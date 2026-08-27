Südlibanon: Welle tödlicher israelischer Angriffe

- Advertisement -

16

Lire l'article Stop

16 Aufrufe

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine neue militärische Eskalation traf den Südlibanon am Donnerstag, den 27. August am Nachmittag. Israelische Flugzeuge und Drohnen führten eine Reihe von Razzien gegen arabische Salim, Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Rummana und die Höhen von Ali al-Taher durch, töteten mindestens einen und verletzten mehrere in arabischen Salim nach einer ersten Einschätzung. Israel stellt diese Bombardementwelle als Reaktion auf den nächtlichen Abschuss zweier Hisbollah-Drohnen gegen seine Soldaten dar, die in Ali al-Taher auf libanesischem Territorium stationiert sind. Die israelische Armee behauptet, keinen Verlust erlitten zu haben. Diese neue Konfrontation kommt zu einer Zeit, in der die israelische Militärpräsenz im Süden und Operationen um Ali al-Tahers strategische Position bereits einer der Hauptpunkte der Spannungen zwischen Beirut und Israel sind.

Frau bei israelischem Streik in arabischem Salim getötet

Arabische Salim erlitten mehrere israelische Streiks am Donnerstagnachmittag. Einer von ihnen berührte eine Wohnung im Zentrum des Distrikts Nabatiyah. Eine junge Frau wurde getötet und mehrere Menschen wurden verletzt, nach ersten Berichten aus libanesischen Medien.

Das Opfer wurde in lokalen Informationen alsSaja ChararaDie Ergebnisse dürften sich am Nachmittag ändern, und nach den Bombenanschlägen wird es immer noch Erleichterung geben. Mehrere Streiks wurden sukzessive gegen den Ort gemeldet, was die Sorge um die Bewohner erhöhte und die sofortige Bewertung der Schäden erschwerte.

Die Tatsache, dass eine Wohnung im Herzen von Arab Salim betroffen war, stellt das Problem der zivilen Opfer sofort in den Mittelpunkt dieser neuen Sequenz. Israel behauptet, seine Operationen als Reaktion auf einen Angriff auf seine Streitkräfte begonnen zu haben, aber die Bombenanschläge haben mehrere bewohnte Gebiete des Distrikts Nabatiyah betroffen.

Dieses neue Opfer kommt nach mehreren Tagen von Streiks, Sprengungen und Artilleriebeschuss im Süden. Der israelische Militärdruck hatte sich bereits am 25. und 26. August in Tyrus, Bint Jbeil, Marjayoun und Nabatiyah verschärft.

Drei Angriffe auf Nabatiyah al-Fawqa

Nabatiyah al-Fawqa wurde auch von einer Reihe von Streiks angegriffen. Am Nachmittag wurden drei Angriffe israelischer Kampfflugzeuge und Drohnen gegen die Stadt und ihre Umgebung gemeldet.

Das Gebiet liegt in der Nähe der Höhen von Ali al-Taher, das zu einer der wichtigsten Spannungsherde im Süden geworden ist. Am Donnerstagmorgen, vor der Welle der Überfälle am Nachmittag, hatten israelische Flugzeuge bereits zweimal den Wald von Ali al-Taher auf den östlichen Höhen von Nabatiyah al-Fawqa getroffen.

Eine Reihe von hochexplosiven Raketen verursachte dann eine Detonation, die in einem großen Teil der Region zu hören war. Eine große Rauchsäule wurde über dem Gebiet angehoben. Ein weiterer Streik wurde in der Nacht zwischen Zawtar al-Sharqiya und Mayfadoun gemeldet.

Die neue Welle des Nachmittags ist daher nicht der Beginn der israelischen Operationen des Tages. Vielmehr markiert sie eine deutliche Intensivierung der militärischen Aktivitäten, die mehrere Stunden zuvor im selben Sektor durchgeführt wurden.

Industriegebiet Kfar Rummane von einer Drohne getroffen

Zur gleichen Zeit traf eine israelische Drohne das Industriegebiet Kfar Rummane. Der Angriff erweiterte den Beschussbereich über den arabischen Salim und Nabatiyah al-Fawqa hinaus und zeigte, dass mehrere Punkte im Nabatiyah-Gebiet fast gleichzeitig angegriffen wurden.

Die ersten verfügbaren Informationen erlaubten noch keine endgültige menschliche Einschätzung für diesen Streik. Seine Lage in einem Industriegebiet wirft jedoch das Problem der Schäden an lokalen Unternehmen, Werkstätten und wirtschaftlicher Infrastruktur auf.

Kfar Rummane war bereits in den vergangenen Monaten von militärischen Operationen betroffen. Der Dohat Kfar Rummane-Sektor hatte unter anderem Drohnenangriffe und Angriffe erlitten, darunter einen, der diese Woche auf ein Fahrzeug abzielte.

Die Zunahme der Angriffe in wenigen Stunden spiegelt eine Änderung der Intensität gegenüber den in den vorangegangenen Tagen beobachteten verstreuten Operationen wider. Am Donnerstagnachmittag operierten mehrere israelische Flugzeuge in einem relativ konzentrierten Gebiet um Nabatiyah.

