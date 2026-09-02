USA-Iran: Militärische Eskalation wieder aufgenommen

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Die Konfrontation zwischen den USA und dem Iran trat zwischen dem 30. August und dem 2. September 2026 in eine neue Phase ein. Nach mehreren Wochen relativer militärischer Krise nahm Washington seine Bombardierungen gegen iranische Ziele rund um die Straße von Ormuz wieder auf. Teheran hat mit ballistischen Raketen und Drohnen gegen Einrichtungen reagiert, in denen sich US-Streitkräfte in Jordanien, Bahrain und Irak befinden, während Kuwait auch seine Verteidigung aktiviert hat. Zivilisten wurden im Iran getötet und zwei Öltanker mit saudischem Rohöl wurden in der Straße angegriffen. Diese Serie von Streiks beendete die Hoffnung auf eine schnelle Deeskalation und stellte den direkten militärischen Konflikt zwischen Washington und Teheran in den Mittelpunkt der regionalen Krise.

Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran wird nach einem Monat des Rückgangs wieder aufgenommen

Die neue Ausrüstung beginnt am 30. August mit einem amerikanischen Schlag gegen zwei iranische Trägerraketen auf der Insel Larak in der Straße von Ormuz. Washington erklärt, dass die Ausrüstung mit iranischen Versuchen verbunden war, die Navigation zu stören, einschließlich der Verwendung von Minen. Diese Operation ist der erste bekannte amerikanische Angriff auf iranisches Territorium seit etwa einem Monat. Es kommt nach einer Zeit, in der die Konfrontation die Form eines wirtschaftlichen und maritimen Arms annahm.

Die iranische Antwort ist schnell. Die Revolutionsgarden kündigen ballistisches Raketenfeuer auf zwei Basen an, die von den US-Streitkräften in Jordanien genutzt werden: König Hussein und Al-Azraq. Erste US-Berichte zeigen keinen signifikanten Verlust während dieses Angriffs. Donald Trump droht Teheran dennoch mit einer viel stärkeren Reaktion, wenn der Iran seine Operationen fortsetzt. Dieser Drohung folgt am 1. September eine neue US-Bombardierungskampagne auf iranischem Territorium.

Das United States Central Command gab dann bekannt, dass es Einrichtungen für die Revolutionsgarden ins Visier genommen hatte. Zu den Zielen gehören Luftverteidigungssysteme, Radare, Kommunikationsinfrastruktur, Meeresressourcen und Minenverankerungsfähigkeiten. Die Wahl der Ziele zeigt, dass Washington in erster Linie versucht, den Mechanismus für den Iran zur Überwachung und Bedrohung der Straße von Ormuz zu schwächen. Der Konflikt kehrt somit in weniger als 72 Stunden von einer wirtschaftlichen Konfrontation zu einem direkten Streikaustausch zwischen den beiden Ländern zurück.

Washington trifft iranische militärische Fähigkeiten um Ormuz

Die Geographie der amerikanischen Bombardierungen ist entscheidend. Die berichteten Explosionen und Angriffe konzentrieren sich vor allem auf den südlichen Iran, um Hormozgan, Bandar Abbas, Qeshm und Einrichtungen, die den iranischen Zugang zur Straße kontrollieren. Washington behauptet, nach Versuchen zu handeln, die kommerzielle Schifffahrt und die US-Truppen in der Region anzugreifen.

Luftradare und -verteidigung ermöglichen es dem Iran, seine Küste zu überwachen und seine Einrichtungen zu schützen. Marineanlagen und Minenverankerungssysteme stellen eine direkte Bedrohung für Schiffe dar, die Ormuz überqueren. Indem sie gleichzeitig auf diese Fähigkeiten zielen, versuchen die Vereinigten Staaten weniger, Territorium zu erobern, als die Fähigkeit des Iran zu reduzieren, die Straße in eine wirtschaftliche und militärische Waffe zu verwandeln.

Diese Strategie markiert eine wichtige Entwicklung nach sechs Monaten Krieg. Nuklearanlagen und ballistische Fähigkeiten bleiben große Herausforderungen, aber Ormuz ist zu einem der Hauptschwerpunkte des Konflikts geworden. Der Iran hat einen geographischen Vorteil, den Washington nicht durch seine einzige Luftüberlegenheit unterdrücken kann: seine unmittelbare Nähe zu einer Seeroute, von der ein wesentlicher Teil des Energieexports am Golf abhängt.

Donald Trump präsentierte die neuen Angriffe als gerechtfertigt und drohte dem Iran im Falle einer Reaktion mit noch größeren Operationen. Das Problem für Washington ist, dass diese Reaktion bereits begonnen hat. Die unmittelbare Frage wird daher zu einer neuen amerikanischen Antwort und dem Risiko eines Zyklus, in dem jede Operation als Rechtfertigung für die nächste dient.

Iran reagiert gegen US-Militärnetzwerk

Teheran versucht nicht, auf die Vereinigten Staaten durch eine vergleichbare Luftkampagne zu reagieren. Seine Strategie basiert auf ballistischen Raketen, Drohnen und der geografischen Verteilung der amerikanischen Einrichtungen im Nahen Osten. Diese Asymmetrie ermöglicht es dem Iran, die Kosten des Konflikts weit über sein eigenes Territorium hinaus zu verlängern.

