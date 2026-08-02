Riad Salamé, der nach Roumieh verlegt wurde, verweigert seine Medikamente

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der ehemalige Gouverneur der Bank von Libanon wurde nach seiner Verlegung in das Gefängnis von Roumieh unter ärztliche Aufsicht gestellt. Laut MTV weigert er sich, seine Medikamente einzunehmen, während seine Akte an die Generalstaatsanwaltschaft von Beirut weitergeleitet werden muss. Dieser neue Schritt erfolgt in einer Reihe von Verfahren wegen des Verdachts auf Veruntreuung, illegale Bereicherung, Geldwäsche und Fälschung im Libanon und im Ausland.

Die Verlegung von Riad Salamé in das Gefängnis von Roumieh eröffnet eine neue Sequenz im juristischen Werdegang des ehemaligen Gouverneurs der Bank des Libanon. Nach Informationen von MTV weigert er sich seit seiner Ankunft in der Strafanstalt, seine Medikamente einzunehmen. Sein Zustand wäre jedoch stabil. Die Behörden melden nur Blutdruckschwankungen, die zu diesem Zeitpunkt keine ernsthaften Komplikationen aufweisen.

Der Generalstaatsanwalt am Kassationsgericht, Richter Ahmad Rami Al-Hajj, erlaubte zwei Ärzten, ihn bei Bedarf zu untersuchen. Einer fällt unter die inneren Sicherheitskräfte. Der andere ist der Privatarzt des ehemaligen Gouverneurs. Diese unbefristete Genehmigung muss jede Unterbrechung der medizinischen Überwachung vermeiden und ein schnelles Eingreifen im Falle einer Veränderung des Zustands ermöglichen.

Für Riad Salamé in Roumieh wurde ebenfalls ein Zimmer vorbereitet. Sie umfasst die als notwendig erachteten Ausrüstungen, darunter ein Gerät zur Sauerstofftherapie. Gemäss den gemeldeten Informationen haben die Behörden diese Entwicklung mit Audio- und Videoaufnahmen dokumentiert. Auf diese Weise versuchen sie nachzuweisen, dass sie die notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um seine gesundheitliche Versorgung während seiner Haft zu gewährleisten.

Richter Ahmad Rami Al-Hajj muss die Akte gleichzeitig an die Generalstaatsanwaltschaft von Beirut weiterleiten. Dieser Schritt stellt die Haftsituation des ehemaligen Gouverneurs in eine viel größere gerichtliche Gesamtheit. Riad Salamé wird nicht nur medizinisch betreut. Er steht weiterhin im Mittelpunkt von Verfahren wegen des Verdachts auf Veruntreuung, illegale Bereicherung, Geldwäsche und Fälschung, sowohl im Libanon als auch in mehreren europäischen Ländern.

Riad Salamé in Roumieh unter ärztlicher Aufsicht

Die angebliche Weigerung, seine Medikamente einzunehmen, ist das wichtigste neue Element seit seiner Übertragung. Die Gründe für diese Entscheidung sind nicht bekannt. MTV gibt weder die Art der Behandlung noch deren Dosierung noch die Dauer der Verschreibung an. Es gibt also keinen Grund, einen Protest, ein Misstrauen gegenüber der Gefängnisverwaltung oder eine Entscheidung auf der Grundlage eines bestimmten medizinischen Gutachtens zu sehen.

Die Behörden reagierten mit einem verstärkten Überwachungsdispositiv. Die institutionelle Betreuung erfolgt durch den Arzt der Inneren Sicherheitskräfte. Der Privatarzt von Riad Salamé bringt sein Wissen über die Krankenakte des ehemaligen Gouverneurs mit. Die vom Generalstaatsanwalt erteilte unbefristete Genehmigung ermöglicht es den beiden Praktikern, sich zu ihm zu begeben, ohne für jeden Besuch eine neue Entscheidung zu verlangen.

