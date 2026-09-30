Libanons vergessenes Öl: sechs vielversprechende Gebiete und ein Potenzial, das der Staat nie wirklich verifiziert hat

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Ein Dossier im Schatten des Offshore-Gasrennens

Während sich die libanesische Energiedebatte seit Jahren auf das Mittelmeer konzentriert, bleibt das Erdgeschoss des Landes in der öffentlichen Diskussion fast abwesend. Historische und neuere geologische Studien und Explorationskampagnen haben jedoch Hinweise auf ein Öl- und Gassystem in mehreren Teilen des Territoriums gezeigt. Aus den vorliegenden Informationen geht nicht hervor, dass Libanon über kommerziell nutzbare Reserven verfügt. Auf der anderen Seite stellen sie eine genauere Realität fest: Mehrere Gebiete wurden als vielversprechend genug angesehen, um weitere Explorationen zu rechtfertigen, aber die zur Überprüfung dieser Hypothese erforderlichen Bohrungen wurden nie in den Tiefen durchgeführt, die jetzt als relevant angesehen werden.

Das Problem ist umso überraschender, als der Libanon eine tiefe Wirtschaftskrise durchlebt und nach Investitionen sucht, die neue Ressourcen generieren können. Das Land hat erhebliche politische Energie für die Offshore-Exploration aufgewendet. Es verhandelte seine Seegrenzen, verteilte Blöcke, begrüßte internationale Unternehmen und erwartete die Ergebnisse von Offshore-Bohrungen. Inzwischen blieb die Möglichkeit der Landforschung weitgehend außerhalb der öffentlichen Prioritäten.

Die im Korpus zitierten Daten stammen aus einer Kampagne, die 2014 durchgeführt wurde. Ein amerikanisches Unternehmen hätte dann eine geophysikalische Luftstudie über etwa 6.000 Quadratkilometer durchgeführt. Die Arbeit hätte den Norden des Landes, die Bekaa und einen Teil der Küste abgedeckt. Die gesammelten Informationen wurden dann mit zweidimensionalen seismischen Daten kombiniert, die bereits vom Staat verfügbar waren.

Die Ergebnisse werden als Hinweis auf die Existenz eines Ölsystems und mehrerer Strukturen dargestellt, die eine Exploration verdienen könnten. Aber zwischen « geologischem Potential » und « kommerzieller Lagerstätte » ist die Distanz immens. Nur tief genug bohren kann bestimmen, ob Kohlenwasserstoffe tatsächlich vorhanden sind, in welchen Mengen und unter welchen technischen Bedingungen sie produziert werden könnten.

Das ist genau die Etappe, die der Libanon nicht genommen hat.

Sechs Bereiche erscheinen in Studien

Die gesammelten Informationen identifizieren sechs geografische Gruppierungen, die als vielversprechend angesehen werden. Die erste ist in der Qaa-Depression, nördlich des Bekaa. Der zweite betrifft die Gebiete Yohmor und Sohmor in Westbekaa. Ein dritter Satz wird um Tell Znoub und Kfar Zabad im zentralen Teil des Bekaa identifiziert.

Die Terbol Region, östlich von Tripolis, ist ein viertes Gebiet. Ein Fünftel ist insgesamt Batrun-Arbeen. Schließlich erscheinen das Akkar und das Gebiet von Minié als sechster Raum, der sich nördlich des Libanon erstreckt.

Diese Verteilung ist interessant, weil sie zeigt, dass die Frage keinen isolierten Punkt im Territorium betrifft. Die genannten Strukturen durchqueren mehrere geologische Regionen des Landes. Die Bekaa nimmt einen wichtigen Platz ein, aber auch der Norden ist besorgt.

Häufige Verwirrungen müssen jedoch vermieden werden. Ein Gebiet, das in einer geologischen Studie als vielversprechend beschrieben wird, enthält nicht unbedingt ein nutzbares Ölfeld. Damit ein Ölsystem kommerziell attraktive Akkumulation erzeugen kann, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Dazu gehören ein Grundgestein, das in der Lage ist, Kohlenwasserstoffe zu erzeugen, Migrationsmechanismen, ein ausreichend poröses Gesteinsreservoir und eine Struktur, die in der Lage ist, Öl oder Gas zurückzuhalten.

