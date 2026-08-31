LEIBAN, PROPHETIE DES UNFALLS ?

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Wenn der Finanzbankrott von 2019 zur Warnung wird, der sich Washington und Europa stellen sollten

Die libanesische Krise ist nicht die mechanische Zukunft des Westens. Aber es kann das extreme Alarmsignal sein: das eines Staates, der dauerhaft Schulden für politische Entscheidungen ersetzt, bis zu dem Tag, an dem das Vertrauen verschwindet.

Kleine Länder wissen manchmal vor großen Krankheiten, die später den Rest der Welt bedrohen.

Der Libanon könnte einer davon sein.

Seit 2019 betrachten wir die libanesische Finanzkrise als eine im Wesentlichen lokale Katastrophe: schlechte Regierungsführung, Korruption, chronische Defizite, ein Staat, der nicht reformfähig ist, die libanesische Zentralbank, die die Frist durch immer komplexere Finanzmechanismen verlängert hat, Privatbanken, die einen erheblichen Teil ihres Vermögens auf den Staat und die Zentralbank konzentriert haben.

All das stimmt.

Aber was wäre, wenn der Libanon nicht nur ein Unfall wäre?

Wenn es auch eine Warnung war?

Und wenn sich hinter den libanesischen Besonderheiten ein viel universellerer Mechanismus verbirgt: der eines Staates, der länger ausgibt als er verdient, Kredite aufnimmt, um schwierige Entscheidungen zurückzudrängen, sein Finanzsystem allmählich in seine eigenen Schulden führt, dann entdeckt eines Tages, dass die Märkte nicht mehr das finanzieren wollen, was sie am Vortag noch finanziert haben?

Eine Schuldenkrise beginnt selten an dem Tag, an dem Geld fehlt. Sie beginnt schon lange vorher. Es beginnt, wenn die Politik sich weigert zu wählen.

Das fatale Dreieck: Staat – Zentralbank – Banken

Um zu verstehen, was die libanesische Erfahrung zu einer Vorwarnung machen könnte, muss man zu seiner Architektur zurückkehren.

Seit Jahren hat der libanesische Staat öffentliche Defizite und Schulden angehäuft.

Daher war es notwendig, diesen Staat zu finanzieren.

Libanesische Banken sammelten Ersparnisse und Einlagen, auch aus der Diaspora. Ein beträchtlicher Teil dieser Mittel wurde dann direkt oder indirekt an die Bank of Lebanon und Staatsschulden gerichtet.

Die Bank des Libanon wiederum finanzierte das öffentliche System und unterstützte eine feste Parität des Pfunds mit dem Dollar, der immer teurer geworden war.

Das System könnte somit einen bemerkenswerten Eindruck von Stabilität vermitteln.

Die Banken arbeiteten. Es wurden Zinsen gezahlt. Die Währung schien stabil. Die Einleger erhielten großzügige Renditen. Der Staat lebte weiter über seine Verhältnisse hinaus.

Und da die Katastrophe nicht passierte, konnte jeder zu dem Schluss kommen, dass das System funktionierte.

Bis zu dem Tag, an dem er aufhörte zu arbeiten.

Als die Kapitalzuflüsse 2019 versiegten, erschien das gesamte Gebäude als das, was es geworden war: eine einzige Kette von Forderungen, die den Einleger mit seiner Bank, die Bank mit der Bank des Libanon und die Bank des Libanon direkt oder indirekt mit einem verschuldeten Staat verband.

Die Weltbank schätzte die Verluste im Finanzsektor bis 2023 auf über 70 Milliarden US-Dollar und stellte fest, dass etwa 75 Prozent des Bankvermögens bei der Bank of Lebanon platziert wurden. Inzwischen hatte der Staat im März 2020 an seinen Eurobonds gefehlt.

Mit anderen Worten, hinter mehreren scheinbar getrennten Bilanzsalden stand in Wirklichkeit nur ein Systemrisiko: das Staatsrisiko.

