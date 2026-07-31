Béroé, la nymphe de Beyrouth : quand la ville devient fille d’Aphrodite et d’Adonis

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Moins connue qu’Adonis à Byblos ou que Melqart à Tyr, Béroé donne à Beyrouth une place singulière dans la mythologie antique. Chez Nonnos de Panopolis, la ville devient une nymphe, née de l’amour d’Aphrodite et d’Adonis, disputée par Dionysos et Poséidon, et associée à la mer, à la beauté et au droit.

Beyrouth a souvent été racontée comme une ville de commerce, de droit, de banques, de guerre, de ruines et de renaissances. On oublie plus facilement qu’elle a aussi été transformée en figure mythologique. Dans l’Antiquité tardive, la ville n’est pas seulement Berytos, cité romaine de Phénicie. Elle devient Béroé, une nymphe.

Cette Béroé n’a pas la notoriété d’Europe, la princesse phénicienne enlevée par Zeus, ni celle de Didon, la princesse de Tyr devenue fondatrice de Carthage. Elle n’a pas non plus la force populaire d’Adonis et du fleuve rouge de Nahr Ibrahim. Son mythe est plus tardif, plus littéraire, plus savant. Mais il est précieux, car il donne à Beyrouth une généalogie symbolique unique : celle d’une ville née de la beauté, de l’eau et de la loi.

La source principale est Nonnos de Panopolis, poète de langue grecque généralement daté du Ve siècle de notre ère. Dans les livres 41 à 43 des Dionysiaques, il fait de Béroé la personnification de Beyrouth, une nymphe liée à la ville phénicienne, poursuivie par Dionysos et Poséidon, avant d’être attribuée au dieu de la mer. Un article publié par Cambridge University Press rappelle que le livre 41 des Dionysiaques prend précisément pour thème central Béroé, nymphe marine identifiée à la ville de Beyrouth en Phénicie.

Une ville devenue femme

Dans le récit de Nonnos, Béroé n’est pas simplement une jeune femme vivant à Beyrouth. Elle est Beyrouth elle-même. La ville prend corps. Elle reçoit un visage, une naissance, une beauté, une destinée. C’est une manière très antique de raconter les cités : on les personnifie, on les transforme en déesses, en nymphes, en reines ou en mères.

Cette personnification n’est pas gratuite. Beyrouth, sous son nom antique de Berytos, était une cité ancienne de la côte phénicienne. Livius rappelle qu’une ville cananéenne appelée Beruta, probablement liée à l’idée de “puits”, est déjà attestée dans les lettres d’Amarna au XIVe siècle avant notre ère et dans des textes d’Ougarit au XIIIe siècle.

Le nom même de Beyrouth renvoie donc à l’eau. La racine sémitique associée aux puits ou aux sources donne une profondeur supplémentaire au mythe de Béroé. Chez Nonnos, la ville-nymphe est liée à la mer, aux eaux, aux sources, aux dieux marins. La littérature rejoint ici une mémoire plus ancienne : Beyrouth n’est pas seulement un port. C’est aussi un lieu d’eau.

La fille d’Aphrodite et d’Adonis

Dans l’une des versions rapportées par Nonnos, Béroé est la fille d’Aphrodite et d’Adonis. Cette filiation est capitale. Elle relie directement Beyrouth au grand cycle mythologique de Byblos, d’Afqa et du fleuve Adonis. La nymphe de Beyrouth devient l’enfant de la déesse de l’amour et du jeune dieu oriental mort trop tôt.

Theoi, qui rassemble les sources classiques sur la mythologie grecque, résume cette tradition en présentant Béroé comme la nymphe divine de Beyrouth en Phénicie, fille d’Aphrodite et d’Adonis, aimée par Dionysos et Poséidon, puis gagnée par ce dernier comme épouse.

