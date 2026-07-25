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🕯️ Elias Hoayek, der Patriarch, der den Libanon ins Leben rief

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L'auteur: Newsdesk Libnanews
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🕯️ Élias Hoayek, le patriarche qui a fait naître le Liban
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Vor mehr als einem Jahrhundert kämpfte ein Kirchenmann, um dem Libanon seine Grenzen und sein Schicksal zu geben. Am 25. Juli 2026 verkündet ihn die Kirche in Dimane selig. Rückblick auf das Leben des „Vaters des Großen Libanon“.

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