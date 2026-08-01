1. August: Gedenken an die libanesischen Soldaten, die bei den israelischen Angriffen getötet und verwundet wurden

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An diesem Fest der Armee ehrt der Libanon die gefallenen oder verwundeten Soldaten seit 2023, während die Institution nun die gefährlichen « Pilotzonen » des Südens übernehmen muss

Am 1. August feiert der Libanon das Fest seiner Armee. Auch in diesem Jahr tragen Zeremonien, Reden und Ehrungen die Last einer schmerzhafteren Realität. Seit Oktober 2023 wurden Dutzende libanesischer Soldaten durch israelische Schläge und Schüsse getötet oder verletzt. Einige starben in ihren Zentren, andere an Bord von Militärfahrzeugen, an Straßensperren, bei Rettungseinsätzen oder während sie in ihre Einheit zurückkehrten. Wieder andere starben mehrere Monate, nachdem sie schwer verletzt worden waren.

Hinter jeder Bilanz stehen ein Name, ein Gesicht, eine Familie und eine unterbrochene Geschichte.

Am 1. August würdigt Libnanews diese bekannten oder anonymen Militärs und eine Institution, die trotz des Mangels an Mitteln, der Größe des zu kontrollierenden Territoriums und einer regionalen Situation, in der sie weiterhin direkt ausgesetzt ist, ihre Aufgaben weiterhin wahrnimmt.

Diese Ehrung gilt den Toten, aber auch den Verletzten. Diejenigen, deren Namen nicht immer veröffentlicht wurden. Diejenigen, die die Explosion ihres Zentrums, die Zerstörung ihres Fahrzeugs oder einen Schlag, der ihre Kameraden getötet hat, überlebt haben. Ihre Wunden, ihre Folgen und die Opfer, die ihren Familien auferlegt wurden, gehören voll und ganz zur Geschichte dieses Krieges.

Die in diesem Artikel vorgestellte Namensliste ist nicht erschöpfend. Einige Datensätze sind immer noch schwer zu finden, mehrere Soldaten wurden getötet, während sie außer Dienst waren, und die Identitäten vieler Verwundeter wurden nicht veröffentlicht. Die tatsächliche Bilanz ist daher höher als diejenige, die nur in den derzeit verfügbaren öffentlichen Archiven erstellt werden kann.

Eine Armee, die dafür verantwortlich ist, ein Land zu schützen, das sie nicht vollständig kontrolliert

Die libanesische Armee nimmt einen einzigartigen Platz im Land ein. Sie ist eine der letzten nationalen Institutionen, die über politische, regionale und konfessionelle Spaltungen hinweg bei einem großen Teil der Bevölkerung Legitimität bewahrt.

Sie ist jedoch mit einer fast unmöglichen Aufgabe betraut.

Er wird gebeten, die Grenzen zu kontrollieren, den Menschenhandel zu bekämpfen, die innere Sicherheit zu gewährleisten, Terrorzellen zu bekämpfen, soziale Unruhen einzudämmen, die Bevölkerung bei Katastrophen zu retten und seine Präsenz im Süden aufrechtzuerhalten.

Er wird auch aufgefordert, die Autorität des Staates wiederherzustellen, während der libanesische Luftraum weiterhin verletzt wird, Gebiete besetzt bleiben und die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht immer bei den verfassungsmäßigen Institutionen lag.

Die 2019 eröffnete Wirtschaftskrise hat gleichzeitig die materiellen Kapazitäten der Institution erheblich geschwächt. Der Zusammenbruch des libanesischen Pfunds reduzierte den realen Wert der Salden. Das Militär musste weiterhin unter schlechten Bedingungen dienen, manchmal dank Nahrungsmittel-, medizinischer oder finanzieller Hilfe von Partnerländern.

Trotzdem blieb die Armee präsent.

Seine Soldaten bewachten die Grenzen, hielten die Straßensperren aufrecht, sicherten die Straßen und verfolgten ihre Patrouillen. Im Süden besetzten sie weiterhin militärische Zentren in unmittelbarer Nähe der Kampfzonen, oft ohne die notwendigen Mittel, um ihre eigenen Positionen vor Luftangriffen zu schützen.

