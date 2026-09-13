Libanesische Banken: der reale Preis von Vermögenswerten

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Sechs Jahre nach dem finanziellen Zusammenbruch ist die zentrale Frage nicht mehr, ob das libanesische Bankensystem Verluste erlitten hat, sondern wer sie absorbieren und ihren Bankbetrag pro Bank bestimmen soll. Eine echte Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte — Schulden gegenüber der Libanesischen Zentralbank, Staatsschulden, zweifelhafte Kredite, beschlagnahmte Immobilien, Beteiligungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien — könnte einen Teil des noch eingesetzten Kapitals auslöschen. Es könnte auch zu optimistische Unterprovisionen oder Bewertungen zeigen. Auf der anderen Seite erfordert die Bezugnahme auf « Veruntreuung » transaktionale Beweise, die eine einfache Neubewertung der Rechnungslegung nicht liefern kann.

Das eigentliche Thema: Verlust messen, bevor man ihn verteilt

In einer Bank stellt der Vermögenswert dar, was das Institut besitzt oder schuldet: Bargeld, Anleihen, Kredite, Einlagen bei anderen Banken, Gebäude und Eigenkapital. Die Verbindlichkeiten umfassen unter anderem Kundeneinlagen. Das Kapital absorbiert zuerst Verluste. Wenn ein Asset in 100 tatsächlich nur 40 wert ist, muss die Differenz erkannt werden. Solange dies nicht der Fall ist, kann das Buchhaltungskapital günstiger sein als der wirtschaftliche Wert.

Der Libanon konzentriert dieses Problem auf ein außergewöhnliches Ausmaß. Bis Ende 2025 schätzte die Bank of Lebanon die konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken auf etwa 102 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen in die Zentralbank machten 77,5 Milliarden aus, oder etwa 76% der Gesamtsumme. Fremdwährungskundeneinlagen beliefen sich auf 86,71 Milliarden Dollar. Der größte Teil der Debatte konzentriert sich daher nicht auf einige wenige Gebäude: Sie konzentriert sich auf den realen Wert einer riesigen Bankschuld gegenüber der Bank of Lebanon.

Der IWF schätzte 2023 die Verluste des Finanzsystems auf rund 70 Milliarden US-Dollar, wobei er feststellte, dass eine genaue Zahl eine umfassende Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte, Bank für Bank, und der Parameter der Umstrukturierung der öffentlichen Schulden erforderte. Eine aggregierte Schätzung beschreibt die Systemlücke; eine individualisierte Bewertung bestimmt, welche Banken noch solvent sind.

Warum eine echte Erholung explosiv ist

Eine Asset Quality Review oder AQR besteht nicht darin, ein Buchhaltungsfoto mit den gleichen Annahmen zu wiederholen. Es untersucht die Qualität von Krediten, Garantien, Rückstellungen, staatlichen Forderungen, Zentralbankschulden und Eigenkapital. Sein Ziel ist es, zu schätzen, was wirklich wiederherstellbar ist. Bei einer Umstrukturierung ist klar, ob es wirtschaftlich noch Eigenmittel gibt.

Für die Aktionäre ist der Einsatz sofort. Zusätzliche Abschreibungen verringern das Eigenkapital. Wenn die Verluste das Kapital übersteigen, wird das Institut wirtschaftlich insolvent, auch wenn es weiterhin tätig ist. Das libanesische Gesetz zur Bankenabwicklung stellt die Bewertung und die Hierarchie der Verlustabsorption in den Mittelpunkt des Prozesses. Der IWF besteht auf einem Grundsatz: Verluste sollten nicht an Einleger vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern übertragen werden.

Jeder Dollar an erkanntem Verlust muss jemandem in Rechnung gestellt werden. Eine niedrigere Bewertung eines Kreditportfolios oder eines Immobilienvermögens reduziert das Kapital. Ein starker Rabatt auf Schulden gegenüber der Bank of Lebanon kann gelöscht werden. Der technische Kampf um Annahmen ist daher auch ein Kampf um künftiges Bankeigentum und Verlustteilung.

Die Zahl, die alles dominiert: 77,5 Milliarden in der BDL

Die Bankbilanz bleibt von Investitionen mit der Bank of Lebanon dominiert. Sie beliefen sich Ende 2025 auf 77,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 79,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Verband der libanesischen Banken berichtete, dass diese Investitionen bis Ende 2024 77,1 Prozent des Bankvermögens ausmachten und dass sich die Fremdwährungseinlagen bei BDL auf etwa 90 Prozent der Kundeneinlagen in Fremdwährung beliefen.