Intensive Bombardements auf den Höhen von Ali al-Taher

Die Höhen von Ali al-Taher sind das militärische Herz des Kletterns. Besonders anhaltende israelische Bombenanschläge wurden in diesem Gebiet gemeldet, das einen Teil der Region Nabatiyah dominiert und wegen seiner geografischen Lage strategisch wichtig ist.

Das Gebiet ist zu einer der wichtigsten Konfrontationen zwischen Israel und der Hisbollah in den letzten Wochen geworden. Israelische Streitkräfte sind dort als Teil dessen stationiert, was Israel eine « sichere Zone » im Südlibanon nennt. Diese Präsenz steht nach wie vor im Mittelpunkt des Streits mit Beirut, der den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Staatsgebiet fordert.

Die Bedeutung dieses Punktes ist wesentlich, um die israelische Darstellung der Ereignisse zu verstehen. Wenn die israelische Armee behauptet, die Hisbollah habe ihre Soldaten angegriffen, spricht sie von israelischen Streitkräftenim Einsatz in Ali al-Taher, Libanonnicht soldaten auf der anderen seite der grenze auf israelischem territorium.

Diese territoriale Unterscheidung ist aus der libanesischen Perspektive von zentraler Bedeutung. Beirut betrachtet die israelische Militärpräsenz in diesen Gebieten als Besetzung seines Territoriums und fordert seinen Rückzug im Rahmen der seit Juni ausgehandelten Vereinbarungen.

Israel beschuldigt Hisbollah, zwei Drohnen gestartet zu haben

Die israelische Armee behauptet, der unmittelbare Auslöser der neuen Streikwelle sei ein nächtlicher Angriff der Hisbollah. Laut seinem Sprecher wurden zwei Drohnen mit Sprengstoff gegen israelische Soldaten im Gebiet von Ali al-Taher abgefeuert.

Das israelische Militär eröffnete Berichten zufolge das Feuer auf das Flugzeug und schoss einen von ihnen ab. Israel behauptet dann, den Kontakt mit der zweiten Drohne verloren zu haben. Berichten zufolge wurden keine israelischen Soldaten getötet oder verletzt.

Diese Version stammt von der israelischen Armee. Die am Nachmittag verfügbaren Informationen lieferten keine unabhängige Bestätigung, um die genauen Umstände des Starts der beiden Flugzeuge zu ermitteln. Es ist daher notwendig, die Existenz der am Donnerstag beobachteten israelischen Angriffe von der Zuschreibung des nächtlichen Starts an die Hisbollah zu unterscheiden, die zu diesem Zeitpunkt auf israelischen Erklärungen basiert.

Die israelische Armee behauptet auch, dass im vergangenen Monat mehrere Drohnenangriffe auf ihre Streitkräfte in Ali al-Taher abzielten. Sie präsentiert ihre Bombenanschläge als Antwort auf die wiederholten Versuche der Hisbollah, ihre Soldaten anzugreifen.

Die zentrale Frage der israelischen Präsenz im Libanon

Die israelische Formulierung, dass seine Streitkräfte in einer « Sicherheitszone » angegriffen wurden, maskiert ein wesentliches Element aus der Perspektive Beiruts: Dieses Gebiet liegt innerhalb der libanesischen Grenzen.

Israel etablierte eine militärische Präsenz in mehreren Sektoren des Südens nach seiner neuen Offensive im März. Das Rahmenabkommen, das am 26. Juni unter Vermittlung der Vereinigten Staaten geschlossen wurde, sieht einen schrittweisen israelischen Rückzug neben dem Einsatz der libanesischen Armee und der Regelung des Problems der bewaffneten Gruppen vor.

Die Umsetzung bleibt jedoch unvollständig. Zwei Monate nach dem Abkommen blieben die israelischen Streitkräfte in Teilen des Territoriums präsent und setzten Boden- und Luftoperationen fort. Dynamiting von Häusern und Infrastruktur wurde in dieser Woche erneut berichtet.

Ali al-Tahers Situation kristallisiert diese Widersprüche. Israel betrachtet den Sektor als unverzichtbar für den Schutz seiner Streitkräfte und Grenzen. Auf libanesischer Seite bleibt die erste Frage die der Präsenz der gleichen Kräfte in einem Gebiet, dessen Rückkehr Beirut verlangt.

Israelische « Reaktion » auf libanesischem Territorium

Israel präsentiert die Bombenanschläge vom Donnerstag als Reaktion auf die beiden Drohnen, die der Hisbollah zugeschrieben werden. Dieser Begriff der « Reaktion » muss jedoch in der Geographie des Konflikts gesehen werden: Der von Israel beschworene Vorfall und die nachfolgenden Angriffe finden beide im Libanon statt.

Diese Situation unterscheidet die aktuelle Episode von einem klassischen Feuerwechsel über eine internationale Grenze hinweg. Die Soldaten, deren Ziel die Hisbollah beschuldigt wird, befanden sich selbst auf den Höhen von Ali al-Taher, wo Israel seine Streitkräfte unterhält.

