BEYROUTH-ÜBEREINKOMMEN

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Konstitutioneller Pakt über Staatsbürgerschaft, Nicht-Herrschaft und Garantie des libanesischen Pluralismus

VOLLSTÄNDIGE VORSCHRIFTEN DES TEXTS

Arbeitsversion — 26. August 2026

Kardinalprinzip

Die Mehrheit regiert, aber sie dominiert nie.

Die Minderheit mag eine Wahl verlieren, aber sie kann niemals ihre Rechte verlieren.

Der Bürger geht politisch seiner Religionszugehörigkeit voraus.

Projekt unter Leitung von Bernard Raymond Jabre

Art des Dokuments

Dieser Text ist ein konstitutioneller und politischer Vorentwurf. Sein Ziel ist es, die rechtliche Grundlage für einen Libanon zu legen, in dem die Staatsbürgerschaft die erste in der politischen Ordnung ist, in dem die Grundrechte des Einzelnen immateriell sind und in dem der Pluralismus der Gemeinschaft geschützt wird, ohne jede Gemeinschaft in ein dauerhaftes Veto gegen den Staat zu verwandeln.

Um gegenüber den öffentlichen Behörden voll wirksam zu werden, sollte ein solcher Pakt in den Gipfel der libanesischen Rechtsordnung aufgenommen werden, unter anderem durch eine Verfassungsänderung und die Umsetzung organischer Gesetze. Seine endgültige Ausarbeitung sollte von Konstitutionalisten, Richtern, Menschenrechtsexperten und Vertretern der Zivilgesellschaft und der libanesischen Empfindlichkeiten geprüft werden.

Die Philosophie des Projekts ist einfach: die Gemeinschaften nicht mehr zu schützen, indem sie den Staat auf unbestimmte Zeit teilen, sondern sie zu schützen, indem sie ihre gegenseitige Herrschaft rechtlich unmöglich machen – während sie jedem Libanesen garantieren, dass seine bürgerlichen und politischen Rechte niemals von seinem Glauben, seiner Zahl oder seinem demographischen Gewicht abhängen.

VORSCHRIFTEN

Wir Libanesen,

erben eines landes, in dem sich seit jahrhunderten verschiedene religionen, kulturen, traditionen, sprachen, erinnerungen und gemeinschaften getroffen haben;

in der Erkenntnis, dass diese Vielfalt eines der grundlegenden Güter Libanons ist, dass sie aber auch, wenn sie politisch instrumentalisiert wurde, Angst, Konfrontation, ausländische Intervention und Kriege genährt hat;

nachdem wir aus unserer Geschichte gelernt haben, dass keine Gemeinschaft, demographische Mehrheit, politische Mehrheit, Religion, Ideologie oder bewaffnete Gewalt legitimerweise behaupten kann, den Libanon zu besitzen oder anderen ihre Vorherrschaft aufzuzwingen;

in der Bekräftigung, dass der Libanon auch allen seinen Bürgern gehört und dass kein Libanese mehr Rechte hat, nur wegen seiner Zahl, Religion, Religion, seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Region oder seiner politischen Zugehörigkeit;

in der überzeugung, dass der zivile frieden nicht auf der alleinigen konfessionellen verteilung öffentlicher ämter beruhen kann, sondern auf einer tieferen garantie beruhen muss: dass niemand politisch ausgelöscht, diskriminiert oder vom demografischen wandel oder einem mehrheitswechsel beherrscht werden kann;

in der Bekräftigung, dass das menschliche Individuum politisch seiner Religionszugehörigkeit vorausgeht und dass die libanesische Staatsbürgerschaft in der Rechtsordnung des Staates die primäre politische Qualität eines jeden Libanesen darstellt;

in Anerkennung der Tatsache, dass religiöse und kulturelle Gemeinschaften legitime historische Realitäten darstellen und dass sie das Recht auf Freiheit, Sicherheit und Bewahrung ihrer Identität haben, ohne dass eine solche Anerkennung ihnen ein Recht auf Herrschaft über ihre Mitglieder oder dauerhaftes Eigentum an einem Teil des Staates verleihen kann;

ablehnung sowohl der mehrheitsherrschaft über minderheiten als auch der vorherrschaft der gemeinschaft über einzelpersonen;

bekräftigung, dass demokratie das recht der mehrheit bedeutet, zu regieren, aber niemals zu dominieren;

bekräftigung, dass eine minderheit eine wahl verlieren kann, ohne jemals ihre rechte zu verlieren;

in der Überzeugung, dass keine Gemeinschaft von einer ausländischen Macht, Miliz oder einer bestimmten bewaffneten Kraft die Sicherheit suchen sollte, die der libanesische Staat allen garantieren muss;

in dem Wunsch, die Libanesische Republik schrittweise von einem System religiöser Machtteilung in einen Staat freier und gleichberechtigter Bürger zu verwandeln und gleichzeitig ihren historischen Pluralismus verfassungsrechtlich zu schützen;

lassen Sie uns dieses Beirut-Übereinkommen als dauerhafte politische und rechtliche Grundlage für die libanesische Koexistenz annehmen.