Am 5. Dezember 2023 fällt der erste Soldat

Sergeant Abdel Karim al-Moqdad ist der erste libanesische Soldat, der nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Oktober 2023 durch einen israelischen Angriff getötet wurde.

Am 5. Dezember wird ein Armeezentrum im Sektor Nabi Oweida in der Nähe von Adaisse bombardiert. Der Sergeant wird getötet. Fünf weitere Soldaten werden verletzt, darunter ein Offizier.

Dieser Angriff stellt dann eine ernsthafte Eskalation dar. Sie wird nicht isoliert bleiben.

Ab September 2024, als die israelischen Bombenangriffe im Libanon eskalieren, häufen sich die Verluste in den Reihen der Armee.

Am 3. Oktober wird Oberfeldwebel Maher Ahmad Oueik bei einer Evakuierungs- und Rettungsmission getötet. Ein weiterer Soldat wird verletzt. Am selben Tag wurde auch Korporal Ali Hassan Qassem getötet.

Am 11. Oktober traf ein Streik ein Armeezentrum in Kafra. Corporal Jaafar Chit und der erstklassige Soldat Marwan Yacoub kommen ums Leben. Drei weitere Soldaten werden verletzt.

Am 20. Oktober wird in der Region Ain Ebel ein Militärfahrzeug getroffen. Oberfeldwebel Tarek Akl Sobha, Sergeant Ahmad Haidar Haidar und erstklassiger Soldat Jaafar Mohammad Jaafar werden getötet.

Diese Soldaten waren nicht an einer Offensive gegen Israel beteiligt. Sie befanden sich an Bord eines Fahrzeugs, das der regulären Armee eines Staates gehörte, der offiziell vom Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah getrennt war.

In Yater wurde eine Evakuierungsmission getroffen

Am 24. Oktober 2024 greift eine Armeeeinheit in Yater im Caza Bint Jbeil ein, um Verwundete zu evakuieren.

Der Auftrag ist getroffen.

Kommandant Mohammad Sami Farhat, Korporal Mohammad Hussein Nazzal und Korporal Moussa Youssef Mhanna werden getötet.

Der Tod dieser drei Soldaten veranschaulicht die extreme Verwundbarkeit, in der sich die Rettungsteams befanden. Vor Ort reicht die Unterscheidung zwischen Kämpfern, regulärem Militär, Rettungskräften und humanitärem Personal nicht mehr aus, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Die libanesische Armee interveniert jedoch weiterhin. Sie evakuiert die Leichen, hilft den Zivilisten und versucht, die Achsen inmitten der Bombardierungen offen zu halten.

Seine Einheiten verfügen über keine Luftabdeckung. Sie können weder Drohnen abfangen, noch israelische Flugzeuge daran hindern, zuzuschlagen, noch den Raum, in dem sie operieren, wirklich sichern.

Trotzdem setzen sie ihren Auftrag fort.

November 2024 die getroffenen Militärzentren

Der November 2024 markiert eine weitere Verschlechterung.

Am 17. November tötet ein Angriff auf ein Armeezentrum in der Region Mari in der Caza von Hasbaya den Oberfeldwebel Bassam Ahmad al-Zakhouri und den Oberkorporal Mohammad Abdel Hadi Mohammad Hussein.

Zwei Tage später, am 19. November, wird auch das Militärzentrum Sarafand getroffen. Oberfeldwebel Ayman Abdel Latif Rahhal, Feldwebel Adam Jerji Aoun und Feldwebel Ali Mohammad Harb werden getötet.

Am 20. November verlor der Soldat Abbas Ali Nahle bei einem Angriff auf ein Armeefahrzeug sein Leben.

Am 24. November wurde ein Militärzentrum in Ameriyé getroffen. Oberfeldwebel Diab Mohammad Jaafar wird getötet. Achtzehn Soldaten werden verletzt.

