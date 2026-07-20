Kann das Rahmenabkommen einen weiteren Krieg im Libanon verhindern?

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Der von Washington unterstützte Mechanismus bietet dem Libanon und Israel einen Weg der Deeskalation, aber seine Anwendung bleibt durch Meinungsverschiedenheiten über den Rückzug, die Waffen der Hisbollah und die Rolle der libanesischen Armee bedroht

Mehrere libanesische Zeitungen vom 20. Juli 2026 präsentieren das unter amerikanischer Vermittlung ausgehandelte Rahmenabkommen als den einzigen sofort verfügbaren Weg, um einen neuen Krieg im Libanon zu verhindern. Diese Einschätzung spiegelt kein absolutes Vertrauen in den Mechanismus wider. Sie spiegelt vor allem das Fehlen einer anderen Lösung wider, die in der Lage ist, den israelischen Rückzug, den Einsatz der libanesischen Armee, die Waffenkontrolle und die Verhinderung einer Wiederaufnahme der Kämpfe zu artikulieren.

Das Abkommen stellt weder einen Friedensvertrag noch eine endgültige Beilegung des Konflikts dar. Es basiert auf einer Reihe progressiver Maßnahmen, die eine nachweisbare Deeskalation vor Ort bewirken sollen. Israel sollte sich aus bestimmten besetzten Positionen im Südlibanon zurückziehen. Die libanesische Armee sollte dann die Kontrolle über die evakuierten Gebiete übernehmen und deren Wiederverwendung durch bewaffnete Gruppen verhindern. Die USA und mehrere internationale Partner wären dafür verantwortlich, diese Sequenz zu unterstützen, zu überwachen oder zu garantieren.

Der Mechanismus scheint im Prinzip kohärent zu sein. Seine Anwendung stößt jedoch auf eine zentrale Schwierigkeit: Jede Partei verlangt zunächst Garantien von der anderen. Israel will sicherstellen, dass die Hisbollah nicht in die evakuierten Gebiete zurückkehrt. Die Hisbollah weigert sich, die Frage ihrer Waffen vor dem israelischen Rückzug zu behandeln. Der libanesische Staat will seine Souveränität wiederherstellen, ohne seine Armee in eine Kraft zu verwandeln, die mit der Ausführung der Sicherheitsforderungen Israels beauftragt ist.

Der Erfolg der Vereinbarung hängt daher weniger von ihren allgemeinen Bestimmungen ab als von der Reihenfolge, in der sie angewendet werden.

Der israelische Rückzug als erste Bewährungsprobe

Im Zentrum der Diskussionen steht die Frage des Rückzugs. Der Libanon fordert, dass sich die ersten Maßnahmen auf Bereiche beziehen, in denen israelische Streitkräfte tatsächlich präsent sind. Eine Pilotzone hätte keinen Sinn, wenn sie in einem Dorf gewählt würde, das bereits von der libanesischen Armee kontrolliert wird und in dem keine israelischen Einheiten stationiert sind.

Die Divergenz ist nicht zweitrangig. Sie bestimmt, ob die Vereinbarung mit einem echten Rückgang der Besatzung oder mit einer im Wesentlichen symbolischen Operation beginnt.

Die libanesische Seite ist der Ansicht, dass die erste Phase einen klaren Präzedenzfall schaffen muss. Israel würde eine identifizierbare Position evakuieren, die libanesische Armee würde dort einmarschieren und ein Überprüfungsmechanismus würde den Kontrollwechsel feststellen. Diese Sequenz würde es der libanesischen Regierung ermöglichen, den Prozess als schrittweise Wiederherstellung der nationalen Souveränität darzustellen.

Israel versucht seinerseits, das mit jedem Rückzug verbundene Risiko zu reduzieren. Ihre Verantwortlichen berufen sich auf die Möglichkeit einer Rückkehr der Hisbollah, das angebliche Vorhandensein versteckter militärischer Infrastruktur und die Unzulänglichkeit der in einigen Grenzregionen verfügbaren Überwachungsmittel.

Diese Position ermöglicht es Israel jedoch, jede Evakuierung von Garantien abhängig zu machen, die vor dem Rückzug selbst möglicherweise nicht erreicht werden können. Je mehr Anforderungen gestellt werden, desto größer ist das Risiko, dass die israelische Armee ihre Stellungen dauerhaft beibehält.

Das Abkommen kann daher nur dann zu einem Ergebnis führen, wenn die Vereinigten Staaten einen tatsächlichen, begrenzten, aber überprüfbaren ersten Austritt erzielen. Ohne diesen ersten Schritt wird der Libanon wenig politische Gründe haben, die sensibelsten Verpflichtungen zu übernehmen, die von ihm verlangt werden.