TITEL I — GRUNDSÄTZE DER REPUBLIK

Artikel 1 — Vorrang der Staatsangehörigkeit

Alle Libanesen sind Staatsbürger vor der Republik vor jeder anderen Mitgliedschaft.

Der Status des libanesischen Staatsbürgers stellt seine politische und rechtliche Identität in seinen Beziehungen zum Staat dar.

Kein politisches, ziviles, administratives, wirtschaftliches oder soziales Recht darf je nach Religion oder Religionszugehörigkeit eines Bürgers gewährt, abgelehnt, verringert oder erhöht werden, mit Ausnahme der in der Verfassung ausdrücklich vorgesehenen Übergangsbestimmungen während des Zeitraums der Aufhebung der Beichte.

Artikel 2 — Gleichstellung

Alle libanesischen Bürger sind in Würde, Rechten und Pflichten gleich.

Das Gesetz erkennt keine Hierarchie an, die sich unter anderem auf Folgendes stützt:

• religion;

• beichte;

• abwesenheit von religion;

• herkunft der familie;

• sex;

• die region;

• sprache;

• philosophische überzeugungen;

• politische meinungen;

• soziale situation;

• vermögen;

• oder jede andere persönliche bedingung.

Artikel 3 — Grundsatz der Nichtbeherrschung

Kein Bürger, keine Gruppe, Partei, Gemeinschaft, religiöse Institution oder Behörde darf Macht ausüben oder beanspruchen mit dem Ziel oder der Wirkung, einen anderen Teil der Bevölkerung in eine Position der politischen, rechtlichen oder institutionellen Vorherrschaft zu versetzen.

Artikel 4 — Demokratischer Grundsatz

Die Mehrheit regiert; Sie kann niemals dominieren.

Die Minderheit kann eine Wahl verlieren; sie kann niemals ihre Rechte verlieren.

Unter keinen Umständen kann ein demokratischer Wechsel die Grundrechte eines Bürgers oder die legitime politische Existenz einer Minderheit in Frage stellen.

Artikel 5 — Unabhängigkeit der Rechte in Bezug auf die Zahl

Die Grundrechte der Bürger und die grundlegenden Garantien, die den Gemeinschaften gewährt werden, unterscheiden sich nicht von ihrer demografischen Bedeutung.

Kein demografischer Wandel, keine Volkszählung, keine Emigration, keine Einwanderung und keine Veränderung der Proportionen zwischen den Gemeinschaften können allein ein Grundrecht schaffen, unterdrücken oder verringern.

Die Zahl kann eine Wahlmehrheit bestimmen. Sie kann den Wert eines Rechts nicht bestimmen.

Artikel 6 — Gemeinsame Souveränität

Souveränität gehört ausschließlich dem libanesischen Volk als Ganzes.

Keine Gemeinschaft, keine Partei, keine religiöse Institution oder Region kann behaupten, einen souveränen Teil des Staates zu halten.

Keine Mehrheit kann behaupten, alleiniger Eigentümer dieser Souveränität zu sein.

TITEL II — LIBANAIS CITIZEN

Artikel 7 — Unabhängige Staatsangehörigkeit der Religion

Die Ausübung der libanesischen Staatsangehörigkeit unterliegt nicht

• mitgliedschaft in einer religion;

• mitgliedschaft in einer bestimmten bezeichnung;

• die erklärung einer religion;

• aufrechterhaltung in der religion der geburt;

• die abwesenheit von religion.

Artikel 8 — Mitgliedschaftsfreiheit

Jeder hat seine religiöse oder philosophische Zugehörigkeit frei.

Sie ist frei

• zu glauben;

• nicht zu glauben;

• praxis;

• nicht zu üben;

• änderung der religion;

• eine gemeinschaft zu verlassen;

• einer gemeinschaft beizutreten;

• keine mitgliedschaft zu erklären.

Dieser Beschluss darf keinen Verlust der bürgerlichen oder politischen Rechte nach sich ziehen.

Artikel 9 — Neutralität des politischen Personenstands

Kein Dokument, das für die Ausübung politischer, bürgerlicher oder administrativer Rechte erforderlich ist, darf die Erwähnung der Religion oder des Bekenntnisses erfordern.

Der Staat kann die Informationen aufbewahren, die für die Verwaltung der von den Bürgern frei gewählten religiösen Regime unbedingt erforderlich sind, aber diese Informationen:

1. vertraulich bleiben;

2. nicht zur bestimmung des zugangs zu einem arbeitsplatz, einer funktion oder einer öffentlichen dienstleistung verwendet werden darf;

3. nicht zu diskriminierenden zwecken verwendet werden.

