Naim Qassem lehnt Rahmenabkommen mit Israel ab

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Der Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, forderte am Freitag, den 28. August, das im Juni zwischen dem Libanon und Israel unter amerikanischer Vermittlung geschlossene Rahmenabkommen zu Fall zu bringen. In einer Rede in den südlichen Vororten Beiruts bezeichnete er ihn als « illegal », « illegal » und « erniedrigend » und glaubte, dass er « die libanesische Souveränität zerstört », ohne dem Land zu erlauben, seine Rechte zurückzuerlangen. Sie lehnte auch die geplanten « Pilotzonen » für den israelischen Rückzug und den Einsatz der libanesischen Armee sowie den zwischen den Parteien diskutierten internationalen Verifikationsmechanismus ab. « Wir werden aufstehen und wir werden nicht kapitulieren », sagte er in einer seiner stärksten Positionen gegen den vom libanesischen Staat mit Israel eingeleiteten Prozess.

Qassem fordert « Streichen » des Rahmenabkommens

Naim Qassem widmete einen wesentlichen Teil seiner Intervention dem Rahmenabkommen, das unter amerikanischer Vermittlung ausgehandelt wurde. Der Hisbollah-Führer begnügte sich nicht damit, Vorbehalte gegen einige seiner Bestimmungen zu äußern. Er forderte ausdrücklich die Aufgabe.

« Wir sind gegen das Rahmenabkommen und fordern, dass es fallen gelassen wird », sagte er bei der Kundgebung auf dem Ashoura-Platz in Dahiyeh. Er sammelte dann die Qualifikationen, um seine Legitimität in Frage zu stellen: « Das Rahmenabkommen ist illegitim, illegal, demütigend und zerstört die libanesische Souveränität, ohne Rechte wiederherzustellen. »

Diese Position stellt die Hisbollah direkt in Opposition zu dem von den libanesischen Behörden eingeleiteten Prozess. Die Juni-Vereinbarung muss mehrere miteinander zusammenhängende Fragen regeln: den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon, den Einsatz der libanesischen Armee und die Behandlung der Waffen und der militärischen Infrastruktur der Hisbollah.

Für Qassem ist diese Vereinbarung kein Kompromiss, der die Souveränität wiederherstellen könnte. Im Gegenteil, sie ist der Ansicht, dass sie dem Libanon Verpflichtungen auferlegt, ohne zuvor die Wiederherstellung seines Territoriums zu garantieren.

« Wir werden am Boden bleiben »

Der Generalsekretär der Hisbollah begleitete seine politische Ablehnung mit einer Botschaft, um zu zeigen, dass seine Bewegung nicht beabsichtigt, sich unter militärischem oder diplomatischem Druck zurückzuziehen. « Heute sind wir in einer Situation der Konfrontation », sagte er zu seinen Anhängern.

Er fügte hinzu: « Wir werden weitermachen, wir werden standhaft bleiben. » In einer anderen Formel, die die Position der Bewegung zusammenfassen sollte, startete Qassem: « Wir werden den Kopf hoch bleiben und wir werden nicht kapitulieren. » Lasst sie tun, was sie wollen

Die Botschaft ist im aktuellen militärischen Kontext besonders bedeutsam. Die Hisbollah hat seit 2023 erhebliche Verluste erlitten, und die israelischen Streitkräfte besetzen immer noch mehrere Gebiete libanesischen Territoriums. Israel setzt seine Streiks, Spreng- und Bodenoperationen im Süden fort.

Qassem versucht daher, die Idee auszuschließen, dass die militärische Schwächung der Bewegung notwendigerweise zur Akzeptanz von Bedingungen führen würde, die unter internationalem Druck ausgehandelt werden. « Wir werden vor Ort bleiben und wir werden diese Projekte, von denen sie sprechen, nicht akzeptieren », sagte er.

Starke Ablehnung von « Pilotzonen »

Der Hisbollah-Führer hat speziell den Mechanismus der „Pilotzonen ins Visier genommen, der zu einem der wichtigsten operativen Elemente der Verhandlungen zwischen dem Libanon, Israel und den amerikanischen Vermittlern geworden ist.

« Wir akzeptieren die Pilotgebiete oder die daraus resultierenden Ergebnisse nicht », sagte Qassem. Diese Sektoren sollten die schrittweise Erprobung eines israelischen Rückzugs, den Einsatz der libanesischen Armee und die Demontage der militärischen Infrastruktur der Hisbollah ermöglichen.

