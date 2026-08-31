Badaro, mach dich bereit zu chine, Tanz und Crack!

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Und wenn Ihre nächste Reise nach Beirut mit einem einfachen Spaziergang begann… Und endete mit einem Vinyl unter seinem Arm, einer Retro-Lampe in seinem Kopf und einer neuen Obsession in Ihrer Garderobe?

Nach zwei Jahren Abenteuer,8 ausgaben, 65 aussteller und eine sammlung von souvenirsVintage Kollektivmarktkehrt zurück, wo alles begann: zuBadaro.

Vor fast zwei Jahren, als der Libanon eine besonders turbulente Zeit durchmachte, wurde in Badaro eine verrückte Idee zum Leben erweckt: einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich treffen, atmen, spazieren gehen, suchen, lachen und entdecken können. Ein etwas anderer Ort, wo Objekte eine Geschichte haben und wo Begegnungen genauso viel zählen wie Funde.

Das Publikum kam. Dann komm zurück. Und wieder zurück.

Also müssen wir es noch einmal machen. Aber dieses Mal steigen wir das Volumen.

Vier Tage langCollège Saint-Sauveurwird sich in ein echtes jagdgebiet für liebhaber der schönheit verwandeln, selten, gestaffelt und alles, was diese kleine seelenergänzung hat, die kein algorithmus jemals reproduzieren kann.

Stellen Sie sich eine riesige Garderobe vor, in der jeder Kleiderbügel eine Überraschung verbirgt.

Ein Wohnzimmer, in dem jedes Möbelstück seine eigene Geschichte erzählen kann.

Eine Bibliothek, in der Bücher bereits tausend Leben gelebt haben.

Eine Full-Size-Playlist aus Vinyls zu finden.

Schmuck, der nur bemerkt werden muss.

Taschen und Gläser mit genug Charakter, um den Stern zu stehlen.

Poster, Werke, Lichter, ungewöhnliche Objekte und Kuriositäten, die Sie wahrscheinlich nirgendwo sonst finden werden.

Und genau das ist die Magie des Vintage: Man weiß nie, wofür man gekommen ist, bevor man es gefunden hat.

Sie könnten mit einem ikonischen Stück zurückkehren.

Oder ein völlig unwahrscheinliches Objekt.

Oder einfach eine gute Geschichte zu erzählen.

Und zwischen zwei Funden? Wir essen, trinken, plaudern und genießen dieHomemade Food Gerichtdenn eine schatzsuche ist graben.

DieVintage Collective Market – 8. Ausgabegeben sie ihnen einen termin für vier tage china, nostalgie, entdeckungen und gute vibrationen.

In Badaro wird die Schatzsuche wieder aufgenommen. Und dieses Mal müssen Sie wieder mit Platz in Ihren Augen kommen … Und viel im Kofferraum.

Komm allein, komm zusammen, komm mit deiner Gang. Aber am wichtigsten, kommen Sie mit der Zeit.

Denn hier kaufst du nicht nur ein.

Wir suchen. Wir knacken. Wir finden es heraus. Wir sammeln. Wir verlieben uns.

Und Vorsicht: Der Eintritt ist frei, aber das Verlassen leerer Hände ist absolut nicht garantiert.

📍Saint-Sauveur College, Badaro – Beirut

📅10. und 11. september 16h – 22h

📅12. & 13. september

🍴Homemade Food Gericht

Freier Eintritt – Alle öffentlich

LebanonNews.pdf

Text im Visual

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Treten Sie uns bei

SEPTEMBER 2026

10 & 11 — 4 PM TO 10 PM

12 & 13 — 12 PM TO 10 PM

SAINT COLLEGE

BADARO, BEIRUT

FREIER EINTRAG

VERBINDUNG MIT UNS

@VINTAGECOLLECTIVEMARKET