Ce détail n’est pas seulement généalogique. Il place Beyrouth dans une continuité mythologique libanaise. Adonis appartient au paysage de Byblos et de Nahr Ibrahim. Aphrodite, dans les traditions gréco-orientales, est souvent l’habillage grec d’une puissance plus ancienne, proche d’Astarté. Béroé hérite donc de deux mondes : le monde phénicien de la fécondité, de la mer et de l’amour, et le monde grec de la poésie mythologique.

On retrouve ici une constante du Liban antique : les récits locaux ne disparaissent pas lorsqu’ils entrent dans la culture grecque. Ils changent de nom, de langue, de forme. Adon devient Adonis. Astarté devient Aphrodite. Berytos devient Béroé. Mais derrière ces traductions, le décor reste celui de la côte libanaise.

Une naissance placée sous le signe de la loi

Le point le plus étonnant du récit de Nonnos n’est pas seulement la beauté de Béroé. C’est son lien avec la loi. Sa naissance est entourée de figures associées à la justice, à l’ordre, aux textes, aux tablettes et au droit. Hermès intervient avec une tablette latine. Thémis, déesse de l’ordre et de la loi divine, accompagne l’accouchement. Astrée, figure de la justice, nourrit l’enfant.

Nonnos ne fait pas cela par hasard. Lorsqu’il écrit, Beyrouth est célèbre dans le monde romain pour son école de droit. Berytos était alors l’un des grands centres juridiques de l’Empire. La ville était appelée Nutrix Legum, la “mère des lois”. Livius rappelle que Berytos devint un important collège de droit à partir du IIIe siècle et que la grande codification du droit romain y fut préparée ou fortement nourrie.

La Lebanese American University rappelle aussi que l’école de droit de Beyrouth, établie au IIIe siècle, servait de dépôt pour les édits impériaux et de référence pour les procédures judiciaires des provinces orientales de l’Empire romain. Sous Justinien, Berytos gagne précisément ce titre de “mère des lois”.

Le mythe de Béroé devient alors plus clair. Nonnos ne raconte pas seulement une jolie nymphe phénicienne. Il transforme la réputation juridique de Beyrouth en naissance divine. La ville du droit devient une enfant nourrie par la justice. Son destin légal est inscrit dès le berceau.

Beyrouth, ville plus vieille que le monde

Nonnos pousse même le récit plus loin. Dans son poème, Béroé est présentée comme une cité primordiale, presque contemporaine de la création. Elle est décrite comme antérieure à d’autres villes prestigieuses du monde antique. Le texte la célèbre comme “première ville”, “nourrice des cités”, “terre de justice” et “étoile du pays du Liban”. Il ne faut pas prendre cela comme une donnée historique. C’est une exaltation poétique. Mais cette exagération dit quelque chose de l’image de Beyrouth à l’époque tardive.

Beyrouth n’est pas présentée comme une ville ordinaire. Elle devient un centre du monde. Elle est à la fois maritime, juridique, féminine, divine et libanaise. Le poète lui donne une antiquité absolue, comme si la ville avait existé avant les autres, comme si son prestige devait être inscrit dans l’ordre même du cosmos.

C’est évidemment une construction littéraire. Mais les villes antiques aimaient ce genre de récits. Elles cherchaient des origines héroïques, divines, parfois impossibles. Une cité importante devait pouvoir se raconter comme plus ancienne, plus belle, plus sacrée que ses rivales.

Beyrouth reçoit donc, par Béroé, une forme de noblesse mythologique.

Dionysos et Poséidon, deux dieux pour une ville

Le cœur dramatique du récit repose ensuite sur une rivalité divine. Béroé est aimée par Dionysos et par Poséidon. Le premier est le dieu du vin, de la vigne, de l’ivresse, du théâtre, de l’excès et de la végétation. Le second est le dieu de la mer, des tremblements de terre, des chevaux et des puissances océaniques.

Le conflit entre les deux prétendants dépasse donc une simple querelle amoureuse. Il oppose deux univers. Dionysos incarne la vigne, la terre cultivée, les montagnes, les cortèges, les satyres et les bacchantes. Poséidon incarne les flots, les Néréides, les tritons, les abîmes marins et la puissance des vagues.

