Life for Relief and Development im Dubai International Forum on Humanitarian Aid and Development (DIHAD): « Wir fordern die Stärkung humanitärer Partnerschaften und die Entwicklung schnellerer und nachhaltigerer Reaktionen im Libanon »

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Das Dubai International Forum on Humanitarian Aid and DevelopmentDIHAD 2026) schloss seine Aktivitäten im Dubai World Trade Center, unter dem Thema« Menschlichkeit im Wandel und Aufbau der Zukunft der humanitären Aktion ».

Die Veranstaltung brachte viele humanitäre Organisationen, Hilfsorganisationen, Regierungsbehörden und Experten aus der ganzen Welt zusammen, um die wachsenden Herausforderungen für die von Kriegen, Katastrophen und der Verschärfung humanitärer Krisen, insbesondere im Nahen Osten, betroffene Bevölkerung zu diskutieren.

Diese Ausgabe kommt zu einer Zeit, in der sich das globale humanitäre System in einem schnellen Wandel befindet, der von komplexen Krisen, erhöhten humanitären Bedürfnissen und sich verändernden operativen Umgebungen angetrieben wird. Diese Situation zwingt humanitäre Organisationen und Organisationen, traditionelle Interventionsmechanismen zu überdenken und flexiblere, innovativere und nachhaltigere Modelle zu entwickeln.

21.000 teilnehmer aus 165 ländern

Leben für Nothilfe und Entwicklunggehörte zu den hauptteilnehmern.Khalil Meek, generaldirektor für die entwicklung und entwicklung der ressourcen der organisation, betonte, dass das forum darauf abzielt, die zukunft der humanitären maßnahmen angesichts der verbreitung von kriegen, konflikten, klimakatastrophen, wirtschaftskrisen und bevölkerungsverschiebungen sowie technologische entwicklungen und finanzierungslücken zu antizipieren.

Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen, Partnerschaften zu stärken und praktische und nachhaltige Lösungen für die ärmsten und schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen zu entwickeln.

Er sagte:

« Das Leben war einer von über 21.000 Teilnehmern und Besuchern aus 165 Ländern, zusammen mit mehr als 1.000 Organisationen, Partnern und Institutionen, die im humanitären Sektor tätig sind. » Rund 320 Referenten nahmen an mehr als 260 Sitzungen und Workshops teil. Das Forum brachte auch die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, akademische und Forschungseinrichtungen, den Privatsektor, Wohltätigkeits- und Geberorganisationen, Finanzinstitute und Entwicklungsbanken sowie die Medien zusammen.

Das Forum bietet ein Forum für politische Entscheidungsträger, Experten, Interessengruppen, Spender und Organisationen mit Innovations- und Technologieinstrumenten. Dies ermöglicht die Entwicklung integrierterer Antworten auf humanitäre Krisen und bietet humanitären Organisationen die Möglichkeit, sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Partnerschaft zu erkunden

Leben: im Herzen des Geländes und die schnelle Reaktion

Dr. Abdul Wahab Alawneh, Direktor des Life Regionalbüros für den Nahen Osten, betonte, dass die Zukunft der humanitären Maßnahmen angesichts der 33-jährigen Erfahrung von Life in diesem Bereich kontinuierliche Verbesserungen erfordert.

Er sagte:

Wir haben unsere Vorschläge zur Rolle von Führung, Innovation und Partnerschaften bei der Entwicklung humanitärer Maßnahmen vorgelegt, um sie besser in die Lage zu versetzen, sich an die schnellen Veränderungen in der Welt anzupassen. Wir konzentrierten uns darauf, wie wir Ideen in konkrete Realitäten umwandeln, die Umsetzung und operative Effektivität verbessern, Ergebnisse messen und die auf dem Forum formulierten Ideen und Verpflichtungen in praktische Lösungen mit echten und nachhaltigen Auswirkungen auf bedürftige Gemeinschaften umwandeln können.