Buchhaltung, eine Forderung an die Zentralbank ist ein Vermögenswert. Wirtschaftlich hängt sein Wert von der Fähigkeit der BDL ab, ihn zurückzuzahlen. Es hat jedoch ein massives Wechselkursungleichgewicht nach Jahren der staatlichen Finanzierung, Wechselkursstützung und Finanztransaktionen mit Banken angehäuft. Der IWF war der Ansicht, dass eine Konsolidierung seiner Bilanz eine erhebliche Verringerung seiner Verpflichtungen gegenüber den Banken erfordern würde, da der Staat nicht über die Kapazitäten verfügte, sie bis zum Loch zu rekapitalisieren.

Aus diesem Grund ist Immobilien, obwohl wichtig, nicht der quantitative Kern des Problems. Wenn mehrere Milliarden Forderungen an die BDL nur teilweise oder über einen sehr langen Zeitraum einbringbar sind, ist ihr wirtschaftlicher Wert niedriger als nominal. Ohne diese Schätzung kann man das Kapital jeder Bank nicht ernsthaft messen.

Immobilien: das Risiko des Werts auf dem Papier

Der Immobilienbestand ist in absoluten Zahlen nicht der erste Posten in der Bilanz, aber er kann einer der Orte sein, an denen ein wirtschaftlicher Verlust hinter einem Wert von Fachwissen verborgen bleibt. Banken haben Land, Wohnungen, Büros, Hotels, unvollendete Projekte oder Immobilieninteressen bei der Begleichung zweifelhafter Schulden zurückgewonnen. Sie bleiben auch durch Hypotheken ausgesetzt, die Kredite garantieren.

Der empfindlichste Mechanismus erscheint, wenn eine zweifelhafte Schuld durch Immobilien ersetzt wird. Stellen Sie sich einen Promoter vor, der 30 Millionen Dollar schuldet und nicht mehr zurückzahlen kann. Er überträgt 30 Millionen Expertengebäude an die Bank. Wenn ein unabhängiger Gutachter zu dem Schluss kommt, dass sie nur 16 Mio. netto übertragen werden konnten, ist der wirtschaftliche Verlust von 14 Mio. nicht verschwunden, sondern hat nur die Linie in der Bilanz geändert.

Dieser Unterschied zwischen Buchwert, Expertenwert und Marktwert ist grundlegend. Ein Gebäude im Wert von 20 Millionen ist nicht unbedingt ein Vermögen von 20 Millionen für eine Bank, die ihre Solvenz wiederherstellen muss. Es ist notwendig zu bestimmen, wie viel ein unabhängiger Käufer tatsächlich zahlen würde, in welcher Währung, innerhalb welcher Zeit und nach welchen Kosten. Die realen Kosten, nicht die nominalen Kosten, und vor allem auf der Grundlage eines möglichen Verkaufs und nicht künstlicher Preiserhaltung.

Libanon kombiniert mehrere Faktoren, die diese Bewertung erschweren. Immobilienkredite sind seit 2019 zusammengebrochen, der Markt ist weitgehend in bar, Statistiken bleiben unvollkommen und die Preise entsprechen nicht unbedingt den ausgehandelten Preisen. Politische Krisen, Krieg und Zerstörung betreffen auch bestimmte Gebiete. Fachwissen, das auf alten Referenzen oder Preisen basiert, kann daher übermäßig günstig sein.

Das Problem stammt nicht aus dem Jahr 2019. In seiner Bewertung des libanesischen Finanzsektors im Jahr 2017 hat der IWF bereits Schwächen im Rahmen für die Bewertung von Sicherheiten festgestellt. Sie empfahl, die Standards für Bewerter und die Regeln für die Neubewertung von Sicherheitsrechten zu stärken. Bereits vor der Krise war die Qualität der Immobilienwerte, die zur Messung der Kreditdeckung verwendet wurden, daher ein aufsichtsrechtliches Problem.