Die jüngsten Diskussionen umfassten Bereiche, in denen dieser Mechanismus umgesetzt werden könnte. Die libanesischen Behörden haben mehrere Gebiete in Nabatiyah vorgeschlagen, während die Diskussionen auch die Modalitäten für den Abzug der israelischen Streitkräfte festlegen müssen.

Für die Hisbollah geht das Problem jedoch über die Geographie der betroffenen Sektoren hinaus. Die Akzeptanz dieser Bereiche würde nach Ansicht seines Führers der Anerkennung eines Prozesses gleichkommen, den er selbst als ungesetzlich betrachtet.

Qassem lehnt daher sowohl die allgemeine Vereinbarung als auch die Instrumente zu ihrer Umsetzung ab.

» Wir akzeptieren die Prüfungskommission nicht «

Der Generalsekretär der Hisbollah lehnte auch die Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung der in den betroffenen Gebieten eingegangenen Verpflichtungen ab.

« Wir akzeptieren weder die Prüfungskommission noch die Beteiligten », sagte er. Er beschrieb diesen Mechanismus als « außerhalb des Gesetzes und außerhalb des libanesischen Konsenses ».

Die Diskussionen Anfang August in Rom hatten sich auf Länder konzentriert, die sich an der Kommission beteiligen könnten. Sie würde den Einsatz der libanesischen Armee und die Zerstörung der Waffen oder der militärischen Infrastruktur der Hisbollah in den Pilotgebieten überwachen.

Qassem gibt eine viel feindseligere Lesart. Er stellte die Kommission als einen Mechanismus vor, der von den Vereinigten Staaten und Israel dominiert und der libanesischen Armee aufgezwungen wurde. Aus dieser Perspektive würde die Vereinbarung keine internationale Garantie für den Libanon darstellen, sondern eine Form der Kontrolle über seine Institutionen.

Diese Ablehnung erschwert direkt die Umsetzung des Prozesses. Die Hisbollah unterhält eine bedeutende politische und militärische Präsenz in den betroffenen Gebieten, obwohl ihr Machtgleichgewicht durch aufeinander folgende Kriege grundlegend verändert wurde.

Qassem greift direkte Verhandlungen an

Die Rede vom 28. August enthält auch eine ausdrückliche Kritik an dem von den libanesischen Behörden gewählten Verhandlungsweg mit Israel. Qassem glaubt, dass Beirut einen Prozess eingeleitet hat, der die Opfer des Landes oder seiner Souveränität nicht respektiert.

Er beschuldigte libanesische Beamte, « einen Weg zu wählen, der den Libanon oder seine Opfer nicht ehrt ». Ihm zufolge ist der Eintritt in direkte Verhandlungen mit Israel gleichbedeutend mit Zugeständnissen, wenn die israelischen Militäroperationen fortgesetzt werden.

Der Hisbollah-Führer besteht genau auf dieser Gleichzeitigkeit. Verhandlungen finden statt, während die israelische Luftfahrt weiterhin libanesisches Territorium angreift und die israelischen Streitkräfte ihre Präsenz im Süden beibehalten.

Qassem stellt den Prozess daher als eine Verhandlung dar, die « unter israelischer Bombardierung » geführt wird. Er assimiliert es zu einer Form der « Lieferung in Demütigung », die Idee bestritten, dass das gegenwärtige Gleichgewicht der Macht eine ausgeglichene Vereinbarung erzeugen könnte.

« Wer bombardiert? » Wer tötet

Der Generalsekretär der Hisbollah versuchte, die Frage seiner Bewaffnung in die breitere Frage der israelischen Operationen im Libanon zu stellen. Er stellte seinem Publikum eine Reihe von Fragen: « Wer bombardiert? » Wer tötet? Wer vernichtet? Wer macht das? Wach auf

Diese Formulierung zielt direkt auf diejenigen im Libanon und im Ausland ab, die die Entwaffnung der Hisbollah zu einer Voraussetzung für die Stabilisierung machen. Im Gegensatz dazu ist sie der Ansicht, dass die israelische Präsenz und Operationen behandelt werden sollten, bevor eine Diskussion die militärischen Fähigkeiten ihrer Bewegung schwächen könnte.

Der Kontext der letzten Tage füttert dieses Argument. Am 25., 26. und 27. August wurden die israelischen Operationen im Süden mit Streiks, Artilleriebeschuss und Sprengungen an mehreren Orten weiter intensiviert.