« In einer Zeit, in der humanitäre Organisationen aufgerufen sind, ihre Fähigkeit zu verbessern, Bedürfnisse zu antizipieren, sich auf Krisen vorzubereiten, das Ressourcenmanagement zu optimieren und die betroffene Bevölkerung schneller und effektiver zu erreichen, zeichnet sich das Leben in den letzten Jahren durch seine Präsenz im Zentrum von Krisen vom ersten Tag an aus. ».

Dies war insbesondere bei den Erdbeben und Überschwemmungen in Libyen, Marokko und Türkiye der Fall, sowie in Konfliktgebieten, insbesondere in Gaza und Libanon, wo Life es geschafft hat, abgelegene zivile Gebiete unter Bombardierung zu erreichen, die humanitäre Hilfe nicht erreichen konnte

Das Forum befasste sich auch mit der Bedeutung der Entwicklung vorausschauenderer humanitärer Modelle, so dass die Reaktion nicht auf die Reaktion auf eine Katastrophe beschränkt ist, sondern auch vorgelagerte Vorsorge, den Aufbau von Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft und die Verringerung zukünftiger Bedürfnisse umfasst.

Dies bedeutet, dass durchreaktion auf bereitschaft, isolierte bemühungen um partnerschaften und temporäre lösungen für eine nachhaltige wirkung.

Effektivere Partnerschaften

Nada Haroun, Direktor des Jordan Life Office, sagte:

Unsere Anwesenheit hier ist keine bloße Teilnahme. Es stellt eine Mission, ein Team und eine Arbeit dar, von der wir zutiefst überzeugt sind. Die Entwicklung humanitärer Maßnahmen liegt nicht mehr in der Verantwortung einer einzelnen Organisation oder eines einzelnen Staates. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, die eine kontinuierliche internationale Zusammenarbeit, effektivere Partnerschaften, nachhaltigere Finanzierung und Reaktionen erfordert, die den Menschen, seine Würde und seine Fähigkeit, eine sicherere Zukunft aufzubauen, in den Mittelpunkt der humanitären Maßnahmen stellen.

Im vergangenen Jahr erhielt Life den Dubai Humanitarian Award für die effektivste Partnerschaft in Anerkennung seines Wohnlagerprojekts im Gazastreifen. In diesem Jahr sind wir eine neue Partnerschaft mit dem Roten Halbmond der Vereinigten Arabischen Emirate eingegangen, die dazu beitragen wird, die Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung für die gefährdete und am stärksten benachteiligte Bevölkerung zu stärken

Transparenz: eine sichere Brücke zwischen Spendern und Menschen in Not

Weiter heißt es:

Das Forum befasste sich mit dem Thema Spendertransparenz, indem es die Regulierung der gemeinnützigen Arbeit stärkte, das Vertrauen der Spender stärkte und sicherstellte, dass Spenden die Empfänger über genehmigte Kanäle erreichten.

Diese Prinzipien zeichneten das Leben aus und trugen zu seinem Ranking als drittgrößte humanitäre Hilfsorganisation der Welt und als fünfte unter den besten Organisationen bei, die in Palästina im Bereich der Armutsbekämpfung tätig sind. Diese Ergebnisse ermöglichten es ihm, eine 100-prozentige Bewertung von Charity Navigator zu erhalten, zusätzlich zu seiner Akkreditierung durch die United States Agency for International Development (USAID) und seiner Auswahl der besten humanitären Organisationen in den Vereinigten Staaten von Impactful Ninja mit Ausgaben von 666 Millionen Dollar

Diese Prinzipien werden mit der zunehmenden Nutzung digitaler Plattformen für die Sammlung von Spenden und dem Start von humanitären Kampagnen immer wichtiger. Transparenz und Überprüfung der Geber-Sammlungsstellen werden daher unerlässlich, um die Geber zu schützen und sicherzustellen, dass die Ressourcen an diejenigen gerichtet werden, die sie am dringendsten benötigen.

Leben für Hilfe und Entwicklung – Soziale Netzwerke