Artikel 10 — Recht auf Personenstand

Jeder libanesische Staatsbürger hat das Recht auf einen durch Gesetz organisierten gemeinsamen Personenstand.

Die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft kann einen Bürger nicht gegen seinen Willen zwingen, für sein gesamtes Privatleben der religiösen Gerichtsbarkeit unterworfen zu sein.

Religiöse Regime des persönlichen Status können für Bürger bleiben, die sich frei entscheiden, ihnen beizutreten, während sie die von der Verfassung garantierten Grundrechte respektieren.

Artikel 11 — Gleichstellung von Männern und Frauen

Männer und Frauen sind in ihren bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechten völlig gleichberechtigt.

Das Gesetz garantiert die Gleichstellung insbesondere:

• zugang zum öffentlichen amt;

• in politischen rechten;

• in der zivilehe;

• zum schutz der familie;

• bei der übermittlung der staatsangehörigkeit;

• und in allen Beziehungen zwischen dem Bürger und dem Staat.

Keine Gemeinschaftsregel darf einem Bürger entgegengestellt werden, wenn ihre Anwendung den immateriellen Kern der von diesem Übereinkommen anerkannten Grundrechte beeinträchtigen würde.

TITEL III — BESTIMMTE RECHTE DES BÜRGERS

Artikel 12 — Immaterieller konstitutioneller Kern

1. die menschenwürde;

2. das recht auf leben;

3. persönliche freiheit;

4. gleichheit vor dem gesetz;

5. gewissensfreiheit;

6. religionsfreiheit;

7. die freiheit, die religion zu wechseln oder keine religion zu haben;

8. meinungsfreiheit;

9. versammlungsfreiheit;

10. vereinigungsfreiheit;

11. politische freiheit;

12. das recht, an öffentlichen angelegenheiten teilzunehmen;

13. das stimmrecht;

14. das recht, kandidat zu sein;

15. gleichberechtigter zugang zum öffentlichen dienst;

16. das recht auf einen unabhängigen richter;

17. das recht auf einen wirksamen verfassungsrechtlichen rechtsbehelf;

18. schutz vor diskriminierung.

Artikel 13 — Politische Gleichheit

Jeder Bürger hat das gleiche Recht, an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen.

Auf lange Sicht kann keine politische Funktion der Republik rechtlich für eine Person wegen seines Geständnisses vorbehalten werden.

Bestehende religiöse Bestimmungen dürfen nur im Rahmen des in diesem Übereinkommen vorgesehenen Übergangs verbleiben.

Artikel 14 — Zugang zu öffentlichen Ämtern

Verwaltungs-, Justiz-, Militär-, Sicherheits- und öffentliche Funktionen werden wie folgt zugewiesen:

• kompetenz;

• integrität;

• erfahrung;

• verdienst;

• und die bedürfnisse des öffentlichen dienstes.

Niemand hat ein Recht auf einen öffentlichen Dienst nur wegen seiner Mitgliedschaft in der Gemeinschaft.

Artikel 15 — Verbot des systemischen Ausschlusses

Eine scheinbar neutrale Regel, die die dauerhafte und objektiv nachweisbare Wirkung hätte, eine Klasse von Bürgern systematisch vom politischen oder öffentlichen Leben auszuschließen, kann für verfassungswidrig erklärt werden.

Ein statistischer Unterschied in der Repräsentation allein reicht jedoch nicht aus, um eine Diskriminierung darzustellen.

Es muss Beweise für ein ungerechtfertigtes, ernstes und dauerhaftes Hindernis für den gleichberechtigten Zugang geben.

TITEL IV — GEMEINSCHAFTEN UND PLURALISMUS

Artikel 16 — Anerkennung des Pluralismus

Die Republik erkennt den historischen Beitrag der religiösen und kulturellen Gemeinschaften zur Bildung des Libanon an.

Sie garantiert ihre Existenzfreiheit und ihr Recht, ihr religiöses, kulturelles, erzieherisches und historisches Erbe zu bewahren.

Artikel 17 — Art der Gemeinschaftsrechte

Die Rechte der Gemeinschaften sollen die Freiheit der Menschen, aus denen sie bestehen, und den nationalen Pluralismus schützen.

Sie bilden nicht:

• noch besondere souveränität;

• kein Eigentum auf eine Funktion des Staates;

• kein herrschaftsrecht über ihre mitglieder;

• ein dauerhaftes recht auf eine quote von ministerien oder öffentliche beschäftigung.