Dieser Rahmen soll auch die Gefängnisverwaltung schützen. Der Besitz einer solchen exponierten Persönlichkeit birgt ein hohes rechtliches und politisches Risiko. Jede Verschlechterung seines Zustands kann zu Fahrlässigkeitsvorwürfen führen. Die Audio- und Videodokumentation des Zimmers entspricht diesem Anliegen. Es ist eine Aufzeichnung der installierten Ausrüstung und der Vorsichtsmaßnahmen, die vor oder nach ihrer Ankunft getroffen wurden.

Das Gerät zur Sauerstofftherapie wurde vorsichtshalber vorgesehen. Die verfügbaren Informationen sagen nichts darüber aus, dass Riad Salamé es benutzt hat. Sie zeigen nur an, dass das Zimmer über dieses Material verfügt. Sein Zustand wird trotz Spannungsschwankungen, die regelmäßige Kontrollen erfordern, als stabil beschrieben.

Die Einhaltung der Einwilligung des Gefangenen bleibt ein heikler Punkt. Ein Gefangener kann eine Behandlung verweigern, es sei denn, es handelt sich um eine außergewöhnliche Situation, die gesetzlich vorgesehen ist und von Ärzten geschätzt wird. Die Behörden müssen dann diese Ablehnung feststellen, die Risiken erläutern und den Allgemeinzustand weiter überwachen. Es wurden keine von Riad Salamé unterzeichneten Dokumente veröffentlicht. Es ist auch nicht bekannt, ob sich seine Ablehnung auf alle seine Medikamente oder nur auf einen Teil der Behandlung bezieht.

Dreißig Jahre im Herzen des Geldsystems

Riad Salamé leitete die Banque du Liban von August 1993 bis Juli 2023. Während eines Großteils dieser Zeit stellten ihn libanesische Regierungen, Geschäftsbanken und mehrere internationale Institutionen als Garant für Währungsstabilität dar. Das Pfund blieb über zwei Jahrzehnte an den Dollar gebunden. Der Bankensektor hat Kapital aus der Diaspora angezogen und einen wachsenden Teil der Staatsverschuldung finanziert.

Dieses Modell basierte jedoch auf dem kontinuierlichen Zufluss von Devisen. Die Bank von Libanon bot den Banken hohe Renditen, um Dollar anzuziehen, während der Staat die Defizite aufhäufte. Ab 2016 haben die „Finanzingenieure“ diese Mechanik verstärkt. Sie gewährten mehreren Instituten erhebliche Gewinne im Austausch für neue Deviseneinlagen bei der Zentralbank.

Der 2019 begonnene Zusammenbruch zerstörte das Bild der Stabilität, das um Riad Salamé herum aufgebaut wurde. Die Banken haben den Zugang der Einleger zu ihren Konten eingeschränkt. Das Pfund hat den größten Teil seines Wertes verloren. Die Wirtschaft schrumpfte, die Löhne brachen ein und ein Großteil der Ersparnisse blieb stecken. Die Frage nach der Verantwortung der Bank des Libanon, der Regierungen und der Geschäftsbanken steht weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte.

Die Klagen gegen den ehemaligen Gouverneur beziehen sich jedoch nicht direkt auf den gesamten finanziellen Zusammenbruch. Sie betreffen präzise Transaktionen, Provisionen, Überweisungen und Immobilienkäufe. Diese Unterscheidung ist essentiell. Die politische Verantwortung in der Krise und die strafrechtliche Verantwortung in Veruntreuungsfällen erfüllen unterschiedliche Kriterien.

Der Forry-Fall und mehr als 300 Millionen Dollar

Einer der Hauptaspekte betrifft Forry Associates, ein auf den Britischen Jungferninseln registriertes Unternehmen, das mit Raja Salamé, dem Bruder des ehemaligen Gouverneurs, verbunden ist. Europäische Ermittler vermuten, dass diese Struktur zwischen 2002 und 2015 mehr als 300 Millionen Dollar an Provisionen erhalten hat. Diese Beträge stammten aus Transaktionen von Geschäftsbanken mit Finanzinstrumenten der Bank des Libanon.

