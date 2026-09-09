Israel wütend, 12 europäische Länder zielen auf Siedlungen im Westjordanland

- Advertisement -

52

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Israel steht vor einer neuen diplomatischen Offensive durch mehrere seiner westlichen Verbündeten. Zwölf Länder, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich und Kanada, kündigten am Dienstag, den 8. September, ihre Absicht an, Handelsbeschränkungen gegen israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verhängen, zu unterstützen oder zu studieren. Die Entscheidung basierte auf der Zunahme der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser und der Beschleunigung von Siedlungsprojekten. Israel reagierte stark, insbesondere gegen London, indem es die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem ankündigte.

Zwölf Länder zielen auf Handel mit Kolonien ab

Die Initiative vereint Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Irland, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Ihre Außenminister haben am Dienstag eine gemeinsame Erklärung abgegeben.

Allerdings sind nicht alle 12 Regierungen in der gleichen Phase. Ihr Text bestätigt ihre Absicht, nationale Beschränkungen einzuführen, europäische Maßnahmen zum Handel mit Waren aus Kolonien zu unterstützen oder diese Optionen aktiv zu erkunden. Die Modalitäten werden daher von den spezifischen Verfahren der einzelnen Staaten abhängen.

Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Kanada sind direkter zu nationalen Verboten von Kolonieprodukten verpflichtet. London hat ein Importverbot angekündigt. Paris plant auch, Produkte aus israelischen Siedlungen im Westjordanland zu verbieten.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Es ist kein allgemeines Handelsembargo gegen Israel. Die angekündigten Maßnahmen betreffen Eigentum aus Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, die von den Unterzeichnerstaaten als völkerrechtlich illegal angesehen werden.

Die Westbank im Herzen des diplomatischen Drucks

Diesanktionen gegen Siedlungen im Westjordanlanddie Situation vor Ort, so die 12 Regierungen. Ihre Erklärung bezieht sich auf ein beispielloses Maß an Siedlergewalt und beschleunigte Expansion der israelischen Siedlungen.

Minister stellen die israelische Regierungspolitik direkt in Frage. Sie glauben, dass es die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung bedroht, bei der Israel und ein palästinensischer Staat Seite an Seite leben.

Die zwölf Länder fordern Israel auf, die Ausdehnung der Siedlungen sofort zu stoppen. Sie fordern auch, dass Täter der Gewalt von Siedlern zur Rechenschaft gezogen werden und dass Anklagen gegen israelische Streitkräfte untersucht werden.

Diese Initiative markiert eine Entwicklung des westlichen Drucks. Bisher hatten mehrere europäische Regierungen eine diplomatische Verurteilung oder gezielte Sanktionen gegen bestimmte Siedler und Organisationen befürwortet. Die Beschränkung des Handels mit Kolonien führt eine breitere wirtschaftliche Dimension ein, obwohl das betreffende Handelsvolumen nach wie vor begrenzt ist.

Projekt E1 beschleunigt Konfrontation

Das E1-Siedlungsprojekt ist von zentraler Bedeutung für die am Dienstag angekündigte Entscheidung. Die 12 Länder verurteilen die Veröffentlichung israelischer Ausschreibungen für dieses strategische Gebiet der Westbank.

Östlich von Jerusalem gelegen, ist der Sektor E1 aufgrund seiner geografischen Lage besonders empfindlich. Seine Entwicklung könnte die territoriale Kontinuität eines zukünftigen palästinensischen Staates weiter erschweren und die Trennung zwischen Ostjerusalem und Teilen der Westbank stärken.

Frankreich verband seine Entscheidung direkt mit der Erweiterung der Siedlungen, der Gewalt und dem Fortschritt des E1-Projekts. Paris glaubt, dass diese Entwicklungen die Lebensfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung gefährden.

Dieser Standpunkt steht im Einklang mit dem des Vereinigten Königreichs und Kanadas. Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder waren sich einig, dass gehandelt werden muss, um eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern.