Eine geophysikalische Studie kann Strukturen erkennen, die mit diesem Modell kompatibel sind. Es kann das Bohren nicht ersetzen. Solange eine Sonde das Ziel nicht erreicht hat und direkte Messungen ermöglicht, ist es unmöglich, ernsthaft über nachgewiesene Reserven zu sprechen.

Die Unterscheidung ist entscheidend für den Libanon. Der Erdrekord verdient eine Erkundung. Es rechtfertigt noch keine Versprechungen von Reichtum.

Sieben Brunnen waren bereits zwischen 1947 und 1967 gebohrt worden

Das Interesse am libanesischen Keller ist nicht neu. Sieben Explorationsbohrungen sollen zwischen 1947 und 1967 gebohrt worden sein. Zu den genannten Stätten gehören Yohmor, Sohmor, Terbol, Arbeen und Qaa.

Diese Bohrungen sind wichtig, weil sie eine direkte Beobachtung des Kellers sind. Den vorliegenden Nachweisen zufolge haben sie Beweise vorgelegt, die das Vorhandensein eines Ölsystems und einer ölbezogenen Tätigkeit bestätigen. Sie führten jedoch nicht zur Entdeckung einer kommerziellen Lagerstätte.

Dieser Mangel an Entdeckung könnte lange als Zeichen der Schwäche im Potenzial der Erde interpretiert werden. Die im Dossier zitierten spezialisierten Quellen bieten jedoch eine weitere Lesung. Das Problem könnte, zumindest teilweise, aus der unzureichenden Tiefe der alten Bohrungen kommen.

Historische Brunnen hätten Tiefen von etwa 650 Metern bis 2.700 Metern erreicht. Neuere Auswertungen schätzen, dass es notwendig wäre, auf etwa 4.000 oder 4.500 Meter oder mehr zu gehen, um bestimmte Ziele richtig zu testen.

Der Abstand ist beträchtlich. Ein Bohrloch auf 2.700 Metern zeigt nicht das Fehlen von Kohlenwasserstoffen in einer Struktur mit einem Ziel von 1.500 oder 2.000 Metern unter.

Dies bedeutet nicht, dass die alten Bohrungen Öl entdeckt hätten, wenn sie tiefer gewesen wären. Es gibt kein Element des Korpus, das eine solche Behauptung erlaubt. Dies bedeutet nur, dass sie nicht alle Ziele getestet haben, die nachfolgende geologische Interpretationen für interessant halten.

Vier Kilometer unter der Erde, bevor Sie wissen

Diese Frage der Tiefe ist der technische Kern des Falls. Um festzustellen, ob die identifizierten Strukturen kommerziell nutzbare Kohlenwasserstoffe enthalten, sollten eine oder mehrere Explorationsbohrungen bis zu dem als relevant erachteten Horizont durchgeführt werden.

Ein 4.000- oder 4.500-Meter-Bohrer ist ein komplexer Industriebetrieb. Es ist notwendig, den Standort genau zu identifizieren, den Standort vorzubereiten, eine geeignete Bohranlage zu mobilisieren und mehrere geologische Formationen zu durchqueren. Die Bediener müssen dann die Gesteine, Flüssigkeiten und Drücke analysieren.

Selbst wenn Öl oder Gas auftaucht, hört die Arbeit nicht auf. Die Größe des Reservoirs, seine Kontinuität, sein Druck und die Leichtigkeit, mit der die Kohlenwasserstoffe extrahiert werden können, müssen bestimmt werden. Vor jeder Entwicklungsentscheidung können zusätzliche Beurteilungsbohrungen erforderlich sein.

Erst nach dieser Sequenz können wir anfangen, über technisch wiederherstellbare Ressourcen und dann kommerziell verwertbare Reserven zu sprechen.

Der Libanon ist dieser Phase jetzt weit voraus. Verfügbare Informationen identifizieren Ziele. Sie liefern keine ausreichenden Zahlen zu den Mengen, die zurückgefordert werden könnten.