In der Nacht vom 1. auf den 2. September betrafen iranische Angriffe mehrere Länder, in denen amerikanische Streitkräfte stationiert waren. Raketen werden in Richtung Jordanien gestartet. Drohnen und Warnungen werden in Bahrain und Kuwait gemeldet. Der Iran behauptet auch Streiks gegen amerikanische Einrichtungen im Irak, insbesondere in der Umgebung von Erbil. Teheran behauptet, den US-Streitkräften Verluste zugefügt zu haben, aber diese Behauptungen wurden von Washington zum Zeitpunkt der neuesten verfügbaren Informationen nicht bestätigt.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die Existenz von Angriffen und Abhöraktionen wird festgestellt, aber die Behauptungen des Iran können nicht als bestätigt angesehen werden, wenn sie von den Vereinigten Staaten abgelehnt werden oder keine unabhängige Überprüfung haben. Der Kommunikationskrieg begleitet nun jeden militärischen Austausch.

Die iranische Strategie bleibt jedoch sichtbar: Washington zu zwingen, gleichzeitig über mehrere Länder verteilte Anlagen zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten haben mehr als 50.000 Militärangehörige in der Region nach amerikanischem Kommando. Diese Präsenz garantiert eine wichtige offensive Fähigkeit, vervielfacht aber auch potenzielle Ziele für iranische Raketen und Drohnen.

Jordanien direkt in Konfrontation geraten

Jordanien ist eines der sensibelsten Theater dieser Reaktion. In der Nacht vom 1. auf den 2. September drangen dreizehn iranische ballistische Raketen in seinen Luftraum ein. Nach Angaben der jordanischen Behörden wurden zehn abgefangen und drei fielen in abgelegene Gebiete. Es wurde kein Tod gemeldet.

Die Basen Al-Azraq und König Hussein waren bereits während der Antwort vom 30. August von den Revolutionsgarden ausdrücklich benannt worden. Al-Azraq, auch bekannt als Muwaffaq Salti, beherbergt jordanische und amerikanische Mittel und spielt eine Rolle im westlichen Militärapparat in der Levante. Für den Iran gehören diese Einrichtungen daher zu dem Netzwerk, das es den Vereinigten Staaten ermöglicht, ihre regionalen Operationen durchzuführen.

Jordanien will jedoch keine Partei des Konflikts werden. Amman präsentiert seine Interceptions als Verteidigung seiner Souveränität und Bevölkerung. Diese Unterscheidung wird schwierig, aufrechtzuerhalten, wenn sein Territorium US-Streitkräfte beherbergt und iranische Raketen direkt auf diese Einrichtungen gerichtet sind.

Die Bedrohung ist nicht theoretisch. Frühere Angriffe hatten bereits amerikanische Opfer in Jordanien verursacht. Der Präzedenzfall verstärkt das politische Risiko, das mit den neuen Wellen verbunden ist: Ein Angriff, der mehrere amerikanische Todesfälle verursacht, könnte eine viel größere Reaktion gegen den Iran auslösen.

Zivilisten bei Bombardements im Iran getötet

Die Wiederaufnahme der amerikanischen Streiks führte auch zu zivilen Opfern. In der Nähe von Sirik, im südlichen Iran, traf ein Angriff ein Haus, in dem eine Ehe stattfand. Fünf Menschen, darunter ein Kind, wurden nach vorliegenden Informationen getötet und mehrere Dutzend verletzt.

Weitere Opfer wurden in Khouzestan gemeldet. Die iranischen Behörden berichteten von sieben Toten und acht Verletzten nach mehreren Streiks. Diese Zahlen stammen von iranischen Beamten und müssen als solche präsentiert werden, bis sie eine vollständige unabhängige Überprüfung haben.

Washington sagt, die Ziele seiner Kampagne seien militärisch. CENTCOM gab an, dass ihm Informationen über zivile Opfer bekannt seien. Die Konzentration von militärischen, Hafen- und zivilen Einrichtungen in einigen Gebieten des südlichen Irans erhöht jedoch das Risiko von nicht kämpfenden Verlusten, da die Bombardements zunehmen.

Für Teheran befeuern diese Todesfälle auch die politische Rechtfertigung für Repressalien. Jedes zivile Opfer verstärkt den internen Druck auf eine Reaktion, auch wenn der Iran auch diplomatische Kanäle offen halten will.

Bahrain, Kuwait und Irak Repressalien ausgesetzt

Die Ausweitung der Schüsse auf mehrere Länder zeigt, dass sich die USA-Iran-Konfrontation nicht mehr geografisch auf das Territorium der beiden Gegner beschränkt. Bahrain beherbergt das Hauptquartier der Fünften Amerikanischen Flotte. Kuwait beherbergt auch US-Streitkräfte und ist ein wichtiger Logistikpunkt. Der Irak unterhält mehrere Einrichtungen, in denen US-Militärpersonal anwesend ist.

