Libanon-Israel: Washington bereitet neuen Plan zur Freigabe der Verhandlungen vor

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Eine neue diplomatische Sequenz könnte im September rund um den Südlibanon eröffnet werden. Präsident Joseph Aoun würde einen spezifischeren US-Vorschlag als den vorherigen erwarten, der einen Zeitplan und einen Mechanismus festlegen könnte, der zum vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Territorium führt. Als Gegenleistung für ernsthafte Garantien für den Rückzug und Sicherheitsvorkehrungen im Süden wäre das Staatsoberhaupt bereit, die Waffenakte der Hisbollah auf nationaler Ebene zu öffnen. Ein bevorstehendes Treffen zwischen libanesischen und israelischen Vertretern könnte am 15. und 16. September in Rom stattfinden, bevor am 28. September ein voraussichtliches Treffen zwischen Premierminister Nawaf Salam und US-Außenminister Marco Rubio in Washington stattfinden wird. Diese Fristen könnten darüber entscheiden, ob die aktuellen Diskussionen zu einem echten Siedlungsplan oder zu einer neuen Sackgasse führen.

Joseph Aoun erwartet einen neuen amerikanischen Vorschlag

Präsident Joseph Aoun würde nicht länger eine allgemeine amerikanische Erklärung zugunsten des israelischen Rückzugs anstreben. Laut Presseberichten, die am Mittwoch, dem 2. September, Quellen in der Nähe des Staatsoberhauptes zugeschrieben wurden, wartet Baabda nun von Washington auf einen operativen Vorschlag, der über die bisher ausgehandelten Formeln hinausgehen würde.

Berichten zufolge informierten die Amerikaner den Präsidenten, dass sie in Kontakt mit Israel seien, um ein Programm zu entwickeln, das zum vollständigen Rückzug der noch im Südlibanon stationierten israelischen Streitkräfte führen könnte.

Der Unterschied ist wichtig. Der Streit betrifft nicht mehr nur das Prinzip des Rückzugs, das Beirut seit Monaten fordert, sondern die Bedingungen, um es wirksam zu machen.

Joseph Aoun würde daher auf einen Plan warten, der die verschiedenen Phasen, die Verifikationsmechanismen und die Akteure in den evakuierten Gebieten spezifiziert. Die zentrale Frage wird daher die nach der Pensionierung: Wer kontrolliert die von Israel verlassenen Gebiete, wer kontrolliert die Verpflichtungen und welche Garantien verhindern eine Wiederaufnahme der Kämpfe?

Diese Information stellt noch nicht die offizielle Ankündigung einer Vereinbarung dar. Sie beschreiben den Stand der Diskussionen und die Erwartungen an die libanesische Präsidentschaft. Am 2. September veröffentlichte Washington den genannten umfassenden Plan nicht.

Israelischer Rückzug gegen Sicherheitsgarantien

Das zur Diskussion stehende Schema basiert auf einem besonders sensiblen politischen Austausch.

Der Libanon fordert einen vollständigen israelischen Rückzug. Israel fordert auch Schutzmaßnahmen, um die Hisbollah daran zu hindern, militärische Fähigkeiten in der Nähe ihrer Grenze wieder aufzubauen. Die Vereinigten Staaten versuchen, ein Gerät zu bauen, das beide Anforderungen gleichzeitig erfüllt.

Nach verfügbaren Informationen würde Washington daher an einem Programm arbeiten, das Rücknahme-, Verifizierungs- und Sicherheitsvorkehrungen kombiniert.

Für Beirut ist die Reihenfolge der Etappen entscheidend. Die libanesische Regierung will nicht, dass die im Libanon erbetenen Zugeständnisse auf unbestimmte Zeit einem hypothetischen israelischen Rückzug vorausgehen. Die Präsidentschaft sucht nach ausreichend präzisen Garantien, um den Prozess im Land politisch verteidigen zu können.

Die Forderung betrifft also mehr als ein israelisches Versprechen. Baabda möchte die betroffenen Sektoren, das Tempo des Rückzugs, die Modalitäten der Überstellung an die libanesische Armee und die Mechanismen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften kennen.

Hisbollah-Waffendatei könnte dann geöffnet werden

Dies ist der wichtigste politische Informationspunkt, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Joseph Aoun hätte den Amerikanern gesagt, dass er bereit wäre, die Waffen der Hisbollah für eine nationale Diskussion auf den Tisch zu legen, wenn sie ernsthafte und klare Garantien für den israelischen Rückzug und Sicherheitsvorkehrungen geben würden.

