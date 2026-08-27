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Das Jerusalemer Gericht erster Instanz sprach Yona Simcha Schreiber, 36, am Mittwoch, dem 26. August, nach dem gewaltsamen Angriff einer französischen katholischen Nonne auf dem Berg Zion frei. Richter Ofir Tishler stellte die Materialität der Fakten nicht in Frage: Schreiber hatte die Nonne zu Boden gestoßen, bevor sie zurückkehrte, um sie zu treten und einen Passanten anzugreifen, der versuchte, sie zu verteidigen. Das Gericht hielt jedoch seine kriminelle Verantwortungslosigkeit auf der Grundlage einer Expertenmeinung, dass er sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem psychotischen Zustand befand. Er bestellte seinen psychiatrischen Krankenhausaufenthalt für bis zu sechs Jahre. Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der Kirchen und mehrere Organisationen Christen seit mehreren Jahren vor Angriffen und Belästigungen in Jerusalem warnen.

Die Aggression der Nonne, die vom Gericht eingerichtet wurde

Das Urteil vom Mittwoch kommt nicht zu dem Schluss, dass Jona Schreiber die Aggression nicht begangen hat. Im Gegenteil, Richter Ofir Tishler stellte fest, dass die in den Akten enthaltenen Beweise die in der Anklage beschriebenen Tatsachen bestätigten. Der Freispruch basiert auf dem psychischen Zustand des Angeklagten zum Zeitpunkt des Angriffs und nicht auf einer Herausforderung seiner Beteiligung.

Die Fakten gehen auf den 28. April 2026 um etwa 17:42 Uhr zurück. Die französische Nonne war in der Nähe des Cenacle und des traditionellen Grabes von König David auf dem Berg Zion in Jerusalem, als sie angegriffen wurde. Das Videoüberwachungsmaterial, das dann von der israelischen Polizei ausgestrahlt wurde, dokumentierte einen Großteil der Szene.

Schreiber näherte sich der Nonne von hinten, bevor er sie heftig zu Boden drückte. Er zog für einige Augenblicke weg, kehrte dann zu ihr zurück, während sie noch auf dem Boden war und trat sie. Als ein Passant eingriff, um die Aggression zu stoppen, wurde Schreiber ebenfalls von ihm genommen.

Die Nonne wurde in ihrem Kopf verletzt und erlitt Schwindel. Die Anklage bezog sich auch auf ein Hämatom im Gesicht und Markierungen an einem Bein.

Ein Angriff, der ursprünglich als religiös motiviert verfolgt wurde

Die religiöse Dimension war ein wesentliches Element der Anklage. Zur Zeit der Anklage von Schreiber am 7. Mai hatte die Staatsanwaltschaft einen Angriff festgehalten, der zu Verletzungen und Feindseligkeit zu einer Gruppe wegen seiner Religion, sowie einen zweiten Angriff auf die Vergangenheit führte.

Laut Anklageschrift identifizierte Schreiber das Opfer als christliche Nonne mit seiner Kleidung. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, er habe sich dann entschieden, ihn gerade wegen dieser religiösen Identität anzugreifen.

Dieser Umstand hatte eine wichtige kriminelle Konsequenz. Ein Angriff, der Verletzungen verursachte, wurde mit drei Jahren Gefängnis bestraft, aber die maximale Strafe konnte verdoppelt werden, wenn die Motivation der Feindseligkeit gegenüber einer religiösen Gruppe beibehalten wurde. Schreiber riskierte daher eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, ihn während des Verfahrens in Haft zu nehmen. Die israelische Polizei selbst hatte seine Festnahme nach dem Angriff angekündigt und angegeben, dass er verdächtigt wurde, aus Gründen im Zusammenhang mit der Identität des Opfers gehandelt zu haben.

Jona Schreiber erklärt kriminell unverantwortlich

Die Studie nahm schließlich eine andere Richtung wegen der psychiatrischen Expertise. Der Distriktpsychiater kam zu dem Schluss, dass Schreiber zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem psychotischen Zustand war und dass er nicht in der Lage war, die Natur seiner Handlungen vollständig zu verstehen oder zu verhindern, dass sie durchgeführt wurden.