Unter ihnen ist Korporal Samir al-Abed. Schwer erreicht, überlebte er über anderthalb Jahre, bevor er am 21. Juni 2026 seinen Verletzungen erlag.

Sein Tod erinnert daran, dass eine in den Stunden nach einem Schlag angekündigte Bilanz nicht immer die ganze Wahrheit sagt. Einige Soldaten sterben mehrere Tage, Monate oder sogar Jahre später an den Verletzungen, die sie erlitten haben.

Andere überleben, bleiben aber behindert. Ihr Name verschwindet aus den Nachrichten, während ihr Kampf in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und bei ihren Angehörigen weitergeht.

Die Verwundeten, unsichtbare Kriegsopfer

Offizielle Pressemitteilungen geben häufig die Anzahl der Verletzten an, ohne ihre Identität preiszugeben.

Fünf Soldaten, darunter ein Offizier, wurden am 5. Dezember 2023 in Nabi Oweida-Adaïssé verwundet. Mindestens ein weiterer wurde bei der Operation vom 3. Oktober 2024 verletzt. Drei Soldaten wurden am 11. Oktober in Kafra getroffen. Achtzehn weitere wurden am 24. November in Ameriyé verletzt.

Zu diesen Bilanzen kommen die bei anderen Angriffen betroffenen Soldaten, diejenigen, deren Verletzungen nicht Gegenstand einer separaten Mitteilung waren, und diejenigen, die sich zum Zeitpunkt der Schläge außer Dienst befanden.

Das Fehlen eines Namens bedeutet nicht das Fehlen von Leiden.

Einige tragen Verbrennungen, multiple Frakturen, innere Verletzungen, Hör- oder neurologische Traumata. Andere haben einen Teil ihrer Mobilität verloren oder können ihren Beruf nicht mehr ausüben.

Es gibt auch weniger sichtbare Verletzungen. Die Explosion eines Zentrums zu überleben, mehrere Kameraden sterben zu sehen oder unter den Trümmern begraben zu bleiben, kann dauerhafte psychologische Folgen haben.

Der Staat schuldet ihnen eine klare Verantwortung: ihre Pflege zu gewährleisten, ihre Rehabilitation zu finanzieren, ihr Einkommen zu erhalten, ihre Familien zu unterstützen und ihre Zukunft zu garantieren, wenn ihr Zustand eine normale Rückkehr in den Dienst nicht mehr zulässt.

Sie dürfen nicht zu den Vergessenen dieses Krieges werden.

Eine neue Verlustreihe im Jahr 2026

Die Kämpfe von 2026 eröffnen eine neue, besonders tödliche Sequenz.

Korporal Mohammad Moufid Tofeili und Korporal Fadl Abdallah Ayoub wurden am 28. März getötet. Zwei Tage später stirbt der Soldat Ali Hussein Ajam bei einem Angriff auf eine Armee-Sperre in Ameriyé.

Am 5. April wurde Korporal Hussein Ali Nahle in Kfar Hatta getötet.

Am 8. April griffen mehrere Angriffe verschiedene Regionen des Landes an. Oberfeldwebel Hussein Yassin wird in Saida getötet. Der Soldat erster Klasse Mohammad Bassam Chheitli und der Wehrpflichtige Ali Hassan Qassem verlieren in Chmistar ihr Leben. Der Unteroffiziersschüler Ali Nassereddine wird in Mansoura im Hermel erschossen.

Der Soldat Patrick Antranik Bekarian verschwindet am 19. April, nachdem sein Fahrzeug angegriffen wurde. Sein Tod wird dann bestätigt.

Am 29. April wird der Soldat Hussein Sultan in der Gegend von Khirbet Selm getötet.

Am 12. Mai verlor Oberfeldwebel Mohammad Ali Obeid bei einem Schlag gegen Jebchit sein Leben.

