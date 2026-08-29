Libanons dritter weiblicher Jones Cup

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Die libanesische Frauen-Basketballmannschaft wurde am Samstag, dem 29. August in Taiwan Dritter im William Jones Cup, nachdem sie Südkorea in ihrem letzten Spiel mit 78 zu 66 geschlagen hatte. Rebecca Akl, Kapitän der Zedern, beendete den besten libanesischen Torschützen des Spiels mit 24 Punkten vor Morgan Jones, 17 Punkte Autor. Dieses Podium schließt einen Vorbereitungswettbewerb ab, der in das Auswahlprogramm für den Asia Cup der Frauen integriert ist, der vom 10. bis 18. Juni 2027 in Cebu, Philippinen, stattfinden soll.

Libanon schlägt Südkorea 78-66

Der Libanon musste seinen Wettbewerb um einen Sieg beenden, um seinen Platz auf dem Podium zu festigen. Die Spieler in der Auswahl erreichten ihr Ziel, indem sie Südkorea mit 12 Punkten, 78-66, am Samstag am letzten Tag überwanden.

Rebecca Akl spielte eine wichtige Rolle bei diesem Erfolg. Libanesischer Kapitän24 punkte, oder fast ein Drittel der gesamten seines Teams. Morgan Jones fügt hinzu17 punktebekräftigung seiner offensiven bedeutung während des taiwanesischen turniers.

Dieser Sieg ermöglicht es dem Libanon, in einem Sechs-Team-Wettbewerb Dritter zu werden. Neben der libanesischen Auswahl waren beim Jones Cup der Frauen Mannschaften aus Japan, Südkorea und Thailand sowie zwei Mannschaften aus Taiwan zu Gast.

Der Wettbewerb fand vom 26. bis 29. August statt. Für den Libanon war es weniger ein isoliertes Ziel als ein Schritt im Aufbau des Teams, um die nächsten großen asiatischen Fristen zu kämpfen.

Erfolgreicher Einstieg gegen Taiwan

Die libanesische Mannschaft begann ihren Jones Cup mit einem klaren Sieg über den Chinesen Taipei White. Die Zedern wurden auferlegt74-57eine lücke von 17 punkten, was einen sofortigen hinweis auf ihre offensiven fähigkeiten in diesem wettbewerb gibt.

Morgan Jones war damals der beste libanesische Marker mit26 punkteRebecca Akl hinzugefügt15 punkte, das Duo, das das Team im letzten Spiel gegen Südkorea noch tragen würde.

Der erste Erfolg hatte es dem Libanon ermöglicht, einen guten Start zu machen, bevor er mit asiatischen Gegnern verschiedener Niveaus und Stile konkurrierte. Insbesondere stand die Auswahl Japan gegenüber, einer der Referenzen des Continental Frauenbasketballs.

Diese Konfrontation war viel schwieriger. Japan hat weitgehend aufgezwungen108-58, Hervorhebung der Kluft zwischen dem Libanon und den besten asiatischen Formationen. Für die libanesischen Mitarbeiter ist diese Art von Treffen genau eines der Interessen eines Vorbereitungsturniers wie dem Jones Cup.

Rebecca Akl bestätigt ihre Rolle als Kapitänin

Rebecca Akls Leistung gegen Südkorea ist eine der wichtigsten Lektionen des letzten Tages. Mit 24 Punkten nahm der Führer ihre Rolle als Kapitän an, da der Libanon den dritten Platz anstrebte.

Akl bleibt einer der erfahrensten Spieler in der Auswahl. Seine Rolle beschränkt sich nicht nur auf die offensive Produktion: Es ist auch eine der wichtigsten Relais des Personals vor Ort und beteiligt sich an der Organisation des libanesischen Spiels.

Seine Leistung bei der Auswahl in früheren internationalen Wettbewerben hatte diese Vielseitigkeit bereits gezeigt. Beim Vorqualifikationsturnier beim Weltcup 2026 in Kigali hatte sie geschossen14,3 punkte und 5,7 assists pro spielLaut FIBA-Statistik.

In Taiwan versorgte seine Verbindung mit Morgan Jones Libanon mit viel seiner offensiven Macht. Beide Spieler erzielten 41 Punkte beim ersten Sieg gegen den Chinesen Taipei White. Sie erzielten genau das gleiche, 41, gegen Südkorea am Samstag.

Morgan Jones, ein weiterer Cedar Offensive Engine

Morgan Jones spielte auch eine wichtige Rolle im Turnier. Seine26 Punkte gegen Chinese Taipei Whitetrug wesentlich zum ersten libanesischen Erfolg bei. Sie beendete den Wettbewerb mit 17 Punkten gegen die Südkoreaner.

Sein Profil bringt eine zusätzliche physische Dimension in die Auswahl. Jones ist 1,88 Meter groß und entwickelt sich hauptsächlich auf Außenposten, so dass das Personal einen Spieler hat, der sowohl Größe als auch Mobilität bringen kann.