Die Überbewertung der Garantie wirkt sich unmittelbar auf die Rückstellungen aus. Bei einer Schuld von 10 Millionen bei einem Schuldner in Schwierigkeiten erweckt ein geschätztes Land von 9 Millionen den Eindruck, dass das Risiko weiterhin weitgehend abgedeckt ist. Wenn dieses Land tatsächlich nur 5 Millionen wert ist, wenn es realisiert wird, ist das wirtschaftliche Defizit viel höher. Zu optimistisches Fachwissen kann die Erkennung eines Verlustes verzögern.

Auch das Datum der Gutachten sollte geprüft werden. Ein Vermögenswert, der vor der Krise von einem durch Kapitalflüsse und Kredite gestützten Markt bewertet wurde, kann 2026 nicht automatisch den gleichen Wert behalten. Eine RQA sollte aktuelles Fachwissen, tatsächliche Verkaufsvergleiche und einen Liquiditätsabschlag erfordern, wenn ein Vermögenswert nicht schnell ohne starke Preissenkungen verkauft werden kann.

Der sensibelste Punkt betrifft verbundene Unternehmen. Bei der Prüfung sollten für jeden größeren Vermögenswert der vorherige Eigentümer, der für die Übertragung verantwortliche Schuldner, der gewählte Preis, der Experte, etwaige Verbindungen zu Aktionären oder Managern und nachfolgende Transaktionen angegeben werden. Gebäude, die zu einem ungewöhnlich hohen Wert von einem verbundenen Unternehmen erworben wurden, könnten den Beweisen zufolge Fragen der Governance, Interessenkonflikte oder gerichtliche Ermittlungen aufwerfen.

Die gleiche Argumentation gilt für Interessen an Immobiliengesellschaften. Eine Bank besitzt möglicherweise kein Gebäude direkt, aber möglicherweise ein Unternehmen, dessen Wert von Land oder Gebäuden abhängt. Wenn diese Vermögenswerte überbewertet sind, ist auch die Bankbeteiligung. Eine RQA muss daher zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten zurückkehren.

Können wir heute sagen, dass der Immobilienbestand der libanesischen Banken im Allgemeinen überbewertet ist? Nein, Mangel an öffentlicher Datenbank nach Bank und Asset nach Asset. Aber dieser Mangel an Beweisen rechtfertigt nicht die Beibehaltung bestehender Werte ohne Kontrolle. Im Gegenteil, es macht systematische unabhängige Expertise unverzichtbar.

Was ein Immobilientest messen sollte

In Ermangelung eines ausreichend detaillierten konsolidierten Bestands des von den Banken direkt oder indirekt gehaltenen Immobilienbestands wäre es irreführend, den Gesamtverlust heute abzuschätzen. Die maßgebliche Übung besteht darin, mehrere Szenarien des Marktwerts anzuwenden, aktiv pro Vermögenswert. Ein Rückgang von 20% würde einen einfach illiquiden Markt testen; 40% würden eine strenge Korrektur simulieren; 60% würden einer sehr schwierigen Verkaufssituation oder einer besonders optimistischen Anfangsexpertise entsprechen.

Als pädagogische Maßnahme, wenn eine Bank $ 500 Millionen in Immobilienvermögen zu ihrem Wert von Fachwissen hielt, würde ein Rabatt von 20% 100 Millionen zusätzliche Verluste verursachen. Bei 40% würde der Verlust 200 Millionen erreichen; bei 60% 300 Millionen. Wenn diese Bank vor dem Test nur 250 Millionen wirtschaftliche Eigenmittel hätte, würde das dritte Szenario ausreichen, um sie zu löschen. Diese Zahlen sind ein Beispiel für die Buchhaltungsmechanik, nicht eine Schätzung des Portfolios einer echten libanesischen Bank.

Vor allem muss der Test den Eigentumsverlust mit dem Kapital jeder Einrichtung vergleichen. Ein systemweiter Haarschnitt, der bescheiden erscheint, kann für eine Bank, deren Eigenmittel bereits durch Verluste bei BDL und Staatsschulden absorbiert werden, fatal sein. Immobilien können somit die Schicht zusätzlicher Verluste sein, die ein Institut von der Unterkapitalisierung in die Insolvenz versetzt.

