Nach UNIFIL besteht im Südlibanon die Gefahr eines Sicherheitsvakuums

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Innerhalb weniger Monate nach dem angekündigten Ende der UNIFIL-Mission gewinnt die Besorgnis hinter den libanesischen diplomatischen Kulissen. Es geht nicht mehr nur um den Abzug internationaler Soldaten. Es geht darum, was als nächstes kommt. In seiner Ausgabe vom 29. September 2026 berichtet Al Joumhouria, dass noch keine alternative Formel bereit ist. Eine von der Zeitung zitierte diplomatische Quelle geht noch weiter. Sie glaubt, dass die Schwierigkeiten so groß sind, dass das Leere-Szenario im Süden zu einer ernsten Hypothese wird.

Diese Warnung kommt, da die militärische Situation weiterhin angespannt ist. Israelische Operationen gehen in mehreren Gebieten des Südens weiter. Die Gespräche zwischen Libanon und Israel bleiben schwierig. Gleichzeitig ist die libanesische Armee aufgerufen, ihre Rolle zu erweitern. Diese drei Elemente verwandeln das Ende von UNIFIL in ein strategisches Problem. Es geht nicht mehr nur darum, mehrere tausend Soldaten zu ersetzen. Es ist notwendig zu bestimmen, wer seine Aufgaben erfüllen wird, unter welcher Autorität und mit welchen Mitteln.

Zwei Lösungen gesucht, noch keine erworben

Laut Al Jumhouria vom 29. September 2026 arbeitet der Libanon an zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, die UNIFIL in ihrer jetzigen Form beizubehalten. Die zweite wäre die Schaffung eines anderen Systems, aber die Beibehaltung eines internationalen Rechtsrahmens oder eine Verbindung mit den Vereinten Nationen. Laut der diplomatischen Quelle der Zeitung hat noch keiner dieser Tracks die notwendige Unterstützung erhalten.

Die Situation erklärt die Besorgnis mehrerer libanesischer Beamter. Ein Ausstieg ohne Alternative würde ein besonders sensibles Gebiet ohne die seit Jahren bestehende internationale Vereinbarung verlassen. Al Joumhouria berichtet somit von den Befürchtungen eines Vakuums, das das Risiko einer Konfrontation erhöhen könnte. Die Zeitung verweist auch auf die Möglichkeit einer solchen Situation, die die israelische Handlungsfreiheit im Süden erweitert.

Die Frage übersteigt daher die Zahl der anwesenden Soldaten. UNIFIL ist auch ein internationaler Rahmen. Seine Anwesenheit verbindet die Situation im Süden direkt mit dem Sicherheitsrat und der Resolution 1701. Das Verschwinden dieser Struktur würde die Frage nach dem zu übernehmenden Mechanismus aufwerfen.

Al Akhbar berichtet in seiner Ausgabe vom 29. September 2026 über ähnliche Bedenken aus einer anderen diplomatischen Sequenz. Die Zeitung kehrt zu einem Treffen mit dem UN-Sonderkoordinator für Libanon im Parlament zurück. Dieses Treffen fand im Rahmen eines parlamentarischen Prozesses statt, der laut Zeitung von 86 Abgeordneten für die Aufrechterhaltung von UNIFIL unterstützt wurde.

Nach Informationen, die von Al Akhbar veröffentlicht wurden, konzentrierten sich die Diskussionen auf die Risiken eines Vakuums nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte. Insbesondere wäre eine Präsenz der Vereinten Nationen in anderer Form und mit weniger Personal erwähnt worden. Der internationale Vertreter hätte jedoch keine konkrete Lösung vorgelegt, um die derzeitige Mission sofort zu ersetzen.

Das Problem, das in diesen Diskussionen festgestellt wurde, wäre daher weniger das Ende der UNIFIL selbst als das Fehlen einer Struktur, die in der Lage ist, die Funktionen zu erfüllen, die sie derzeit erfüllt. Laut Al Akhbar bestand der internationale Vertreter auch auf der Notwendigkeit, den Libanon in Form einer UN-Berichterstattung zu erhalten.

