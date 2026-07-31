Chqif-Explosion: Kraft und Schaden in Beaufort

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Die israelische Sprengung in der Region Chqif im Südlibanon erzeugte am 31. Juli 2026 ein Signal, das mit einem Beben der Stärke 3,8 vergleichbar ist. Dieser Wert übertrifft die nach der Explosion des Hafens von Beirut im Jahr 2020 veröffentlichten Größen von 3,3 bis 3,6. Sie beweist jedoch nicht, dass die Explosion von Chqif mehr Gesamtenergie freigesetzt hat. Es ist auch nicht möglich, den Schaden zu messen, der dem Schloss Beaufort auf dem benachbarten Kamm zugefügt wurde. Das libanesische Kulturministerium teilte am Tag mit, die Festung sei nicht zerstört worden. Er räumte jedoch ein, dass die Vibrationen weitere Schäden in seiner Umgebung verursacht haben könnten. Eine direkte Begutachtung ist nicht möglich, solange der Standort nicht zugänglich ist. Das Urteil muss daher drei Tatsachen unterscheiden: das seismische Signal von Chqif scheint dem von Beirut überlegen zu sein, die beanspruchten 700 Tonnen sind nicht mit den geschätzten 600 Tonnen TNT im Hafen vergleichbar, und der tatsächliche Zustand von Beaufort muss noch festgestellt werden.

Behauptung geprüft:„Die Explosion des Shqif war stärker als die von Beirut und zerstörte das Schloss von Beaufort.“

Beschlusstrügerisch über die Macht und falsch über die Zerstörung des Schlosses. Das auf den Boden übertragene Signal ist nominell höher. Die gesamte Sprengleistung ist unbekannt. Beaufort steht noch, hatte aber bereits vor dem 31. Juli Schäden erlitten und weitere Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Was die Magnitude 3,8 aussagt

Das Nationale Zentrum für Geophysik hat die Veranstaltung um 00:02 Uhr festgelegt. Er wies darauf hin, dass alle seine Stationen Erdwellen im Zusammenhang mit der Sprengung aufgezeichnet hätten. Sein Kommuniqué beschreibt kein tektonisches Erdbeben. Er vergleicht das beobachtete Signal mit einem Beben der Stärke 3,8. Diese Präzision ist essentiell. Ein Seismometer misst eine Bewegung des Bodens. Es kann einen Fehlerbruch, eine Explosion, einen Hohlraumzusammenbruch oder eine industrielle Aktivität registrieren.

Die Magnitude fasst die instrumentelle Größe der Quelle aus den empfangenen Wellen zusammen. Sie liefert die Sprengstoffmasse nicht direkt. Sie misst auch nicht den Überdruck in der Luft, die Hitze, die Spritzer oder das Ausmaß der Zerstörung. Für den Chqif zeigt die Zahl 3,8 vor allem, dass die Operation eine erhebliche Menge an Energie auf das Felsmassiv übertragen hat. Die von Israel angekündigte unterirdische Eindämmung kann diese hohe Signatur erklären.

Die Tatsache, dass alle libanesischen Sender das Ereignis aufgenommen haben, bedeutet nicht, dass überall die gleiche Intensität zu spüren war. Die Instrumente erkennen sehr schwache Bewegungen. Die lokalen Auswirkungen hängen von der Entfernung, dem Relief, der Art der Felsen und der Anfälligkeit der Gebäude ab. Ein nationaler Wert ersetzt daher weder eine Inspektion der Dörfer noch eine Expertise der Festung.

Höheres Signal als in Beirut

Die Explosion des Hafens von Beirut hatte je nach Netzwerk und Methode mehrere Werte erhalten. Eine amerikanische wissenschaftliche Institution hatte eine Magnitude von 3,3 veröffentlicht. Regionale Analysen haben Zahlen von bis zu 3,6 herangezogen. Der Abstand zum Chqif beträgt somit 0,2 bis 0,5 Punkte.

Auf der gleichen lokalen Skala entspricht eine Differenz von 0,2 einer etwa 1,58-fachen Amplitude. Eine Differenz von 0,5 entspricht einer etwa 3,16-fach größeren Amplitude. Die konventionelle Beziehung, die für Erdbeben verwendet wird, würde auch ein seismisches Energieverhältnis nahe zwei zwischen 3,8 und 3,6 und dann etwa 5,6 zwischen 3,8 und 3,3 ergeben.