Verdächtige Kredite: ein extrem degradiertes Portfolio

Die BDL berichtete in ihrer Überprüfung vom Dezember 2025, dass die Kreditquote in den Risikokategorien 4, 5 und 6 bis Oktober 2025 wie definiert 86,3% betrug. Dieses Niveau spiegelt ein extrem degradiertes Portfolio wider. Die Kreditkontraktion seit 2019 hat auch die Aktie verändert: Kredite wurden zurückgezahlt oder reduziert, während ein großer Teil der schwierigen Risikopositionen bestehen bleibt.

Um einen zweifelhaften Kredit zu bewerten, ist es notwendig zu schätzen, was der Kreditnehmer tatsächlich zurückzahlen kann und was die Garantie wert ist. Wenn ein Unternehmen 10 Millionen schuldet, aber nicht mehr genug Bargeld generiert, sind die Schulden mechanisch nicht 10 Millionen wert. Wenn die Bank auf hypothekarisch belastetes Land setzt, ist es notwendig, ihren realistischen Verkaufspreis, ihren Hypothekenrang, ihre gesetzlichen Fristen, andere Gläubiger und Kosten zu integrieren.

IFRS 9 verlangt normalerweise eine Logik der erwarteten Kreditverluste. Die BDL hat diesen Rahmen 2017 verabschiedet und während der Krise geändert. Aber ein Standard garantiert nicht, dass alle Annahmen eine systemische Krise korrekt widerspiegeln. Eine unabhängige RQA wird speziell zum Testen von Klassifizierungen, Rückstellungen, Garantien und Rückforderungsszenarien verwendet.

Umverteilung von Vermögenswerten? Drei Phänomene zu unterscheiden

Der Begriff « Veruntreuung » ist in einem Land verlockend, in dem Einleger den normalen Zugang zu ihren Konten verloren haben. Eine wirtschaftliche Analyse muss jedoch drei Phänomene trennen. Der erste ist die schlechte Allokation von Ersparnissen: Die Banken haben die Mittel massiv bei der BDL und dem Staat platziert. Die zweite ist eine schlechte Bewertung oder Unterprovision: Ein Vermögenswert bleibt über dem, was zurückgewonnen werden kann. Die dritte ist Ablenkung im rechtlichen Sinne: betrügerische Übertragung eines Vermögenswertes oder unfairer Vorteil an eine bestimmte Person.

Die ersten beiden können durch eine buchhalterische und aufsichtsrechtliche Überprüfung identifiziert werden. Die dritte erfordert Transaktionsaufzeichnungen, die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer, die Überprüfung von Transaktionen mit verbundenen Parteien, grenzüberschreitende Überweisungen, Beratungsentscheidungen und Verrechnungspreise. Eine Bank kann ohne Entführung insolvent sein. Umgekehrt kann eine betrügerische Transaktion bestehen, auch wenn die Bilanz richtig bewertet wird.

Das Risiko des Umgangs mit verwandten Parteien verdient jedoch besondere Aufmerksamkeit. In seiner 2026 veröffentlichten Diagnose von Governance und Korruption identifiziert der IWF Schwachstellen wie das Gewicht von Familienbanken, einen historisch unvollständigen Rahmen für verwandte Parteien und einen Mangel an Transparenz bei der Aufsicht. Das Bankgeheimnis hatte auch die Identifizierung bestimmter Beziehungen vor seiner Änderung im April 2025 erschwert.

Eine Untersuchung sollte daher nicht nur fragen, wie viel ein Gebäude wert ist, sondern auch, wer es an die Bank verkauft hat, zu welchem Preis, mit welchem Fachwissen, wer der ursprüngliche Schuldner war und welche Verbindungen zwischen den Parteien bestanden. Gleiche Logik für Eigenkapital, Kredite an verbundene Unternehmen und Veräußerungen von Vermögenswerten. So kann ein Generalverdacht zu einer nachprüfbaren Tatsache und möglicherweise zu einer gerichtlichen Frage werden.

Warum das angezeigte Kapital irreführend sein kann

Die BDL-Statistiken hatten im Juni 2026 noch 452.027 Milliarden Pfund Kapitalkonten für Geschäftsbanken, etwa 5,05 Milliarden Dollar bei 89.500 Pfund. Diese Zahl bedeutet nicht, dass der Sektor sofort 5 Milliarden Dollar zur Verfügung hat. Es ist ein Buchhaltungsaggregat, dessen Stärke vom Wert der entgegengesetzten Vermögenswerte abhängt.

