Nach Washington, der Rahmen für ein Abkommen?

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Nein, das Gespenst des Bürgerkriegs kehrt nicht in den Libanon zurück.

Dies ist eine schöne Verlockung, dass die Libanesen verstanden haben, was die Falle eines Bürgerkriegs kostet.

Nein, Israels unwiderstehliche Versuchung, den Süden zu verkrusten, endete nicht.

Ja, in ihren Verhandlungen mit Amerika macht die Islamische Republik Iran weiterhin deutlich, dass der südliche Teil des Libanon tatsächlich ihre bewachte Jagd war, eine Meisterkarte, die sie mit Freude gegen einen Donald Trump ausübte, der durch einen unkontrollierten Eifer, einen Ausweg aus dem Krieg zu finden, verwundbar war.

Also nein, das Washingtoner Rahmenabkommen zwischen Libanon und Israel lockert leider nicht die Machiavellic Tenaille

der den Libanon trotz ihm gefangen hält von einem regionalen Krieg, der nicht sein eigener ist.

Der Libanon kann sich nur dann emanzipieren, wenn der Staat souverän ist.

Der Staat wird souverän sein, wenn es ihm gelingt, eine Verteidigungspolitik zu verfolgen, die in der gleichen Weise wie alle freien und unabhängigen Länder angenommen wird.

Der Libanon wird nur dann ein freies und unabhängiges Land sein, wenn er eine Armee hat, die ausgerüstet, ausgebildet und priorisiert ist, um der Nation zu dienen.

Diese Armee, die alle Bürger, die nach Staatsbürgerschaft verlangen, nach ihren Wünschen rufen, kann nicht ohne massive Hilfe aus Europa aufgebaut werden,

arabische länder, organisationen und verschiedene internationale gremien..

Der Bürgerkrieg hatte den Staat im Libanon zerstört. Die Hisbollah hat zum Wohle des Iran auf ihren Ruinen gediehen.

Israel hat aufgehört, seine Mängel auszunutzen und die Integrität seines Territoriums zu verletzen.

Nur die Souveränität seines Staates kann dem Libanon Frieden bringen.

Alles andere ist Rauch!

Mona Makki