In den Ermittlungen wird untersucht, ob es sich bei diesen Provisionen um echte Dienstleistungen handelte oder ob sie dazu dienten, Gelder von der Zentralbank abzuziehen. Sie untersuchen auch die Kanäle, die verwendet werden, um Geld auf ausländische Konten, Unternehmen und Immobilieninvestitionen zu überweisen. Riad und Raja Salamé bestritten die Vorwürfe. Der ehemalige Gouverneur argumentierte, dass die Provisionen nicht aus öffentlichen Mitteln stammten und dass sein Vermögen rechtmäßigen Ursprungs sei.

Im Libanon wurden Riad Salamé und sein Bruder von mehreren Verfahren im Zusammenhang mit illegaler Bereicherung, Geldwäsche und mutmaßlicher Veruntreuung betroffen. Raja Salamé wurde 2022 inhaftiert, bevor er gegen Kaution freigelassen wurde. Die Richter untersuchten auch die Kontobewegungen im Zusammenhang mit Marianne Hoayek, der ehemaligen Assistentin und Direktorin des Exekutivbüros des Gouverneurs bei der Bank of Libanon.

Marianne Hoayek wird verdächtigt, an bestimmten Transfers teilgenommen zu haben oder von Strömen aus dem untersuchten Gerät profitiert zu haben. Sie hat die ihr vorgeworfenen Tatsachen bestritten. Seine Rolle gehört zu den Punkten, die von europäischen und libanesischen Ermittlern neben mehreren Unternehmen, Finanzintermediären und in der Nähe von Riad Salamé verfolgt werden.

Die Verfahren erlauben es noch nicht, die geprüften Beträge als definitiv unterschlagen darzustellen. Es handelt sich um Vorwürfe, die Gegenstand von Ermittlungen und, je nach Gericht, Anklagen, Anklagen oder vorbereitenden Entscheidungen sind. Die Schuld der Betroffenen kann nur durch rechtskräftige Urteile festgestellt werden.

Neue Anklage im Libanon im Jahr 2026

Im Januar 2026 erhob eine Anklagekammer in Beirut Anklage gegen Riad Salamé und zwei Anwälte in einem separaten Fall. Zu den gemeldeten Chefs gehören Veruntreuung öffentlicher Gelder, Fälschung und unerlaubte Bereicherung. Der Fall betrifft rund 44,8 Millionen Dollar, die angeblich von einem Beratungskonto der libanesischen Zentralbank entnommen wurden.

Diese Entscheidung verlängerte ein nach der Verhaftung des ehemaligen Gouverneurs im September 2024 eröffnetes Verfahren. Er war damals zu Transaktionen im Zusammenhang mit der Firma Optimum Invest und zu Finanzprovisionen befragt worden. Die in dieser anderen Untersuchung genannten Verdachtsmomente beliefen sich auf mehr als 110 Millionen US-Dollar. Die Akten Forry, Optimum Invest und das Beratungskonto sind nicht zu verwechseln. Sie verweisen auf unterschiedliche Schaltkreise und Zeiträume.

Riad Salamé a passé près de treize mois en détention après son arrestation de 2024. Il a été libéré en septembre 2025 après le versement d’une caution d’environ 14 millions de dollars et de cinq milliards de livres libanaises. Une interdiction de voyager lui avait aussi été imposée. Son transfert actuel à Roumieh, tel que rapporté par MTV, intervient donc après une première longue période de détention et une remise en liberté sous caution.

La transmission annoncée du dossier au parquet général d’appel de Beyrouth doit préciser le cadre de cette nouvelle phase. Les informations communiquées ne disent pas encore quelle procédure exacte motive le transfert ni quelles décisions le parquet pourrait prendre. Elles confirment cependant que les affaires visant l’ancien gouverneur restent actives malgré sa libération de 2025.