Nehmen wir eine Bank mit 10 Milliarden Vermögenswerten, 9 Milliarden Verbindlichkeiten und 1 Milliarde Kapital. Wenn eine Prüfung zu dem Schluss kommt, dass die Vermögenswerte nur 8 Milliarden wert sind, verschwindet das Milliardenkapital und es verbleibt ein Defizit von 1 Milliarde. Im Fall der Libanesen wird dieser Mechanismus mit der gemeinsamen Exposition gegenüber der BDL multipliziert: Ein Rückgang des erstattungsfähigen Wertes dieser Schulden betrifft mehrere Institutionen gleichzeitig.

Zwei Banken mit der gleichen nominalen Forderung an die BDL können jedoch unterschiedliche Situationen haben, abhängig von ihren ausländischen Vermögenswerten, Darlehen, Garantien, Kapital, Aktionären und Stromgrößen, die seit 2019 erfasst wurden. Eine einheitliche Lösung ohne Bank-für-Bank-Diagnose birgt daher das Risiko, insolvente Institute zu retten oder eine Bank zu opfern, die rekapitalisiert werden könnte.

Wer könnte die Bewertung besser gestalten?

Es wäre übertrieben zu sagen, dass alle libanesischen Banken « eine echte Schätzung ablehnten », als ob es eine identische Position jeder Institution gäbe. Seit Jahren fordert der Sektor jedoch mehrere Projekte zur Allokation von Verlusten und deren Annahmen heraus. Eine Studie, die 2026 vom libanesischen Bankenverband in Auftrag gegeben wurde, modellierte Szenarien, in denen nur eine Handvoll Banken bestimmte Restrukturierungsmodalitäten überleben würden. Dies zeigt das Ausmaß des Problems.

Banken haben auch ein akzeptables Argument: Eine willkürlich niedrige Bewertung kann eine lebensfähige Institution unnötig zerstören. Eine RQA ist nur glaubwürdig, wenn für alle die gleichen Regeln gelten, wenn die Experten unabhängig sind und wenn die Annahmen dokumentiert sind. Die Bewertung einer Schuld an der BDL bei Null ohne Analyse wäre so unklug wie sie bei 100% des Nominals pro Konvention zu halten.

Der Interessenkonflikt bleibt jedoch klar. Aktionäre wollen ihr Eigenkapital erhalten. Die Führer wollen ihr Establishment bewahren. Der Staat versucht, seinen Beitrag zu begrenzen. Die BDL muss ihre Bilanz wiederherstellen. Einleger wollen ihre Forderungen einziehen. Jeder Akteur kann eine Methode bevorzugen, die mehr Verluste zu anderen bewegt. Genau das ist die wirtschaftliche Rechtfertigung für unabhängige Expertise.

Was eine ernsthafte RQA überprüfen sollte

Eine glaubwürdige Überprüfung muss zuerst jede Schuld und Schulden zwischen Banken und der BDL in Einklang bringen. Sie muss dann Staatsschulden mit Annahmen bewerten, die mit ihrer Umstrukturierung vereinbar sind, bedeutende Kredite prüfen, Rückstellungen neu berechnen und Garantien überprüfen. Immobilien müssen mit vergleichbaren tatsächlichen Transaktionen und Liquiditätsabschlägen neu bewertet werden, wenn der Markt eng ist.

Die Kontrolle muss auch die verbundenen Parteien abbilden: Aktionäre, Direktoren, Führungskräfte, Familien, kontrollierte Unternehmen und wirtschaftliche Eigentümer. Die großen Kredite, die vor der Krise gewährt wurden, müssen mit Garantien, Rückzahlungen und Umstrukturierungen konfrontiert werden. Übertragungen und Veräußerungen von Vermögenswerten um 2019 verdienen besondere Beachtung, wenn sie einen Insider begünstigen oder die wirtschaftliche Ordnung zwischen Gläubigern verändern konnten.

Schließlich muss bei der Prüfung zwischen tatsächlich verfügbaren Dollars und auf Dollar lautenden Forderungen unterschieden werden, die jedoch nicht sofort in externes Bargeld konvertierbar sind. Die Krise zeigte, dass ein Dollar auf einem Konto nicht immer einem übertragbaren Dollar entsprach. Eine Bewertung, bei der Liquidität, Laufzeit und Gegenparteirisiko außer Acht gelassen werden, würde eine der grundlegenden Unklarheiten der Krise wiederholen.