Richter Ofir Tishler akzeptierte diese Schlussfolgerung. Sie vertrat daher die Auffassung, dass der Beschuldigte nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könne, selbst wenn die gegen ihn vorgebrachten materiellen Tatsachen nachgewiesen würden.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um den Begriff Freispruch zu verstehen. Schreiber wurde nicht für unschuldig erklärt. Das Gericht entschied, dass er es begangen hatte, aber dass er zum Zeitpunkt der Tatsachen wegen seines psychiatrischen Zustandes rechtlich unverantwortlich war.

Die Entscheidung basiert auf einer Diagnose einer psychischen Erkrankung und der Beurteilung seines Zustands zum genauen Zeitpunkt des Angriffs. Nach den Beweisen nach dem Verfahren litt Schreiber an Schizophrenie und durchlief eine psychotische Episode.

Bis zu sechs Jahre psychiatrische Hospitalisierung

Das Gericht ordnete seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung für bis zu sechs Jahre an. Diese Frist entspricht der Höchstdauer im Zusammenhang mit der Schwere der Straftaten, für die er verfolgt wurde.

Es handelt sich also nicht um eine sofortige Freilassung nach dem Freispruch. Schreiber muss in einer psychiatrischen Anstalt unter Zwang gemäß der Entscheidung des Gerichts betreut werden.

Es wird jedoch vom geltenden medizinischen Rahmen abhängen. Sein Zustand kann von einer kompetenten psychiatrischen Kommission beurteilt werden, die rechtlich die Möglichkeit einer Änderung seines Krankenhausaufenthalts vor Ablauf der maximalen Frist eröffnet.

Die Formulierung, dass er einfach « freigesprochen » wurde, kann somit ein unvollständiges Bild des Urteils geben. Gleichzeitig erkannte das Gericht seine kriminelle Verantwortungslosigkeit an und ordnete eine psychiatrische Schutzmaßnahme an.

Das Opfer, eine französische Nonne, die in Jerusalem arbeitet

Die angegriffene Nonne ist Französin und wurde mit der französischen Bibel- und Archäologischen Schule in Jerusalem in Verbindung gebracht. Diese Institution, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, ist ein wichtiges katholisches Forschungszentrum, das sich den biblischen Studien, der Archäologie und der Geschichte des Nahen Ostens widmet.

Die Aggression verursachte eine starke Emotion wegen seiner Gewalt, aber auch wegen seiner Lage. Der Berg Zion bringt mehrere wichtige Orte für christliche und jüdische Traditionen zusammen. Das Cenacle ist in der christlichen Tradition mit dem Letzten Abendmahl verbunden, während das gleiche architektonische Ensemble den Ort umfasst, der traditionell als Grab von König David präsentiert wird.

Die Sichtbarkeit der religiösen in diesem Teil von Jerusalem ist auch ein Element der Verletzlichkeit. Ihre Kleidung erlaubt es, sie sofort als Mitglieder einer christlichen Gemeinschaft zu identifizieren, wie es gerade in der Anklage gegen Schreiber der Fall war.

Infolgedessen hatte der Fall den der bloßen Aggression im öffentlichen Raum übertroffen. Der israelische Staatsanwalt selbst hatte die religiöse Identität des Opfers in den Mittelpunkt seiner Anklage gestellt.

Der Aggressor wohnt in der Siedlung Peduel

Jona Simcha Schreiber wohnt in Peduel, einer israelischen Siedlung in der besetzten Westbank. Dieses element, das aus der zeit seiner festnahme und anklage erwähnt wurde, trug zur medienberichterstattung über den fall bei.

Der von mehreren Medien verwendete Begriff « Colonel » bezieht sich auf diesen Wohnort. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind einer der Hauptstreitpunkte über den israelisch-palästinensischen Konflikt und werden nach internationalem Recht von einem großen Teil der internationalen Gemeinschaft als illegal angesehen. Israel stellt einige dieser rechtlichen Interpretationen in Frage.

Die Aggression selbst fand jedoch nicht in Peduel oder der Westbank statt. Es wurde auf dem Berg Zion in Jerusalem in der Nähe der Altstadt aufgeführt.

Diese geographische Unterscheidung ist notwendig. Schreibers Wohnort war ein relevantes biographisches Element, aber die Gerichtsakten betrafen einen Angriff auf eine französische Nonne in Jerusalem.

