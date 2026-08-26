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Der libanesische Präsident Joseph Aoun würdigte die allgemeine Sicherheit am Mittwoch, den 26. August, zum 81. Jahrestag ihrer Gründung. Er beschrieb es als « die erste Verteidigungslinie der Sicherheit der Gesellschaft » und « ein wachsames Auge auf die Souveränität des Heimatlandes ». Diese Erklärungen finden in einem für die Institution besonders sensiblen Kontext statt: Zwei Tage zuvor hat ihr Generaldirektor, General Hassan Choucair, Mohammad Reza Chibani, der von Teheran zum Botschafter im Libanon ernannt wurde, dessen Akkreditierung Beirut jedoch abgelehnt hatte, einen sechsmonatigen Aufenthalt gewährt. Die allgemeine Sicherheit stellt sicher, dass dieser Wohnsitz ihm keinen diplomatischen Status verleiht.

Aoun stellt die allgemeine Sicherheit in den Mittelpunkt des Staates

Joseph Aoun gratulierte dem Generaldirektor für allgemeine Sicherheit, General Hassan Choucair, sowie den Offizieren, Unteroffizieren, Beamten und Militärs der Institution.

Das Staatsoberhaupt brachte seinen Stolz auf die Geschichte der allgemeinen Sicherheit und die Opfer seiner Mitarbeiter zum Ausdruck. Er erinnerte an seine Missionen zum Schutz der nationalen Sicherheit, Stabilität, Grenzkontrolle und Dienstleistungen für Bürger und ausländische Einwohner.

Vor allem hat der Präsident diesen Jahrestag in die aktuelle Situation im Land gestellt.

« Diese Gelegenheit kommt, wenn der Libanon eine heikle und außergewöhnliche Phase seiner Geschichte durchläuft », sagte er. Er sprach von der Verflechtung wirtschaftlicher, sozialer und sicherheitspolitischer Herausforderungen, die seiner Meinung nach die staatlichen Institutionen vor eine Prüfung des Widerstands und der Bereitschaft stellen.

Joseph Aoun ist der Ansicht, dass es der allgemeinen Sicherheit gelungen ist, ihre Missionen trotz dieser Schwierigkeiten aufrechtzuerhalten. Er beschrieb es als « Sicherheitsventil » und als « wesentliche Säule der nationalen Stabilität ».

Seine Botschaft geht daher über die traditionelle Hommage an eine Institution anlässlich ihres Jahrestages hinaus. Es bekräftigt die Rolle des Militärs und der Sicherheitsbehörden in der Präsidialkonzeption des Staates.

Allgemeine Sicherheit, « erste Verteidigungslinie »

Joseph Aoun verwendete besonders unterstützte Begriffe, um die Funktion desAllgemeine Sicherheitzusammen

Er präsentierte es als « die erste Verteidigungslinie der Sicherheit der Gesellschaft » und « das wachsame Auge auf die Souveränität des Heimatlandes ». Es war auch der Ansicht, dass es das institutionelle Gesicht des Libanon widerspiegelte.

Der Präsident identifizierte mehrere Prioritäten: die Aufrechterhaltung der Vorbereitung auf Sicherheitsbedrohungen, die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, die Durchsetzung des Gesetzes fest und fair und die Bereitstellung von Transparenz für Verwaltungsdienste.

Er betonte auch die Erhaltung des inneren Zusammenhalts.

Dieser Verweis auf Souveränität und Strafverfolgung findet nach einer Entscheidung der Allgemeinen Sicherheit, die eine politische Kontroverse ausgelöst hat, eine besondere Resonanz: die über den Aufenthalt von Mohammad Reza Chibani im Libanon.

Chibanis Residenz stellt die allgemeine Sicherheit im Rampenlicht

Der Fall geht auf Montag, den 24. August zurück. Mohammad Reza Chibani beantragte beim Allgemeinen Sicherheitsdienst einen Aufenthalt im Libanon auf der Grundlage eines gültigen iranischen Passes.

Der Generaldirektor für allgemeine Sicherheit, Hassan Choucair, gewährte ihm einen sechsmonatigen Aufenthalt.

Der Hauptpunkt betrifft jedoch den Status, unter dem diese Ermächtigung erteilt wurde. Chibani genießt diese Residenz als iranischer Staatsbürger und nicht als Botschafter oder Diplomat, der beim libanesischen Staat akkreditiert ist.

Nach den in den Akten enthaltenen Informationen stützt sich die Entscheidung auf die Gesetzesverordnung Nr. 10188 vom 18. Juli 1962, insbesondere auf deren Artikel 21. Es erlaubt dem Generaldirektor für allgemeine Sicherheit, bestimmte Aufenthalte im Rahmen seiner Verwaltungsbefugnisse zu gewähren.