Am Monatsende folgen noch die Todesanzeigen. Der Wehrpflichtige Saleh Mohammad Souni wurde am 26. Mai getötet. Der Soldat Kamel Marwan Merkez stirbt am nächsten Tag auf der Achse Kfar Rumman–Khardali. Sergeant Alaa Mahmoud Madlaj wurde am 28. Mai auf der Straße zwischen Zefta und Deir ez-Zahrani getötet.

Am 3. Juni wird der Wehrpflichtige Omar Khodr auf seiner Reise getötet.

Trois jours plus tard, une frappe sur l’axe Khardali–Kfar Tebnit tue le brigadier-général Wissam Sabra, le capitaine Elie Khoury et le soldat Hussein Ghazzal.

Dans un même véhicule ou sur une même route se trouvaient ainsi un officier général, un capitaine et un soldat. Trois niveaux de la hiérarchie militaire, trois parcours et trois familles frappées par une même attaque.

Le soldat Mohammad Sleiman al-Ahmad succombe à ses blessures le 10 juin. Le sergent-chef Ali Ibrahim meurt le 20 juin. Le lendemain, le caporal Samir al-Abed décède des suites des blessures subies lors de la frappe contre Ameriyé en novembre 2024.

Les zones pilotes, une mission à haut risque

En cette fête de l’Armée, l’hommage aux morts et aux blessés ne peut être séparé des nouveaux défis imposés à l’institution au sud du Liban.

Dans le cadre de l’accord négocié sous médiation américaine, des « zones pilotes » doivent progressivement passer sous le contrôle exclusif de l’Armée libanaise. Le mécanisme prévoit un retrait israélien par étapes, le déploiement de l’armée, le retrait des combattants non étatiques et le démantèlement des armes et infrastructures du Hezbollah dans les secteurs concernés.

L’objectif annoncé est de permettre le retour des habitants, la reconstruction des villages et le rétablissement de l’autorité de l’État.

Sur le papier, le principe paraît clair. Sur le terrain, il l’est beaucoup moins.

L’armée a commencé à se déployer à Zawtar al-Gharbiyeh après le retrait des forces israéliennes. Elle a également mené des opérations dans des localités comme Froun et Srifa. Mais le premier test du dispositif a rapidement révélé ses limites.

Les villages sont largement détruits. De nombreuses maisons restent inhabitables. Les routes, les réseaux électriques, les installations hydrauliques et les infrastructures civiles doivent être réparés. Des munitions non explosées restent dispersées dans les zones bombardées.

À Zawtar al-Gharbiyeh, très peu de familles ont pu réellement revenir. Certaines ont retrouvé leur habitation détruite ou trop dangereuse pour être occupée.

L’armée ne doit donc pas seulement sécuriser une zone. Elle doit également procéder au déminage, contrôler les accès, inspecter les bâtiments, empêcher le retour des armes et accompagner une population qui ne dispose parfois plus d’aucun logement.

Garantir la sécurité sans maîtriser le ciel

Le principal problème demeure pourtant ailleurs.

L’Armée libanaise doit garantir la sécurité de secteurs dont elle ne maîtrise pas l’espace aérien. Des drones israéliens continuent de survoler le territoire. Les forces israéliennes restent présentes à proximité de plusieurs zones. Aucun dispositif ne donne à l’armée la capacité d’empêcher une nouvelle frappe.

L’institution se retrouve ainsi responsable de la sécurité des habitants, sans pouvoir neutraliser l’une des principales menaces qui pèsent sur eux.

Le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, a accusé Israël d’entraver les efforts de l’institution par la poursuite de ses attaques et de ses violations. Il a réaffirmé que les unités restaient prêtes à se déployer dans toutes les zones évacuées par les forces israéliennes.

Mais un déploiement ne constitue pas, à lui seul, une garantie.

Les militaires peuvent contrôler un barrage, fouiller un bâtiment ou neutraliser un engin explosif. Ils ne peuvent empêcher une frappe décidée depuis l’extérieur du territoire libanais.

L’armée est donc placée devant une contradiction majeure : elle doit assumer une autorité exclusive sans disposer d’une souveraineté réelle sur l’ensemble de la zone.