In Bahrain wurde die Verteidigung angesichts neuer iranischer Angriffe mobilisiert. In Kuwait verursachte eine Drohne ein Feuer in einem Wohngebiet, ohne dass es zu Todesfällen kam, so erste Berichte. Im Irak behaupteten die Revolutionsgarden Angriffe gegen amerikanische Positionen und behaupteten, Verluste verursacht zu haben, die die Vereinigten Staaten nicht bestätigt haben.

Teheran versucht, die Regierungen dieser Länder von den amerikanischen Streitkräften zu unterscheiden, die sie beherbergen. Diese Linie wird immer anfälliger. Eine abgefangene Rakete kann Trümmer auf einem bewohnten Gebiet erzeugen, und eine Drohne, die auf eine militärische Einrichtung abzielt, kann ihr Ziel verfehlen. Die betroffenen Staaten müssen daher ihr eigenes Territorium verteidigen, auch wenn sie außerhalb der Konfrontation bleiben wollen.

Diese Vervielfachung der Theater erhöht das Fehlerrisiko. Ein iranischer Angriff, der zivile Opfer in einem Golfstaat verursacht, könnte zu einer Reaktion dieses Landes führen. Ein Angriff, der schwere amerikanische Verluste verursacht, könnte sofort das Ausmaß von Washingtons Kampagne verändern.

Zwei saudische Tanker in der Straße von Ormuz angegriffen

Die Seefront erlebte am 1. September eine besonders besorgniserregende Entwicklung. Zwei Öltanker mit saudischem Rohöl wurden wenige Minuten voneinander entfernt von Projektilen getroffen, als sie die Straße von Ormuz in der Nähe von Khasab, Oman, überquerten. Die beiden Schiffe luden jeweils rund zwei Millionen Barrel Öl auf dem saudischen Terminal in Juymah.

Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Der Ursprung der Projektile wurde zum Zeitpunkt der neuesten verfügbaren Informationen nicht festgestellt. Es wäre daher falsch, diese Angriffe ohne weitere Beweise dem Iran zuzuschreiben. Ihr Auftreten während der Wiederaufnahme der Zusammenstöße zeigt jedoch, wie exponiert die kommerzielle Schifffahrt ist.

Der Vorfall ereignete sich, als Washington die iranischen Streitkräfte beschuldigte, die Schiffe zu bedrohen und Minenankeroperationen vorzubereiten. Der Iran seinerseits behauptet, dass amerikanische Angriffe zu weiteren Beschränkungen in der Straße führen werden.

Diese Konfrontation um die Schifffahrt ist eines der Hauptrisiken der wirtschaftlichen Internationalisierung des Konflikts. Ein Angriff auf eine Basis kann ein regionales militärisches Ereignis bleiben. Eine nachhaltige Schließung von Ormuz wirkt sich direkt auf die asiatischen, europäischen und globalen Volkswirtschaften aus.

Ormuz wird Teherans Wirtschaftswaffe

Vor dem Krieg passierten fast 20% der weltweiten Ölströme die Straße von Ormuz. Der Iran nutzt nun seine Fähigkeit, diese Route zu kontrollieren oder zu stören, als Hauptmittel, um seine Schwäche angesichts der US-Luftmacht auszugleichen.

Der Verkehr ist nach wie vor stark reduziert. Am 1. September überquerten nur vier Schiffe, die Rohstoffe transportierten, die Straße, verglichen mit 10 am Vortag und durchschnittlich 13 pro Tag in den vorangegangenen 10 Tagen. Diese Statistiken berücksichtigen nicht unbedingt Schiffe, die ihren Transponder deaktivieren, aber sie bestätigen das Ausmaß der Störung.

Ein paar Tage zuvor gab Teheran bekannt, dass es 45 Öltanker auf eine schwarze Liste gesetzt habe, weil es gegen seine neuen Navigationsregeln verstoßen habe. Die iranischen Behörden drohten diesen Gebäuden mit Sanktionen, Festnahme oder Beschlagnahme ihrer Ladung. Mehrere Ölgesellschaften haben begonnen, die betreffenden Schiffe zu umgehen.

Diese Politik zeigt, dass der Iran nicht nur versucht, die Straße physisch zu schließen. Sie versucht auch, eine Regelung zur Seekontrolle einzuführen, die die Reeder berücksichtigen müssen. Die Vereinigten Staaten lehnten diesen Anspruch ab und versuchten, die Freiheit der Schifffahrt aufrechtzuerhalten, die die beiden Mächte direkt in Konkurrenz in den gleichen Gewässern stellte.

US-Embargo trifft iranische Exporte

Washington hat sein eigenes maritimes Druckinstrument. Seit Mitte Juli hat die US-Marineblockade die Fähigkeit des Iran, sein Öl durch Ormuz zu exportieren, stark eingeschränkt. Diese Politik erreicht jetzt Ergebnisse, die mehrere Jahre finanzieller Sanktionen nicht erreicht wurden.