Diese Berechnungen klassifizieren keine explosiven Erträge. Sie gehen zunächst davon aus, dass die Größen genau vergleichbar sind. Die genaue Art der für den Chqif gewählten Größe, seine Fehlerspanne und die Berechnungsparameter wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Anschliessend beschreiben sie die im Boden durchgelassene Komponente. Sie messen nicht die gesamte freigesetzte chemische Energie.

Beirut: Warum die 600-Tonnen-Marke hält

Die Explosion vom 4. August 2020 wird im Allgemeinen auf etwa 600 Tonnen TNT-Äquivalent geschätzt. Diese Zahl entspricht nicht den im Hangar 12 deklarierten 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat. Es stellt eine rekonstruierte Energie aus den beobachteten Effekten dar. Eine Last von 600 Tonnen TNT würde etwa 2,5 Terajoule freisetzen.

Mehrere Teams verwendeten unterschiedliche Methoden. Eine Analyse der Feuerballausdehnung ergab etwa 0,6 Kilotonnen bei einer Unsicherheit von 0,3 Kilotonnen. Eine Untersuchung der Ankunftszeit des Atems auf Videos ergab 637 Tonnen mit einer Spanne von 407 bis 936 Tonnen. Andere Arbeiten haben eine bessere Schätzung von 500 Tonnen und eine vernünftige Obergrenze von 1120 Tonnen beibehalten.

Eine Analyse, die Seismologie, Infraschall, hydroakustische Signale und Satellitenbilder kombiniert, ergab einen viel breiteren Bereich. Diese Streuung spiegelt die Komplexität des Ereignisses wider. Eine oberflächennahe Explosion verteilt ihre Energie auf Luft, Boden, Wasser, Gebäudefragmentierung und Kraterbildung. Jede Methode beobachtet nur einen Teil des Phänomens.

Die Zahl von 600 Tonnen bleibt somit eine solide zentrale Grössenordnung. Es darf nicht zu einer absoluten Maßnahme werden. Die strenge Formulierung lautet: Der Ertrag von Beirut lag wahrscheinlich bei etwa 600 Tonnen TNT-Äquivalenten, wobei nach wissenschaftlichen Methoden eine erhebliche Unsicherheit bestand.

Die gespeicherte Masse ergibt nicht die tatsächliche Leistung

Die 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat beschreiben eine deklarierte Ladung. Sie sagen nicht aus, wie viel tatsächlich an der Detonation beteiligt war oder wie effektiv. Ammoniumnitrat besitzt nicht die gleichen Eigenschaften wie TNT. Sein Verhalten hängt von seinem Zustand, seiner Eindämmung, Kontamination und Grundierung ab.

Ein direkter Vergleich von 2.750 Tonnen mit 700 Tonnen wäre daher falsch. Die erste Ziffer bezieht sich auf eine eingelagerte Chemikalie. Die zweite entspricht einer Sprengstoffmasse, die für eine militärische Operation beansprucht wird. Keiner stellt automatisch eine Leistung in DVB-T dar.

Chqif-Explosion: Die 700-Tonnen-Falle

Die israelischen Behörden behaupteten, rund 700 Tonnen Sprengstoff eingesetzt zu haben, um mehrere unterirdische Routen im Bereich des Beaufort-Kamms zu zerstören. Diese Ankündigung stammt von einer Konfliktpartei. Es gibt noch keine unabhängige Stelle, die die Masse, Zusammensetzung oder Anordnung der Füllstoffe überprüft hat.

Der Unterschied zwischen 700 und 600 Tonnen scheint etwa 17 Prozent zu erreichen. Diese Berechnung hat jedoch keinen Vergleichswert. Die 600 Tonnen von Beirut bezeichnen ein Energieäquivalent in TNT. Die 700 Tonnen des Chqif beschreiben eine physische Masse nicht identifizierter Produkte. Eine Tonne Militärsprengstoff ist nicht unbedingt eine Tonne DVB-T wert.

Die Zusammensetzung ist nicht die einzige Unbekannte. Man muss auch den Teil kennen, der tatsächlich detoniert ist. Ein Abbruchvorgang kann mehrere Produkte und mehrere Vorrichtungen verwenden. Lasten können über große Entfernungen platziert werden. Sie können auch mit Verzögerungen ausgelöst werden, um den Bruch des Gesteins zu kontrollieren.

Siebenhundert Tonnen, die im selben Moment gezündet werden, produzieren nicht die gleiche Spitze wie die gleiche Masse, die über mehrere Sekunden verteilt ist. Bereits Verzögerungen von wenigen Millisekunden verändern die Interferenz zwischen den Wellen. Einstürze von Stollen können dann das Signal verlängern, ohne eine äquivalente Menge an chemischer Energie hinzuzufügen.

