Amnestie geltend zu machen. Die Staatsanwaltschaft kann argumentieren, dass die Fakten in eine ausgeschlossene Kategorie fallen. Der Richter wird entscheiden müssen. In diesen Entscheidungen und nicht in allgemeinen politischen Erklärungen wird die wirkliche Grenze zwischen Amnestie und finanzieller Verantwortung im Libanon entstehen.