Eine Kraft von 7.500 Soldaten schwer zu ersetzen

Al Quds Al Arabi gibt in seiner Ausgabe vom 29. September 2026 ein Maß für das Ausmaß der Herausforderung. Es gab etwa 7.500 Soldaten aus etwa 50 Ländern in LUSIFIL. Sie sind im Süden im Einsatz, unter anderem entlang rund 120 Kilometer der Blauen Linie.

Diese Zahlen zeigen, warum das Problem nicht auf eine einfache Übertragung von Verantwortlichkeiten reduziert werden kann. Selbst wenn die libanesische Armee nach dem Abzug der UNIFIL zur Hauptmacht wurde, sollte sie die bisher mit Unterstützung eines wichtigen multinationalen Mechanismus durchgeführten Missionen wieder aufnehmen.

Der UNIFIL-Kommandant Diodato Abagnara selbst näherte sich der Frist. Laut Al Joumhouria und Al Quds Al Arabi vom 29. September 2026 informierte er die Vertreter der an der Mission teilnehmenden Länder über die Situation im Süden. Er betonte die anhaltende Unterstützung der libanesischen Armee und der lokalen Gemeinschaften sowie die Bedeutung einer internationalen Präsenz, um die Umsetzung der Resolution 1701 zu fördern.

Al Joumhouria berichtet auch über den verbleibenden Zeitraum vor Jahresende. Der UNIFIL-Beamte ist der Ansicht, dass diese Monate genutzt werden sollten, um die nächste Phase vorzubereiten und ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden.

Der Zeitplan bietet jedoch einen Spielraum. Das Verschwinden der internationalen Präsenz sollte nicht unbedingt an einem einzigen Tag geschehen. Al Joumhouria weist darauf hin, dass der organisierte Rückzug der Streitkräfte schrittweise erfolgen und sich über einen viel längeren Zeitraum erstrecken könnte. Dieser Übergang könnte es dem Libanon und seinen Partnern ermöglichen, eine alternative Formel vorzubereiten.

Aber eine zusätzliche Verzögerung löst das zugrunde liegende Problem nicht. Es gibt nur mehr Zeit, um eine Lösung zu finden.

Die libanesische Armee im Zentrum der Post-UNIFIL

In fast allen Szenarien, die von den Zeitungen vom 29. September erwähnt werden, wird die libanesische Armee zum zentralen Akteur.

Al Joumhouria zitiert einen hochrangigen Beamten, dass nach dem Abgang der UNIFIL die Armee die wichtigste Sicherheitskraft vor Ort sein würde. Dieser Beamte hebt auch die Grenzen seiner Ausrüstung und Ressourcen hervor. Er war daher der Ansicht, dass die Partnerländer, einschließlich der Vereinigten Staaten, die notwendigen Ressourcen bereitstellen sollten.

Diese Frage war auch bei dem Treffen zwischen Nawaf Salam und US-Außenminister Marco Rubio in Washington präsent. Mehrere Korpus-Zeitungen berichten, dass der Premierminister auf der Notwendigkeit bestand, die US-Unterstützung für die Armee fortzusetzen. Sie verband diese Hilfe mit der Fähigkeit der militärischen Institution, ihre Verantwortung im ganzen Land wahrzunehmen.

Al Binaa vom 29. September 2026 berichtet, dass Nawaf Salam eine konkrete Umsetzung des dreigliedrigen Rahmens forderte. Nach den auf dem Treffen vorgestellten Positionen muss letzteres gleichzeitig beim israelischen Rückzug und bei der Ausweitung der staatlichen Autorität voranschreiten. Der Premierminister forderte auch einen klaren Zeitplan und einen Verifikationsmechanismus.

Die Stärkung der Armee erscheint somit als Berührungspunkt zwischen zwei Dossiers. Der erste betrifft die Zeit nach der UNIFIL. Der zweite betrifft die staatliche Autorität und das Waffenmonopol.

Eine Schwierigkeit bleibt jedoch bestehen. Die Ersetzung einer internationalen Truppe bedeutet nicht nur eine Erhöhung der militärischen Stärke im Süden. Sie muss auch die materiellen Mittel erhalten, um den Boden zu besetzen, sensible Gebiete zu überwachen und eine nachhaltige Präsenz in einer Region aufrechtzuerhalten, die immer militärischen Operationen ausgesetzt ist.