Das detaillierte Seismogramm könnte mehrere Impulse zeigen. Es würde helfen, Detonationen von Felsbrüchen zu trennen. Ohne diese Diagramme kann der Wert 3,8 eine komplexe Quelle zusammenfassen. Sie kann nicht mechanisch in Tonnen TNT umgewandelt werden.

Warum der Untergrund das Erdbebensignal fördert

Seismische Kopplung bezeichnet den Anteil der Energie, der als Welle in den Boden eintritt. Eine Oberflächenbelastung treibt vor allem die Luft an und schleudert Materialien weg. Eine in einem Stollen eingeschlossene Last übt zunächst ihren Druck auf die Wände aus. Sie bricht Gestein, bewegt Blöcke und verursacht Zusammenbrüche. Das Signal, das an das Massiv übertragen wird, kann dann proportional größer werden.

Dieser Unterschied ermöglicht es, das Ergebnis des Qif zu verstehen. Eine unterirdische Detonation kann eine höhere Magnitude aufweisen als eine Oberflächenexplosion, auch wenn der Gesamtwirkungsgrad vergleichbar oder geringer ist. Die Zahl 3,8 bedeutet also nicht, dass der atmosphärische Atem den von Beirut übertraf.

Im Hafen war die Druckwelle in der Luft das wichtigste Zerstörungsmittel. Sie hat ein dichtes Stadtgebiet getroffen. Die Nähe zum Meer hat auch eine hydroakustische Komponente geschaffen. In Chqif bestand das angekündigte Ziel darin, Hohlräume in einem Massiv abzutreten. Beide Veranstaltungen verteilten ihre Energie auf unterschiedliche Wege.

Lokale Geologie fügt weitere Variablen hinzu. Die Tiefe der Ladungen, die Qualität des Kalksteins, die vorhandenen Brüche, die Form der Stollen und ihre Öffnungen beeinflussen die Ausbreitung. Die Topographie des Kamms kann auch bestimmte Frequenzen konzentrieren oder dämpfen. Ohne Sensoren, die in der Nähe der Festung platziert sind, gibt die nationale Größe nicht die genauen Vibrationen, die von ihren Wänden empfangen werden.

Beaufort wurde am 31. Juli nicht zerstört

Das libanesische Kulturministerium und die Generaldirektion für Altertümer dementierten die Zerstörung der Festung. Ihre Mitteilung besagt, dass das Schloss Beaufort nicht durch die Explosionen im Bereich vor dem Denkmal dem Erdboden gleichgemacht wurde. Diese Erklärung macht die in den sozialen Netzwerken verbreiteten Beiträge ungültig, die ihr völliges Verschwinden ankündigen.

Die gleiche Pressemitteilung besagt nicht, dass der Standort intakt ist. Er erkennt an, dass Vibrationen in der unmittelbaren Umgebung Schäden verursacht haben können. Vor allem weist er darauf hin, dass kein technisches Team eine direkte Inspektion durchführen darf. Das Gebiet steht unter israelischer Besatzung. Die libanesischen Spezialisten haben daher weder Zugang zu den Mauern noch eine Aufzeichnung der Fundamente.

Der genaue Status muss eindeutig formuliert sein: Die Zerstörung des Schlosses wird dementiert, das Fehlen weiterer Schäden ist jedoch nicht nachgewiesen. Entfernte Bilder können zeigen, dass die Gesamtsilhouette erhalten bleibt. Sie zeigen keinen Riss in einem Gewölbe, die Verschiebung eines Blocks oder die Öffnung einer alten Fuge.

Diese Reserve ist umso wichtiger, als das Denkmal vor der Sprengung nicht unbeschädigt war. Internationale Dokumente, die vor dem 31. Juli veröffentlicht wurden, hatten bereits Schäden in Beaufort bestätigt. Eine Fachorganisation hatte am 27. Mai einen Direktschlag gemeldet. In den folgenden Wochen wurden auch militärische Operationen innerhalb oder in der Nähe des Geländes gemeldet.

Bereits bestätigte frühere Schäden

Der ursprüngliche Zustand des Schlosses ist die erste Angabe, die für die Zuordnung des Schadens erforderlich ist. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen hatte im Mai mitgeteilt, dass Schläge in die unmittelbare Umgebung gemeldet worden seien. Ein späterer Bericht bestätigte, dass Beaufort Schaden erlitten hatte. Er lieferte jedoch kein vollständiges architektonisches Inventar.