Israel reagiert und greift Großbritannien an

Die israelische Reaktion war besonders hart gegenüber London. Israel kündigte die Schließung des britischen Konsulats in Ostjerusalem nach den von der britischen Regierung angekündigten Maßnahmen an. Diese Vertretung spielt eine Rolle in den Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu den Palästinensern.

Der israelische Außenminister Gideon Saar verurteilte die ausländische Einmischung. Israel kündigte auch Beschränkungen gegen mehrere britische Persönlichkeiten an.

Die Spannung wurde durch die Worte des britischen Außenministers Ed Miliband verschärft. Vor dem Parlament beschuldigte er extremistische Siedler, an einem Prozess der « ethnischen Säuberung » in bestimmten Gebieten der Westbank teilzunehmen. Er fühlte, dass London sich nicht länger darauf beschränken konnte, die Situation anzuprangern.

Die britische Regierung behauptet jedoch, dass ihre Maßnahmen nicht auf die israelische Bevölkerung oder den Handel mit Israel als Ganzes abzielen. London will zwischen israelischem Territorium und Siedlungen in den besetzten Gebieten unterscheiden.

Eine starke politische Wirtschaftsmaßnahme

Die unmittelbaren kommerziellen Auswirkungen der Verbote können relativ begrenzt bleiben. Exporte direkt aus Siedlungen machen einen kleinen Bruchteil des Handels zwischen Israel und seinen westlichen Partnern aus. Die politische Tragweite der Entscheidung ist jedoch wichtiger.

Durch die Koordinierung ihrer Aktionen versuchen die zwölf Länder, die Unterscheidung zwischen Israel und den seit 1967 besetzten Gebieten zu konkretisieren. Sie wollen auch die wirtschaftlichen Kosten der Siedlungsausbauaktivitäten erhöhen.

Die Europäische Union ist nach wie vor geteilter Meinung über die Reaktion auf die israelische Politik im Westjordanland. Der Mangel an Konsens unter den zwanzig Ereignissen drängt einige Staaten, nationale Entscheidungen oder Koalitionen von Ländern zu bevorzugen, die die gleiche Position teilen.

Die Maßnahmen sind daher nicht unbedingt identisch. Einige Regierungen können Importe von Siedlungsprodukten direkt verbieten. Andere können die europäische Regulierung unterstützen, die den Unternehmen auferlegten Verpflichtungen verstärken oder zusätzliche Sanktionen prüfen.

Druck, der über Kolonieprodukte hinausgeht

Das Vereinigte Königreich erwägt auch Sanktionen gegen Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die bestimmte Siedlungsaktivitäten unterstützen, erleichtern oder davon profitieren. Dieser Ansatz könnte den Anwendungsbereich der Regelung über die in den Siedlungen hergestellten Waren hinaus erweitern.

Insbesondere wies London darauf hin, dass an der Entwicklung des E1-Projekts beteiligte Akteure beteiligt sein könnten. Die Regelung des Vereinigten Königreichs sollte daher Handelsbeschränkungen mit gezielten Sanktionen kombinieren.

Für Frankreich müssen die praktischen Einzelheiten und der Zeitplan für die Umsetzung noch geklärt werden. Die politische Ankündigung wird gemacht, aber ihre Umsetzung muss durch die notwendigen rechtlichen und administrativen Mechanismen gehen.

Die zwölf Regierungen bekräftigten auch ihren Widerstand gegen die Maßnahmen, die sie mit der Annexion von palästinensischem Land und Zwangsvertreibung gleichsetzten. Ihre Erklärung legt Handelsbeschränkungen in eine breitere Strategie zur Erhaltung der Zwei-Staaten-Lösung.

Die diplomatische Konfrontation sollte sich nun in Richtung der praktischen Anwendung von Maßnahmen bewegen. Nationale Zeitpläne, die genaue Definition von verbotenen Produkten und die mögliche Ausweitung von Sanktionen auf mit Siedlungen verbundene Unternehmen werden die nächsten Punkte sein, die überwacht werden müssen, während Israel bereits begonnen hat, mit diplomatischen Maßnahmen gegen das Vereinigte Königreich zu reagieren.