Artikel 18 — Geschützte kollektive Rechte

1. die freie ausübung des gottesdienstes;

2. die freiheit der religiösen organisation;

3. den schutz von kultstätten;

4. die einrichtung und verwaltung religiöser einrichtungen;

5. die freiheit der religiösen erziehung;

6. die einrichtung von schulen und kultureinrichtungen nach nationalen normen;

7. die erhaltung des religiösen und kulturellen erbes;

8. vereinigungsfreiheit;

9. schutz vor verfolgung;

10. schutz vor kollektiver diskriminierung;

11. effektiver zugang zur politischen vertretung.

Artikel 19 — Kein Besitzrecht des Staates

Keine Gemeinschaft kann als dauerhaftes verfassungsmäßiges Recht behaupten:

• die präsidentschaft einer bestimmten institution;

• ein ministerium;

• verwaltungsmanagement;

• ein militärisches kommando;

• eine gerichtliche post;

• eine feste anzahl von öffentlichen arbeitsplätzen;

• oder einen bestimmten Teil der Ressourcen des Staates.

Gemeinschaftsgarantien schützen Existenz und Freiheit; sie schaffen keine Eigentumsrechte im Staat.

Artikel 20 — Verbot der inneren Herrschaft

Eine Gemeinschaftsbehörde darf nicht

• einem mitglied seine politischen rechte zu entziehen;

• den religionswechsel zu verhindern;

• ihm eine verurteilung aufzuerlegen;

• einschränkung des wahlrechts;

• seine politische meinung zu bestimmen;

• oder ihm einen mit seinen grundrechten unvereinbaren zwang aufzuerlegen.

Die Gemeinschaft wird vom Staat geschützt; der Einzelne ist auch vor seiner Gemeinschaft geschützt.

TITEL V — SCHUTZ GEGEN DIE WICHTIGKEIT

Artikel 21 — Verbot der Herrschaftsgesetze

Jede Maßnahme, deren tatsächlicher Zweck oder offensichtliche Wirkung darin besteht

1. eine gemeinschaft dauerhaft vom nationalen leben auszuschließen;

2. ihm die ausübung seiner religionsfreiheit zu entziehen;

3. ihm zu verbieten, seine identität auszudrücken;

4. sie einer institutionellen diskriminierung zu unterwerfen;

5. ihr jede wirksame politische vertretung zu entziehen;

6. ihre zwangsumsiedlung organisieren;

7. freiwillig eine region verändern, um eine bevölkerung zu vertreiben;

8. oder eine situation der verfolgung oder herrschaft gegen ihn schaffen.

Artikel 22 — Verfassungsrechtliche Schutzprüfung

Die Anfechtung eines Gesetzes im Namen der Rechte einer Minderheit kann nur zu seiner Annullierung führen, wenn es nachgewiesen wird:

• reale und erhebliche schäden;

• eine ernsthafte wirkung;

• eine diskriminierende oder unverhältnismäßige natur;

• und eine hinreichend direkte bedrohung eines garantierten grundrechts.

Der bloße Verlust eines politischen Vorteils, einer Position, einer Quote oder eines Einflusses stellt keine existenzielle Beeinträchtigung dar.

Artikel 23 — Verhältnismäßigkeit

Jede Einschränkung eines Grundrechts muss:

1. gesetzlich vorgesehen sein;

2. ein legitimes ziel verfolgen;

3. erforderlich sein;

4. verhältnismäßig sein;

5. das am wenigsten angreifbare mittel zu sein, das vernünftigerweise zur verfügung steht;

6. einer gerichtlichen überprüfung unterliegen.

Artikel 24 – Kein allgemeines religiöses Veto

Keine Gemeinschaft hat ein allgemeines Vetorecht über Gesetze oder staatliche Maßnahmen.

Der Schutz der Grundrechte wird durch das Gesetz und durch den Verfassungsrichter ausgeübt, nicht durch dauerhafte Lähmung der Institutionen.

TITEL VI — POLITISCHE DECONFESSIONALISIERUNG

Artikel 25 — Ziel

Die Republik bewegt sich allmählich von einem System der Vertretung der Gemeinschaften zu einem System der Vertretung der Bürger, während sie spezifische Garantien beibehält, wo sie zum Schutz des Pluralismus weiterhin notwendig sind.

Artikel 26 — Grundsatz der vorherigen Sicherheit

Die politische Enteignung kann nicht auf der brutalen Abschaffung bestehender Garantien beruhen.

Es ist nach dem Prinzip organisiert: zuerst die Rechte garantieren, dann schrittweise die Quoten abschaffen, die nutzlos geworden sind.

Artikel 27 — Erste Stufe: Konstitutionalisierung der Garantien

Bevor eine allgemeine Abschaffung der konfessionellen Garantien eingeführt wird:

1. die in diesem Übereinkommen vorgesehenen immateriellen Rechte;

2. ein unabhängiges Verfassungsgericht;

3. den individuellen verfassungsbehelf;

4. eine unabhängige wahlbehörde;

5. umfassende antidiskriminierungsvorschriften;

6. die freiheit des personenstands;

7. garantien der richterlichen unabhängigkeit.