Der Ort erlebte auch Bombardierungen und militärische Nutzungen in früheren Konflikten. Er trug bereits vor 2026 alte Narben. Restaurationen, die nach dem israelischen Rückzug von 2000 durchgeführt wurden, hatten einige Teile konsolidiert, ohne alle Schwächen zu beseitigen. Ein neuer Riss kann daher nur durch Vergleich mit früheren Fotografien, Plänen und Aufzeichnungen identifiziert werden.

Le 24 juillet 2026, soit une semaine avant l’explosion, les cinq Châteaux du mont Amel ont été inscrits au patrimoine mondial selon une procédure d’urgence. L’ensemble a immédiatement rejoint la Liste du patrimoine mondial en péril. Beaufort bénéficiait déjà d’une protection renforcée depuis novembre 2024 au titre du régime international applicable aux biens culturels pendant les conflits.

Cette chronologie montre que la menace ne commence pas avec la magnitude 3,8. Le dynamitage ajoute un épisode majeur à une série de frappes, d’occupations et de restrictions d’accès. L’expertise devra donc distinguer les dommages anciens, ceux causés entre mai et juillet, et ceux éventuellement produits dans la nuit du 31.

Quels dégâts une telle vibration peut-elle provoquer ?

Une forteresse médiévale ne réagit pas comme un immeuble moderne. Ses murs épais offrent une forte résistance, mais leur comportement dépend des liaisons entre les blocs. Les mortiers anciens, les réparations successives et les fissures existantes créent des zones de faiblesse. Les voûtes, les arcs, les couronnements et les tours peuvent se montrer plus sensibles que les masses de maçonnerie pleines.

Une vibration brève peut ouvrir une fissure déjà présente. Elle peut déplacer un bloc mal lié ou faire tomber des éléments fragiles. Elle peut aussi provoquer des dommages non visibles depuis l’extérieur. Une voûte peut perdre une partie de son équilibre sans s’effondrer immédiatement. Des pierres peuvent rester en place tout en devenant instables.

Le risque ne se limite pas aux murs. La forteresse repose sur un promontoire rocheux. Si les galeries détruites traversaient le même massif, les ingénieurs devront rechercher des ruptures internes, des vides nouveaux et des tassements différentiels. Un effondrement souterrain peut modifier localement le soutien de la roche sans entraîner immédiatement la chute du monument.

Les pentes méritent aussi une attention particulière. La fracturation peut libérer des blocs ou favoriser un glissement localisé. Les écoulements d’eau peuvent emprunter de nouvelles fissures. À moyen terme, l’humidité peut accélérer la dégradation des joints et des maçonneries. Ces mécanismes restent des risques plausibles, pas des dommages confirmés au 31 juillet.

La magnitude seule ne permet pas de les quantifier. Il faudrait connaître la vitesse maximale des particules au niveau du château, les accélérations, les fréquences dominantes et la durée de l’exposition. Aucun de ces paramètres locaux n’a été rendu public. Deux sites recevant la même magnitude générale peuvent subir des effets très différents.

Ce qu’une expertise de Beaufort devrait vérifier

La première étape consiste à comparer l’état actuel aux archives les plus récentes. Les spécialistes doivent disposer de photographies géoréférencées, de plans de fissures, de relevés photogrammétriques et, si possible, d’un modèle tridimensionnel réalisé avant l’explosion. Cette base permettra de distinguer les atteintes nouvelles des dégradations anciennes.

Une inspection rapprochée devra ensuite examiner les remparts, les tours, les voûtes, les escaliers, les citernes et les structures consolidées. Les experts rechercheront des blocs déplacés, des joints ouverts, des fissures fraîches et des déformations. Les zones restaurées méritent un contrôle particulier, car elles peuvent réagir différemment des maçonneries médiévales.

Le diagnostic devra également porter sur le rocher. Des géologues pourront cartographier les fractures, repérer des cavités et vérifier la stabilité des versants. Des mesures non destructives peuvent aider à identifier des vides ou des changements internes. Une surveillance temporaire des fissures permettrait de déterminer si les mouvements se poursuivent après le dynamitage.

Les images satellitaires et les drones peuvent fournir un premier bilan lorsque l’accès reste impossible. Ils repèrent des effondrements importants, des cratères ou la perte d’une partie de mur. Leur résolution ne suffit pas toujours pour les microfissures. Ils ne remplacent donc pas une mission associant archéologues, architectes, ingénieurs et géologues.