Irans Rohöllieferungen gingen im August angeblich zwischen 220.000 und 255.000 Barrel pro Tag zurück. Sie erreichten im März etwa zwei Millionen Barrel pro Tag. China bleibt der Hauptabnehmer, aber der Iran ist zunehmend abhängig von schwimmenden Aktien, die bereits in Asien positioniert sind.

Diese Situation bedroht unmittelbar die Deviseneinnahmen Teherans. Es kommt zu einer Zeit, in der die iranische Wirtschaft bereits eine sehr hohe Inflation, die Zerstörung der Infrastruktur und die Kosten eines sechsmonatigen Krieges erlebt. Die iranische Regierung selbst hat einen starken Rückgang ihres Außenhandels anerkannt.

Das strategische Paradoxon ist jetzt offensichtlich. Der Iran braucht Ormuz, um sein Öl zu exportieren, aber Washington verhindert, dass es dies normal tut. Teheran hat dann einen zunehmenden Anreiz, den Export von Öl aus seinen Nachbarn zu erschweren. Diese Logik verwandelt die Meerenge in ein Instrument der wirtschaftlichen Vergeltung.

Öl übertrifft 95 $

Die Märkte integrierten schnell die Rückkehr des militärischen Risikos. Der Brent verdiente am 1. September mehr als vier Dollar und endete bei 94,65 Dollar pro Barrel. Der US-Rohöl-WTI schloss bei 90,22 US-Dollar. Am 2. September überschritten die Brent $ 95 in den ersten Börsen.

Dieser Anstieg resultiert aus mehreren gleichzeitigen Risiken. Der erste betrifft eine weitere Verringerung des Verkehrs in Ormuz. Der zweite betrifft Angriffe auf Öltanker. Der dritte betrifft eine mögliche Ausweitung der Streiks auf die Energieinfrastruktur der Golfstaaten.

Die beiden Öltanker, die saudisches Rohöl transportieren, veranschaulichen direkt die zweite Gefahr. Selbst wenn ein Schiff nicht versenkt wird, erhöht ein Angriff die Versicherungsprämien und kann dazu führen, dass Reeder bestimmte Überfahrten aussetzen.

Der Konflikt wirkt sich somit auf die Weltmarktpreise aus, ohne dass es einer massiven Zerstörung von Ölanlagen bedarf. Die einzige Möglichkeit einer längeren Unterbrechung ist die Einführung einer großen Risikoprämie.

Sechs Monate Krieg ohne entscheidenden Sieg

Die neue Eskalation erfolgte sechs Monate nach dem Ausbruch des Krieges am 28. Februar. Was zunächst eine begrenzte Kampagne sein würde, verwandelte sich in eine langwierige Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran, mit Konsequenzen für den gesamten Nahen Osten.

Der Iran hat erhebliche menschliche und materielle Verluste erlitten. Mehrere tausend Menschen wurden seit Februar nach verfügbaren Aufzeichnungen getötet. Seine Luftverteidigung, Marineanlagen, militärische Einrichtungen und mehrere Elemente seines Atomprogramms wurden getroffen.

Die Vereinigten Staaten verzeichneten auch Todesfälle und Verletzungen unter ihrem Militärpersonal. Ihr Militärapparat bleibt dem des Iran weit überlegen, aber ein sechsmonatiger Krieg erlegt dem Wahlkampf einiger Tage andere Einschränkungen auf: Munitionsverbrauch, Mobilisierung von Raketensystemen, Rotation von Einheiten und Schutz eines riesigen Netzwerks von Basen.

Trotz dieser Verluste erzielte kein Lager ein entscheidendes Ergebnis. Washington zwang den Iran nicht zur Kapitulation und stellte die normale Navigation in Ormuz nicht wieder her. Teheran hat den amerikanischen Rückzug nicht erhalten und steht unter zunehmendem wirtschaftlichen Druck. Die Situation ähnelt daher eher einem Verschleißkrieg als einer Konfrontation, die kurz vor ihrem Ende steht.

Iran bleibt in der Lage, regionale Schlachten zu beginnen

Die amerikanischen und israelischen Bombenanschläge zerstörten einen bedeutenden Teil der militärischen Fähigkeiten des Iran. Die Ereignisse vom 30. August bis zum 2. September zeigen jedoch, dass Teheran über ein operatives Arsenal verfügt, das ausreicht, um mehrere Länder gleichzeitig zu bedrohen.

Diese Restkapazität ist eines der wichtigsten strategischen Probleme für Washington. Die Zerstörung von Radaren, Schiffen oder Kommunikationszentren bedeutet nicht, alle mobilen Trägerraketen, Drohnen und Raketenbestände im gesamten Iran zu beseitigen.

Der Iran kann somit eine starke Zermürbung akzeptieren und gleichzeitig die Fähigkeit behalten, Ad-hoc-Krisen zu provozieren. Eine Salbe muss nicht eine ganze Basis zerstören, um effektiv zu sein. Es verpflichtet die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, Abfangjäger einzusetzen, bestimmte Operationen zu unterbrechen und Zehntausende von Militärangehörigen wachsam zu halten.

