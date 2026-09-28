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AUN JOSEPHS SOZIALE BALANCE – Eineinhalb Jahre nach seiner Wahl, wo ist der Libanon?

Eineinhalb Jahre nach der Wahl von Joseph Aoun leben acht von zehn Libanesen immer noch unter der Armutsgrenze.

472 000 abgänge seit 2021, 63 % der jungen menschen wollen auswandern, 40 % der ärzte haben das land verlassen: der exodus verlangsamt sich nicht.

Kinder bei der Arbeit, psychische Not nimmt zu: Die soziale Krise trifft die Schwächsten.

Was ist angesichts dieser Dringlichkeit das Ergebnis für die Aoun-Präsidentschaft? Sofortmaßnahmen, aber keine Strukturreform.

Und vor allem: wie die libanesischen Banken sieben Jahre lang das Gesetz zur Verteilung der Verluste blockierten und die Situation der Einleger jedes Jahr weiter verschärften.

Eine Schätzung, ohne Selbstgefälligkeit, des realen Zustandes des Landes.

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