Les recommandations internationales insistent sur une comparaison méthodique entre l’état avant et après l’événement. Elles déconseillent les réparations précipitées avant l’identification des causes. Une intervention trop rapide pourrait masquer des indices utiles ou ajouter des contraintes à une structure fragilisée.

Le statut patrimonial renforce l’urgence

L’inscription au patrimoine mondial reconnaît Beaufort comme une composante d’un réseau fortifié plus vaste. Les cinq châteaux illustrent près d’un millénaire d’échanges militaires, architecturaux et territoriaux dans le mont Amel. Le classement ne repose donc pas seulement sur la silhouette de chaque monument. Il protège aussi les relations entre les forteresses et leurs paysages.

La Liste du patrimoine mondial en péril ouvre la voie à un suivi renforcé et à des mesures correctives. La décision internationale demande une mission dès que les conditions de sécurité le permettront. Elle prévoit une évaluation des dommages, l’identification des priorités de conservation et la création d’un état de référence pour le suivi.

La protection renforcée accordée en 2024 impose également des obligations particulières. Elle vise à éviter l’attaque et l’utilisation militaire des biens culturels protégés, sous réserve des conditions prévues par le droit international. L’analyse juridique d’une opération précise exige toutefois des informations sur la localisation, l’usage militaire allégué, les précautions et la proportionnalité. Un constat patrimonial ne remplace pas une enquête juridique.

Le besoin immédiat reste technique. Tant que les experts ne peuvent entrer sur le site, ni le ministère ni l’organisation internationale ne peuvent mesurer les effets du dynamitage. Le maintien de la silhouette générale ne suffit pas à clore le dossier.

Six affirmations passées au fact-check

« Le signal du Chqif dépasse celui de Beyrouth » : plutôt vrai

La valeur de 3,8 est supérieure aux chiffres de 3,3 à 3,6 publiés pour le port. Cette comparaison reste nominale tant que les méthodes ne sont pas harmonisées. Elle concerne le signal sismique, pas le rendement total.

« Le Chqif a été plus puissant que Beyrouth » : non démontré

Le mot « puissance » mélange énergie, durée, souffle et dégâts. Les données publiques ne permettent pas de calculer ces paramètres pour le Chqif. Le confinement souterrain peut expliquer une magnitude plus élevée sans rendement supérieur.

« Les 700 tonnes dépassent les 600 tonnes de Beyrouth » : faux rapprochement

Les 700 tonnes sont une masse revendiquée de produits non identifiés. Les 600 tonnes sont un équivalent TNT estimé. Les unités et les méthodes diffèrent. Le rapport apparent de 17 % n’a pas de valeur scientifique.

« Le château de Beaufort a été détruit » : faux

Le ministère de la Culture a démenti sa destruction. La forteresse reste debout. Les affirmations annonçant sa disparition totale ne reposent pas sur un constat officiel ou une expertise indépendante.

« Beaufort n’a subi aucun dommage » : non établi

Le monument présentait déjà des dommages confirmés avant le 31 juillet. Les autorités ne peuvent pas encore inspecter les effets du nouveau dynamitage. L’absence de destruction ne signifie donc pas absence de fissures ou d’atteintes locales.

« La magnitude 3,8 prouve des dégâts structurels » : faux

La magnitude décrit la source à l’échelle du réseau. Les dommages dépendent des vibrations reçues sur le site, de leurs fréquences et de l’état de la maçonnerie. Ces mesures locales ne sont pas publiques.

Les données qui peuvent encore changer le verdict

Le bulletin complet du Centre national de géophysique devra préciser le type de magnitude, la marge d’erreur, les stations retenues et la forme des ondes. Les tracés pourraient révéler la succession des charges et les effondrements secondaires. Ils aideraient aussi à estimer la part d’énergie réellement transmise au massif.

Un plan fiable des galeries reste tout aussi nécessaire. Il devrait montrer leur distance par rapport aux fondations, leur profondeur et les volumes détruits. L’expression « sous la crête de Beaufort » ne prouve pas que les tunnels passaient directement sous les murs du château. Cette distinction géographique conditionne l’évaluation du risque.

L’expertise patrimoniale devra enfin établir une chronologie précise des dommages. Elle devra confronter les archives antérieures à mai, les relevés réalisés après les frappes du printemps et l’état postérieur au 31 juillet. Le château n’est pas détruit, mais son intégrité ne peut pas être déclarée intacte à distance. La prochaine information décisive viendra d’une mission technique sur place, dès que l’accès aux remparts, au rocher et aux galeries pourra être garanti.