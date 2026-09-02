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Von Moutassarrifat zur Unabhängigkeit: die komplette Geschichte des Großlibanon (1861-1946)

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Newsdesk Libnanews
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Heute, am 1. September, genau einhundertsechs Jahre nach der Ausrufung von General Gouraud. Von der Hungersnot des Ersten Weltkriegs bis zur Befreiung von Rachaya wurde der moderne Libanon so geboren.

1861: der autonome Moutassarrifat des Libanon-Gebirges
1914-1918: blockade, hungersnot, erhängen von nationalisten
1920: Sykes-Picot, San Remo, die Proklamation des Großlibanon in der Pine Residence
Die Verfassung und die erste Glaubensregierung
1943: Festnahmen in Rachaya, Flagge im Versteck angenommen, Marsch der Frauen
der abzug der letzten französischen truppen

Archiv: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)

#Libanon #GroßLibanon #Libanon Geschichte #Gouraud #Unabhängigkeit #Rachaya #BecharaElKhoury #RiadElSolh #Libnanews #LibHistory #MandateFrench #SykesPicot #22November

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