Diese Frage ist umso wichtiger, als die Zwischenfälle andauern.

Ein geplanter Rückzug, während der Betrieb fortgesetzt wird

Der Kontext des 29. September 2026 ist nicht der einer stabilisierten Grenze. Al Sharq berichtet von mehreren israelischen Operationen im Süden. Die Zeitung erwähnt Bombenanschläge, Luftangriffe und Zerstörungen an verschiedenen Orten. Sie berichtete auch von Panzerbewegungen im Arnoun-Gebiet und dem Abschuss von Zawtar al-Sharqiya.

Al Sharq berichtet auch, dass eine libanesische Armee-Ingenieureinheit eine israelische Spionagekamera, ausgestattet mit einem Solarstromsystem, in der Nähe von Wadi Zibqin im Bezirk Tyrus demontiert hat.

Al Araby Al Jadid beschreibt auch eine Situation anhaltender Spannungen. Nach Informationen, die von der Zeitung gesammelt und am 29. September 2026 veröffentlicht wurden, erhielt Nawaf Salam auf seiner Reise nach New York negative Nachrichten über israelische Absichten. Israel würde seine Operationen fortsetzen und die Sicherheitszone beibehalten, die es im Süden eingerichtet hatte.

Diese Informationen werden den Quellen der Zeitung zugeschrieben. Sie sind daher keine offizielle israelische Ankündigung. Sie machen es jedoch möglich zu verstehen, warum die UNIFIL-Frage so besorgt über Beirut ist.

Ein Abzug der internationalen Truppe in ein friedliches Umfeld würde vor allem eine Frage des institutionellen Übergangs stellen. Sein Abgang als militärische Operationen weiter stellt ein viel breiteres Problem.

Dann besteht die Gefahr, dass ein internationaler Mechanismus verschwindet, bevor ein neues Sicherheitsgleichgewicht hergestellt wird.

Die internationale Rolle ist nicht auf Soldaten beschränkt

Die Bevölkerungsdebatte maskiert eine weitere UNIFIL-Funktion. Seine Präsenz schafft einen institutionellen Vermittler in einem Gebiet, in dem die libanesische und israelische Armee durch eine äußerst sensible Grenze getrennt bleiben.

Diese Dimension erklärt, warum Al Akhbar auf dem in Gesprächen mit dem UN-Vertreter geäußerten Wunsch besteht, die internationale Berichterstattung aufrechtzuerhalten. Eine kleinere Kraft könnte möglicherweise einen Teil dieser Funktion beibehalten, auch wenn sie nicht die gleichen operativen Fähigkeiten zur Verfügung stellte.

Diese Hypothese verbindet sich mit Al Jumhourias Informationen über das Interesse einiger bereits in der UNIFIL anwesender Länder, die libanesische Armee weiterhin zu unterstützen. Die Zeitung erwähnt daher die Möglichkeit eines multinationalen Rahmens. Die wichtigsten Fragen bleiben jedoch unbeantwortet: Was wäre sein Mandat, wer würde es genehmigen und welche spezifischen Missionen würde es durchführen?

Der rechtliche Status ist entscheidend. Eine Koalition von Ländern, die die Armee unterstützen, ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer UN-mandatierten Truppe. Der Unterschied betrifft sowohl die politische Legitimität als auch die Koordinierungsmechanismen.

Deshalb scheinen die von den Zeitungen berichteten Diskussionen nach einer Formel zu suchen, die eine Verbindung zu den Vereinten Nationen aufrechterhält, selbst im Falle einer tiefgreifenden Transformation des gegenwärtigen Systems.

Auch die Europäische Union bereitet sich auf die nächste Etappe vor

Das Thema erschien auch während eines Treffens zwischen dem Armeekommandeur, General Rodolphe Haykal, und der Botschafterin der Europäischen Union Sandra De Waele.

Al Sharq vom 29. September 2026 erklärte, dass beide Beamten die Post-UNIFIL-Phase ausdrücklich angesprochen hätten. Der europäische Diplomat bestätigte die anhaltende Unterstützung der Europäischen Union für die libanesische Armee und lobte ihre Rolle für die Stabilität des Landes.