Dieser Mangel an verlässlichen Zahlen muss im Mittelpunkt jeder Analyse stehen. Landöl kann ein wirtschaftlicher Weg sein. Es kann heute nicht als erworbener Reichtum in die öffentlichen Finanzen integriert werden.

Warum hat die Studie von 2014 keine Bohrkampagne ausgelöst?

Hier wird das Dossier sowohl institutionell als auch geologisch. Eine 6.000 Quadratkilometer große Kampagne, die mehrere vielversprechende Bereiche identifiziert, hätte normalerweise zu folgendem Schritt führen können: Vervollständigung der Daten, Auswahl von Zielen und Vorbereitung von Anrufen an interessierte Unternehmen.

Dies geschah nicht in dem zur Prüfung der Strukturen erforderlichen Maßstab.

Quellen beziehen sich auf eine Reihe von politischen, rechtlichen und technischen Hindernissen. Sie erlauben jedoch nicht, dass die Blockade einer einzigen Entscheidung oder einer einzelnen verantwortlichen Person zugeschrieben wird. Vielmehr scheint das Problem die Anhäufung mehrerer Schwierigkeiten in einem Land zu sein, in dem große Energieprojekte bereits komplexen Verfahren unterliegen.

Der Kontrast zur Offshore ist auffällig. Libanon hat nach und nach einen institutionellen und vertraglichen Rahmen für die maritime Erforschung entwickelt. Blöcke wurden definiert. Allokationsverfahren wurden organisiert. Internationale Unternehmen konnten in den Prozess eintreten.

Die Erde hatte nicht die gleiche Dynamik.

Aber ein Ölunternehmen beteiligt sich nicht an Tiefbohrungen, nur weil eine Studie Potenzial anzeigt. Es muss das Steuersystem, seine Rechte auf eine mögliche Entdeckung, die Dauer seiner Lizenz, Umweltverpflichtungen, die Regeln für den Zugang zu Land und die Verfahren für den Bau der Einrichtungen kennen.

Rechtsunsicherheit erhöht das Risiko. Und je höher das Risiko, desto mehr Investoren fordern günstige Konditionen oder wählen ein anderes Land.

Das besondere Problem des Bodens

Die Landerkundung hat eine Schwierigkeit, die die Offshore nicht auf die gleiche Weise darstellt: Es ist notwendig, auf Land zu arbeiten, das von verschiedenen Eigentümern besetzt, kultiviert oder im Besitz ist.

Eine geologische Struktur respektiert keine Katastergrenzen. Ein potenzielles Reservoir kann sich unter mehreren Grundstücken, Dörfern oder Grundstückstypen erstrecken. Der ideale Bohrort kann auf privatem Land oder in einem für die Landwirtschaft genutzten Gebiet liegen.

Dies erfordert klare Regeln für den Zugang zu Land, Entschädigung, Erleichterungen und Haftung für Schäden.

Es besteht auch die Notwendigkeit, zwischen Oberflächeneigentum und unterirdischen Ressourcenrechten zu unterscheiden. Diese Probleme müssen rechtlich abgeschlossen werden, bevor große Investoren ankommen. Ein Unternehmen muss wissen, mit welcher Behörde es verhandelt und welche Verfahren gelten, wenn ein Eigentümer den Zugang verweigert.

Die Elemente des corpus beziehen sich genau auf rechtliche Hindernisse rund um den terrestrischen Sektor. Sie enthalten jedoch keine ausreichenden Angaben, um Artikel für Artikel im gesamten geltenden Eigentumsrecht zu rekonstruieren. Es wäre daher unklug, einen Rechtsrahmen zu erfinden, der in den Dokumenten fehlt.

Welche Quellen es ermöglichen, ist einfacher: Das Fehlen eines ausreichend erfolgreichen rechtlichen und operativen Umfelds ist eines der Hindernisse, die den Übergang von geologischen Studien zu einer echten Explorationskampagne verhindern.

Eine Erkundung, die beginnen könnte, ohne ein Wunder zu versprechen

Die erste rationale Entscheidung wäre nicht, zu verkünden, dass der Libanon Öl hat. Es wäre zu bestimmen, ob er es besitzt.