Artikel 28 — Zweite Stufe: öffentliche Verwaltung

Die Bezeichnung wird gestrichen in:

• verwaltung;

• öffentliche institutionen;

• die justiz;

• öffentliche universitäten;

• regulierungsbehörden;

• die sicherheitskräfte;

• und die streitkräfte,

vorbehaltlich der für den übergang erforderlichen befristeten mechanismen.

Ernennungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage von Kompetenz, Integrität und Verdienst.

Artikel 29 — Dritte Stufe: Abgeordnetenhaus

Eine Abgeordnetenkammer wird auf nationaler und nicht konfessioneller Basis gewählt.

Jeder Bürger kann für jeden Kandidaten in Übereinstimmung mit dem Wahlgesetz stimmen, unabhängig von ihrer jeweiligen Religion.

Das Wahlgesetz gewährleistet:

• politischer pluralismus;

• gleichheit des wahlrechts;

• gerechte territoriale vertretung;

• angemessene verhältnismäßigkeit;

• und die unmöglichkeit für eine gruppe, andere künstlich auszuschließen.

TITEL VII — GARANTIE- UND PLURALISMUSSENAT

Artikel 30 — Schaffung

Gleichzeitig mit der Wahl einer nichtkonfessionellen Abgeordnetenkammer wird ein Senat der Garantien und des Pluralismus gemäß dem bereits in der Verfassung vorgesehenen Grundsatz eingerichtet.

Artikel 31 — Zweck des Senats

Der Senat stellt keine zweite konfessionelle Kammer dar, die die allgemeine Macht ausübt.

Seine Mission ist begrenzt:

• schutz des pluralismus;

• grundlegende änderungen im nationalen pakt;

• die materialien, die die existentiellen garantien der komponenten der libanesischen gesellschaft direkt beeinflussen können.

Artikel 32 — Vertretung

Ein Verfassungsgesetz bestimmt seine Zusammensetzung, so dass:

• die wichtigsten spirituellen Familien des Libanon vertreten sind;

• keine gemeinschaft kann es allein kontrollieren;

• bürger, die keine konfessionelle zugehörigkeit beanspruchen, können ebenfalls vertreten werden;

• die vertretung von frauen ist gewährleistet;

• keine gemeinschaftszugehörigkeit verleiht eine überlegenheit der würde oder staatsbürgerschaft.

Jede für die Wahl des Senats erforderliche Mitgliedschaftserklärung ist freiwillig und vertraulich und hat keine andere Rechtswirkung.

Artikel 33 — Beschränkte Zuständigkeit

Der Senat interveniert ausschließlich bei:

1. änderungen der grundrechte;

2. vorschriften über die religionsfreiheit;

3. die grundregeln des persönlichen status;

4. die territoriale Struktur des Staates;

5. wesentliche änderungen des wahlsystems;

6. dieses Übereinkommen;

7. die verfassungsbestimmungen zum schutz des pluralismus.

Es hat keine allgemeine Zuständigkeit für:

• das aktuelle budget;

• normale besteuerung;

• wirtschaftspolitik;

• administrative termine;

• oder tägliche regierungsmaßnahmen.

Artikel 34 — Aufschiebendes Veto

Der Senat kann ein begründetes aufschiebendes Veto über die ordentliche Gesetzgebung innerhalb seiner Rechtsprechung ausüben.

Dieses Veto bewirkt:

1. eine neue beratung;

2. einen vermittlungsversuch;

3. und im Falle einer angeblichen Verletzung eines Grundrechts die Möglichkeit, die Angelegenheit vor das Verfassungsgericht zu bringen.

Es kann nicht zu einem permanenten Mechanismus der Lähmung werden.

TITEL VIII — DER VERFASSUNGSHOF

Artikel 35 — Umwandlung des Verfassungsrates

Der Verfassungsrat wird in das Verfassungsgericht der Libanesischen Republik umgewandelt.

Sie garantiert:

• die Verfassung;

• dieses Übereinkommens;

• grundfreiheiten;

• gleichheit der bürger;

• und das prinzip der nicht-dominanz.

Artikel 36 — Unabhängigkeit

Die Mitglieder des Hofes:

• aufgrund ihrer rechtlichen kompetenz und integrität ausgewählt werden;

• keine gemeinschaft vertreten;

• kein politisches mandat ausüben;

• keine anweisung erhalten;

• ein langes, nicht erneuerbares und geschütztes mandat haben.

Die Zusammensetzung des Gerichtshofs kann sich nicht aus einer zwingenden konfessionellen Verteilung ergeben.