Der Wortlaut sollte präzisiert werden. Es ist nach den verfügbaren Informationen keine Verpflichtung des Präsidenten, die Hisbollah unverzüglich nach einem vereinbarten Zeitplan zu entwaffnen. Dies wäre eine Verpflichtung, den Fall offiziell auf nationaler Ebene zu eröffnen, sobald ausreichende Garantien für den israelischen Rückzug erhalten wurden.

Der Unterschied ist im libanesischen politischen System groß.

Die Entwaffnung der Hisbollah ist eines der heikelsten Themen des Landes. Insbesondere bekräftigt die Bewegung, dass ihre Waffen notwendig bleiben, solange Israel libanesische Positionen besetzt und seine militärischen Operationen fortsetzt. Im Gegenteil, ihre Gegner sind der Ansicht, dass die Souveränität des Staates erfordert, dass die libanesische Armee die Waffen und die Macht hat, Krieg und Frieden allein zu entscheiden.

Ein vollständiger israelischer Rückzug würde daher einige Bedingungen der Debatte ändern. Es würde der Hisbollah eines der Hauptargumente entziehen, das verwendet wird, um die Aufrechterhaltung eines von dem des Staates unabhängigen Arsenals zu rechtfertigen.

Ein Web Baabda will glaubwürdig machen

Die Berechnung, die Joseph Aoun zugeschrieben wird, erscheint daher sequenziell.

Erster Schritt: eine konkrete Zusage der Vereinigten Staaten zum israelischen Rückzug.

Schritt zwei: Festlegung der Sicherheitsvorkehrungen und des Verifikationsmechanismus für die libanesische Armee, um die evakuierten Gebiete wieder aufzunehmen.

Schritt drei: Eröffnung einer nationalen Diskussion über Hisbollah-Waffen im Libanon.

Diese Chronologie würde es dem Präsidenten ermöglichen, die Waffendebatte nicht als einseitiges Zugeständnis an Israel oder die Vereinigten Staaten zu präsentieren, sondern als Schritt in einem Prozess, in dem der Libanon zuvor die Rückkehr seines Territoriums erhalten hätte.

Es reagiert auch auf innenpolitische Schwierigkeiten. Die Forderung nach Entwaffnung der Hisbollah, während die israelischen Streitkräfte auf dem Territorium bleiben, ermöglicht es der Bewegung, diese Forderung als einen Versuch darzustellen, den Libanon gegen Israel zu entwaffnen.

Die Rücknahme würde dieses Argument ändern, ohne die Datei automatisch aufzulösen.

Wer wird UNIFIL ersetzen?

Ein weiteres Thema erschwert die Verhandlungen: die Zukunft der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon.

Berichten aus Quellen nahe der Präsidentschaft zufolge würde Washington weiterhin auf dem Ende der UNIFIL-Mission bis Ende 2026 bestehen. Die Vereinigten Staaten würden auch die französischen Vorschläge zur Aufrechterhaltung einer internationalen Beobachtertruppe im Süden in anderer Form nicht unterstützen.

Diese Position schafft ein praktisches Problem.

Seit Jahrzehnten ist UNIFIL nicht nur eine internationale Militärpräsenz. Sie spielt eine Rolle bei der Überwachung der Blauen Linie, der Verbindung zwischen den Parteien und der Koordination mit der libanesischen Armee. Sein Verschwinden würde ein institutionelles Vakuum zu einer Zeit hinterlassen, in der ein israelischer Rückzug mehr Verifikationsmechanismen erfordern würde.

Deshalb muss der von Joseph Aoun erwartete amerikanische Plan angeben, welche Akteure die als unverzichtbar erachteten Funktionen ersetzen würden.

Die Amerikaner hätten dem Präsidenten « einen Plan, einen Verifikationsmechanismus und eine Liste von Parteien » versprochen, die im Süden eine Rolle spielen könnten.

Diese Liste könnte zu einem der heikelsten Elemente der Verhandlungen werden.

Frankreich und Washington unterscheiden sich nach dem Ende

Seit mehreren Monaten verteidigt Paris ein dauerhaftes internationales Engagement im Südlibanon. Frankreich ist der Ansicht, dass eine Beobachtungspräsenz dazu beitragen kann, Vorfälle zu verhindern, die libanesische Armee zu unterstützen und einen Kanal zwischen den verschiedenen Parteien aufrechtzuerhalten.

Washington würde ein anderes Modell bevorzugen und wäre weiterhin dagegen, eine internationale Truppe in der von den Franzosen vorgeschlagenen Form aufrechtzuerhalten.