Was die Zahlen immer noch nicht sagen

Die Aggregate beantworten nicht die entscheidende Frage: Was ist der Nettowert jeder Bank nach Erfassung aller Verluste? Die Bankbilanz stieg von rund 256 Milliarden US-Dollar im Juni 2019 auf fast 102 Milliarden US-Dollar Ende 2025, eine Schrumpfung von fast 60%. Diese Kontraktion bedeutet nicht, dass Einleger die Differenz in frischen Dollars zurückgewonnen haben: Sie kombiniert gerahmte Auszahlungen, Abrechnungen, Umwandlungsänderungen, Bilanzreduzierungen und Wertverlust.

Die Konzentration von 77,5 Milliarden Dollar in der BDL zeigt die Empfindlichkeit des Systems. Zu illustrativen Zwecken würde ein Rabatt von 10% auf diesen Posten 7,75 Milliarden US-Dollar betragen, mehr als die im Juni 2026 veröffentlichten konsolidierten Kapitalkonten, die mit 89.500 Pfund umgerechnet wurden. Diese Berechnung präjudiziert nicht den Haarschnitt, der beibehalten wird. Es zeigt, warum einige Bewertungspunkte über die Solvenz vieler Banken entscheiden können.

Die gleiche Argumentation gilt für Kredite und Immobilien, aber für weniger systemische Beträge. Eine Bank, die ihre Kredite besser gestellt, liquide Aktiva im Ausland zurückbehalten und begrenzte Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt hat, kann aus einer AQR in einer ganz anderen Situation hervorgehen als eine Bank mit vergleichbarer Größe. Gerade Informationen fehlen in der öffentlichen Debatte.

Recovery entscheidet auch über das Schicksal der Antragsteller

Die Frage scheint eine Buchhaltungsfrage zu sein, aber ihre Konsequenzen sind konkret. Wenn die Vermögenswerte künstlich zu einem hohen Wert gehalten werden, behalten die Aktionäre auf dem Papier ein Kapital, das möglicherweise wirtschaftlich nicht mehr vorhanden ist. Wenn Einleger gleichzeitig Beschränkungen, Spread-Rückerstattungen oder implizite Verluste tragen, wird die normale Hierarchie der Verlustabsorption in der Praxis umgangen.

Umgekehrt kann das Erkennen aller Vermögenswerte zu ihrem sofortigen Liquidationspreis auch den Wert zerstören. Einige illiquide Vermögenswerte können zukünftige Ströme erzeugen, die höher sind als ihr Zwangsverkaufspreis heute. Bei einer rationalen Umstrukturierung muss zwischen Liquidationswert, langfristigem wirtschaftlichem Wert und sofort verfügbarer Liquidität unterschieden werden. Diese Begriffe sind nicht austauschbar.

Der IWF erinnerte im Februar 2026 daran, dass die Strategie die Schuldenhierarchie respektieren und gleichzeitig mit der verfügbaren Liquidität und der Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden vereinbar sein muss. Dies schließt die Tür zu magischen Lösungen. Der Staat kann nicht zig Milliarden versprechen, die er nicht besitzt. BDL kann einen Buchhaltungsanspruch ohne entsprechende Vermögenswerte nicht in frische Dollar umwandeln. Banken können nicht das zurückgeben, was sie nicht mehr haben, ohne Rekapitalisierung, Sanierung oder Realisierung von Vermögenswerten.

Warum Transparenz zu einer wirtschaftlichen Bedingung geworden ist

Die libanesische Debatte ist seit langem gegen globale Zahlen. Vertrauen wird nicht mit einer neuen aggregierten Zahl zurückkehren. Es umfasst bankweise Ergebnisse, eine gemeinsame Methodik, unabhängige Wirtschaftsprüfer, Interessenkonfliktregeln und eine Erklärung, wie jede wichtige Anlagekategorie bewertet wurde. In der internationalen Praxis werden RQAs speziell verwendet, um die Situation von Institutionen und ihren Kapitalbedarf zu klären.

Die Veröffentlichung bedeutet nicht die Offenlegung der persönlichen Daten jedes Kreditnehmers. Es bedeutet, die Ergebnisse verständlich zu machen: Kapital vor Anpassung, zusätzliche Verluste, Wert der Staats- und BDL-Forderungen, Rückstellungen für Kredite, Immobilienrabatte, Rekapitalisierungsbedarf und Abwicklungsentscheidung. Ohne diese Transparenz kann jeder Akteur weiterhin seine eigene Wirtschaftsbilanz erstellen.

