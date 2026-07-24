🏛️ MECHNAQA : SUR LES TRACES D’ADONIS 🇱🇧

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dans l’arrière-pays de Byblos, un sanctuaire romain garde un nom qui pleure : Mechnaqa, « le lieu des larmes ». Entre légende d’Adonis et racines phéniciennes, un site oublié qui n’a plus livré ses secrets depuis les années 1950.

Voir la video originale sur YouTube