Artikel 37 — Anrufung durch den Bürger

Jeder Bürger, der der Ansicht ist, dass ein Gesetz, eine Verordnung oder ein Akt der öffentlichen Gewalt eines seiner verfassungsmäßigen Rechte verletzt, kann sich unter den in einem Organgesetz festgelegten Bedingungen an den Verfassungsgerichtshof wenden.

Das Verfassungsrecht gehört also nicht mehr nur den Regierungen oder den Behörden der Gemeinschaft.

Der Bürger selbst wird Hüter der Verfassung.

Artikel 38 — Kollektive Maßnahmen

Eine Gruppe von Bürgern oder eine Vereinigung mit einem berechtigten Interesse kann sich an den Gerichtshof wenden, wenn eine öffentliche Maßnahme die Grundrechte einer identifizierbaren Kategorie von Bürgern ernsthaft verletzt.

Religionsbehörden können auch die Frage der Religionsfreiheit an den Gerichtshof verweisen, ohne von einem allgemeinen politischen Vetorecht zu profitieren.

Artikel 39 — Wirkungen von Entscheidungen

Jede Bestimmung, die als dem immateriellen Kern der Rechte zuwiderlaufend erklärt wurde, erlischt unter den vom Gerichtshof festgelegten Bedingungen.

Die Entscheidungen des Gerichtshofs sind für alle Behörden verbindlich.

TITEL IX — RECHTS- UND RECHTSKRAFT

Artikel 40 — Gewaltmonopol

Der Schutz aller Bürger und Gemeinschaften ist eine ausschließliche Verpflichtung der Republik.

Nur die gesetzlichen Institutionen des Staates dürfen organisierte militärische Gewalt inhaftieren und anwenden.

Keine Partei, Gemeinschaft, religiöse Organisation oder politische Gruppe kann eine autonome Armee unterhalten.

Artikel 41 — Keine Waffe als Gemeinschaftsgarantie

Keine Gemeinschaft kann sich auf ihre Sicherheit, Religion oder politische Vertretung berufen, um die dauerhafte Existenz einer bewaffneten Organisation außerhalb der Autorität des Staates zu rechtfertigen.

Der Staat übernimmt im Gegenzug die positive und absolute Verpflichtung, alle Komponenten des Landes zu schützen.

Artikel 42 — Verbot ausländischer Vormundschaft

Keine ausländische Macht kann ein Recht auf politischen Schutz gegenüber einer libanesischen Gemeinschaft ausüben.

Keine Gemeinschaft kann ihre politischen Rechte an einen fremden Staat im Libanon delegieren.

Der Schutz von Rechten betrifft in erster Linie:

• die Verfassung;

• gerechtigkeit;

• nationale institutionen;

• und alternativ die internationalen Mechanismen, denen der Libanon frei beigetreten ist.

TITEL X ZUSÄTZLICHE INSTITUTIONSGARANTIE

Artikel 43 — Unabhängige Justiz

Die Unabhängigkeit der Justiz stellt eine grundlegende Garantie dieses Übereinkommens dar.

Kein Richter darf von einer politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Macht beauftragt werden.

Ernennungen, Karrieren und gerichtliche Sanktionen müssen vor politischer Einmischung geschützt werden.

Artikel 44 — Unabhängige Wahlbehörde

Nationale und lokale Wahlen werden von einer unabhängigen ständigen Behörde mit eigenen Mitteln kontrolliert.

Sie garantiert:

• gleichheit zwischen den kandidaten;

• transparenz der politischen finanzierung;

• die integrität der abstimmung;

• gleichberechtigter zugang zu den medien;

• und das fehlen religiöser diskriminierung.

Artikel 45 — Politische Parteien

Es steht jedem Bürger frei, eine politische Partei zu gründen oder ihr beizutreten.

Parteien können religiöse, philosophische, soziale oder politische Inspiration haben, aber:

• sie müssen die demokratie respektieren;

• die gleichheit der bürger zu akzeptieren;

• verzicht auf gewalt;

• keine bewaffnete organisation haben;

• und kann nicht die abschaffung der grundrechte einer kategorie von bürgern fordern.

Artikel 46 — Ausländische Finanzierung und Transparenz

Die ausländische Finanzierung politischer Parteien, Organisationen und Institutionen, die direkt am politischen Leben beteiligt sind, unterliegt einer strengen Regulierung, Transparenz und Kontrolle des Gesetzes.

Keine ausländische Finanzierung kann einer externen Macht erlauben, politische Kontrolle über eine libanesische Komponente auszuüben.

TITEL XI — INTERPRETATION DER RECHTE

Artikel 47 — Vorrang der Person

Bei einem Konflikt zwischen einem Gemeinschaftsrecht und einem Grundrecht der Person bemüht sich der Richter um eine Schlichtung unter Wahrung des Pluralismus.

Der wesentliche Kern der Würde und der Grundrechte des Einzelnen kann jedoch nicht im Namen des Gemeinschaftsinteresses geopfert werden.