Die Integration in die Belegschaft ist Teil der Suche nach einer ausreichend wettbewerbsfähigen Gruppe, um sich den besten asiatischen Auswahlen zu stellen. Der Jones Cup ermöglicht es dem Personal, die Komplementaritäten zwischen den Spielern vor den offiziellen Fristen zu testen.

Zu den Mitarbeitern rund um Akl und Jones gehören Zena Elias, Maria Ghaleb, Nour Labban, Tina Raffoul, Reem El-Ghali, Elissa Abu Jaoude, Perla Bou Nasr, Amar Mansour, Syrita Faraj und Lyn Abi Mosleh.

Ein dritter Platz, der vor allem der Vorbereitung dient

Das Podium in Taiwan war ein positives Ergebnis, aber die Libanesische Föderation hatte ein breiteres Ziel. Der Jones Cup ist ein freundlicher Wettbewerb und sein Hauptinteresse liegt in der internationalen Vorbereitung, die er anbietet.

Die libanesische Auswahl wird von der griechischen Technikerin Eleni Kafogianni geleitet. Es wird von Karl Abu Khalil und Leila Fares unterstützt. Tamara Khalil leitete die in Taiwan anwesende Delegation.

Die Mitarbeiter haben jetzt mehrere zusätzliche Sitzungen, um ihre Gruppe zu bewerten. Die signifikanten Unterschiede, die während des Wettbewerbs beobachtet wurden, zwischen dem 17-Punkte-Sieg gegen den Chinesen Taipeh White und der schweren Niederlage gegen Japan, geben Hinweise auf die Bereiche, in denen das Team noch vorankommen muss.

Der Erfolg gegen Südkorea bietet dennoch einen positiven Ausstieg. Das Schlagen einer südkoreanischen 12-Punkte-Formation ermöglicht es dem Libanon, seine Reise mit einem signifikanten Ergebnis abzuschließen, bevor er seine Vorbereitungen fortsetzt.

Cebu-Ziel im Juni 2027

Die wirkliche Frist liegt nun injuni 2027Die Libanesische Föderation bereitet die Auswahl für den Asien-Pokal der Frauen vor, der in Cebu, Philippinen, ausgetragen wird10.-18. junizusammen

Dieser Wettbewerb wird den Libanon auf ein höheres Niveau bringen als ein Freundschaftsturnier. Asiatischer Frauenbasketball hat mehrere weltweit führende Auswahlen, darunter Japan, China und Australien.

Die Konfrontation mit Japan beim Jones Cup gab einen Einblick in dieses Niveau. Die Niederlage 108-58 erinnert an die Menge an Arbeit, die noch zu tun ist, um die Kluft mit der kontinentalen Elite zu verringern.

Das Taiwan-Podium sollte daher den Sportunterricht des Turniers nicht verdecken. Der Libanon hat seine Fähigkeit gezeigt, mehrere asiatische Gegner zu besiegen, aber auch seine Schwierigkeiten angesichts einer Formation, die zur ersten kontinentalen Ebene gehört.

Die Vorbereitung muss es ermöglichen, vor Cebu an diesem Unterschied zu arbeiten. Zukünftige Zusammenkünfte werden genutzt, um die Rotation zu stabilisieren, die Automatisierung zu entwickeln und die Gruppe zu definieren, die im asiatischen Wettbewerb antreten wird.

Ein Podium für vier Tage in Taiwan

Der dritte Platz verleiht der Reise jedoch einen sportlichen Wert. Der Libanon begnügte sich nicht mit der Anhäufung von Vorbereitungstreffen: Er hinterließ Taiwan ein Podium und einen Sieg in seinem letzten Spiel.

78-66 gegen Südkorea bietet auch Kontinuität der Arbeit der Föderation an der Auswahl von Frauen. Ziel ist es nun, die internationalen Konfrontationen vor dem Asia Cup zu verstärken, um zu vermeiden, dass das Cebu-Turnier ohne die jüngsten Hinweise auf die Mannschaften des Kontinents näher rückt.

Der Jones Cup konnte die beiden Gesichter der Auswahl messen. Konfrontiert mit dem chinesischen Taipeh White und Südkorea hat der Libanon gezeigt, dass er sein Spiel durchsetzen und sich auf mehrere trefffähige Personen verlassen kann. Angesichts Japans maß er die Distanz zwischen ihm und den besten asiatischen Nationen.

Am Samstag bleibt jedoch das letzte Bild des Turniers das eines Sieges. Mit Rebecca Akl 24 Punkte und Morgan Jones 17 Punkte, Libanon dominiert Südkorea 78-66 und verließ Taiwan auf dem dritten Platz, mit jetzt weniger als zehn Monaten, um diese Vorbereitung in eine Progression vor dem Cebu Asian Cup zu drehen.