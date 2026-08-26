Südlibanon: Israel verschärft Streiks und Explosionen

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Die israelischen Streitkräfte setzten ihre militärischen Operationen im Süden am Mittwoch, den 26. August fort und erweiterten sie, indem sie Luftangriffe, Artilleriefeuer, Sprengungen und Hausbrände in mehreren Orten kombinierten. Majdal Zun, Mansuri, Beit al-Sayyad, Sarbine und Hadatha waren unter den betroffenen Gebieten, während eine israelische Drohnenbombe über Mansuri explodierte und ein Merkava-Panzer mehrere Granaten auf dieses Gebiet abfeuerte. Drohnen überflogen auch die südlichen Vororte von Beirut in geringer Höhe. Dieser neue Tag der Spannungen kommt, als eine große Wirtschaftsdelegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für zwei Tage in die Hauptstadt kommt, um sich mit Investitionen und der Zusammenarbeit mit dem Libanon zu befassen.

Streiks und Artillerie von den ersten Stunden im Südlibanon

Die israelischen Militäraktivitäten wurden in der Nacht und in den ersten Stunden des Mittwochs in mehreren Bereichen derSüdlibanonIn der Nähe von Sarbine im Distrikt Bint Jbeil wurden Explosionen gemeldet, die von Rechenoperationen begleitet wurden. Die Außenbezirke von Hadatha erlitten auch intermittierend israelisches Artilleriefeuer im Morgengrauen.

Der Betrieb wurde während des Tages in mehreren Sektoren fortgesetzt. Streiks und Schießereien wurden in einem Gebiet gemeldet, das in den vergangenen Tagen bereits stark israelischen Operationen ausgesetzt war. Diese Aktivität ist Teil einer kontinuierlichen Sequenz und nicht einer isolierten Wiederaufnahme der Bombardierungen: Am Dienstag, dem 25. August, hatten die Operationen bereits die Kasas von Tyrus, Marjayoun, Bint Jbeil und Nabatiyeh betroffen.

Am Tag zuvor hatten Streiks das Gebiet zwischen den Höhen von Ali al-Taher und dem Hügel Dabsheh in der Nähe von Nabatiyah al-Fawqa getroffen. Ein weiterer Angriff zielte auf Dohat Kfar Rummane, während Artillerie- und Bodenbewegungen in mehreren Grenzdörfern gemeldet wurden.

Mansouri wird von einer Drohnenbombe und einem Merkava-Panzer angegriffen

Mansouri, südlich von Tyrus, stand am Mittwoch erneut im Operationszentrum. Eine israelische Drohnenbombe explodierte am lokalen Himmel. Zur gleichen Zeit feuerte ein Merkava-Panzer mehrere Granaten auf das Dorf, laut Berichten während des Tages.

Der Ort steht seit mehreren Tagen unter erheblichem militärischen Druck. Bombenanschläge, Explosionen und gepanzerte Bewegungen waren bereits in der vergangenen Woche gemeldet worden. Am 22. August wurden Mansuri und die umliegenden Gebiete unter anderem schweren Artilleriebeschuss zusammen mit Majdal Zoun und Beit al-Sayyad ausgesetzt.

Die Operationen vom 26. August bestätigen somit das Fortbestehen militärischer Aktivitäten in diesem Gebiet des Bezirks Tyre. Die verwendeten Mittel wechseln zwischen Luftangriffen, Artillerie, Drohnen, Panzern und Zerstörungsoperationen, die direkt am Boden durchgeführt werden.

Diese Kombination erschwert die Situation besonders für Zivilisten, die noch anwesend sind oder Zugang zu ihrem Eigentum haben möchten. Es erschwert auch die sofortige Bewertung der Schäden, da einige Gebiete aufgrund der israelischen Präsenz nach wie vor schwer zugänglich sind.

Brennende Häuser in Beit al-Sayyad

Israelische Streitkräfte verbrannten am Mittwoch auch Häuser in Beit al-Sayyad. Dieser Ort hatte bereits in den vorangegangenen Tagen bei Operationen, die Bombardierungen und Sprengungen kombinierten, umfangreiche Zerstörungen erlitten.

Am 22. August zeigten Berichte aus dem Boden, dass das Dorf besonders zerstört wurde. Die Bombenanschläge und Explosionen hatten die Häuser bis zu dem Punkt getroffen, dass die Aufzeichnungen der Zeit zeigten, dass kein Haus von den Schäden verschont geblieben war.

Die am Mittwoch gemeldeten Brände verlängern daher einen bereits begonnenen Zerstörungsprozess. An mehreren Orten im Süden bestehen israelische Operationen nicht mehr nur darin, bestimmte Positionen oder Ziele zu treffen. Sie wirken sich direkt auf die Wohnstruktur und die Bedingungen für die Rückkehr der Bevölkerung aus.