Ein Fall im Kontext antichristlicher Gewalt

Das Urteil kommt in einem breiteren Kontext der Besorgnis über feindliche Handlungen gegen Christen in Jerusalem. Religiöse Führer und christliche Organisationen haben in den letzten Jahren Beleidigungen, Spucken, Erniedrigung und Angriffe auf Geistliche, Pilger und religiöse Orte dokumentiert.

Nicht alle Vorfälle sind von der gleichen Schwere und können nicht automatisch verknüpft werden. Die Aggression vom 28. April hatte dennoch eine Besonderheit: Die Staatsanwaltschaft hatte ausdrücklich erklärt, dass die Nonne wegen ihrer christlichen Identität angegriffen worden sei.

Unter anderem Videos, die christliche Ordensleute zeigen, die durch Spucken gezielt werden, haben die Sorgen der Kirchen genährt. Kirchliche Beamte forderten die israelischen Behörden auf, die Prävention und Verfolgung eines solchen Verhaltens zu verstärken.

Die israelischen Behörden behaupten, Religionsfreiheit zu garantieren und Gewalt gegen christliche Gemeinschaften offiziell zu verurteilen. In mehreren Fällen nahm die Polizei Festnahmen vor. Die Festnahme von Schreiber nach dem Angriff der Nonne war selbst von der israelischen Polizei angekündigt worden.

Ein Freispruch, der Aggression oder Gewalt nicht leugnet

Die Entscheidung vom 26. August wirft somit zwei Fragen auf, die zu unterscheiden sind. Die erste betrifft die individuelle Verantwortung von Schreiber. Das Gericht stellte auf der Grundlage medizinischer Expertise fest, dass ein psychotischer Staat ihn zum Zeitpunkt des Angriffs kriminell unverantwortlich machte.

Die zweite betrifft die Fakten selbst und ihren Kontext. In diesem Punkt bestritt das Gericht nicht, dass Schreiber die Nonne angegriffen hatte. Das Videoüberwachungsmaterial, die Verletzungen des Opfers und die Intervention eines Zeugen hatten die Szene genau dokumentiert.

Die Anklage behielt auch den religiösen Charakter der Motivation bei. Die vom Gericht auferlegte strafrechtliche Haftung schließt die strafrechtliche Verurteilung von Schreiber aus, löscht jedoch nicht diese ursprünglich von der Staatsanwaltschaft übernommene Qualifikation oder die Umstände des Angriffs.

Diese Nuance erklärt, warum ein Urteil sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann. Rechtlich gesehen ist die Anerkennung der Verantwortungslosigkeit einer Person mit einer schweren psychiatrischen Pathologie ein grundlegendes Prinzip des Strafrechts. Für christliche Gemeinschaften bleibt der Fall auch eine der gewalttätigsten Episoden unter den in Jerusalem gemeldeten Anschlägen.

Gerichtsentscheidung schließt Debatte nicht ab

Schreibers psychiatrische Klinik verschiebt nun das Strafregister auf das der erzwungenen medizinischen Versorgung. Die maximale Frist von sechs Jahren entspricht der maximalen Strafe, die er angeblich im Zusammenhang mit der durch das religiöse Motiv verschärften Anklage erlitten hat.

Die Frage der tatsächlichen Dauer hängt von medizinischen Bewertungen und Entscheidungen ab, die im Rahmen von Personen getroffen werden, die als kriminell unverantwortlich eingestuft werden. Der Freispruch bedeutet daher keine Strafe von sechs festen Jahren Krankenhausaufenthalt oder automatische Entlassung.

Für die angegriffene Nonne und die christlichen Führer in Jerusalem geht es jedoch über das individuelle Schicksal ihres Aggressors hinaus. Der Fall des Berges Zion spiegelt die Bedenken wider, die über die Sicherheit der Religiösen geäußert wurden, die durch ihre Kleidung und die Verbreitung feindlichen Verhaltens gegen sie erkennbar sind.

Drei Monate nach dem Anschlag am 28. April hat das Gericht nun die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Jona Schreiber entschieden. Die Fakten bleiben bestehen: Eine französische Nonne wurde zu Boden gestoßen und dann geschlagen, während sie dort lag, und die Anklage stellte fest, dass sie wegen ihrer religiösen Identität ausgewählt worden war. Die Entscheidung vom 26. August lässt nun die umfassendere Frage der Reaktion auf feindliche Handlungen gegen christliche Gemeinschaften in Jerusalem offen.