Mandats d’arrêt et enquêtes en Europe

La France a ouvert une enquête sur le patrimoine et les opérations financières de Riad Salamé et de ses proches. En mai 2023, une magistrate française a émis un mandat d’arrêt après son absence à une convocation judiciaire à Paris. Une notice rouge d’Interpol a ensuite été diffusée. L’Allemagne a également émis un mandat dans le cadre de soupçons de blanchiment, de corruption, de faux et de détournement.

Des magistrats français, allemands et luxembourgeois se sont rendus à Beyrouth en 2023 pour consulter des données bancaires et entendre plusieurs personnes. La Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein et d’autres juridictions européennes ont aussi examiné des flux attribués à Riad Salamé, à son frère ou à des structures associées.

En mars 2022, Eurojust avait annoncé le gel de biens d’une valeur totale de 120 millions d’euros dans plusieurs pays européens. Les actifs comprenaient des propriétés et des comptes bancaires en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco et en Belgique. L’agence européenne n’avait pas nommé les suspects dans son communiqué initial, mais les enquêtes ont ensuite été publiquement reliées à Riad Salamé et à son entourage.

La justice française s’est intéressée à des biens immobiliers, à des sociétés patrimoniales et à des transferts susceptibles d’avoir servi à recycler des fonds. Elle a également examiné des documents bancaires soupçonnés d’avoir été falsifiés pour justifier l’origine de certains avoirs. Riad Salamé a rejeté ces accusations et affirmé qu’une partie importante de sa fortune provenait de sa carrière dans la banque d’affaires avant sa nomination à la Banque du Liban.

Son frère Raja a été mis en examen en France en 2024 pour des faits comprenant le détournement de fonds publics, l’abus de confiance aggravé, la corruption et le blanchiment. Là encore, cette mise en examen ne constitue pas une condamnation. Elle signifie que les magistrats considèrent disposer d’indices suffisants pour poursuivre l’instruction.

Les proches de l’ancien gouverneur également visés

Les enquêtes ne concernent pas seulement les deux frères Salamé. Elles portent sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé aux transferts, détenu des sociétés ou acquis des biens avec les fonds examinés. Marianne Hoayek reste l’une des figures les plus citées en raison de son poste à la Banque du Liban et de sa proximité professionnelle avec le gouverneur.

Nady Salamé, fils de Riad Salamé, a aussi été associé à certaines sociétés ou opérations immobilières examinées à l’étranger. Anna Kosakova, ancienne compagne de l’ancien gouverneur, a été mentionnée dans des procédures portant sur des actifs et des sociétés. Les autorités américaines, britanniques et canadiennes les ont inclus, avec Raja Salamé et Marianne Hoayek, dans des mesures de sanctions adoptées en août 2023.

Le Trésor américain a alors accusé Riad Salamé d’avoir utilisé sa fonction pour s’enrichir, avec l’aide de proches et d’associés. Les sanctions ont gelé les éventuels avoirs relevant de la juridiction américaine et interdit certaines transactions. Le Royaume-Uni et le Canada ont adopté des mesures coordonnées. Ces sanctions sont administratives. Elles ne remplacent pas les procédures pénales et ne constituent pas, à elles seules, une condamnation judiciaire.

Les personnes citées ont contesté, selon les cas, les accusations ou leur implication. Un article rigoureux doit maintenir cette réserve. Les liens familiaux ou professionnels ne suffisent pas à établir une participation à une infraction. Les magistrats doivent démontrer le rôle de chacun dans les flux, les sociétés et les acquisitions examinés.

Le dossier Optimum Invest, distinct de Forry

L’arrestation de septembre 2024 a remis en avant un autre dossier, lié à Optimum Invest. Cette société de courtage libanaise a effectué des transactions avec la Banque du Liban. Les enquêteurs se sont intéressés à des opérations et commissions représentant plus de 110 millions de dollars, selon des sources judiciaires citées à l’époque.