Le risque d’une mission impossible

Le mécanisme des zones pilotes expose également l’armée à un risque politique intérieur.

Elle doit rechercher les armes et les infrastructures appartenant au Hezbollah, empêcher les combattants de revenir et garantir que les villages ne soient plus utilisés à des fins militaires.

Le Hezbollah n’est cependant pas signataire direct de l’accord et refuse un désarmement imposé sous la pression d’Israël. Toute tentative d’utiliser la force risquerait d’entraîner une confrontation interne.

L’armée pourrait alors se retrouver prise entre les exigences israéliennes et américaines, les engagements du gouvernement libanais, le refus du Hezbollah et les inquiétudes d’une population du Sud déjà déplacée et profondément éprouvée.

Cette mission ne peut pas être abandonnée aux seuls militaires.

La décision concernant le monopole des armes appartient au pouvoir politique. Elle exige une stratégie nationale, une couverture institutionnelle claire et un accord permettant d’éviter que des soldats libanais soient envoyés contre d’autres Libanais.

L’armée ne doit pas devenir le bras opérationnel d’une décision que les responsables civils n’assumeraient pas publiquement.

Berri : ne pas mettre l’armée à l’épreuve

À l’occasion de la fête de l’Armée, le président de la Chambre, Nabih Berri, a lui-même averti que l’institution ne devait pas être « mise à l’épreuve » dans le cadre des zones pilotes.

L’expression traduit une inquiétude réelle.

L’armée ne peut être rendue responsable d’un retrait israélien incomplet ou constamment différé. Elle ne peut être accusée d’échec si les frappes se poursuivent au-dessus des zones dans lesquelles elle se déploie.

Elle ne peut davantage garantir le désarmement total d’une région si les règles de vérification, les limites territoriales et le calendrier du retrait restent négociés secteur par secteur.

Le Liban souhaite obtenir une feuille de route conduisant à un retrait israélien complet. Israël veut conserver la possibilité de négocier séparément chaque zone et de conditionner chaque mouvement de ses forces à la vérification des opérations de désarmement.

Cette divergence menace de transformer un mécanisme transitoire en processus sans fin.

Pendant ce temps, l’armée doit occuper le terrain, gérer les attentes de la population et supporter les conséquences de décisions qui ne dépendent pas uniquement d’elle.

Une institution ne peut remplacer l’État

Les missions attribuées à l’armée ne cessent de s’accumuler.

Elle doit sécuriser les villages, neutraliser les munitions non explosées, contrôler les routes, surveiller les frontières, rechercher les armes, empêcher les infiltrations, accompagner le retour des déplacés et coopérer avec les médiateurs internationaux.

Elle doit éviter simultanément une confrontation avec Israël et une confrontation interne avec le Hezbollah.

Elle doit accomplir ces tâches alors que ses ressources humaines, techniques et financières restent limitées.

Une armée ne peut remplacer un gouvernement, un ministère de la Reconstruction, une administration locale, des services publics et une diplomatie. Elle ne peut reconstruire seule des villages, reloger les habitants ou financer le retour de dizaines de milliers de déplacés.

Son rôle est de garantir la sécurité. Celui de l’État est de créer les conditions politiques, sociales et économiques permettant à cette sécurité de durer.

Confier toutes les responsabilités à l’institution militaire ne serait pas le signe d’un État fort. Ce serait l’aveu que les autorités civiles ont une nouvelle fois délégué leurs propres responsabilités à l’armée.

Honorer les morts en protégeant les vivants

Le 1er août ne doit pas seulement être un jour de cérémonies.

Honorer les militaires morts signifie préserver leur mémoire, soutenir leurs familles et reconnaître les circonstances dans lesquelles ils ont été tués.

Honorer les blessés signifie garantir leurs soins et refuser que leur sacrifice disparaisse derrière un chiffre.

Honorer l’armée signifie surtout ne pas préparer les conditions de nouvelles pertes.

Les soldats déployés dans les zones pilotes ont besoin d’un mandat clair, de règles précises, de moyens de protection, d’équipements de déminage, de véhicules adaptés et de garanties politiques concernant le retrait israélien.