Artikel 48 — Freiheitsbegünstigende Auslegung

Jede Zweideutigkeit in Bezug auf den Umfang der Grundfreiheit muss zugunsten der Freiheit interpretiert werden, vorbehaltlich der gleichwertigen Rechte anderer.

Artikel 49 — Verbot der gemeinschaftlichen Umleitung

Der Schutz nach diesem Übereinkommen wird nicht geltend gemacht, um

• einen glauben auferlegen;

• ein wirtschaftliches privileg beibehalten;

• eine öffentliche post zu halten;

• korruption schützen;

• eine gerichtliche untersuchung zu blockieren;

• die anwendung einer legitimen allgemeinen regel zu verhindern;

• das normale funktionieren der institutionen zu neutralisieren.

TITEL XII — ÜBERGANG IN DEN BÜRGERSCHAFTSSTAAT

Artikel 50 — Allgemeines Übergangsprinzip

Die Transformation des politischen Systems vollzieht sich allmählich, um sowohl die unbestimmte Aufrechterhaltung des Konfessionalismus als auch die brutale Unterdrückung der für das Vertrauen zwischen den Komponenten des Landes notwendigen Garantien zu verhindern.

Artikel 51 — Phase I: Gebäudegarantien

Priorität wird angenommen:

1. dieses Übereinkommen in verfassungsmäßiger Ordnung;

2. Reform des Verfassungsgerichtshofs;

3. institutionelle unabhängigkeit der justiz;

4. den individuellen verfassungsbehelf;

5. antidiskriminierungsvorschriften;

6. ziviler personenstand;

7. vorbereitende wahlreform;

8. gewährleistung der unabhängigkeit der verwaltung.

Artikel 52 — Phase II: Dekonfessionalisierung des Verwaltungsstaats

Konfessionelle Quoten werden im öffentlichen Dienst auslaufen und durch transparente leistungsorientierte Einstellungsverfahren ersetzt.

Ein vorübergehender Überwachungsmechanismus stellt sicher, dass eine angebliche Verdienstpolitik keinen systematischen Ausschluss verschleiert.

Artikel 53 — Phase III: Reform der Gesetzgebungsbefugnisse

Es wird eine nicht konfessionelle Abgeordnetenkammer gewählt.

Der Senat der Garantien wird gleichzeitig eingerichtet.

Das Haus vertritt die Bürger; der Senat schützt den Pluralismus.

Artikel 54 — Phase IV: Ende des konfessionellen Eigentums an Funktionen

Wenn die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Garantieeinrichtungen wirksam arbeiten, wird der Konfessionsvorbehalt der höchsten Funktionen des Staates schrittweise aufgehoben.

Jeder Bürger, der die verfassungsmäßigen Anforderungen erfüllt, kann dann jede Funktion der Republik übernehmen.

Artikel 55 — Unumkehrbarkeit der Rechte

Keine Deconfession Reform kann reduzieren:

• religionsfreiheit;

• kulturelle rechte;

• schutz vor diskriminierung;

• freiheit religiöser institutionen;

• oder die grundrechte einer minderheit.

Die Dekonfessionalisierung des Staates bedeutet nicht die Dekonfessionalisierung der Gesellschaft durch Zwang.

TITEL XIII — SCHUTZKLAUSELN

Artikel 56 — Basisklausel

Kann nicht abgeschafft werden:

1. gleichheit aller bürger;

2. menschenwürde;

3. gewissensfreiheit;

4. religionsfreiheit;

5. den grundsatz der nichtdiskriminierung;

6. den demokratischen Charakter der Republik;

7. den grundsatz, dass die mehrheit die minderheitenrechte nicht abschaffen kann;

8. den grundsatz, dass eine gemeinschaft die rechte ihrer mitglieder nicht abschaffen kann;

9. Staatliche Einheit und Souveränität;

10. das Monopol der legitimen Gewalt durch den Staat.

Artikel 57 — Revision des Übereinkommens

Jede Änderung der Bestimmungen dieses Übereinkommens erfordert ein verschärftes verfassungsrechtliches Verfahren.

Keine Revision darf das Ziel oder die Wirkung haben, eine auf Religion oder Konfession basierende Hierarchie der Staatsbürgerschaft wiederherzustellen.

Artikel 58 — Vorabkontrolle

Jede Änderung der Grundprinzipien des Übereinkommens wird dem Verfassungsgericht vor seinem Inkrafttreten vorgelegt.

Der Gerichtshof vergewissert sich, dass er das Wesen des Paktes der Staatsbürgerschaft und Nichtherrschaft nicht zerstört.

TITEL XIV — SCHLUSSBEHÖRDE

Artikel 59 — Gründung der Republik

Ziel dieses Übereinkommens ist es weder, die Religionen abzuschaffen noch die Gemeinschaften auszulöschen noch die Geschichte des Libanon zu leugnen.

