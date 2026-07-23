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Von 1932 bis 1935 war die weite Chaco-Ebene, die angeblich reich an Öl war, Gegenstand eines mörderischen Krieges zwischen Bolivien und Paraguay. Bolivien wurde in seinen Kriegsanstrengungen von den amerikanischen Ölgesellschaften unterstützt, die als das Kartell der sieben Schwestern bezeichnet wurden, während Paraguay von den britischen Ölgesellschaften bewaffnet wurde.

Nach einem Waffenstillstandsabkommen am 12. Juni 1935 wurde 1938 von beiden Nationen ein Friedensvertrag unterzeichnet. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Ölfeld angesichts einer überbewerteten Produktion unzureichend war.

Letztendlich erwies sich dieser Konflikt als ein hervorragendes Geschäft für den Waffenhandel. Neben der Tatsache, dass die Menschen in Bolivien und Paraguay den Verlust vieler Menschenleben erlitten, stürzten diese beiden Nationen in extreme Armut.

Wenn Großbritannien die Wirtschafts- und Finanzwelt während des gesamten Zeitraums des 19.ejahrhundert, seit der Entdeckung von Edwin Drake im Jahr 1859, genannt Colonel Drake, ist Öl zum Eckpfeiler der amerikanischen Führung geworden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte der schwarze Goldrausch den Vereinigten Staaten, die führende Industrie-, Handels- und Finanzmacht zu werden.

Im Laufe der Zeit waren die Vereinigten Staaten sehr aktiv an zahlreichen Staatsstreichen beteiligt, insbesondere in Kuba 1952, im Iran 1953, in Guatemala 1954, im Kongo 1965, in Chile 1973, in Granada 1983, in Panama 1989, in der Ukraine 2014 und in Venezuela 2026.

Davon abgesehen operieren die USA zwischen 750 und 800 Militäranlagen in rund 80 Ländern – eine in der Zeitgeschichte beispiellose Präsenz. War es nicht Wesley Clark, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO, der 2007 erklärt hatte, dass die Kriege im Irak, in Libyen und die anderen von den militärischen und politischen Strategen der Vereinigten Staaten seit langem geplant waren?

Zweifellos haben sich die Vereinigten Staaten teilweise auf die Ausbeutung des Erdöls gestützt und es zu einem zentralen Pfeiler ihrer Außenpolitik gemacht. 1974 schloss Henry Kissinger ein Abkommen mit Saudi-Arabien: Das gesamte weltweit verkaufte Öl sollte in US-Dollar gehandelt werden.

Seit 1974 erhöht diese finanzielle Exklusivität das beträchtliche Gewicht des Dollars im internationalen Handel. Hinzu kommt die Extraterritorialität des amerikanischen Rechts. Ab 2018 erlitten europäische Unternehmen direkte Verluste von schätzungsweise mehr als 19 Milliarden Euro aufgrund der Nichteinhaltung amerikanischer Gesetze.

Mit einem Quasi-Monopol auf die weltweite Ölproduktion nutzen die Vereinigten Staaten das Öl als diplomatische und militärische Waffe. Und sie verzichten nicht darauf.

Ironischerweise hatte Australien durch die plötzliche Kündigung eines 56-Milliarden-Euro-Vertrags mit Frankreich für U-Boote der französischen Naval Group die USA für die Lieferung von Atom-U-Booten bevorzugt.

Betrogen und verärgert erhalten die Australier gebrauchte amerikanische U-Boote… Dies zeigt, dass viele politische Führer ein kurzes Gedächtnis haben. In der Tat wird Henry Kissinger, damals Staatssekretär, dieses Zitat zugeschrieben: „êamerikas Feind zu sein, kann gefährlich sein.êdass sein Freund sterblich ist. “

Wie auch immer, der aktuelle Krieg im Iran wurde am 28. Februar 2026 von den USA unter Missachtung des Völkerrechts begonnen. Präsident Donald Trump ändert ständig seine Motive und Drohungen.

In einem Interview mit der Sendung « 20/20 » im Jahr 1987, das von Barbara Walters auf dem ABC News Network präsentiert wurde, hatte Donald Trump darauf bestanden, wie Washington mit Teheran und seinem Öl umgehen sollte. Zu Barbara Walters sagte er:„Warum gehen wir nicht dorthin und nehmen ihnen einen Teil ihres Öls, das sich entlang ihrer Küsten befindet?“

Diese Äußerungen haben heute eine besondere Resonanz.

Zweifellos bleibt das Hauptziel der USA die Übernahme der iranischen Ölanlagen. Dieser Krieg erweist sich als sehr gefährlich und tödlich, da er die Diplomatie des Kanonenbootes verewigt.

Schließlich stellt dieser Konflikt illegitimer Gewalt eine unerhörte Verteuerung des Barrelpreises, eine sichere Inflation, eine wahrscheinliche Rezession, einen Rückgang des globalen BIP und letztendlich einen erheblichen Rückgang der strategischen Reserven dar.

Henri Ramoneda