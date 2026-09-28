Drohungen gegen Richter Sami Sader: die Anti-Drogen-Untersuchung, die auf internationale Netzwerke zurückgeht

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Eine groß angelegte Untersuchung des Drogenhandels auf dem Berg Libanon hat Berichten zufolge bereits zur Festnahme von etwa 35 Personen und zur Herausgabe von mehr als 300 Seiten Berichten geführt. Im Laufe der Untersuchung nimmt der Fall eine internationale Dimension an und der Druck nähert sich denen, die ihn anführen. Der Generalstaatsanwalt des Berufungsgerichts von Mont-Libanon, Richter Sami Sader, erhielt Berichten zufolge mehrere Drohungen aus ausländischen Zahlen. Offiziere, die an den Operationen teilnahmen, würden ebenfalls ins Visier genommen. Hinter dem Drogenfall erscheint nun ein umfassenderes Problem: die Fähigkeit grenzüberschreitender krimineller Netzwerke, direkten Druck auf die libanesische Justiz auszuüben.

Von einer Reihe von Festnahmen zu einer tentakulären Untersuchung

Zunächst ist das Dossier Teil der täglichen Arbeit zur Drogenkontrolle. Unter der Aufsicht von Richter Sami Sader vervielfachen die zuständigen Dienste Operationen gegen Personen, die der Zugehörigkeit zu einem Verkehrs- und Verteilungsnetz verdächtigt werden. Untersuchungen werden jedoch schnell ungewöhnlich. Die Festnahmen folgten und würden nun etwa 35 Personen erreichen. Das Protokoll würde dreihundert Seiten überschreiten.

Die Anhäufung von Anhörungen, Durchsuchungen und gesammelten Beweisen hat zu einer deutlichen Zunahme des Verfahrens geführt. Ein zweiter Fall soll auf Anweisung des Richters eröffnet worden sein, um die Betäubungsmittelkomponente zusätzlich zur Erstuntersuchung fortzusetzen. Diese Entscheidung gibt einen ersten Hinweis auf den Umfang des Falls. Es geht nicht mehr nur darum, die Verantwortlichkeiten einiger weniger Menschenhändler oder Wiederverkäufer festzulegen, sondern eine Organisation zu verstehen, deren Auswirkungen als Fortschritt der Ermittlungen erscheinen.

Einige Operationen sollen die übliche geographische Zuständigkeit des Berges Libanon überschritten haben. Die Ermittler wurden Berichten zufolge in andere Gebiete und vor allem zu Personen gebracht, die als wichtigere Positionen in der Verkehrskette identifiziert wurden. Die Akte würde daher nicht mehr diejenigen stoppen, die für die Verteilung der Droge verantwortlich waren. Es würde versuchen, diejenigen zu erreichen, die Operationen organisieren, koordinieren oder erleichtern.

In diesem Stadium wird die Untersuchung besonders sensibel. In Fällen organisierter Kriminalität ist die Festnahme von Verkäufern selten die schwierigste Phase. Die eigentliche Herausforderung beginnt, wenn Sie zu den Organisatoren zurückkehren, die Versorgungskreise identifizieren und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Gruppen verstehen müssen. Die in diesem Fall gesammelten Informationen würden die Ermittler genau in diese Richtung führen.

Ausländische Anrufe im Tempo der Untersuchung

Der Druck wäre entstanden, als sich die Untersuchungen diesen größeren Auswirkungen näherten. Seit Anfang September gab es Berichte über bedrohliche Mitteilungen an Richter Sami Sader und an Beamte des Geheimdienstes Mount Lebanon, die an den Operationen beteiligt waren.

Diese Bedrohungen wären nicht isoliert geblieben. Berichten zufolge wiederholten sie sich ein zweites und dann ein drittes Mal nach weiteren Verhaftungen in derselben Akte. Ihre Chronologie macht darauf aufmerksam, dass jeder neue wichtige Schritt in der Umfrage eine neue Phase des Drucks auf diejenigen bringen würde, die sie fahren.

Die kommunikation würde von ausländischen nummern kommen, darunter einige europäer. Noch besorgniserregender ist, dass einige angeblich den richter über private nummern erreicht haben, die nur aus einem kleinen kreis von menschen bekannt wären. Diese Fähigkeit, auf persönliche Kontaktinformationen zuzugreifen, verleiht der Einschüchterung eine weitere Dimension. Es zeigt zumindest, dass diejenigen, die mit dem Richter in Kontakt kommen wollen, Informationen haben, die ausreichend genau sind, um über die normalen beruflichen Kanäle hinauszugehen.

