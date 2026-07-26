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🚨 DIE UNIFIL IST VORBEI?

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🚨 LA FINUL, C'EST FINI ?
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🔵 Seit 1978 patrouillieren die Blauhelme im Südlibanon. Der UN-Sicherheitsrat hat das Ende des Mandats zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

🇮🇱🇺🇸 Israelisch-amerikanischer Druck angenommen… aber auch beunruhigende Zahlen: Mehr als 10.000 von der UNIFIL dokumentierte israelische Verstöße seit dem Waffenstillstand im November 2024.

🇫🇷🇮🇹 Und jetzt? Frankreich und Italien kündigen eine Koalition an, um zu übernehmen.

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