Als der Staat fällt, entdeckt er, dass Bankgeld auch sein Geld war

Das ist vielleicht die wichtigste Lektion des Libanon.

Eine Bank mag solide klingen. Eine Zentralbank mag mächtig erscheinen. Eine Staatsverschuldung mag vollkommen neu definierbar erscheinen.

Aber wenn Banken massive Staats- oder Zentralbankschulden haben, wird die Grenze zwischen öffentlichen und privaten Schulden gefährlich porös.

Die Ersparnisse der Bürger werden indirekt zum Gläubiger des öffentlichen Defizits.

Und wenn der Staat nicht mehr bezahlen kann, stellt sich die Frage brutal: Wer wird den Verlust tragen?

Staat? Die Zentralbank? Die Aktionäre der Banken? Die Gläubiger? Die Einleger? Steuerzahler? Künftige Generationen?

Genau dieses Problem hat der Libanon sieben Jahre nach Beginn der Krise immer noch nicht vollständig gelöst.

Im Februar 2026 arbeitete der IWF mit den libanesischen Behörden an der Umstrukturierung der Banken, der schrittweisen Einziehung von Einlagen und der Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden. Im August 2026 stellte die Weltbank noch fest, dass die Staatsverschuldung unhaltbar blieb und dass die Verhandlungen über die Umstrukturierung der Staatsschulden noch nicht wirklich begonnen hatten.

Wir lebten mit Bankrott, bevor wir legal entschieden, wer bankrott ging.

Aber Vorsicht: Der Libanon von 2026 ist nicht mehr genau der von 2019

Man muss hier intellektuell ehrlich sein.

Zu sagen, dass der Libanon einfach weiterhin die gleichen Haushaltsdefizite wie vor 2019 anhäuft, wäre heute falsch.

Es wurden äußerst brutale Anpassungen vorgenommen.

Die Libanesische Zentralbank stoppte einen Teil der monetären Finanzierung des Defizits, die realen Staatsausgaben wurden durch den Währungskollaps zerschlagen und die Regierung verzeichnete nach Angaben der Weltbank 2025 sogar einen Gesamtüberschuss von 3,9 % des BIP. Die öffentlichen Finanzen blieben in der ersten Hälfte des Jahres 2026 relativ stark, bevor neue konfliktbedingte Ausgaben sie unter Druck setzten.

Aber hier wird die Lektion noch interessanter.

Durch den Ausgleich des Flusses verschwindet der Bestand nicht.

Sie können Ihr Haushaltsdefizit heute beseitigen: Wenn Sie sich nicht mit den gestern angehäuften Schulden, den Verlusten Ihrer Zentralbank und der Insolvenz Ihres Bankensystems befassen, bleibt die Krise bestehen.

Der Libanon zeigt also zwei Dinge.

Erstens zeigt es, was passiert, wenn Defizite zu lange driften gelassen werden.

Dann zeigt sich, wie schwierig es ist, das System nach dem Vertrauensbruch zu reparieren.

Und hier sollte Washington anfangen, Beirut mit mehr Aufmerksamkeit zu beobachten.

Die Vereinigten Staaten: das gleiche Haushaltsproblem, aber noch nicht die gleiche Krankheit

Der Vergleich mag übertrieben erscheinen.

Die Vereinigten Staaten sind offensichtlich nicht Libanon.

Sie haben die mächtigste Wirtschaft der Welt, einen riesigen Finanzmarkt, eine Steuerkapazität ohne gemeinsame Maßnahmen, viel robustere Institutionen und vor allem das immense Privileg, ihre Schulden in ihrer eigenen Währung auszugeben.

Und diese Währung ist der Dollar, die größte Reservewährung der Welt.

Dieser Unterschied ist grundlegend.

Aber es bedeutet nicht, dass die Haushaltsmathematik abgeschafft wurde.

Bis 2026 prognostiziert das Congressional Budget Office ein US-Bundesdefizit von etwa 1.900 Milliarden US-Dollar oder 5,8 Prozent des BIP, obwohl sich die US-Wirtschaft nicht in einer tiefen Rezession befindet.