Die Art und Weise, in der diese Zahlen erhalten wurden, bleibt unbekannt. Sie könnten von mehreren Vermittlern verbreitet worden sein, die in den Telefonen der an dem Fall beteiligten Personen oder aus anderen Quellen gefunden wurden. Aber das Problem wird notwendigerweise ein integraler Bestandteil der Sicherheitsdatei. Eine organisation, die in der lage ist, die privaten kontaktinformationen eines richters zu identifizieren, zeigt bereits eine nachrichtendienstkapazität, die nicht als bloße telefonbelästigung behandelt werden kann.

Die an den Durchsuchungen beteiligten Beamten wären auch das Ziel der Kommunikation gewesen. Drohungen scheinen sich also nicht nur gegen diejenigen zu richten, die gerichtliche Weisungen erteilen, sondern auch gegen diejenigen, die sie vor Ort ausführen. Der Prozess, wenn er in vollem Umfang bestätigt wird, ist eine Logik der allgemeinen Einschüchterung: schrittweise Erhöhung der persönlichen Kosten für die Fortsetzung der Untersuchung.

Vom Libanon bis zur Türkei, Belgien und Lateinamerika

Die dem Netzwerk zugeschriebenen Auswirkungen erklären zum Teil diese Druckkapazität. Die Untersuchungen ergaben Verbindungen zwischen Gruppen im Libanon und Relais in Syrien, der Türkei und Belgien. Andere europäische Auswirkungen würden ebenfalls untersucht, mit Erweiterungen nach Lateinamerika.

Diese Geographie ist wichtig. Es zeigt, wie der zeitgenössische Drogenhandel die traditionelle Repräsentation einer Organisation, die in einem einzigen Gebiet tätig ist, übersteigt. Internationale Netzwerke können in aufeinander folgenden Kanälen betrieben werden. Einige Akteure bieten Versorgung. Andere organisieren den Transport. Relais unterstützen die Speicherung, Verteilung oder Bewegung von Geldern. Jeder hat möglicherweise nur teilweise Kenntnis vom Rest des Geräts.

Für libanesische Ermittler besteht die Herausforderung darin, festzustellen, ob die verhafteten Personen derselben Struktur angehören oder mehreren Gruppen angehören, die zusammenarbeiten. Wir müssen auch verstehen, wo die wirklichen Entscheidungszentren liegen. Fünfunddreißig Festnahmen sind ein wichtiges operatives Ergebnis, aber sie sagen noch nicht aus, ob das Herz der Organisation erreicht wurde.

Die Datei scheint sich genau in der Natur verändert zu haben, als die Ermittler begannen, diese Kette zu verfolgen. Die « großen Köpfe », zu denen die Untersuchungen führen würden, würden mit dem Netzwerk innerhalb und außerhalb des Libanon verbunden sein. Ihre Identität wird nicht öffentlich festgestellt, aber ihr Auftreten in der Untersuchung würde erklären, warum Operationen sensibler wurden, als sie fortschritten.

Die Beziehungen zu Europa und Lateinamerika werfen auch die Frage der internationalen justiziellen Zusammenarbeit auf. Ein libanesischer Ermittler kann die beschlagnahmten Elemente im Inland ausbeuten. Aber wenn Menschen, Telefone, Transaktionen oder Bewegungen in mehreren Staaten sind, hängt das Verfahren auch vom Austausch mit ausländischen Behörden ab. Der Fall wird langsamer, technischer und anfälliger für Unterschiede in der Gesetzgebung zwischen den Ländern.

Signal- und Kommunikationsdisziplin

Ermittler würden auch einer strengen Kommunikationsorganisation gegenüberstehen. Insbesondere würde das Netzwerk Signal für bestimmte Austausche verwenden und seinen Mitgliedern Regeln auferlegen, um die Spuren ihrer Gespräche zu reduzieren.

Die Kommunikation sollte sich auf die Erfordernisse des Betriebs beschränken. Persönliche Gespräche würden entmutigt. Von den Abgeordneten wird nicht erwartet, dass sie anrufen, nur um voneinander Nachrichten zu nehmen. Das Prinzip wäre, nur zu kommunizieren, wenn die Arbeit es erfordert.

Eine solche Disziplin, wo sie in einem kriminellen Netzwerk existiert, erschwert die Arbeit der Ermittler erheblich. Ein scheinbar triviales persönliches Gespräch kann eine Beziehung zwischen zwei Individuen herstellen. Wiederholte Aufrufe können eine Hierarchie offenbaren. Kommunikationspläne können helfen, die Chronologie einer Operation zu rekonstruieren. Die Reduzierung des Handels reduziert daher die Anzahl der Indizes, die genutzt werden können.