Dies ist eines der Hauptanliegen der libanesischen Behörden. Die libanesische Armee hatte bereits am 12. August die Zerstörung der zivilen Infrastruktur und Häuser angeprangert, weil sie glaubte, dass israelische Operationen ihren Einsatz verhinderten und die Rückkehr der Bewohner in ihre Dörfer verzögerten.

Neue Explosionen in Majdal Zoun

In Majdal Zun, im Bezirk Tyre, führten israelische Streitkräfte am Mittwoch eine neue Sprengoperation durch. Luftangriffe wurden auch in der Gegend während des Tages gemeldet.

Majdal Zoun ist seit mehreren Wochen regelmäßig bei den israelischen Operationen aufgetreten. Explosionen, Feuer und Zerstörung wurden bereits am 13., 14., 20. und 22. August gemeldet. Die Wiederholung dieser Operationen zeigt, dass sich das Dorf in einem der Gebiete befindet, in denen die israelischen Militäraktivitäten nach wie vor besonders stark sind.

Die Zerstörung beschränkt sich nicht nur auf Wohnraum. Die umliegenden Gebiete waren auch von Bränden, Explosionen und Operationen betroffen, die Land und Vegetation beeinflussten. Diese Situation ist Teil eines umfassenderen Phänomens der Verschlechterung des Grenzbereichs.

Der wiederholte Einsatz von Sprengungen ist jetzt ein Hauptmerkmal dieser Konfliktphase. Es ermöglicht die vollständige Zerstörung von Gebäuden oder Baugruppen ohne den Einsatz von Luftangriffen. Für die betroffenen Dörfer machen diese Operationen die Aussicht auf eine Rückkehr von einem zukünftigen Wiederaufbauprojekt abhängig.

Sarbine und Hadatha unter Druck

In Bint Jbeil war Sarbine auch von israelischen Operationen betroffen. Explosionen wurden in der Nähe gemeldet, zusammen mit Harken Schüsse. Hadatha hatte ab den frühen Morgenstunden intermittierendes Artilleriefeuer.

Diese beiden Orte waren bereits von früheren Operationen betroffen. Hadatha, Beit Yahun und Aïta al-Jabal waren in der Nacht vom 21. zum 22. August von Explosionen erschüttert worden. Schusswaffen zielten auch auf die umliegenden Täler.

Die Wiederholung der gleichen Operationen in denselben Sektoren zeigt, dass der militärische Druck trotz der politischen Vereinbarungen, die Anfang des Sommers getroffen wurden, nicht nachhaltig abnahm. Es bewegt sich zwischen mehreren Orten, mit aufeinander folgenden Perioden der Intensivierung.

Am 25. August war Bint Jbeils caza bereits in Ainata und Beit Lif getroffen worden. Bewegungen von Militärfahrzeugen und Harking-Operationen wurden ebenfalls gemeldet. Die Ergebnisse der letzten beiden Tage ziehen somit eine geographische Kontinuität zwischen den Gebieten Bint Jbeil, Nabatiyah, Marjayoun und Tyrus.

Drohnen in geringer Höhe über den südlichen Vororten

Die israelische Luftaktivität war nicht auf den Süden beschränkt. Am Mittwochmorgen überflogen Drohnen die südlichen Vororte von Beirut in geringer Höhe.

In den zum Zeitpunkt des 18-Stunden-Punktes verfügbaren Informationen wurden in diesem Bereich keine Streiks gemeldet. Der Überflug ist jedoch ein wichtiger Faktor angesichts der Empfindlichkeit der südlichen Vororte, in denen die Hisbollah historisch eine starke politische und soziale Siedlung hat.

Israelische Drohnen fliegen regelmäßig über verschiedene Teile des Libanon. Ihre Präsenz über der Hauptstadt findet jedoch an einem Tag statt, der von anhaltenden militärischen Aktivitäten im Süden geprägt ist, was die Wahrnehmung des gleichzeitigen israelischen Drucks auf mehrere Gebiete verstärkt.

Nach 1800 Stunden blieben die größten dokumentierten Operationen jedoch im Süden konzentriert. Es gibt derzeit keine verifizierten Beweise, die den Überflug der südlichen Vororte mit einer zusätzlichen Militäroperation in Verbindung bringen.

Eskalation trotz Vereinbarung vom 26. Juni

Die Operationen am 26. August fanden genau zwei Monate nach dem am 26. Juni unter amerikanischer Vermittlung abgeschlossenen Rahmenabkommen statt. Dazu gehört ein schrittweiser Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den besetzten libanesischen Gebieten sowie der Einsatz der libanesischen Armee und die Behandlung des Problems der bewaffneten Gruppen.

Zwei Monate später ist die Situation vor Ort jedoch noch weit von einer Normalisierung entfernt. Israel unterhält eine militärische Präsenz in Teilen des libanesischen Territoriums und setzt Streiks, Bombardierungen und Abrissoperationen fort.