Die Einsätze gehen über die alten Einlagen hinaus. Ein Bankensystem, das seine Verluste nicht erkennt, kann normalerweise den Kredit nicht wieder aufnehmen. Neue Investoren zögern, Kapital zu bringen, wenn sie die Verbindlichkeiten ignorieren, die sie zurücknehmen. Neue Bewerber vermeiden das System, wenn sie befürchten, dass ihr Geld dazu verwendet wird, alte Löcher zu füllen. Die Bewertung ist daher eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Finanzintermediation und nicht nur eine Ausübung von Verantwortung in der Vergangenheit.

Was das echte Foto offenbaren könnte

Eine vollständige RQA könnte zu mehreren gleichzeitigen Ergebnissen führen. Einige Banken könnten nach Anpassungen positives Kapital behalten und rekapitalisiert werden. Andere konnten sehen, wie ihr Eigenkapital vollständig ausgelöscht wurde. Einige Immobilienbewertungen konnten nach unten korrigiert werden, andere bestätigten. Kredite können zusätzliche Bestimmungen erfordern. Transaktionen mit verbundenen Parteien könnten regelmäßig erfolgen oder im Gegenteil weitere Untersuchungen rechtfertigen.

Diese Diagnose könnte auch zeigen, dass die öffentliche Debatte die relative Bedeutung bestimmter Positionen überschätzt. Obwohl Gebäude überbewertet wurden, bleibt das Hauptsystemrisiko die Verschuldung der Libanesischen Bank. Eine Immobilienkorrektur von einigen hundert Millionen würde ein finanzielles Ungleichgewicht von zig Milliarden nicht lösen. Immobilien sind daher ein möglicher Indikator für Rechnungslegungspraktiken; Es ist nicht die einzigartige Erklärung des Lochs.

Die Frage der « Veruntreuung » muss der gleichen Disziplin folgen. Eine RQA kann eine abnormale Transaktion, eine damit verbundene Forderung, ein überbewertetes Wertpapier oder eine verdächtige Abtretung aufdecken. Sie kann diese Anomalien nicht automatisch in Straftaten umwandeln. Die Absicht, der Begünstigte, das Vorurteil und der geltende Rechtsrahmen müssen dann festgelegt werden. Es ist die unverzichtbare Grenze zwischen wirtschaftlicher Analyse und Strafverfolgung.

Warum Verzögerung dem Status Quo zugute kommt

Je länger die Verlusterkennung verzögert wird, desto mehr arbeitet das System in einem Graubereich. Ehemalige Banken bleiben rechtlich präsent, ohne ihre Finanzierungsfunktion vollständig auszuüben. Die Einleger holen nach und nach begrenzte Beträge gemäß den zulässigen Mechanismen zurück. Bankkredite bleiben weit unter ihrem Vorkrisenniveau und ein großer Teil der Wirtschaft arbeitet in Bargeld oder frischen Dollars außerhalb der traditionellen Kreisläufe.

Dieser Status quo hat makroökonomische Kosten. Eine Wirtschaft ohne effektive Bankenvermittlung investiert weniger, finanziert kaum kleine Unternehmen und ist mehr auf Selbstfinanzierung oder externes Kapital angewiesen. Die BDL selbst betonte, dass der Kreditzusammenbruch private Investitionen, Kapitalbildung und die Effizienz der Geldübertragung reduziert. Die Kosten der verzögerten Erholung werden daher nicht nur von den Einlegern getragen: Sie belasten das zukünftige Wachstum.

Es gibt jedoch einen legitimen Grund, die Übung nicht zu überstürzen: Eine schlechte RQA wäre fast so gefährlich wie das Fehlen von RQA. Wenn die Bewerter von den bewerteten Akteuren abhängig sind, wenn die Daten unvollständig sind oder wenn sich die Regeln auf dem Weg ändern, wird das Ergebnis vor Gericht angefochten und verliert seine Referenzfunktion. Geschwindigkeit muss daher nach Unabhängigkeit, Zugang zu Daten und einer öffentlichen Methodik kommen.