Die Staatsverschuldung macht bereits etwa 101% des BIP aus.

Wenn die derzeitige Politik anhält, prognostiziert das CBO im Jahr 2036 etwa 120% des BIP. Noch besorgniserregender: Die Nettozinskosten würden von 3,3% des BIP im Jahr 2026 auf 4,6% im Jahr 2036 steigen.

Der Mechanismus wird dann selbsttätig.

Wir leihen, um das Defizit zu finanzieren. Dann mehr, um die reifen Schulden zu refinanzieren. Dann noch mehr, um die Zinsen für diese Schulden zu bezahlen.

Und je höher die Rate ist, mit der der Staat refinanziert, desto schneller beschleunigt sich die Mechanik.

An welchem Punkt hören die Märkte auf, das US-Defizit als Problem für morgen zu betrachten und beginnen, es heute in den Geldpreis zu integrieren?

Niemand kennt dieses Datum. Und genau das sollte besorgniserregend sein.

Es gibt keine magische Figur vor der Krise

Eine Verschuldung von 80 Prozent des BIP kann für ein Land gefährlich und eine Verschuldung von 150 Prozent für ein anderes Land für eine lange Zeit vollkommen finanziell sein.

Die Krise wird daher nicht mit 100 %, 120 % oder 150 % des BIP ausgelöst.

Es ergibt sich aus der Kombination mehrerer Variablen: Wirtschaftswachstum; der Zinssatz; Primärdefizit; die Währung, auf die die Schulden lauten; Fälligkeit der Schulden; Tiefe des Finanzmarktes; Glaubwürdigkeit der Institutionen; und vor allem das Vertrauen der Investoren in den politischen Willen, eines Tages die Flugbahn zu korrigieren.

Dies ist das letzte Element, das noch unterschätzt wird.

Märkte können eine nicht nachhaltige Situation für eine lange Zeit tolerieren. Dann plötzlich, viel weniger lang.

Der IWF schätzt nun, dass die globale Staatsverschuldung von fast 94 Prozent des weltweiten BIP im Jahr 2025 bis 2029 100 Prozent erreichen könnte. Sie warnt ausdrücklich vor steigenden Zinsbelastungen, Refinanzierungsanforderungen und sogar einer gewissen Erosion der historisch für US-Staatsanleihen gewährten Sicherheitsprämie.

Es ist noch keine Krise. Es ist eine Warnung.

Was ist mit Europa?

Europa befindet sich in einer anderen Situation.

Insgesamt ist es viel weniger unausgewogen als die USA: Das Defizit des Euroraums betrug 2025 2,9 % des BIP.

Aber dieser europäische Durchschnitt verbirgt erhebliche Unterschiede.

Ende 2025 betrug der Schuldenstand in Griechenland rund 146,1 % des BIP, in Italien 137,1 %, in Frankreich 115,6 %, in Belgien 107,9 % und in Spanien 100,7 %.

Gleichzeitig hatte Frankreich ein Defizit von 5,1% des BIP, Belgien 5,2%.

Und die Gesamtverschuldung des Euroraums stieg im ersten Quartal 2026 auf 88,9% des BIP.

Die europäische Situation enthält sogar ein Paradoxon.

Ein amerikanischer Staat gibt Dollarschulden aus und hat eine Zentralbank dahinter, die in der Lage ist, diese Dollars zu schaffen.

Frankreich oder Italien leihen sich in Euro, kontrollieren aber nicht individuell die Schaffung des Euro.

Schutz ist kollektiv: Europäische Zentralbank, europäische Institutionen, Solidaritätsmechanismen, gemeinsamer Finanzmarkt.

Dies stellt eine außergewöhnliche Kraft dar.

Das bedeutet aber auch, dass eine Krise des Vertrauens in die Schulden eines großen europäischen Staates schnell zu einem europäischen politischen Thema werden könnte.

Wir haben es bereits bei der Griechenlandkrise gesehen.

Mit Frankreich oder Italien wären die Dimensionen radikal anders.