Dieses Treffen bietet keine alternative Formel. Es bestätigt jedoch, dass die ausländischen Partner des Libanon bereits an der Post-UNIFIL-Frage arbeiten.

Die Herausforderung besteht darin, diese politischen Unterstützungen in konkrete Fähigkeiten umzuwandeln. Die Armee wird über ausreichende Ressourcen verfügen müssen, um den Boden zu erhalten. Sie muss auch in der Lage sein, in einem Umfeld zu handeln, in dem der israelische Rückzug unvollständig bleibt und die Frage der Hisbollah-Waffen offen bleibt.

Diese Dateien kreuzen sich nun direkt.

Die Gefahr eines desynchronisierten Kalenders

Vielleicht ist das Hauptrisiko das Timing.

Der Libanon strebt einen israelischen Rückzug an. Gleichzeitig muss sie den Einsatz der Armee stärken. Die Diskussionen über Waffen müssen vorankommen. Der Wiederaufbau muss beginnen. Schließlich muss eine Lösung gefunden werden, bevor die internationale Präsenz verschwindet.

Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Prozesse im gleichen Tempo voranschreiten.

Wenn sich UNIFIL zurückzieht, bevor ein alternatives Gerät installiert wird, kann das von Al Joumhouria-Quellen befürchtete Vakuum auftreten. Wenn die Armee weitere Missionen ohne die notwendigen Ressourcen wieder aufnehmen würde, würde das Problem einfach übertragen werden. Wenn die israelischen Operationen weitergehen, wird die militärische Präsenz allein nicht ausreichen, um ein stabiles Umfeld zu schaffen.

Die Beibehaltung einer reduzierten internationalen Struktur könnte daher als Übergang dienen. Aber die Akten vom 29. September 2026 zeigen immer noch keine Einigung über diese Option.

Genau das macht die von Al Joumhouria veröffentlichten Trusts wichtig. Sie offenbaren eine Lücke zwischen dem politischen Ansatz und der Einsatzbereitschaft. Alle diskutieren über die Post-UNIFIL, aber es gibt immer noch keinen klar definierten Ersatz in den verfügbaren Quellen.

Drei Monate, um eine noch unbekannte Architektur vorzubereiten

An dieser Stelle beschreiben Zeitungen daher eine Suche mehr als eine Lösung.

Die libanesische Regierung will eine internationale Präsenz erhalten oder eine Formel erhalten, die ihre Hauptfunktionen übernehmen kann. Die Parlamentarier fordern die Aufrechterhaltung der UNIFIL. Die UNO warnt vor der Gefahr eines Vakuums. Die Europäische Union bekräftigt ihre Unterstützung für die Armee. Nawaf Salam bat Washington, letzteres zu stärken. Die Struktur zur Organisation des Ganzen bleibt jedoch unbestimmt.

Die zentrale Frage wird dann die des Übergangs.

Allmählicher Rückzug könnte die notwendige Zeit bieten. Aber diese Frist muss genutzt werden, um Verantwortlichkeiten, Personal, Finanzierung und den Rechtsrahmen festzulegen. Andernfalls würde der Zeitplan das Problem nur zurückdrängen.

Nach der UNIFIL war daher der Abgang der Friedenstruppen der Vereinten Nationen kein bloßer Abgang. Sie verpflichtet den Libanon, eine viel schwierigere Frage zu beantworten: Welche Sicherheitsarchitektur kann im Süden funktionieren, wenn die internationale Präsenz abnimmt, wenn der Konflikt mit Israel nicht gelöst ist und die militärische Autorität des Staates im Mittelpunkt der internen Debatte steht?

Die von Al Jumhouria und Al Akhbar am 29. September 2026 veröffentlichten Informationen zeigen, dass diese Architektur noch nicht existiert. Sie zeigen auch, dass das Risiko der Leere nicht mehr nur öffentlich als abstraktes Anliegen genannt wird. Es wird jetzt in den diplomatischen und parlamentarischen Sitzungen diskutiert, die der Vorbereitung der nächsten Phase gewidmet sind.

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