Natürlich ist die Verwendung von Signal an sich kein krimineller Hinweis. Post wird legal von Millionen von Menschen verwendet, die die Vertraulichkeit ihres Austauschs schützen wollen. Hier kommt es auf die Kombination mehrerer Elemente an: die Verwendung eines sicheren Instruments, die freiwillige Einschränkung der Kommunikation und die geografische Verteilung von Personen, die im Verdacht stehen, dem Netz anzugehören.

Diese Architektur erklärt, warum Telefonbeschlagnahmungen und die Nutzung der Kommunikation so wichtig werden können wie die Verhaftungen selbst. Eine verhaftete Person kann zu mehreren Kontakten führen. Ein Kontakt kann einen Vermittler offenbaren. Es kann wiederum verwendet werden, um zu einem Lieferanten oder Organisator zu verfolgen. In einer transnationalen Umfrage wird das Telefon manchmal zu einer Karte des Netzwerks.

Magistrat warnt vor Gefahr

Der besorgniserregendste Aspekt des Falls erscheint jedoch außerhalb des Protokolls. Nach der Bedrohungsanalyse warnte ein Sicherheitsdienst Berichten zufolge Richter Sami Sader vor der Notwendigkeit besonderer Wachsamkeit in seinen Bewegungen und Bewegungen.

Der Rat hat eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Wiederholung von Mitteilungen und ihre ausländische Herkunft. Er sagt, dass das Risiko nicht als trivial genug angesehen worden wäre, um ignoriert zu werden. Der richter hätte jedoch keinen dauerhaften schutz zu hause, eine regelmäßige eskorte auf seinen reisen oder ein gepanzertes fahrzeug.

Diese Situation stellt den Staat vor eine konkrete Frage. Ab welchem Niveau sollte eine Bedrohung eines Richters zu einem Schutzmechanismus führen? Natürlich kann die Antwort nicht automatisch sein. Alle Richter befassen sich mit Fällen, die Wut, Groll oder Bedrohungen verursachen können. Ein starker Schutz für alle wäre unmöglich.

Aber der vorliegende fall kombiniert mehrere faktoren: eine untersuchung des organisierten menschenhandels, dutzende von verhaftungen, ausländische auswirkungen, wiederholte drohungen, kommunikation mit privaten kontaktinformationen und eine warnung eines sicherheitsdienstes. Die Hinzufügung dieser Elemente rechtfertigt zumindest eine gründliche Risikobewertung.

Der Schutz eines Richters bedeutet nicht unbedingt, dass ein großer Konvoi dauerhaft umgeben ist. Es kann Heimüberwachung, veränderte Reisegewohnheiten, sichere Kommunikation, Ad-hoc-Unterstützung und Anpassung des Geräts an die empfindlichsten Momente der Umfrage kombinieren.

Das Problem besteht darin, zu vermeiden, dass die Verantwortung für die Sicherheit letztendlich beim Richter selbst liegt. Ihm zu raten, vorsichtig zu sein, kann keine Antwort allein sein, wenn Menschen, die einschüchtern wollen, internationale Mittel haben.

Wenn Einschüchterung zur richterlichen Waffe wird

Kriminelle Netzwerke müssen ihre Drohungen nicht ausführen, um einen Teil ihres Ziels zu erreichen. Mobbing kann ausreichen, um das Verhalten zu ändern. Ein Ermittler wird vorsichtiger. Ein Zeuge zögert zu sprechen. Ein Mitarbeiter zieht es vor, ein Dokument nicht zu unterzeichnen. Ein Richter kann versucht sein, seine oder Reisen zu verringern oder die Aussetzung seiner oder Familie zu begrenzen.

Die Gefahr liegt genau in dieser Grauzone. Die Justiz arbeitet weiterhin offiziell, aber diejenigen, die sie betreiben, müssen eine persönliche Bedrohung in jede ihrer Entscheidungen einbeziehen.

Deshalb geht der Schutz von Richter Sami Sader über seinen Einzelfall hinaus. Es betrifft alle Richter, die an Fällen mit Organisationen mit erheblichen Ressourcen arbeiten können. Ein Justizsystem kann seine Mitglieder nicht auffordern, transnationale Netzwerke zu verfolgen, während es ihre Sicherheit als Privatangelegenheit betrachtet.