Die wahre « Libanisierung » des Westens würde wahrscheinlich nicht wie der Libanon aussehen

Hier muss die Parallele vertieft werden.

Sich vorzustellen, dass die Amerikaner morgen ihre Bankkonten genauso blockiert finden wie die libanesischen Einleger, wäre karikaturisch.

Dies ist wahrscheinlich nicht, wie eine große Geldmacht Schuldenkrise manifestieren würde.

Die westliche « Libanisierung » könnte viel langsamer, viel ausgeklügelter und paradoxerweise viel weniger sichtbar sein.

Es könnte die Form einer langfristigen Inflation annehmen, die etwas höher ist als von den Sparern erwartet; niedrige Realzinsen; eine zunehmend höhere Besteuerung; eine reale Erosion des Wertes von Anleihen und Ersparnissen; regulatorischer Druck, der Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds ermutigt, mehr öffentliche Schulden zu halten; eine wachsende Last des Schuldendienstes, die den Staat daran hindert, andere Missionen zu finanzieren; weniger öffentliche Investitionskapazität; Schließlich stand eine Zentralbank vor einer zunehmend unbequemen Wahl zwischen Preisstabilität, Stabilität des Finanzsystems und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen.

Es hat einen historischen Namen: finanzielle Repression.

Und es ist besonders auffällig, dass eine IWF-Studie, die im Juli 2026 veröffentlicht wurde und 17 fortgeschrittene Volkswirtschaften über mehr als ein Jahrhundert untersuchte, genau zu dem Schluss kam, dass die Bedingungen, die traditionell günstig für die Rückkehr dieser finanziellen Repression sind, jetzt wieder vorhanden sind und dass sie mehr genutzt werden könnten, um die Last der öffentlichen Schulden zu lindern.

Der westliche Einleger würde nicht unbedingt eines Morgens mit seinem blockierten Konto aufwachen.

Zehn Jahre später konnte er einfach feststellen, dass Inflation, Steuern und niedrige Realrenditen einen Teil der Schulden an seiner Stelle stillschweigend bezahlten.

Der Prozess wäre anders. Das wirtschaftliche Prinzip wäre seltsam vertraut.

Die wahre libanesische Lektion: Wir müssen umstrukturieren, bevor die Märkte für Sie umstrukturiert werden

Das Hauptproblem sind also nicht die Schulden.

Schulden finanzieren Kriege, Infrastruktur, Krisen, Renten, Bildung, Forschung und Investitionen. Es kann durchaus rational sein.

Das Problem entsteht, wenn das Defizit strukturell und politisch unmöglich zu korrigieren wird.

Wenn eine Regierung ihre Ausgaben nicht mehr reduzieren kann. Er kann seine Einnahmen nicht mehr steigern. Die Renten können nicht mehr reformiert werden. Die Sozialausgaben können nicht mehr beeinträchtigt werden. Kann seine Verwaltung nicht mehr reduzieren. Kann die Steuern nicht mehr erhöhen. Wachstum kann sich nicht mehr ausreichend beschleunigen. Und doch leiht er weiter.

Zu dieser Zeit wurde der Markt allmählich zum echten Finanzminister.

Es legt die Rate fest. Dann erlegt er die Disziplin auf, die die Politik nicht durchsetzen wollte.

Der Libanon hat diese Realität auf brutalste Weise entdeckt.

Der Westen hat immer noch den außergewöhnlichen Luxus, vermeiden zu können.

Fazit – Ist der Libanon die Prophezeiung westlicher Schulden?