Die französisch-amerikanische Divergenz betrifft nicht unbedingt das Endziel, sondern das Instrument zur Sicherung der Grenze.

Für die libanesischen Behörden ist die Wahl alles andere als technisch. Wenn die UNIFIL verschwindet und keine vergleichbare Truppe erfolgreich ist, wird die libanesische Armee mit ihren eigenen Mitteln eine viel größere Verantwortung übernehmen müssen.

Das Thema Personal, Ausrüstung, Überwachung und Aufklärung wurde zentral.

Die libanesische Armee wäre das Herzstück des Plans

Was auch immer der Mechanismus schließlich angenommen hat, die libanesische Armee sollte einen wichtigen Platz in den evakuierten Gebieten einnehmen.

Pilotexperimente haben bereits begonnen. Dem israelischen Rückzug aus bestimmten Gebieten folgte der Eintritt der libanesischen Armee mit Minenräum- und Sicherheitsoperationen vor dem vollständigen Einsatz.

Dieser Prozess muss eine Kluft zwischen dem Abzug israelischer Soldaten und der Ankunft libanesischer Streitkräfte verhindern.

Israel drückt ausdrücklich seine Besorgnis aus, dass die Hisbollah dieses Intervall nutzen wird, um in die evakuierten Gebiete zurückzukehren. Nachrichten aus den israelischen Medien diese Woche behaupteten sogar, dass einige libanesische Offiziere diese Besorgnis teilen würden und keinen israelischen Rückzug zu schnell wollen würden.

Die libanesische Armee bestritt diese Informationen am Mittwoch und verurteilte Behauptungen, die Institution und ihr Kommando zu erreichen.

Diese Kontroverse verdeutlicht die Bedeutung des zukünftigen Verifikationsmechanismus. Die Glaubwürdigkeit der libanesischen Armee ist eine der Bedingungen für den Erfolg eines jeden Abkommens.

Rom könnte zukünftige Gespräche ausrichten

Die nächste diplomatische Phase könnte schnell stattfinden.

Ein weiteres Treffen zwischen Vertretern des Libanon und Israels könnte am 15. und 16. September in Rom stattfinden, so die am Mittwoch ausgestrahlten Medienberichte.

Das Treffen war zum Zeitpunkt der neuesten verfügbaren Informationen noch nicht von allen Parteien offiziell angekündigt worden. Der Zeitpunkt ist daher als betrachtet und nicht als endgültig festgelegt anzusehen.

Rom würde den Delegationen einen externen Rahmen bieten, um die Gespräche fortzusetzen, ohne dem Treffen die politische Dimension konventioneller bilateraler Verhandlungen zu verleihen.

Libanon und Israel befinden sich offiziell im Kriegszustand. Jede direkte Diskussion ist daher in Beirut politisch heikel.

Treffen sollten als Verhandlungen über Sicherheit, Rücknahme und Umsetzung bestehender Vereinbarungen präsentiert werden, nicht als Beginn einer diplomatischen Normalisierung.

15. und 16. September könnten entscheidend werden

Wenn das Treffen in Rom bestätigt wird, wird seine Tagesordnung entscheidend sein.

Die libanesische Delegation sollte sich um eine Klärung des israelischen Rückzugs bemühen, während Israel Zusicherungen zu Gebieten einholen würde, aus denen sich seine Streitkräfte zurückziehen würden.

Die amerikanische Rolle wird zentral sein. Washington muss die allgemeinen Verpflichtungen in einen ausreichend genauen Zeitplan umwandeln, um beide Parteien zu überzeugen.

Ein Abkommen könnte die Form von aufeinander folgenden Phasen annehmen: israelischer Rückzug eines Gebiets, Eintritt der libanesischen Armee, Verifizierung und dann Durchgang zum folgenden Gebiet.

Dieses Modell würde das Risiko eines Gesamtrückzugs ohne ein Ersatzgerät reduzieren. Es würde Israel auch erlauben, schrittweise zu überprüfen, dass die evakuierten Gebiete nicht von der Hisbollah militärisch wieder besetzt werden.

Für den Libanon geht es darum zu vermeiden, dass dieser Mechanismus einen angekündigten Rückzug in einen endlosen Prozess verwandelt, der von beweglichen Kriterien abhängig ist.

Nawaf Salam wird am 28. September in Washington erwartet

Eine zweite Frist wird bis Ende des Monats bekannt gegeben.

Ministerpräsident Nawaf Salam soll am 28. September in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentreffen, wie Medienberichten zufolge am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Dieses Treffen würde weniger als zwei Wochen nach den in Rom vorgesehenen Beratungen stattfinden. Es könnte daher eine Gelegenheit bieten, die erzielten Ergebnisse zu überprüfen und noch offene Fragen anzusprechen.