Dasselbe gilt für Offiziere, die an Operationen beteiligt sind. Die Verhaftungen entlarven sie direkt. Sie betreten Orte, die von Verdächtigen benutzt werden, machen Anfälle und erscheinen manchmal in den Aufzeichnungen. Wenn ihre Identität den Angeklagten bekannt wird, können sie den gleichen Einschüchterungsmechanismen ausgesetzt sein.

Die Antwort darf daher nicht nur individuell sein. Sie muss sich mit dem Schutz der gesamten Justiz- und Sicherheitskette befassen, die in den heikelsten Fällen involviert ist.

Eine Bedrohungsuntersuchung in der Drogenuntersuchung

Der zugang zu den privaten nummern des richters ist ein vorsprung, der besondere aufmerksamkeit verdient. Es reicht nicht aus, das Land zu identifizieren, aus dem eine Mitteilung herausgegeben wurde. Es muss auch verstanden werden, wie der Autor die Informationen erhielt, die benötigt wurden, um den Richter genau anzuvisieren.

Dies kann zu mehreren Annahmen führen, aber keine sollte ohne Beweise bevorzugt werden. Die Koordinaten sind schon lange im Umlauf. Sie wurden über einen Vermittler erhalten. Sie wurden auch im Verzeichnis einer Person gefunden, die legitimen Kontakt mit dem Richter hatte. In einer Untersuchung mit Dutzenden von Verdächtigen und vielen Interessengruppen gibt es viele Möglichkeiten.

Aber die Rückverfolgung dieses Datenverkehrs würde es ermöglichen, die Kapazität des Netzwerks zu bewerten. Eine Zahl zu bekommen ist eine Sache. Mehrere persönliche Details zu kennen und den Fortschritt einer Untersuchung zu überwachen, ist eine andere. Je genauer die Informationen der Bedrohungen sind, desto wichtiger wird das Problem ihrer Relais.

Die gerichtliche Behandlung von Einschüchterung sollte daher parallel zum Drogenfall erfolgen. Die Identifizierung der Anrufer würde nicht nur den Richter schützen, sondern vielleicht auch neue Informationen über die Struktur des Netzwerks selbst liefern.

Eine Bedrohung kann zu einem Fehler für jeden werden, der sie formuliert. Indem er versucht, eine Untersuchung zu unterbrechen, schafft sein Autor einen neuen Lead.

Jenseits von Drogen, eine Frage der staatlichen Autorität

Der Fall zeigt schließlich, dass der Kampf gegen Drogen nicht mehr auf die Polizei oder die öffentliche Gesundheit beschränkt ist. Wenn Netzwerke Grenzen überschreiten, sichere Kommunikation nutzen, Relais in mehreren Ländern haben und Druck auf Ermittler ausüben können, werden sie zu einer souveränen Angelegenheit.

Traffic generiert finanzielle Ressourcen. Diese Ressourcen werden verwendet, um zu rekrutieren, zu transportieren, zu korrumpieren oder einzuschüchtern. Je mehr Ressourcen eine Organisation anhäuft, desto wichtiger wird es für den Staat, die Grenze zwischen Kriminalität und organisierter Kriminalität zu haben.

Der Erfolg der Ermittlungen kann daher nicht allein an der Zahl der Festnahmen gemessen werden. Es wird von der Fähigkeit abhängen, individuelle Verantwortlichkeiten zu bestimmen, Finanzierungskanäle zu verfolgen, ausländische Relais zu identifizieren und den Gerichten genügend solide Elemente vorzulegen, um zu gerichtlichen Entscheidungen zu führen.

Die 35 Verhafteten stellen einen Schritt dar. Die Hunderte von Minutenseiten zeigen den Umfang der geleisteten Arbeit. Aber der eigentliche Einsatz ist jetzt höher in der Kette.

Während die Ermittlungen tatsächlich diejenigen erreicht haben, die für die Auslösung von Bedrohungen aus dem Ausland verantwortlich sind, wird der Schutz derjenigen, die die Untersuchung durchführen, selbst zu einem Bestandteil des Kampfes gegen das Netzwerk. Denn von dem Moment an, wo ein Richter sich fragen muss, wer seine Privatnummer kennt, wer seine Bewegungen überwacht oder wer sein Zuhause erreichen könnte, bedroht der Drogenhandel nicht mehr nur diejenigen, die Drogen konsumieren.

Es beginnt direkt die fähigkeit des staates zu testen, diejenigen zu schützen, die sein gesetz anwenden.

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