Es zielt darauf ab, einen gemeinsamen politischen Raum zwischen ihnen und über ihnen zu schaffen: die libanesische Staatsbürgerschaft.

Religion bleibt Freiheit.

Die Community bleibt Mitglied.

Die Staatsbürgerschaft wird zur Grundlage des politischen Rechts.

Kein Libanese ist mehr oder weniger Bürger als jeder andere.

Keine Mehrheit erwirbt mehr Grundrechte nach Anzahl.

Keine Minderheit verliert einen Teil ihrer politischen Würde durch ihren digitalen Niedergang.

Keine Gemeinschaft besitzt den Staat.

Kein Bürger gehört politisch zu seiner Gemeinschaft, bevor er der Republik angehört.

Gründungsprinzip

Wir fragen nicht mehr, wie viel wir wissen sollen, was unsere Rechte sind. Unsere Rechte gehen unserer Zahl voraus.

Demokratisches Prinzip

Die Mehrheit regiert, aber sie dominiert nie. Die Minderheit mag eine Wahl verlieren, aber sie kann niemals ihre Rechte verlieren.

Grundsatz der Unionsbürgerschaft

In den Augen der Republik gibt es keinen Christen, keinen Muslim, keine Drusen, keinen Bürger ohne Geständnis. Erstens gibt es einen libanesischen Bürger, frei und gleichberechtigt. Seine Religion gehört ihm. Die Republik gehört allen.

RECHTS- UND INSTITUTIONELLE ANMERKUNG

1. Staatsangehörigkeit zuerst

Die Konvention leugnet die Gemeinschaften nicht. Sie verändert ihren Platz in der politischen Ordnung: Die Religionszugehörigkeit wird zu einer geschützten Freiheit, während die Staatsbürgerschaft zur ersten rechtlichen Qualität in der Beziehung zum Staat wird.

2. Schutz ohne dauerhaftes Veto

Gemeinschaften haben kein allgemeines Recht zu blockieren. Ihre Garantien decken einen genau definierten Kern von Rechten ab und werden vom Verfassungsgericht geschützt. Das System versucht somit, die Tyrannei der Mehrheit zu verhindern, ohne die konfessionelle Lähmung zu institutionalisieren.

3. Haus der Bürger und Senat des Pluralismus

Die Abgeordnetenkammer soll konfessionell werden und die Bürger vertreten. Der Senat hätte nur eine begrenzte Zuständigkeit für wirklich grundlegende Fragen im Zusammenhang mit dem nationalen Pakt, den Freiheiten und dem Pluralismus.

4. Individuelle verfassungsrechtliche Rechtsbehelfe

Die Schaffung eines individuellen Rechtsmittels ist ein entscheidendes Element: Ein Libanese ist nicht mehr von einem politischen oder gemeinschaftlichen Führer abhängig, um seine verfassungsmäßigen Rechte zu verteidigen. Er selbst wurde ein Untertan und Hüter der Verfassung.

5. Personenstand frei gewählt

Ein gemeinsamer Personenstand muss allen Bürgern zugänglich sein. Religiöse Statuten können für diejenigen bleiben, die sie frei wählen, vorbehaltlich der Achtung des immateriellen Kerns der Grundrechte.

6. Dekonfessionierung

Die gewählte Methode ist fortschrittlich: Garantien zu schaffen, die Justiz und die verfassungsmäßige Kontrolle zu reformieren, die Verwaltung zu entwerten und dann die politische Repräsentation zu verändern. Rechtssicherheit geht also der Abschaffung der Quoten voraus.

7. Monopol der legitimen Gewalt

Kein Bürgerpakt kann nachhaltig funktionieren, wenn ein Teil der Bevölkerung für seine Sicherheit von einer bestimmten Armee abhängig ist. Die Gemeinschaftsgarantie muss vom Staat und vom Gesetz kommen, nicht von einer ausländischen Miliz oder einem Beschützer.

8. Rechtlicher Hintergrund

Um verbindliche Wirkungen zu erzielen, sollte das Übereinkommen in den Gipfel der libanesischen Rechtsordnung integriert werden. Seine endgültige Fassung würde eine Verfassungsänderung erfordern, begleitet von organischen Gesetzen, die unter anderem das Verfassungsgericht, den Senat, Wahlen, den Personenstand und den Kampf gegen Diskriminierung betreffen.

ZUSAMMENFASSUNGSFORMULAR

Das alte System versuchte, Gemeinschaften zu schützen, indem es den Staat miteinander teilte. Die Beirut-Konvention schützt die Gemeinschaften, indem sie ihre gegenseitige Herrschaft unmöglich macht – und macht den Staat dann allmählich allen Bürgern zugänglich.

Bernard Raymond Jabre

Beiruter Konvention •1