Die Strategie der Vereinigten Staaten besteht darin, jeden neuen Angriff für Teheran kostspieliger zu machen, indem die Infrastruktur zur Vorbereitung und Koordinierung dieser Operationen zerstört wird. Die Streiks vom 1. September entsprechen genau dieser Logik.

Diplomatie übertroffen vom militärischen Rhythmus

Die Wiederaufnahme der Kämpfe erfolgte, als ein diplomatischer Kanal nicht vollständig verschwunden war. Am 1. September erklärte der iranische Präsident Massoud Pezeshkian, dass Teheran bereit sei, die Verpflichtungen des im Juni geschlossenen Interimsabkommens einzuhalten, wenn Washington dasselbe täte.

Die Vereinbarung hatte eine vorübergehende Verringerung der militärischen Intensität ermöglicht. Sie trennte sich dann, als beide Seiten sich beschuldigten, ihre Verpflichtungen nicht erfüllt zu haben. Katar und andere Vermittler suchten weiterhin nach einer Formel für die Navigation in Ormuz und eine Wiederaufnahme der Diskussionen.

Das Problem ist jetzt der Rhythmus. Verhandlungen erfordern Konsultationen und Garantien. Ein Streik kann innerhalb weniger Stunden entschieden werden. Zwischen dem 30. August und dem 2. September übertrafen die militärischen Operationen daher die diplomatischen Bemühungen.

Ja. Hierdirektes follow-upohne die bereits angezeigten passagen zu wiederholen.

Ormuz, zweite Front der USA-Iran-Konfrontation

Die Wiederaufnahme der Bombardierung kann nicht ohne die Straße von Ormuz verstanden werden. Seit mehreren Monaten ist diese Passage Teherans wichtigstes Druckmittel gegen die amerikanische militärische Überlegenheit. Vor dem Krieg ging ein erheblicher Teil der weltweiten Ölexporte täglich zwischen der iranischen und omanischen Küste. Die Vereinigten Staaten versuchen daher zu verhindern, dass der Iran ihm seine Bedingungen dauerhaft auferlegt. US-Streiks gegen Marine-, Radar-, Kommunikations- und Minenverankerungsfähigkeiten erfüllen dieses Ziel direkt. Der Iran hingegen warnt, dass verstärkte Bombardements zu weiteren Einschränkungen der Schifffahrt führen werden.

Der Seeverkehr bleibt viel niedriger als sein normales Funktionieren. Am 1. September verzeichneten die vorliegenden vorläufigen Überwachungsdaten nur vier Schiffe mit Rohstoffen, die die Meerenge überquert hatten, verglichen mit 10 Schiffen am Vortag und durchschnittlich 13 Schiffen pro Tag in den vorangegangenen 10 Tagen. Diese Zahlen beinhalten nicht notwendigerweise alle Bewegungen, insbesondere wenn Transponder geschnitten werden. Sie bestätigen jedoch ein stark gestörtes Verkehrsmuster. Diese Situation erhöht Verspätungen, Versicherungskosten und Risiken, die den Reedern entstehen.

Zwei saudische Tanker am 1. September betroffen

Die Bedrohung der Schifffahrt nahm am 1. September eine zusätzliche Dimension an. Zwei Öltanker mit saudischem Öl wurden wenige Minuten voneinander entfernt in der Straße von Ormuz von Projektilen getroffen. Jeder trug etwa zwei Millionen Barrel, die am saudischen Terminal in Juymah geladen wurden. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Am 2. September wurde der Ursprung des Feuers jedoch nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt, um diese Angriffe dem Iran zuzuschreiben.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Der Vorfall wird bestätigt, aber sein Autor nicht. Seine strategische Bedeutung ist nach wie vor beträchtlich. Zwei Schiffe, die zusammen etwa vier Millionen Barrel Öl transportierten, wurden in der wichtigsten maritimen Konfrontationszone zwischen Washington und Teheran getroffen. Die Wiederholung solcher Vorfälle könnte dazu führen, dass Reeder ihre Überfahrten aussetzen, auch ohne offizielle Schließung der Straße. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Seekrieges können somit schnell die der direkt durch die Projektile verursachten Zerstörung übersteigen.

Amerikanische Blockade trifft Teherans Einkommen

Die Vereinigten Staaten nutzen auch ihre Marineüberlegenheit, um die iranischen Ölexporte zu reduzieren. Seit der Wiedereinführung der Blockade Mitte Juli sind die Bewegungen von Rohöl aus iranischen Terminals stark zurückgegangen. Die verfügbaren Schätzungen legen die August-Ladungen um 220.000 bis 255.000 Barrel pro Tag fest. Sie erreichten im März immer noch etwa zwei Millionen Barrel täglich, bevor Krieg und maritime Beschränkungen den Fluss störten.

Dieser Rückgang betrifft direkt die iranischen Finanzen. China bleibt der Hauptabsatz für Teherans Rohöl, aber einige der aktuellen Lieferungen stammen aus Beständen, die bereits auf Schiffen in Asien liegen. Das Problem für den Iran besteht nun darin, diese Volumina zu erneuern. Während Öltanker normalerweise nicht zwischen iranischen Terminals und ihren Kunden rotieren können, sinken die schwimmenden Bestände schließlich. Die Blockade verwandelt allmählich die Kontrolle über den Zugang zu Ormuz in ein Instrument des wirtschaftlichen Drucks.