Eine Frau wurde bei einem Streik gegen den arabischen Salim während der Bombenwelle vom 27. August getötet. Israel hatte diese Angriffe als Reaktion auf den Start von zwei Sprengdrohnen dargestellt, die der Hisbollah zugeschrieben wurden, gegen ihre im Gebiet von Ali al-Taher stationierten Streitkräfte. Die Bewegung hatte den Angriff in den verfügbaren Informationen nicht behauptet.

Hisbollah behauptet immer noch das Abkommen vom November 2024

Naim Qassem lehnt keinen Vergleichsrahmen ab. Er behauptet, dass die Hisbollah weiterhin zu der Vereinbarung verpflichtet ist, die Feindseligkeiten der27. november 2024unter der Obergrenze der Resolution 1701 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen abgeschlossen.

« Unsere Position ist klar: Wir akzeptieren die Anwendung des Abkommens vom 27. November 2024 », sagte er am Freitag. Diese Bezugnahme erlaubt es der Hisbollah, ihre Opposition nicht als Ablehnung jeglicher Verpflichtung darzustellen, sondern als Ablehnung des seit Juni ausgehandelten neuen Mechanismus.

Die Unterscheidung ist zentral im Diskurs der Bewegung. Die Vereinbarung vom November 2024 basierte unter anderem auf der Umsetzung der Resolution 1701 und Bestimmungen über das Gebiet südlich des Litani-Flusses. Das neue Rahmenabkommen geht bei der Festlegung der Phasen des israelischen Rückzugs, des Militäreinsatzes und der Infrastruktur der Hisbollah weiter.

Für Qassem muss die libanesische Souveränität daher unter der vorherigen Vereinbarung bleiben. Er weigerte sich, einen neuen internationalen Mechanismus zu sehen, der die Beschränkungen seiner Bewegung ausweitete.

Ali al-Tahers Akte im Zentrum der Spannungen

Die Rede kommt, als die Höhen von Ali al-Taher in der Region Nabatiyah zu einem der wichtigsten Reibungspunkte zwischen Israel und der Hisbollah werden. Israel behauptet, dass die Infrastruktur der Bewegung in dem Sektor verbleibt und fordert die Wirksamkeit des für die Pilotgebiete vorgesehenen Mechanismus heraus.

Gleichzeitig beschuldigte eine libanesische Quelle Israel, die Verhandlungen zu verzögern, insbesondere indem sie das Scheitern dieser Erfahrungen anführte. Nach dieser Lektüre würden auch israelische politische Erwägungen und die Wahlen im Oktober den Zeitplan belasten.

Die libanesischen Behörden versuchen, eine direkte Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah zu vermeiden. Die gleiche Quelle erklärte, dass es keinen Willen gebe, eine interne Konfrontation zu provozieren, um die Entwaffnung der Bewegung schnell zu erzwingen.

Die Situation von Ali al-Taher veranschaulicht somit genau den Konflikt, den Qassem vorbringt: Israel fordert konkrete Ergebnisse bezüglich der Infrastruktur der Hisbollah, während es die Mechanismen ablehnt, die für ihre Demontage entwickelt wurden.

Eine direkte Kritik an der Strategie des Staates

Mit der Forderung nach dem Fall des Rahmenabkommens richtet sich Qassem nicht nur an Israel und die Vereinigten Staaten. Seine Rede stellt auch eine direkte Anfechtung der Strategie des libanesischen Staates dar.

Die Regierung strebt einen israelischen Rückzug durch Verhandlungen an, im Gegenzug für eine stärkere militärische Kontrolle und eine schrittweise Behandlung der Hisbollah-Waffen. Diese Strategie basiert auf der Idee, dass die verschiedenen Phasen parallel verlaufen müssen.

Die Hisbollah verteidigt eine andere Ordnung. Israel sollte zuerst die Operationen einstellen und sich aus dem libanesischen Territorium zurückziehen. Die Waffenfrage würde dann innerhalb eines libanesischen internen Rahmens behandelt werden, ohne einen von Washington auferlegten Mechanismus oder die Einbeziehung Israels.

Diese beiden Ansätze sind schwer in Einklang zu bringen. Sie betreffen unmittelbar die Frage des Monopols der Streitkräfte und die Definition der Souveränität selbst. Für die Behörden geht sie davon aus, dass die Armee die einzige bewaffnete Kraft wird, die auf dem Territorium organisiert ist. Für die Hisbollah setzt sie das Verschwinden der israelischen Militärpräsenz und die Aufrechterhaltung einer Widerstandsfähigkeit voraus, solange die Bedrohung anhält.