Insbesondere hat die allgemeine Sicherheit die Möglichkeit, bestimmten Kategorien von Ausländern « Höflichkeitsaufenthalte » zu gewähren. Die Laufzeit kann bis zu drei Jahre betragen und verlängert werden. Im Falle von Chibani war die gewährte Frist auf sechs Monate begrenzt.

Diese Entscheidung verleiht ihm keinen diplomatischen Status.

Diese rechtliche Unterscheidung steht im Mittelpunkt der Reaktion auf die Kontroverse: Die allgemeine Sicherheit hat die Anwesenheit von Chibani auf libanesischem Territorium zugelassen, aber sie hat ihn nicht als diplomatischen Vertreter der Islamischen Republik Iran anerkannt.

Beirut verweigerte seine diplomatische Akkreditierung

Das Problem geht jedoch über die rein administrative Formalität hinaus.

Mohammad Reza Chibani wurde von Teheran als Nachfolger von Mojtaba Amani zum Leiter der iranischen Botschaft in Beirut ausgewählt. Aber die libanesischen Behörden verweigerten schließlich seine Akkreditierung.

Die Akte hatte bereits zu Spannungen zwischen Beirut und Teheran geführt. Die Frage seines Aufenthalts wurde daher politisch heikel, als seine vorherige Genehmigung am 24. August ablief.

Einige Tage vor Ablauf dieser Frist deuteten Presseberichte darauf hin, dass der Libanon nicht beabsichtigte, das Dokument zu erneuern, das Chibani erlaubte, auf seinem Territorium zu bleiben.

Die Entscheidung, die Hassan Choucair schließlich traf, eröffnete einen anderen Weg: ihm zu erlauben, sechs Monate im Libanon zu bleiben, aber nur als iranischer Staatsbürger.

Rechtlich sind die beiden Fragen unterschiedlich. Die Akkreditierung eines Botschafters ist eine diplomatische Beziehung und bedarf der Annahme durch den Gaststaat. Eine administrative Aufenthaltserlaubnis stellt keine diplomatische Anerkennung dar.

Es ist genau diese Unterscheidung, die die Behörden vorbringen, um die Situation zu erklären.

Eine administrative Entscheidung, die zu einer politischen Angelegenheit geworden ist

Trotz dieser Unterscheidung wurde die Entscheidung kritisiert.

Das Thema ist heikel, weil Chibani kein iranischer Staatsangehöriger ohne besondere Funktion ist. Er ist der Mann, der von Teheran ausgewählt wurde, um den Iran im Libanon offiziell zu vertreten, obwohl die libanesischen Behörden diese Bezeichnung nicht akzeptiert haben.

Die in der öffentlichen Debatte aufgeworfene Frage bezieht sich daher auf die Möglichkeit, ihm zu erlauben, nach der Verweigerung seiner Akkreditierung im Libanon zu bleiben.

Kritiker der Entscheidung sehen darin eine zweideutige Situation: Der Libanon verweigert Chibani als Botschafter, erlaubt ihm aber, sechs Monate auf seinem Territorium zu bleiben.

Im Gegenteil, die rechtliche Antwort beruht auf der Trennung zwischen den beiden Statuten. Die von der allgemeinen Sicherheit erteilte Genehmigung erlaubt Chibani nicht, als Botschafter zu handeln. Es gewährt ihm keine Akkreditierung oder diplomatischen Status.

Diese Unterscheidung ermöglicht auch ein besseres Verständnis dafür, warum das bloße Sprechen über die « Erneuerung des iranischen Botschaftervisums » zu Verwirrung führen kann. Genauer gesagt, ist esaufenthalt von Mohammad Reza Chibani als iranischer StaatsangehörigerSein Status als designierter Botschafter wurde von Beirut nicht anerkannt.

Kontroverse findet vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Iran statt

Der Fall kann nicht von der Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen Beirut und Teheran getrennt werden.

Zu den Spannungen gehörten iranische Positionen zu libanesischen Staatsentscheidungen über das Waffenmonopol und die Autorität von Rechtsinstitutionen.

Erklärungen iranischer Beamter wurden im Libanon als Eingriffe in die inneren Angelegenheiten des Landes angesehen. Der Präsident des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, ist einer der Führer, deren Positionen libanesische Reaktionen ausgelöst haben.

In diesem Zusammenhang ist die Frage des iranischen Botschafters nicht mehr nur ein Protokollthema.

Die Weigerung, Chibani zu akkreditieren, ist zu einem der sichtbaren Anzeichen für Spannungen zwischen den beiden Staaten geworden. Der Aufenthalt, der ihm am 24. August gewährt wurde, kommt daher in ein bereits geladenes diplomatisches Umfeld.