Diese Strategie erklärt auch einen Teil der Entschlossenheit des Iran, eine Bedrohung für die Straße aufrechtzuerhalten. Wenn Teheran sein eigenes Öl normalerweise nicht mehr exportieren kann, kann es versuchen, die Kosten für andere Produzenten und die Weltwirtschaft zu erhöhen. Washington versucht genau, diese Fähigkeit zu brechen, indem es die Ausrüstung zerstört, die es den Revolutionsgarden ermöglicht, die Passage zu überwachen, zu abbauen oder zu stören.

Öl steigt über 95 Dollar

Die Märkte integrierten schnell die Rückkehr des militärischen Risikos. Der Brent beendete die 1. September-Sitzung bei 94,65 $ pro Barrel, ein Plus von 4,6 Prozent. Der US-Brutto-WTI verdiente 5,2 Prozent bei 90,22 US-Dollar. Am 2. September überschritten die Brent $ 95 im Handel. Dieser Anstieg spiegelt vor allem die Angst vor einer weiteren Unterbrechung der Versorgung des Golfs wider.

Drei Bedrohungen sind jetzt überlagert. Der erste betrifft eine weitere Verringerung des Verkehrs in Ormuz. Die zweite kommt von direkten Angriffen auf die Tanker, illustriert durch die beiden betroffenen saudischen Tanker. Die dritte wäre eine Ausweitung der Bombardierungen auf die Energieinfrastruktur der Erzeugerländer. Eine solche Entwicklung würde nicht nur den Iran betreffen, sondern auch die Exportfähigkeiten mehrerer Golfmonarchien.

Auch verflüssigtes Erdgas ist von der Krise betroffen. Katarische und emiratische Ladungen mussten auf Transfers zwischen Schiffen außerhalb der Straße zurückgreifen. Diese ungewöhnliche Praxis vermeidet einige zusätzliche Kreuzungen des gefährlichen Bereichs. Die Preise für asiatisches LNG sind seit Beginn des Krieges stark gestiegen. Die Konfrontation zwischen den USA und dem Iran belastet somit gleichzeitig die Öl- und Gasmärkte.

Sechs Monate Krieg haben den Iran zutiefst geschwächt

Die neue Eskalation erfolgte sechs Monate nach Ausbruch des offenen Krieges am 28. Februar 2026. Die Vereinigten Staaten und die israelischen Streitkräfte haben seitdem wiederholt die iranische Luftverteidigung, militärische Einrichtungen, Marineinfrastruktur und Kommandostrukturen angegriffen. Teheran hat einen erheblichen Teil seiner konventionellen Fähigkeiten verloren und muss nun seine Trägerraketen, Drohnen und Kommandozentren weiter zerstreuen, um seine Reaktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

US-Schätzungen des genauen Grades der Zerstörung sollten mit Vorsicht betrachtet werden, da sie von einem Kriegführenden kommen. Die Ereignisse der letzten Tage zeigen jedoch, dass der Iran über eine erhebliche Einsatzfähigkeit verfügt. Trotz sechs Monaten Bombardierung kann es immer noch mehrere ballistische Raketen gleichzeitig starten, Drohnen in verschiedene Länder schicken und die Navigation um Ormuz bedrohen. Washington hat also die Fähigkeit des Iran, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, nicht beseitigt.

Dieser Widerstand bedeutet nicht, dass die iranischen Fähigkeiten intakt sind. Teheran muss gleichzeitig mit militärischen Verlusten, der Zerstörung der Infrastruktur, der Reduzierung der Öleinnahmen und einer Wirtschaft umgehen, die bereits von einer sehr hohen Inflation betroffen ist. Irans Strategie basiert zunehmend auf asymmetrischen Mitteln: Raketen, Drohnen, Streuung von Trägerraketen und maritime Bedrohung. Das Ziel ist nicht mehr, eine konventionelle Überlegenheit gegenüber den Vereinigten Staaten zu erreichen, sondern die Fortsetzung des Krieges für Washington und seine Partner ausreichend kostspielig zu machen.

Mehr als 3.500 Tote im Iran seit Februar

Das menschliche Gleichgewicht ist ein weiteres Maß für diesen langen Krieg. Konsolidierte Daten, die Ende August verfügbar waren, berichteten von mindestens 3.527 Todesfällen im Iran seit Ausbruch der Feindseligkeiten. Diese Zahl geht den neuen Opfern voraus, die nach den Bombenanschlägen vom 1. September angekündigt wurden. Es enthält Verluste, die während mehrerer Streikwellen registriert wurden, und erlaubt nicht immer eine genaue Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Mehrere Bombenanschläge haben in den vergangenen sechs Monaten zu erheblichen zivilen Opfern geführt. Der neue Streik, der die Hochzeit in der Nähe von Sirik traf, fügt dieser Liste hinzu. Jede Episode nährt den iranischen Diskurs, der Washington beschuldigt, einen Krieg gegen die Bevölkerung zu führen, während die Vereinigten Staaten behaupten, ihre Operationen auf die militärischen Fähigkeiten und Einrichtungen der Revolutionsgarden zu konzentrieren.