« Zwei Hauptströmungen » in der Region

Naim Qassem stellte auch den libanesischen Fall in eine breitere regionale Konfrontation. Ihm zufolge kämpfen derzeit zwei große Lager im Nahen Osten.

Er widersetzte sich einer von den Vereinigten Staaten und Israel dominierten Strömung gegenüber einer weiteren Versammlung des Iran und den „Widerstandsbewegungen in Palästina, Libanon, Irak und Jemen. Diese Präsentation bestätigt, dass die Hisbollah ihre Strategie weiterhin auf eine regionale Achse jenseits der libanesischen Grenzen setzt.

Der Führer der Bewegung beschuldigte seine Gegner, alle verfügbaren Formen von militärischem und politischem Druck anzuwenden. Er stellte die aktuelle Situation als eine Phase der « Konfrontation und Entschlossenheit » dar.

Diese regionale Dimension bleibt einer der Hauptstreitpunkte zwischen der Hisbollah und ihren libanesischen Gegnern. Sie beschuldigen die Bewegung, die Sicherheit des Landes mit regionalen Konflikten und der iranischen Strategie zu verbinden. Im Gegenteil, Qassem beschreibt die Mitgliedschaft in einer regionalen Achse als eine Komponente der Widerstandsfähigkeit gegenüber Israel.

Ablehnung der nächsten Verhandlungsphase

Die Rede kommt nur wenige Tage von einer neuen diplomatischen Sequenz, die im September erwartet wird. Eine neue Runde der Gespräche zwischen Libanon und Israel ist geplant, obwohl am Freitagabend noch kein endgültiger Termin bekannt gegeben wurde.

Frühere Diskussionen hatten sich speziell auf Pilotbereiche und die Zusammensetzung eines Verifikationsmechanismus konzentriert. Qassem hat gerade diese beiden Elemente ausdrücklich abgelehnt. Seine Position reduziert daher den verfügbaren Raum, um das Schema ohne interne politische Konfrontation anzuwenden.

Gleichzeitig drückt Israel seine Unzufriedenheit mit dem Tempo der Operationen der libanesischen Armee aus. Israelische Berichte zeigten, dass bestimmte Koordinaten, die zur Identifizierung der Hisbollah-Infrastruktur übermittelt wurden, nicht von der erwarteten Zerstörung gefolgt wurden.

Auf libanesischer Seite wird dieser Druck als Versuch gesehen, der Armee die Verantwortung für eine Situation zu übertragen, die durch die anhaltende israelische Besatzung und Operationen geschaffen wurde. Es besteht die Gefahr, dass beide Seiten den Juni-Mechanismus als unzureichend ansehen, aber aus genau entgegengesetzten Gründen.

« Wir werden nicht kapitulieren. »

Die letzte Passage der Rede fasst die von der Hisbollah gewählte Linie zusammen. Qassem schlägt keine zusätzlichen Kompromisse zu den Pilotgebieten oder der Verifikationskommission vor. Im Gegenteil, es bekräftigt die Kontinuität der Präsenz der Bewegung vor Ort.

« Wir werden weitermachen und fest bleiben », sagte er. Dann, in der klarsten Formel seiner Intervention: « Wir werden das Haupt hoch bleiben und wir werden nicht kapitulieren. »

Diese Aussage kommt, als die Hisbollah aus mehreren militärischen Sequenzen seit 2023 hervorgeht und dieser Teil des südlichen Territoriums von Israel besetzt bleibt. Gleichzeitig unterliegt die Bewegung israelischem Militärdruck, internationalen Forderungen an ihre Abrüstung und einer internen Debatte über das staatliche Waffenmonopol.

Qassem reagierte auf diesen drei Druck mit dem gleichen Prinzip: Die Hisbollah weigerte sich, ihre Abrüstung aus einem ausgehandelten Abkommen mit Israel unter amerikanischer Vermittlung zuzulassen. Der nächste Schritt wird nun zwischen dieser Ablehnungslinie, der Bereitschaft der libanesischen Regierung, die Verhandlungen fortzusetzen, und der militärischen Situation im Süden liegen, wo Ali al-Tahers Akte schnell einen eigenen Zeitplan vorschreiben könnte.