Pour Beyrouth, cette rivalité a du sens. La ville est située entre mer et montagne, entre littoral et arrière-pays, entre commerce maritime et monde agricole. Elle est portuaire, mais elle dépend aussi de son territoire, de ses routes, de ses sources, de ses jardins, de ses vignobles et de ses échanges terrestres.

Nonnos transforme cette réalité géographique en bataille mythologique. Les forces de la mer affrontent celles de la vigne pour obtenir Béroé. La ville devient l’enjeu d’un combat entre deux manières d’habiter le monde.

La victoire de la mer

Dans le récit, Poséidon finit par l’emporter. Zeus intervient pour mettre fin au conflit et accorde Béroé au dieu de la mer. Dionysos, blessé dans son désir, se retire. La nymphe de Beyrouth devient alors l’épouse ou la compagne du maître des eaux.

Cette issue est hautement symbolique. Beyrouth est donnée à la mer. Elle n’est pas arrachée à la montagne, mais son destin est maritime. Cela correspond à l’histoire réelle de Berytos, port de la Méditerranée orientale, cité d’échanges, de commerce et de circulation.

Un article de Naseem Raad sur le port romain de Berytos souligne que la ville fut, à l’époque romaine, l’un des centres d’échanges importants de la Méditerranée orientale, avec un port dont les installations ont été étudiées à partir de données archéologiques et géomorphologiques.

Béroé attribuée à Poséidon, ce n’est donc pas seulement une scène mythologique. C’est une manière de dire que Beyrouth appartient au monde marin. Son identité profonde est celle d’une ville ouverte aux navires, aux routes, aux marchandises, aux influences et aux dangers venus de la mer.

Une nymphe sans culte populaire connu

Il faut toutefois être net : Béroé n’est pas attestée comme Adonis à Byblos ou Melqart à Tyr. Nous n’avons pas, pour elle, un grand culte populaire bien documenté, des sanctuaires clairement identifiés, des rites encore visibles dans les traditions locales ou une mémoire populaire continue.

Béroé est surtout une figure littéraire. Elle nous vient principalement de Nonnos, dans un texte tardif, savant, fortement hellénisé. Il serait donc excessif d’en faire une déesse phénicienne largement adorée à Beyrouth depuis les temps archaïques. Le dossier ne permet pas d’affirmer cela.

Mais cette prudence ne retire pas son intérêt. Au contraire. Béroé montre comment, à l’Antiquité tardive, Beyrouth pouvait être pensée comme une ville prestigieuse, ancienne, belle, maritime et juridique. La nymphe est moins une trace de religion populaire qu’une image de la ville elle-même.

Elle dit ce que Beyrouth était devenue dans l’imaginaire des lettrés : une cité digne d’une généalogie divine.

Béroé face aux grandes figures féminines phéniciennes

La Phénicie a donné plusieurs figures féminines puissantes à la mémoire méditerranéenne. Europe, liée à Tyr ou Sidon selon les traditions, donne son nom au continent européen après avoir été emportée par Zeus. Didon-Elissa quitte Tyr pour fonder Carthage. Astarté domine l’univers religieux phénicien. Aphrodite, dans sa version orientalisée, absorbe une partie de cet héritage.

Béroé appartient à cette famille, mais avec une différence majeure : elle ne part pas. Europe quitte la côte phénicienne. Didon quitte Tyr. Béroé reste Beyrouth. Elle n’est pas l’exil, la traversée ou la fondation d’une autre ville. Elle est la ville elle-même.

C’est ce qui la rend intéressante. Elle ne raconte pas la diaspora phénicienne. Elle raconte l’enracinement. Elle n’est pas la princesse qui fonde ailleurs. Elle est la nymphe qui donne un corps à la cité. Elle transforme Beyrouth en personnage.

Dans un pays où l’histoire est souvent racontée à travers les départs, les migrations et les conquêtes, cette nuance compte. Béroé est une figure de présence.