Die libanesische Armee behauptet, dass diese Situation ihren eigenen Einsatz behindert. Im August hatte sie die Zerstörung des Stadtgebäudes, einer Schule, einer Klinik, einer Kindertagesstätte und mehrerer Häuser in Zawtar al-Sharqiya durch israelische Streitkräfte angeprangert.

Für Beirut bleibt der israelische Rückzug daher eine zentrale Bedingung für die Stabilisierung. Die angesammelte Zerstörung schafft jedoch ein zweites Problem: Auch nach einem Rückzug benötigen mehrere Orte wichtige Arbeit, bevor sie zu normalen Bedingungen zurückkehren können.

Brände und Zerstörung verwandeln das Grenzband

Die Folge von Bombardierungen und Sprengungen geht auch mit erheblichen Umweltschäden einher. Während der Operationen verursachte Brände betrafen landwirtschaftliche Flächen, Olivenhaine, Wälder und andere Naturgebiete in mehreren Teilen des Südens.

Der libanesische Nationalrat für wissenschaftliche Forschung schätzt das seit Oktober 2023 im Zusammenhang mit israelischen Militäraktivitäten verbrannte Gebiet auf etwa 160 Quadratkilometer oder 16.000 Hektar. Etwa die Hälfte wäre Agrarland.

Die libanesischen Behörden werfen Israel nun vor, das Grenzgebiet nachhaltig zu verändern. Premierministerin Nawaf Salam sprach von einer « Politik der verbrannten Erde », während Umweltministerin Tamara Elzein den Begriff « Ökologie » verwendete. Israel behauptet auch, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um den Schaden für Zivilisten und die Umwelt zu begrenzen.

Die am Mittwoch gemeldeten Zerstörungsoperationen sind in diesem Zusammenhang. Die in Beit al-Sayyad abgebrannten Häuser und die Sprengungen in Majdal Zoun fügen den seit Anfang des Monats angesammelten Häusern weitere Schäden hinzu.

Emiratische Delegation in Beirut im entgegengesetzten Kontext

Während die militärischen Operationen im Süden weitergehen, beherbergt Beirut am Mittwoch eine große Wirtschaftsdelegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein für den 26. und 27. August geplanter Besuch war einige Tage zuvor im Rahmen der wirtschaftlichen Annäherung zwischen den beiden Ländern angekündigt worden.

Die Delegation wird von Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel der Emirate, geleitet. Seine Zusammensetzung wurde ursprünglich angekündigt, um67 führungskräfte und managerDies macht es zu einer ungewöhnlich großen Mission in den jüngsten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Beirut und Abu Dhabi.

Ziel ist es, Möglichkeiten für Kooperationen, Investitionen und Partnerschaften zu erkunden. Für die libanesischen Behörden ist die Ankunft der emiratischen Wirtschaftsführer ein wichtiges politisches Signal nach mehreren Jahren, in denen die Hauptstadt des Golfs besonders vorsichtig gegenüber dem Libanon war.

Der Besuch bedeutet jedoch nicht, dass 67 Investoren beschlossen haben, Kapital in das Land zu investieren. Die Diskussionen sollten genau die Projekte identifizieren, die für die emiratischen Unternehmen von Interesse sein könnten, und die Bedingungen für ihre Umsetzung.

Zwei libanesische Realitäten wenige Dutzend Kilometer entfernt

Die gleichzeitigen Ereignisse zeigen zwei Realitäten auf, auf die die libanesische Regierung reagieren muss. In Beirut versuchen die Behörden, das internationale und arabische Vertrauen wiederherzustellen, um Investitionen anzuziehen. Im Süden stehen sie vor der Fortsetzung ausländischer Militäroperationen und Zerstörung, die die Kosten des Wiederaufbaus jeden Tag erhöhen.

Beide Dateien sollten nicht verwechselt werden. Seine Delegation kam als Reaktion auf die israelischen Operationen vom 26. August nicht in den Libanon, und es konnte keine direkte Verbindung zwischen den beiden Ereignissen hergestellt werden. Aber Sicherheitsstabilität ist notwendigerweise ein Parameter für jedes langfristige Investitionsprojekt.

Am Mittwoch um 18 Uhr war noch keine Ankündigung gemacht worden, dass die israelischen Operationen für den Tag abgeschlossen waren. Mansouri, Majdal Zun, Beit al-Sayyad, Sarbine und Hadatha waren bereits von verschiedenen Formen militärischer Intervention betroffen, während Drohnen weiterhin eine sichtbare Präsenz am libanesischen Himmel darstellten. Auf den Tag genau zwei Monate nach dem Abkommen vom 26. Juni dominiert die Fortsetzung der Spreng- und Bombardements weiterhin die Situation im Süden.