Ils ne doivent pas être envoyés dans des villages détruits pour servir de caution à un accord dont les principales conditions resteraient incertaines.

Les morts de l’armée n’appartiennent pas à une communauté, à un parti ou à une région. Ils appartiennent à l’ensemble du Liban.

Leurs familles ont déjà payé le prix de l’impuissance de l’État, des violations israéliennes et de l’incapacité du pays à exercer pleinement sa souveraineté.

En cette fête de l’Armée, le meilleur hommage ne consiste pas seulement à saluer leur mémoire.

Il consiste à protéger leurs camarades.

Tableau provisoire des militaires identifiés

Cette liste reste non exhaustive. Elle comprend les militaires dont l’identité et les circonstances du décès ont pu être établies à partir des fiches de l’Armée libanaise, de ses communications officielles et des avis publiés par l’Agence nationale d’information. D’autres victimes peuvent manquer, notamment parmi les militaires tués hors service, les décès tardifs consécutifs à des blessures et les fiches encore difficilement accessibles.

Nom Grade Âge ou naissance Date du décès Circonstances Abdel Karim al-Moqdad Sergent Non publié 5 décembre 2023 Tué lors du bombardement d’un centre de l’armée à Nabi Oweida–Adaïssé. Cinq militaires ont été blessés. Maher Ahmad Oueik Sergent-chef 45 ans, né le 7 août 1979 3 octobre 2024 Tué pendant une mission d’évacuation et de secours au Sud. Ali Hassan Qassem Caporal Non publié 3 octobre 2024 Tué lors d’une attaque israélienne contre son lieu de service. Jaafar Chit Caporal Non publié 11 octobre 2024 Tué lors d’une frappe contre un centre militaire à Kafra. Marwan Yacoub Soldat de première classe Non publié 11 octobre 2024 Tué dans la frappe contre le centre de Kafra. Trois militaires ont été blessés. Tarek Akl Sobha Adjudant-chef Non publié 20 octobre 2024 Tué lorsque son véhicule militaire a été frappé dans la région d’Aïn Ebel. Ahmad Haidar Haidar Sergent Non publié 20 octobre 2024 Tué dans la frappe contre le véhicule militaire à Aïn Ebel. Jaafar Mohammad Jaafar Soldat de première classe Non publié 20 octobre 2024 Tué dans la même attaque à Aïn Ebel. Mohammad Sami Farhat Commandant 36 ans, né le 14 septembre 1988 24 octobre 2024 Tué pendant une mission d’évacuation de blessés à Yater. Mohammad Hussein Nazzal Caporal Non publié 24 octobre 2024 Tué pendant la mission d’évacuation à Yater. Moussa Youssef Mhanna Caporal Non publié 24 octobre 2024 Tué dans la même attaque à Yater. Bassam Ahmad al-Zakhouri Adjudant-chef Non publié 17 novembre 2024 Tué lors d’une frappe contre un centre militaire à Mari, dans le caza de Hasbaya. Mohammad Abdel Hadi Mohammad Hussein Caporal-chef Non publié 17 novembre 2024 Tué dans la même frappe contre le centre de Mari. Ayman Abdel Latif Rahhal Adjudant-chef Non publié 19 novembre 2024 Tué lors de la frappe contre le centre militaire de Sarafand. Adam Jerji Aoun Sergent Non publié 19 novembre 2024 Tué dans la frappe contre le centre de Sarafand. Ali Mohammad Harb Sergent Non publié 19 novembre 2024 Tué dans la même frappe à Sarafand. Abbas Ali Nahle Soldat Non publié 20 novembre 2024 Tué lors d’une frappe contre un véhicule de l’armée. Diab Mohammad Jaafar Adjudant-chef Non publié 24 novembre 2024 Tué dans la frappe contre le centre d’Ameriyé. Dix-huit militaires ont été blessés. Mohammad Moufid Tofeili Caporal Non publié 28 