Eine endgültige Einschätzung bleibt mitten im Krieg schwierig. Die iranischen Behörden kontrollieren einige Informationen aus den betroffenen Gebieten, während die Vereinigten Staaten nicht immer sofort eine unabhängige Bodenbewertung durchführen. Die Zahlen sollten daher aktualisiert werden, sobald neue überprüfbare Daten vorliegen.

Die USA zahlen auch den Preis eines langen Krieges

Amerikanische militärische Überlegenheit bedeutet nicht, dass Washington den Konflikt ohne Verlust durchmacht. Bis Ende August waren 18 US-Militärs seit Beginn des Krieges getötet und 757 verwundet worden, so die verfügbaren Aufzeichnungen. Diese Zahlen sollten von den einzigen iranischen Behauptungen vom 1. und 2. September nicht erhöht werden, bis sie von Washington oder unabhängigen Elementen bestätigt werden.

Auch die Materialverluste sind erheblich. Ein Bericht des Congressional Research Service, der im Frühjahr veröffentlicht wurde, berichtete von 42 US-Militärflugzeugen, die während des Konflikts durch feindliches Feuer oder Unfälle verloren gingen. Die finanziellen Kosten der Kampagne werden auch durch den intensiven Einsatz von Präzisionsraketen, Raketenabfangjägern, Drohnen und Flugstunden angeheizt.

Die Dauer wird somit zu einer strategischen Variable. Die Vereinigten Staaten können den Iran weiterhin treffen, aber jeder weitere Monat erhöht den Verbrauch von Ausrüstung, die schwer schnell zu ersetzen ist. Der Iran leidet unter viel schwerer Zerstörung, aber er muss nicht mit den amerikanischen Fähigkeiten übereinstimmen, um den Konflikt zu verlängern. Es genügt, genug Raketen, Drohnen und maritime Vermögenswerte zu behalten, um Washington zu zwingen, eine teure regionale Vereinbarung aufrechtzuerhalten.

US-Aktien werden zu einem strategischen Thema

Der US-Munitionsverbrauch ist eine der wichtigsten Lehren aus den ersten sechs Monaten. Mehrere im Sommer veröffentlichte Auswertungen berichteten von einem starken Rückgang der Reserven bestimmter Präzisionswaffen. Die genauen Zahlen bleiben teilweise geheim und das Pentagon stellte die alarmistischsten Präsentationen in Frage. Der allgemeine Trend wird jedoch erkannt: Ein längerer Krieg gegen einen Gegner mit einem großen Arsenal von Raketen erfordert eine beträchtliche Menge an offensiver und defensiver Munition.

Das Problem betrifft insbesondere die Abfangjäger. Jede iranische Rettung einer amerikanischen Basis erfordert, dass Washington und seine Verbündeten teure Raketenabwehrraketen einsetzen. Die Nacht vom 1. auf den 2. September in Jordanien ist ein weiteres Beispiel. Zehn iranische Raketen wurden laut Amman zerstört. Effektive Verteidigung vermeidet Verluste, verbraucht aber Ausrüstung mit begrenzter Jahresproduktion.

Diese Frage geht über den Nahen Osten hinaus. Die Vereinigten Staaten müssen auch Bestände für ihre Verpflichtungen in Europa und für ihre indopazifische Strategie behalten. Ein langer Krieg gegen den Iran führt daher zu industriellen und militärischen Schiedsverfahren, die nicht in ein paar Wochen Wahlkampf führen würden.

Kernenergie bleibt ein großer Streit, aber umso mehr

Das iranische Atomprogramm bleibt eine der Hauptursachen der Konfrontation. Die amerikanischen und israelischen Streiks beschädigten mehrere Einrichtungen und störten die Anreicherungsfähigkeiten. Washington sieht die Unfähigkeit des Iran, eine Atomwaffe zu erwerben, als strategisches Ziel. Teheran behauptet weiterhin, dass sein Programm nicht auf die Herstellung einer Bombe abzielt.

Es besteht jedoch weiterhin große Unsicherheit in Bezug auf hochangereicherte Uranbestände. Die Internationale Atomenergiebehörde hat nicht mehr den gleichen Zugang wie vor der Bombardierung aller iranischen Anlagen. Die genaue Lage einiger der vor den Streiks bekannten rund 440 Kilogramm angereicherten Urans bleibt eine zentrale Frage.

Sechs Monate Krieg verdrängten gleichzeitig einen Teil des Konflikts. Die Ereignisse vom 30. August bis zum 2. September beziehen sich nicht direkt auf eine Kernkraftanlage. Sie betreffen die Navigation in Ormuz, iranische militärische Fähigkeiten und amerikanische Basen in der Region. Der Krieg, der sich zunächst auf die nukleare Bedrohung konzentrierte, verwandelte sich in eine breitere strategische Konfrontation zwischen Washington und Teheran.