Sie stellt auch Hassan Choucair und die General Security in eine exponierte Position. Ihre Entscheidung fällt in ihre Verwaltungskompetenz, entsprechend den vorgebrachten Elementen, um sie zu rechtfertigen, aber ihre Folgen sind angesichts der Identität des Begünstigten zwangsläufig politisch.

Joseph Aouns Kommentare bekommen eine besondere Bedeutung

In diesem Zusammenhang entschied sich Joseph Aoun zwei Tage später, Hassan Choucair und der gesamten allgemeinen Sicherheit einen starken Tribut zu zollen.

Nichts in der Präsidentenbotschaft zum 81. Jahrestag präsentiert Joseph Aouns Aussagen ausdrücklich als Reaktion auf die Chibani-Kontroverse.

Es wäre daher übertrieben, eine direkte Bestätigung des Beschlusses vom 24. August durch den Präsidenten zu sehen.

Die chronologische Nähe sollte jedoch beachtet werden. Der Präsident beglückwünscht Hassan Choucair persönlich und bezeichnet seine Institution als Garant für die Souveränität und Durchsetzung des Gesetzes zu einem Zeitpunkt, da diese beiden Konzepte in der Debatte über die Präsenz von Chibani im Libanon zur Sprache kommen.

Joseph Aoun betonte insbesondere die Notwendigkeit, « die Gesetze fest und fair auszuführen ».

Die Botschaft des Präsidenten erhält somit eine zusätzliche institutionelle Dimension. Er erinnerte daran, dass das Staatsoberhaupt beabsichtigte, juristische Körperschaften zu einem der zentralen Instrumente für die Wiederherstellung der öffentlichen Gewalt zu machen.

Aoun verbindet Sicherheitsinstitutionen mit « staatlichem Überleben »

Die politischste Passage der Botschaft betrifft auch alle Militär- und Sicherheitsinstitutionen.

« Heute ist die Wette auf die allgemeine Sicherheit und auf alle Militär- und Sicherheitsinstitutionen eine Wette auf das Überleben des Staates und das Konzept des Rechts », sagte Joseph Aoun.

Der Präsident verknüpft daher ausdrücklich die Funktionsweise dieser Institutionen mit der Existenz eines Staates, der in der Lage ist, seine Autorität auszuüben.

Diese Position verbindet sich mit einem zentralen Thema der aktuellen libanesischen politischen Debatte: dem staatlichen Monopol auf souveräne Entscheidungen, Sicherheit und Gewaltanwendung.

Die allgemeine Sicherheit nimmt einen bestimmten Platz in diesem System ein. Seine Kompetenzen umfassen Grenzen, Einreise und Aufenthalt von Ausländern, Pässe und verschiedene nationale Sicherheitsfragen.

Der Fall Chibani zeigt genau, wie eine Entscheidung unter diesen Verwaltungsbefugnissen schnell eine diplomatische und politische Dimension erlangen kann.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Agenten bleiben vollständig

Joseph Aoun widmete auch einen wichtigen Teil seiner Botschaft den Lebensbedingungen des Personals der allgemeinen Sicherheit.

Er räumte ein, dass sein Militär und seine Agenten mit der Wirtschafts- und Finanzkrise konfrontiert sind, wie ihre Kollegen in anderen Militär- und Sicherheitsinstitutionen und allen Libanesen.

Das Staatsoberhaupt versicherte, dass die Regierung daran arbeite, diese Situation durch institutionelle Bemühungen und einen « starken Willen » anzugehen.

Sie hat jedoch anlässlich dieses Jahrestages keine spezifischen neuen finanziellen Maßnahmen angekündigt.

Joseph Aoun wollte vor allem den Mitarbeitern seine Unterstützung zusichern. Er sagte ihnen, dass ihre Opfer eine Quelle des Stolzes seien und dass sie nicht umsonst sein würden.

Der 81. Jahrestag der Allgemeinen Sicherheit kommt zu einer Zeit, in der die Institution gleichzeitig mit den materiellen Schwierigkeiten ihres Personals, den Sicherheitsherausforderungen des Landes und einer ungewöhnlichen diplomatischen Kontroverse konfrontiert ist.

Die Frage von Mohammad Reza Chibani bleibt von einer Unterscheidung ausgesetzt, die Beirut beibehalten will: Seine Anwesenheit im Libanon ist jetzt für sechs Monate als iranischer Staatsbürger erlaubt, aber diese Ermächtigung ändert nichts an der libanesischen Weigerung, ihn als Botschafter anzuerkennen.