Dies erfordert ein schrittweises Vorgehen. Alte Daten sollten gesammelt und neu interpretiert werden. Die Ergebnisse der Kampagne 2014 sollten mit den seither verfügbaren Informationen konfrontiert werden. Weitere Studien könnten dazu beitragen, Strukturen vor der Auswahl prioritärer Ziele zu verfeinern.

Der Staat könnte dann die rechtlichen und vertraglichen Bedingungen festlegen, unter denen die Betreiber Explorationskampagnen vorschlagen können. Die sechs Zonen sollten nicht unbedingt gleichzeitig geöffnet werden. Ein oder mehrere Ziele mit der besten Beziehung zwischen geologischem Potenzial, Zugänglichkeit und Risiko könnten bevorzugt werden.

Die Bohrung würde dann zum Prozessrichter werden.

Wenn der erste tiefe Brunnen kein kommerzielles Reservoir trifft, wären die Informationen dennoch von Wert. Es würde Modelle korrigieren und vermeiden, öffentliche Strategien auf unrealistischen Erwartungen aufzubauen.

Wenn er auf Kohlenwasserstoffe trifft, würde eine neue Phase beginnen. Ihre Menge und Rentabilität sollten noch bestimmt werden.

Diese Methode scheint weniger spektakulär als eine Ankündigung der Entdeckung. Es entspricht jedoch der normalen Logik der Ölexploration: die Unsicherheit schrittweise reduzieren, bevor mehr investiert wird.

Landöl kann nicht zu einem neuen finanziellen Trugbild werden

Die jüngste Wirtschaftsgeschichte des Libanon erfordert besondere Vorsicht. Jede natürliche Ressourcenperspektive kann schnell in ein Versprechen zukünftiger Einnahmen umgewandelt werden. Allerdings kann das Land seinen hypothetischen Reichtum nicht dazu verwenden, seine Schulden sofort zu begleichen, Einleger zurückzuzahlen oder den Wiederaufbau zu finanzieren.

Die verfügbaren Beweise belegen keine Landreserven. Kein zukünftiges Produktionsniveau kann aus den einzigen genannten Studien ernsthaft berechnet werden. Daher können keine Haushaltseinnahmen glaubwürdig vorweggenommen werden.

Diese Vorsicht schmälert das Interesse des Falls nicht. Im Gegenteil, es ermöglicht die richtige Frage. Das Problem ist nicht, ob der Libanon glauben sollte, dass er reich ist. Es ist zu verstehen, warum er nicht die notwendigen Investitionen getätigt hat, um seinen Keller wirklich zu kennen.

Eine Explorationskampagne kann zum Scheitern führen. Es ist dem Sektor inhärent. Aber nicht zu erforschen hält das Land in einer Situation, in der weder Optimismus noch Pessimismus verifiziert werden können.

Eine wirtschaftliche Herausforderung, die die Öleinnahmen allein übersteigt

Eine kommerzielle Entdeckung hätte natürlich wichtige Konsequenzen. Aber das wirtschaftliche Interesse eines Explorationsprogramms beginnt vor der Produktion.

Geophysikalische Kampagnen, Bohrungen, Umweltstudien und damit verbundene Dienstleistungen betreffen Ingenieure, Techniker, Transportunternehmen und Lieferanten. Infrastruktur muss geschaffen oder angepasst werden.

Die Landentwicklung könnte auch regionale Auswirkungen haben. Mehrere identifizierte Gebiete befinden sich in Bekaa und im Norden, zwei Gebiete mit erheblichem Investitionsbedarf.

Diese Effekte sollten nicht übertrieben werden. Die Ölindustrie ist hochkapitalistisch und stellt nicht automatisch einen wichtigen Anbieter von festen Arbeitsplätzen dar. Aber ein organisiertes Programm könnte eine spezialisierte Aktivität schaffen und Fähigkeiten entwickeln, die auch in anderen Energiesektoren eingesetzt werden könnten.

