6 Jahre nach der Explosion im Hafen von Beirut, geht die Justiz endlich voran?

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Am 4. August 2020 explodierten im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, die seit 2013 gelagert wurden: mehr als 236 Tote, 7000 Verletzte, eine verwüstete Stadt.

Im März 2026 schloss Richter Tarek Bitar seine Untersuchung nach Jahren politischer Obstruktion ab. Heute werden 70 Personen angeklagt, darunter der ehemalige Premierminister Hassan Diab, die ehemaligen Minister Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter und Youssef Fenianos und der ehemalige Generalstaatsanwalt Ghassan Oueidat. Die Auslieferung von Igor Grechushkin, dem Eigentümer des Frachters Rhosus, wurde von Bulgarien abgelehnt. Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam fordern nun die Veröffentlichung der Anklageschrift.

Sechs Jahre später warten die Familien der Opfer immer noch auf Wahrheit und Gerechtigkeit.

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