Die entscheidende Frage ist nicht mehr « wie viel fehlt? »

Nach sechs Jahren Krise erlebt der Libanon bereits das Ausmaß des Problems. Was fehlt, ist eine überprüfbare Verteilung der Verluste. Es ist notwendig zu wissen, wie viel jede Bank nach Abzinsung ihrer Forderungen gegenüber der BDL und dem Staat, nach realistischer Rückstellung von Darlehen, nach Neubewertung von Garantien und Immobilien und nach Überprüfung von Transaktionen mit verbundenen Parteien wert ist. Nur dann können wir bestimmen, welches Kapital gelöscht wird, welche neuen Mittel bereitgestellt werden und welche Mittel den Einlegern tatsächlich zur Verfügung stehen.

Die Ablehnung oder Anfechtung einer Bewertung muss daher nicht durch eine allgemeine Theorie der Umleitung erklärt werden. Eine viel einfachere wirtschaftliche Motivation reicht aus: Der gewählte Wert entscheidet darüber, wer sein Kapital verliert, wer die Kontrolle über eine Bank behält und welcher Teil der Rechnung an andere Akteure verschoben werden kann. Dies schließt individuellen Missbrauch nicht aus. Dies bedeutet nur, dass diese pro Datei nachgewiesen werden müssen.

Der nächste entscheidende Schritt wird daher weniger ein neuer globaler Plan als eine unabhängige und opponierbare Fotografie der Bilanzen sein. Wenn es vollständig ist, kann es bestimmte Werte bestätigen, andere korrigieren und Untersuchungen einleiten, bei denen Anomalien auftreten. Wenn es teilweise bleibt oder um die Interessen der Akteure verhandelt wird, wird der Libanon weiterhin über die Aufteilung eines Verlustes diskutieren, dessen genauen Standort er sich immer noch weigert zu messen.

Zahlen

Indikator Wert Lesung Bankenbilanz, Juni 2019 256 Mrd. USD Vor dem Zusammenbruch Bankbilanz, Ende 2025 102 Mrd. USD Kontraktion fast 60% Platzierungen am BDL, Ende 2025 77,5 Mrd. USD 76 % der vermögenswerte Kundeneinlagen in Fremdwährung, Ende 2025 86,71 Mrd. USD Zentrale Verbindlichkeiten Kreditrisikokategorien 4-6, Oktober 2025 86,3 % Sehr degradiertes Portfolio Kapitalkonten, Juni 2026 452 027 Md LBP 5,05 Mrd. USD auf 89.500 USD Geschätzte Verluste des IWF, 2023 70 Milliarden US-Dollar Vor AQR Bank durch Bank

Referenzen und Links

Bank of Lebanon, Macroeconomic Review, Dezember 2025: https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Publications/Publications/Annual%20Report 2 En%C2%A711651 3.pdf

Bank of Lebanon, konsolidierte Bilanzstatistik der Geschäftsbanken und Kapitalkonten: https://www.bdl.gov.lb/economicandfinancialdata.php

IWF, Libanon: 2023 Artikel IV Konsultation, Anhang zur finanziellen Umstrukturierung: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/237/article-A001-en.xml

IWF, Mission im Libanon, 13. Februar 2026: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

IWF, Diagnostic Report on Governance and Corruption, April 2026: https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2026/english/tarea2026047.pdf

IWF, Financial Sector Assessment Program, Libanon, 2017: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/021/article-A001-en.xml

Verband der Banken Libanons, Jahresbericht 2024: https://www.abl.org.lb/Library/Assets/Galerie/Documents/Annual%20Report%20%202024%20-%20Français%20-%20Final%20version.pdf

Libanesische Zentralbank, Gesetz Nr. 23 vom 14. August 2025 über die Abwicklung und Umstrukturierung von Banken: https://www.bdl.gov.lb/laws.php

Bildungsszenario von Immobilienstress

Hypothetischer Buchwert Decote Wert nach Stress Anerkannter Verlust 500 MIO. USD 20 % 400 MIO. USD 100 MIO. USD 500 MIO. USD 40 % 300 M USD 200 MIO. USD 500 MIO. USD 60 % 200 MIO. USD 300 M USD

Hinweis: illustratives Szenario zur Darstellung der Auswirkungen einer Neubewertung auf das Eigenkapital. Es ist keine Schätzung einer Bank oder eines libanesischen Sektors.