Die libanesische Regierung behauptet, dass die Stabilisierung mit der Umsetzung der Bestimmungen für den israelischen Rückzug und dem Einsatz der libanesischen Armee beginnt. Israel seinerseits verbindet seinen Rückzug mit den Sicherheitsgarantien und der Entwaffnung bewaffneter Gruppen, vor allem der Hisbollah.

Diese Divergenz speist einen besonders gefährlichen Kreislauf. Die israelische Präsenz schafft direkte Kontaktstellen mit der Hisbollah auf libanesischem Territorium. Jeder Angriff auf diese Positionen kann dann als Rechtfertigung für weitere, tiefere israelische Angriffe gegen südliche Orte dienen.

Ali al-Taher wird zu einem wichtigen Konfrontationspunkt

Die Spannungen um Ali al-Taher sind nicht vom Donnerstag. Israel hat in den letzten Wochen seine Operationen in diesem Gebiet verstärkt, mit Drohnenangriffen, Bombardements und Operationen gegen Einrichtungen, die der Hisbollah zugeschrieben werden.

Das Gebiet hat strategischen Wert wegen seiner Höhe und Position östlich von Nabatiyah. Israel erklärt unter anderem, dass die Hisbollah unterirdische Infrastruktur hat und dass Kämpfer sie immer noch finden könnten. Nicht alle diese israelischen Behauptungen können unter den gegenwärtigen Bedingungen des Zugangs zum Boden unabhängig verifiziert werden.

Der Druck um den Hügel herum hat in den letzten Tagen zugenommen. Die in dieser Woche veröffentlichten Informationen erwähnten bereits die Möglichkeit, dass Israel seine Präsenz in der Region schrittweise konsolidieren könnte, während die Hisbollah jede Evakuierung ihrer Positionen ablehnen würde.

Der Drohnenvorfall, wenn er unter den von Israel beschriebenen Umständen bestätigt wird, zeigt, dass sich diese Konfrontation wahrscheinlich schnell von territorialen Spannungen zu direkten militärischen Austauschen verlagern wird.

Eine ernstere Eskalation als die Operationen der vergangenen Tage

Der Tag des 27. August markiert eine besorgniserregende Entwicklung im Vergleich zu den seit Anfang der Woche beobachteten Operationen. Am 25. und 26. August gab es bereits zahlreiche Bombardements, Sprengungen, Hausbrände und gepanzerte Bewegungen. Die Operationen blieben jedoch über einen Großteil des Grenzbandes verteilt.

Am Donnerstag konzentrierte sich die Konfrontation auf ein klar identifiziertes militärisches Problem: Ali al-Taher. Es strömte dann in mehrere Orte in Nabatiyah über, mit Streiks gegen arabische Salim, Nabatiyah al-Fawqa und Kfar Rummane.

Der Tod einer jungen Frau im arabischen Salim verleiht dieser Eskalation eine unmittelbare menschliche Dimension. Es wird daran erinnert, dass die Operationen, die als militärische Ziele dargestellt werden, direkte Folgen für die Bevölkerung haben, die in Konfrontationszonen lebt.

Die nächsten Stunden werden bestimmen, ob Israel seine Streikwelle für vorbei hält oder ob die Bombardierungen weitergehen werden. Die mögliche Reaktion der Hisbollah ist die andere große Unbekannte, während am Donnerstagnachmittag keine Deeskalation sichtbar war.

Das Juni-Abkommen wurde einem neuen Test unterzogen

Diese Konfrontation fand zwei Monate nach dem Rahmenabkommen vom 26. Juni statt. Die von den Vereinigten Staaten unterstützten Verhandlungen sollten den israelischen Rückzug und die Umverteilung der libanesischen Armee schrittweise organisieren. Die Verbreitung von Vorfällen zeigt jedoch die Fragilität des Prozesses.

Die israelische Präsenz in Ali al-Taher scheint nun eines der Themen zu sein, die zu einer breiteren Wiederaufnahme der Kämpfe führen könnten. Wenn die Angriffe auf israelische Streitkräfte in der Region wiederholt werden und wenn Israel mit Streiks gegen bewohnte Orte reagiert, kann der Deeskalationsmechanismus schnell seine Wirksamkeit verlieren.

Für Beirut besteht die unmittelbare Herausforderung darin, den Süden daran zu hindern, zu einer offenen Konfrontation zurückzukehren und gleichzeitig die israelischen Rückzugsvoraussetzungen beizubehalten. Die Regierung ist auch mit den zivilen Folgen der Operationen konfrontiert, während mehrere Dörfer bereits Zerstörung, Bewegungsbeschränkungen und landwirtschaftliche Verluste erleiden.

Am Donnerstag, den 27. August, stellten die Bombenanschläge auf Ali al-Taher, arabische Salim, Nabatiyeh al-Fawqa und Kfar Rummane den Distrikt Nabatiyah in den Mittelpunkt der Krise. Die menschlichen Auswirkungen der arabischen Salim und die mögliche Fortsetzung der israelischen Angriffe bleiben die beiden unmittelbar zu überwachenden Elemente.