mars 2026 Tué lors d’une frappe aérienne israélienne. Fadl Abdallah Ayoub Caporal Non publié 28 mars 2026 Tué lors d’une frappe aérienne israélienne. Ali Hussein Ajam Soldat Non publié 30 mars 2026 Tué lors d’une frappe contre un barrage militaire à Ameriyé. Hussein Ali Nahle Caporal Non publié 5 avril 2026 Tué lors d’une attaque israélienne à Kfar Hatta. Hussein Yassine Sergent-chef Non publié 8 avril 2026 Tué lors d’une attaque israélienne à Saïda. Mohammad Bassam Chheitli Soldat de première classe Non publié 8 avril 2026 Tué lors d’une attaque israélienne à Chmistar. Ali Hassan Qassem Conscrit Non publié 8 avril 2026 Tué à Chmistar lors de la même séquence de frappes. Ali Nassereddine Élève sous-officier Non publié 8 avril 2026 Tué lors d’une attaque israélienne à Mansoura, dans le Hermel. Patrick Antranik Bekarian Soldat Non publié Disparu le 19 avril 2026 Pris pour cible dans son véhicule. Son décès a ensuite été confirmé. Hussein Sultan Soldat Non publié 29 avril 2026 Tué lors d’une attaque israélienne dans la région de Khirbet Selm. Mohammad Ali Obeid Adjudant principal Non publié 12 mai 2026 Tué lors d’une frappe israélienne contre Jebchit. Saleh Mohammad Souni Conscrit en service prolongé Non publié 26 mai 2026 Tué lors d’une frappe israélienne. Kamel Marwan Merkez Soldat stagiaire Non publié 27 mai 2026 Tué sur l’axe Kfar Rumman–Khardali, à proximité de son centre. Alaa Mahmoud Madlaj Sergent Non publié 28 mai 2026 Tué lors d’une frappe sur la route Zefta–Deir ez-Zahrani. Omar Khodr Conscrit en service prolongé Non publié 3 juin 2026 Tué par une frappe israélienne pendant son déplacement. Wissam Sabra Brigadier-général Non publié 6 juin 2026 Tué dans une frappe sur l’axe Khardali–Kfar Tebnit. Elie Khoury Capitaine Non publié 6 juin 2026 Tué dans la même frappe. Hussein Ghazzal Soldat Non publié 6 juin 2026 Tué dans la même frappe. Mohammad Sleiman al-Ahmad Soldat Non publié 10 juin 2026 Mort des blessures subies lors d’une frappe israélienne antérieure. Ali Ibrahim Sergent-chef 42 ans, né le 15 décembre 1983 20 juin 2026 Mort des suites de blessures provoquées par une frappe israélienne. Jamil Nahhal Conscrit Non publié 20 juin 2026 Tué sur la route Kfar Rumman–Nabatiyé. Samir al-Abed Caporal Non publié 21 juin 2026 Mort des blessures subies lors de la frappe du 24 novembre 2024 contre son centre à Ameriyé.

Blessés recensés sans identification publique complète

Date Lieu ou opération Bilan publié 5 décembre 2023 Centre de Nabi Oweida–Adaïssé Cinq militaires blessés, dont un officier 3 octobre 2024 Mission d’évacuation dans le sud du Liban Au moins un militaire blessé 11 octobre 2024 Centre militaire de Kafra Trois militaires blessés 24 novembre 2024 Centre militaire d’Ameriyé Dix-huit militaires blessés Depuis octobre 2023 Autres centres, routes et missions Plusieurs autres blessés dont l’identité complète n’a pas été rendue publique

Sources

Commandement de l’Armée libanaise, avis de décès, communiqués et fiches biographiques des militaires.

Compte officiel de l’Armée libanaise sur X, publications nominatives et avis de décès.

Agence nationale d’information, dépêches reproduisant les communiqués et avis du commandement militaire.

Déclarations du président Joseph Aoun, du commandant en chef de l’armée Rodolphe Haykal et du président de la Chambre Nabih Berri à l’occasion de la fête de l’Armée.