Das zentrale Thema bleibt Governance. Eine natürliche Ressource produziert nicht automatisch Entwicklung. Ohne transparente Vorschriften über Lizenzen, Einnahmen, Märkte und Umweltauswirkungen kann sie neue Konflikte anheizen.

Die Umweltdimension kann nicht auf die Entdeckung warten

Landbohrungen bringen die Industrie direkt näher an die Menschen. Eine Plattform in Bekaa, Akkar oder im Norden ist nicht mehr als zehn Kilometer entfernt. Es teilt sich das Territorium mit Dörfern, Kulturen, Wasserressourcen und bestehender Infrastruktur.

Deshalb müssen den Maßnahmen Umweltvorschriften vorausgehen. Sie sind für das Management von Bohrschlamm, Flüssigkeiten, Abfällen und Verschmutzungsrisiken verantwortlich. Der Schutz des Grundwassers ist besonders wichtig in einem Land, das bereits mit ernsthaften Wasserbewirtschaftungsschwierigkeiten konfrontiert ist.

Eine Folgenabschätzung kann keine Formalität sein, die nach der Auswahl des Standorts durchgeführt wird. Sie muss an der Auswahl des Ziels beteiligt sein.

Diese Dimension kann auch die Hierarchie der vielversprechenden Bereiche verändern. Eine geologisch interessante Struktur kann weniger attraktiv sein, wenn ihre Nutzung eine wichtige Wasserressource bedroht oder unverhältnismäßige Eingriffe in einem dicht besiedelten Gebiet erfordert.

Das Energiepotenzial muss daher zusammen mit den ökologischen und territorialen Kosten bewertet werden.

Vergleich mit Offshore muss gemessen bleiben

Der Landrekord kehrt zu dem Moment zurück, in dem die in die Meeresforschung gesetzten Hoffnungen bereits Erwartungen und Enttäuschungen erfahren haben. Es wäre verlockend, den Erdkeller als Alternative zu präsentieren. Die vorliegenden Informationen lassen diese Schlussfolgerung nicht zu.

Beide Felder reagieren auf unterschiedliche Geologien und Einschränkungen. Ein Versagen auf See beweist nichts über das Potenzial der Erde. Ebenso legen die Beweise an Land nicht nahe, dass der Libanon mehr Kohlenwasserstoffe unter seinen Bergen und Ebenen hat als unter dem Mittelmeer.

Der richtige Ansatz ist die Diversifizierung des geologischen Wissens. Der Libanon investierte politisch in die Offshore, weil er Beweise hatte, um die Exploration zu rechtfertigen. Terrestrische Daten scheinen auch interessant genug zu sein, um die Frage der modernen Erforschung zu stellen.

Der Unterschied ist, dass letzteres nie die entscheidende Phase des Tiefbohrens erreicht hat.

Der wahre Skandal wäre, Potential mit Gewissheit zu verwechseln

Die sechs identifizierten Gebiete, die sieben ehemaligen Brunnen und die geophysikalische Kampagne von 2014 bilden einen ausreichend ernsten Satz, um eine Explorationspolitik zu rechtfertigen. Sie sind kein Beweis für Ölreichtum.

Es ist diese Grenze, die eine glaubwürdige öffentliche Strategie bewahren sollte. Der Staat darf keinen Öltraum verkaufen oder ein Potenzial aufgeben, bevor es verifiziert ist.

Die ehemaligen Bohrungen erreichten etwa 650 bis 2.700 Meter. Heutige Ziele können Tiefen von 4.000 bis 4.500 Metern oder mehr erfordern. Dieser Unterschied allein erklärt, warum historische Ergebnisse die Datei nicht dauerhaft schließen.

Fast 12 Jahre nach der geophysikalischen Kampagne 2014 bleibt die Frage fast dieselbe: Was gibt es wirklich unter libanesischem Territorium?

Libanon hat Indizes, Daten und Bereiche zu studieren. Es verfügt noch nicht über kommerziell nachgewiesene Landreserven auf der Grundlage der verfügbaren Beweise. Zwischen den beiden liegt genau das, was der Staat nie zum Ende geführt hat: eine moderne Bohrkampagne, die eine geologische Hypothese in eine Antwort verwandeln kann.

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