Ce dossier ne repose pas sur le même mécanisme que Forry. Il porte sur des transactions de courtage et sur la destination de revenus générés par ces opérations. Les magistrats cherchent à savoir si une partie des sommes a été détournée au profit de personnes privées ou transférée sans contrôle suffisant.

La société a nié avoir commis des actes illégaux et affirmé avoir respecté les règles applicables. Riad Salamé a également rejeté les accusations. L’instruction doit encore établir la nature des opérations, la responsabilité des décideurs et l’éventuel préjudice subi par la Banque du Liban.

Cette pluralité de dossiers explique la complexité du parcours judiciaire. Une décision dans une affaire ne clôt pas les autres. Une libération sous caution ne signifie pas un abandon des poursuites. De même, une transmission de dossier entre parquets peut répondre à une question de compétence sans préjuger d’une future condamnation.

Un ancien gouverneur qui rejette les accusations

Riad Salamé a toujours nié avoir détourné des fonds publics. Il affirme que sa fortune était déjà importante avant son entrée à la Banque du Liban. Il a travaillé pendant environ vingt ans chez Merrill Lynch et soutient avoir réalisé des investissements qui expliquent son patrimoine.

Il conteste aussi la présentation des commissions de Forry comme de l’argent public. Selon sa défense, ces commissions auraient été payées par les banques participantes et non prélevées sur les ressources de la banque centrale. Les enquêteurs européens et libanais examinent précisément cette distinction, ainsi que le rôle contractuel réel de la société.

L’ancien gouverneur estime par ailleurs être devenu un bouc émissaire de l’effondrement financier. Il rappelle que les politiques budgétaires relevaient des gouvernements et que les banques commerciales ont accepté les opérations proposées par la Banque du Liban. Ses détracteurs lui reprochent au contraire d’avoir prolongé un système insoutenable, masqué les pertes et distribué des rendements qui ont retardé la reconnaissance de la crise.

Ces débats économiques ne se confondent pas avec les accusations pénales. Ils forment néanmoins l’arrière-plan de chaque audience. Pour une grande partie des déposants, le nom de Riad Salamé symbolise à la fois la disparition de l’épargne, l’opacité de la banque centrale et l’absence persistante de reddition de comptes.

Roumieh, nouveau théâtre d’un dossier ancien

À Roumieh, les autorités veulent éviter que la question médicale ne détourne l’attention de la procédure ou ne provoque une crise parallèle. L’autorisation accordée aux deux médecins, la préparation d’une chambre et la présence d’un appareil d’oxygénothérapie répondent à cet objectif. Elles permettent de maintenir la détention tout en assurant un suivi adapté.

Le refus des médicaments devra toutefois être consigné avec précision. Les médecins devront déterminer s’il expose Riad Salamé à un danger immédiat. Ils devront aussi signaler toute évolution de sa pression artérielle ou de son état général. Une hospitalisation pourrait être décidée si les équipements disponibles en prison ne suffisent plus.

La situation sanitaire ne tranche aucune des affaires en cours. Elle peut cependant affecter le calendrier des interrogatoires, des audiences et des confrontations. La défense pourrait demander des aménagements si les médecins estiment que l’état de l’ancien gouverneur ne permet pas certains actes de procédure. Le parquet devra alors concilier les exigences de santé, les droits de la défense et la poursuite des investigations.

La transmission au parquet général d’appel de Beyrouth devient ainsi la prochaine étape concrète. Elle intervient alors que les procédures européennes suivent leur propre calendrier, que les actifs gelés restent au cœur de batailles judiciaires et que plusieurs proches de l’ancien gouverneur demeurent visés par des enquêtes ou des sanctions.

Pour les déposants, l’enjeu dépasse désormais les conditions de détention de Riad Salamé. Ils attendent de savoir si les magistrats pourront reconstituer les circuits financiers, identifier les bénéficiaires et récupérer une partie des avoirs saisis à l’étranger. À Roumieh, les médecins surveillent sa tension. À Beyrouth et dans plusieurs capitales européennes, les juges continuent de suivre l’argent.