Meine Antwort ist: Ja, als Warnung; Nein, als unvermeidliches Schicksal.Die USA sind nicht Libanon. Europa ist nicht Libanon. Sie haben diversifizierte Volkswirtschaften, viel stärkere Institutionen, riesige Finanzmärkte und fiskalische und monetäre Kapazitäten, die der Libanon noch nie besaß, also wäre es wirtschaftlich falsch zu verkünden, dass ein Zusammenbruch ähnlich dem des Libanon im Westen unmittelbar bevorsteht. Aber es wäre ebenso falsch zu glauben, dass diese Unterschiede den Großmächten das Privileg geben, den Gesetzen der Schulden für immer zu entkommen.Der Libanon ist eine Vorahnung über den Mechanismus, nicht unbedingt über Form oder Timing.Er lehrt uns, dass ein Staat lange über seine Verhältnisse leben kann. Dass eine Zentralbank lange Zeit sparen kann. Dass ein Bankensystem Staatsschulden für eine lange Zeit aufnehmen kann. Dass Investoren noch lange Kredite vergeben können. Dieses Geld kann lange stabil erscheinen. Und dass all dies lange genug dauern kann, um eine ganze Generation davon zu überzeugen, dass das, was nicht nachhaltig ist, ewig dauern kann.Dann kommt der Moment, in dem das Vertrauen verschwindet.Und wenn es verschwindet, ist das Problem nicht mehr nur, wie viel der Staat sollte. Wer zahlt? Der Steuerzahler? Sparen? Der Rentner? Der Bond Holder? Die Bank? Die Zentralbank? Oder nachfolgende Generationen mit mehr Schulden? Diese Frage stellt der Libanon heute dem Westen. Die libanesische Krise von 2019 sagt nicht, dass Washington 2030 Beirut sein wird, noch dass Paris oder Rom morgen geschlossene Banken haben werden.Es sagt etwas viel Tieferes: Kein Land, was auch immer seine Macht ist, kann dauerhaft Schulden für politische Entscheidungen ersetzen.Solange die Märkte an die zukünftige Reformfähigkeit des Staates glauben, finanzieren sie die Gegenwart. Aber wenn dieses Vertrauen verschwindet, wird die Frage der Fiskalpolitik zur Frage der Währungs- und Finanzstabilität. Deshalb ist die westliche Gefahr vielleicht kein spektakulärer « libanesischer Defekt ». Es könnte langsamer gehen: Inflation, Steuern, finanzielle Repression, Erosion von Ersparnissen, steigende Schuldenkosten, allmähliche Schwächung der öffentlichen Dienste und zunehmende Abhängigkeit der Zentralbanken von staatlichen Haushaltszwängen.Es wäre eine Libanisierung ohne einen brutalen Zusammenbruch. Schweigende Libanisierung.Und gerade weil der Westen immer noch die Mittel hat, zu vermeiden, dass es unverzeihlich wäre, nicht darauf zu schauen, was der Libanon ihm zeigt.Der Libanon ist vielleicht nicht die Zukunft des Westens. Aber es könnte durchaus die Warnung aus der Zukunft sein.

LIBAN IST PREMONITORY AUF MECHANISMUS, NICHT BEDINGT AUF FORM UND TIMELINE.

Hauptquellen

• Weltbank – Libanon Economic Monitor/Finanzsektor und Staatsschulden:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041124092526719/pdf/P181623178903407187061e79ae6699195.pdf

• IWF – Mission im Libanon, 13. Februar 2026:https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

Weltbank – Libanesische Wirtschaft, 21. August 2026:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/08/21/renewed-conflict-derails-lebanon-s-fragile-economic-recovery

• Congressional Budget Office – Budget und Wirtschaftsausblick: 2026 bis 2036:https://www.cbo.gov/publication/62105

• IWF – Fiscal Monitor, April 2026:https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2026/04/15/fiscal-monitor-april-2026

• Eurostat – Schuldenstand und öffentliches Defizit, 22. April 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-ap

• Eurostat – Staatsverschuldung im Euroraum, 21. Juli 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-21072026-ap

• IWF – The Coming Great Repression, Arbeitspapier, 31. Juli 2026:https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/07/31/the-coming-green-repression-new-measures-and-a-century-of-evidence-578320

Artikel vorbereitet im August 2026.

Bernard Raymond Jabre

100% Eigentümer, Chairman – CEO

Fondsmanager und Analyst von Aleph Asset Management

E-Mail: bjabre@aleph.bz