Washingtons Entscheidung unterstreicht auch die politische Ebene, die das Thema jetzt einnimmt. Es sind nicht mehr nur technische Diskussionen über Grenzpositionen. Die Verhandlungen betreffen die Sicherheitsarchitektur des Südlibanon, die künftige Rolle der Armee, die internationale Präsenz und möglicherweise die Waffen der Hisbollah.

Nawaf Salam wird auch die Prioritäten der libanesischen Regierung verteidigen müssen: Souveränität, israelischer Rückzug und Stärkung der staatlichen Autorität.

Washington wird Hauptschiedsrichter

Die Vereinigten Staaten nehmen nun eine zentrale Position zwischen den verschiedenen Anwendungen ein.

Sie haben einen wichtigen Einfluss auf Israel und sind gleichzeitig einer der wichtigsten internationalen Unterstützer der libanesischen Armee. Sie nehmen auch an umfassenderen wirtschaftlichen und politischen Verhandlungen über den Libanon teil.

Diese Position ermöglicht es Washington, einen Mechanismus vorzuschlagen, der Sicherheit, Rückzug und Stärkung der libanesischen Institutionen kombiniert.

Es schafft auch eine wichtige Abhängigkeit für Beirut.

Wenn die Vereinigten Staaten keinen genauen Zeitplan von Israel erhalten, wird Joseph Aoun nur wenige Argumente haben, um den Hisbollah-Fall unter den derzeit genannten Bedingungen zu eröffnen.

Umgekehrt könnte ein US-Vorschlag, einen schrittweisen und überprüfbaren Rückzug sicherzustellen, die libanesische politische Debatte grundlegend verändern.

Israelischer Rückzug könnte Debatte über Hisbollah bewegen

Seit Jahren ist die Frage der Waffen der Hisbollah mit der des Konflikts mit Israel verbunden. Die Bewegung präsentiert ihr Arsenal als notwendige Widerstandskraft zum Schutz des libanesischen Territoriums.

Seine Gegner antworten, dass die Existenz einer Militärmacht, die sich dem Staatskommando entzieht, die Souveränität schwächt und das Land Kriegen aussetzt, die außerhalb seiner Institutionen entschieden werden.

Ein vollständiger israelischer Rückzug würde diese Meinungsverschiedenheit nicht beseitigen. Es würde jedoch den Rahmen ändern.

Die Debatte könnte sich dann in Richtung der nationalen Verteidigungsstrategie, der möglichen Integration bestimmter Fähigkeiten und der Frage des staatlichen Waffenmonopols bewegen.

Deshalb ist Joseph Aouns Engagement politisch wichtig. Der Vorsitz würde keine Präventivlösung versprechen, aber zustimmen, das Thema formell auf den Tisch zu legen.

Eine Verhandlung, bei der die Abfolge der Phasen entscheidend sein wird

Die kommenden Wochen sollten sich daher weniger auf politische Erklärungen als auf Chronologie konzentrieren.

Der Libanon will wissen, wann Israel sich zurückziehen wird und in welchen Phasen. Israel will wissen, was unmittelbar nach seiner Abreise passieren wird. Washington will einen Mechanismus, der glaubwürdig genug ist, um eine Wiederaufnahme der Kämpfe zu verhindern. Der libanesische Ratsvorsitz möchte Garantien haben, bevor er das explosive Dossier über die Waffen der Hisbollah eröffnet.

Die Zukunft von UNIFIL fügt eine zusätzliche Frist hinzu. Wenn seine Mission bis Ende des Jahres enden soll, muss ein neuer Mechanismus vor seiner Abreise bereit sein, um ein Sicherheits- und institutionelles Vakuum im Süden zu vermeiden.

Die am 15. und 16. September in Rom geplanten Gespräche könnten erste Antworten liefern. Das bevorstehende Treffen zwischen Nawaf Salam und Marco Rubio am 28. September würde dann eine zweite politische Etappe darstellen.

Joseph Aoun erwartet jetzt mehr als ein amerikanisches Versprechen. Er wollte einen Plan, der die Schritte des Rückzugs aufzeigt, wie sie überprüft werden können und welche Akteure für die Sicherung des Südlibanon verantwortlich sind. Es ist die Präzision dieses Vorschlags, der noch in Baabda erwartet wird, der bestimmen wird, ob die Hisbollah-Waffenakte wirklich der nächste Schritt in diesem Prozess werden kann.