Israel bleibt präsent, ist aber nicht Gegenstand der neuen Sequenz

Israel bleibt ein wichtiger Akteur in dem Konflikt, der im Februar begann. Seine Kräfte nahmen an Kampagnen teil, die die iranische Luftverteidigung, militärische Strukturen und strategische Fähigkeiten schwächten. Seine Rolle bleibt wichtig, um den aktuellen Zustand der iranischen Streitkräfte zu verstehen.

Dieser Kontext muss jedoch von der Hauptsache in dieser Woche unterschieden werden. Die hier beschriebenen Streiks vom 30. August und 1. September wurden von den Vereinigten Staaten durchgeführt. Iranische Repressalien zielten ausdrücklich auf amerikanische Streitkräfte und Siedlungen ab. Die aktuelle Sequenz ist daher in erster Linie eine direkte Konfrontation zwischen Washington und Teheran.

Eine größere israelische Intervention in den kommenden Tagen könnte dieses Muster verändern. Es würde eine neue Eskalation zu einem Konflikt hinzufügen, der sich bereits vom Iran bis nach Jordanien, Irak und dem Golf erstreckt.

Diplomatie überlebt hinter Bombenanschlägen

Diplomatische Kanäle sind nicht vollständig verschwunden. Am 1. September, wenige Stunden vor den neuen US-Bombenanschlägen, erklärte der iranische Präsident Massoud Pezeshkian, Teheran sei bereit, die Verpflichtungen des im Juni geschlossenen Interimsabkommens einzuhalten, wenn die Vereinigten Staaten dasselbe tun würden. Dieser Vorschlag zeigt, dass ein Teil der iranischen Macht immer noch nach einem Ausweg sucht, um die Kämpfe zu reduzieren.

Die Juni-Vereinbarung bestand darin, eine Einstellung der Geschäftstätigkeit festzulegen und eine Handelsperiode zu eröffnen. Sie zerfiel im Juli nach und nach infolge weiterer Angriffe und gegenseitiger Vorwürfe der Verletzung. Regionale Vermittler vermittelten weiterhin Botschaften zwischen den beiden Seiten, ohne dauerhafte Stabilität zu erreichen.

Das Problem ist jetzt der Rhythmus. Eine Verhandlung erfordert mehrere Tage Kontakte und Garantien. Ein Streik kann innerhalb weniger Stunden zu einer Reaktion führen. Zwischen dem 30. August und dem 2. September schritt der Militärzyklus daher viel schneller voran als diplomatische Versuche.

Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran tritt in eine gefährlichere Phase ein

Die aktuelle Erholung unterscheidet sich von früheren Überspannungen durch die Gleichzeitigkeit der Fronten. Die Vereinigten Staaten bombardieren direkt iranisches Territorium. Teheran startet Raketen auf amerikanische Siedlungen in Jordanien und behauptet, Anschläge anderswo in der Region. Bahrains und Kuwaits Verteidigung wird mobilisiert. Der Irak bleibt exponiert. Öltanker werden in Ormuz getroffen und die Energiemärkte reagieren.

Keines dieser Ereignisse allein stellt einen neuen Krieg dar. Ihre Kombination verändert jedoch das Risikoniveau. Je zahlreicher und verteilter die Streiks sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis zu einer unverhältnismäßigen Reaktion führt. Eine Rakete, die der jordanischen Verteidigung entkommt, eine Drohne, die ein bewohntes Golfgebiet erreicht, ein gesunkener Tanker oder ein Bombardement, das viele zivile Opfer im Iran verursacht, kann die politische Berechnung innerhalb weniger Stunden verändern.

Auch Washington und Teheran bleiben mit unvereinbaren Zielen gefangen. Die Vereinigten Staaten wollen die Navigation in Ormuz garantieren, ihre Streitkräfte schützen und die iranischen Militärkapazitäten reduzieren. Der Iran will die Blockade brechen, seinen Hebel an der Meerenge halten und zeigen, dass amerikanische Bombardierungen regionale Kosten haben werden.

Ab dem 2. September 2026 hat kein Waffenstillstand diesen Mechanismus unterbrochen. Die letzten iranischen Runden wurden in Jordanien weitgehend abgefangen, aber Teheran zeigte, dass es immer noch ballistische Raketen nach sechs Monaten Streiks starten könnte. Washington seinerseits behält die Fähigkeit, die iranische Infrastruktur tief zu treffen, und droht bereits, seine Operationen zu verstärken.

Die nächste US-Entscheidung wird somit zur unmittelbaren Entwicklung, die überwacht werden muss. Eine neue Welle von Bombardements könnte zu einer neuen iranischen Reaktion gegen Basen oder Navigation führen. Eine Aussetzung der Streiks würde den Vermittlern im Gegenteil einige Stunden oder Tage Zeit geben, um zu versuchen, einen Mechanismus der Deeskalation wiederherzustellen. In der unmittelbaren Zukunft bleiben die amerikanischen und iranischen Streitkräfte mobilisiert, die Verteidigung der Nachbarländer bleibt in Alarmbereitschaft und die Straße von Ormuz operiert weiterhin unter der Bedrohung eines weiteren Schusswechsels.