La beauté, le droit et la mer

Le mythe de Béroé rassemble trois éléments rarement associés : la beauté, le droit et la mer. La beauté vient d’Aphrodite et d’Adonis. Le droit vient de Berytos, “mère des lois”. La mer vient de Poséidon.

Ce triangle donne une lecture étonnamment juste de Beyrouth antique. La ville est séduisante, parce qu’elle est un port, une façade maritime, un lieu de passage. Elle est juridique, parce qu’elle forme des générations de juristes dans l’Empire romain. Elle est marine, parce que son destin économique dépend des navires, du littoral et des échanges.

Nonnos n’invente pas tout. Il poétise une réalité. Il prend une cité connue pour son école de droit, sa position côtière et son prestige régional, puis il la traduit en langage mythologique. Il donne à Beyrouth une mère, un père, des nourrices, des prétendants, une bataille et un mariage.

Le résultat est un mythe de prestige urbain.

Beyrouth avant Beyrouth

Ce qui frappe, en relisant cette tradition, c’est que Beyrouth y apparaît déjà comme une ville de contradictions. Elle est ancienne mais toujours renaissante. Elle est terrestre mais donnée à la mer. Elle est orientale mais réécrite en grec. Elle est phénicienne, romaine et cosmopolite. Elle est poétique et juridique à la fois.

Cette complexité n’a rien de moderne. Elle est déjà là dans le mythe de Béroé.

La ville n’est pas racontée comme un bloc homogène. Elle est un carrefour. Elle appartient à Aphrodite et à Adonis, mais aussi à Poséidon. Elle parle le langage de la Phénicie, de la Grèce et de Rome. Elle est associée au Liban, mais aussi à l’ordre impérial. Elle est un lieu de beauté, mais aussi de loi.

Beyrouth, dans ce récit, n’est pas seulement un espace urbain. C’est une synthèse.

Une mémoire à reprendre

Béroé mérite d’être mieux connue. Non parce qu’elle serait la preuve d’un grand culte oublié, mais parce qu’elle offre à Beyrouth une image rare : celle d’une ville personnifiée, célébrée, mythologisée, inscrite dans la même constellation que Byblos, Tyr, Sidon et les grandes cités du Levant antique.

À Byblos, Adonis meurt et le fleuve rougit. À Tyr, Melqart fixe les rochers et révèle la pourpre. À Sidon, Eshmoun guérit les corps par l’eau sacrée. À Beyrouth, Béroé donne à la ville un visage de nymphe, née de l’amour, nourrie par la justice et offerte à la mer.

Cette légende n’a pas besoin d’être embellie. Elle est déjà assez forte. Elle rappelle que Beyrouth ne commence pas avec les crises contemporaines, les banques, les guerres ou les reconstructions. Elle commence bien plus loin, dans une mémoire où la ville pouvait être appelée “étoile du pays du Liban” et “terre de justice”.

Béroé n’est peut-être pas une déesse que les habitants de Beyrouth ont priée pendant des siècles. Mais elle est une image puissante de ce que la ville a voulu être, ou de ce que les lettrés de l’Antiquité tardive ont voulu voir en elle : une cité de beauté, de droit et de mer.

Et c’est déjà beaucoup. Car dans un pays où les villes sont souvent réduites à leurs ruines ou à leurs catastrophes, Béroé rappelle autre chose : Beyrouth a aussi été une nymphe. Pas une nymphe fragile, mais une ville-femme disputée par les dieux, placée au croisement de la mer, de la loi et du désir.

Références utilisées : Nonnos de Panopolis, Dionysiaques ; Cambridge University Press, article d’Andrew Faulkner sur la naissance de Béroé ; Theoi Project, notice sur Béroé ; Livius, notices sur Berytos/Beyrouth ; Lebanese American University, dossier sur Berytus Nutrix Legum ; Naseem Raad, étude sur le port romain de Berytos.