Pilotzonen, eher ein politischer als ein technischer Test

Der Einsatz von Pilotzonen soll verhindern, dass eine Meinungsverschiedenheit über die gesamte Grenze den Prozess sofort blockiert. Die Idee besteht darin, in einem oder mehreren eingeschränkten Bereichen zu beginnen, die Einhaltung der Verpflichtungen zu überprüfen und dann das Gerät schrittweise zu erweitern.

Diese Methode würde es ermöglichen, die Fähigkeit der Akteure zur Zusammenarbeit zu testen, ohne auf eine vollständige Einigung in allen Fragen zu warten. Sie könnte auch die Folgen eines lokalen Vorfalls begrenzen, da das gesamte Gerät nicht auf einmal in Betrieb genommen würde.

Entscheidend ist aber die Wahl der ersten Zonen.

Wenn sie echten israelischen Positionen entsprechen, kann ihre Evakuierung als Fortschritt dargestellt werden. Wenn sie in Bereichen ausgewählt werden, in denen die israelische Armee nicht wirklich stationiert ist, besteht die Gefahr, dass der Mechanismus im Libanon als eine Inszenierung angesehen wird, die den Abzug verzögern soll.

Die Definition der Pilotzonen wirft auch eine Frage des Zeitplans auf. Soll der israelische Rückzug dem libanesischen Einsatz vollständig vorausgehen? Sollen beide Bewegungen gleichzeitig erfolgen? Ist eine Zwischenphase der internationalen Aufsicht notwendig?

Eine schlecht koordinierte Operation könnte ein sicheres Vakuum schaffen, auch wenn es nur vorübergehend ist. Eine zu streng von Israel kontrollierte Operation könnte umgekehrt den Eindruck erwecken, dass die libanesische Armee unter israelischer Genehmigung in die Dörfer eindringt.

Das System muss daher zwei Prinzipien wahren: Israel kann kein dauerhaftes Kontrollrecht über die evakuierten Gebiete behalten, und der libanesische Staat muss garantieren, dass diese Gebiete nicht von einer parallelen bewaffneten Kraft reinvestiert werden.

Was das Abkommen vom Libanon verlangt

Die im Libanon geforderten Verpflichtungen gehen weit über den einfachen Einsatz von Soldaten hinaus. Die Armee sollte eine dauerhafte Präsenz aufbauen, die Straßen kontrollieren, die Dörfer sichern, mögliche militärische Infrastrukturen identifizieren und jede Wiederherstellung einer bewaffneten Präsenz außerhalb der staatlichen Autorität verhindern.

Institutionell entsprechen diese Ziele dem Souveränitätsprinzip. Das Problem liegt in ihrer konkreten Anwendung.

Die libanesische Armee agiert in einer Region, die zutiefst von Bombenangriffen, Zerstörung, Vertreibung und Misstrauen gegenüber Israel geprägt ist. Sie darf den politischen und sozialen Kontext der Dörfer, in denen sie tätig werden soll, nicht ignorieren.

Ein Einsatz nach einem israelischen Rückzug kann als Rückkehr des Staates verstanden werden. Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme, die vor diesem Rückzug durchgeführt wurde, kann im Gegenteil als Erfüllung israelischer Anforderungen wahrgenommen werden.

Die militärische Institution versucht daher, eine Mission zu vermeiden, die sie den Bewohnern des Südens entgegenstellen könnte. Eine Konfrontation mit der Bevölkerung oder mit Mitgliedern der Hisbollah würde eine nationale Krise auslösen, die weit über die bloße Frage der Grenzkontrolle hinausgeht.

Der Erfolg des Mechanismus setzt voraus, dass die Armee über eine klare Legitimität, ausreichende materielle Mittel und nationale politische Unterstützung verfügt. Sie kann nicht allein mit der Lösung einer Frage betraut werden, die sowohl die Verteidigung als auch die Innenpolitik und die regionalen Beziehungen betrifft.

Die Durchsuchung von Häusern im Mittelpunkt der Meinungsverschiedenheiten

Die Frage des Privateigentums ist einer der heikelsten Punkte der Vereinbarung.

Israel möchte Informationen über Häuser, Grundstücke oder Gebäude weitergeben können, in denen sich angeblich Waffen, Tunnel oder militärische Ausrüstung befinden. Die libanesische Armee wäre dann aufgerufen, diese Informationen zu überprüfen.

Der Libanon kann jedoch nicht akzeptieren, dass jede israelische Meldung automatisch zu einer Durchsuchung führt.

Privateigentum ist durch libanesisches Recht geschützt. Eine Intervention muss auf einer gesetzlichen Grundlage, auf hinreichend genauen Informationen und auf einer Entscheidung beruhen, die ausschließlich den libanesischen Behörden obliegt. Die Armee darf nicht zum Instrument eines Systems werden, in dem Israel die zu inspizierenden Orte bestimmt und gleichzeitig die Möglichkeit behält, sie zu treffen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Ein solcher Mechanismus würde ein indirektes Interventionsrecht zugunsten Israels schaffen. Er würde auch die libanesische Armee bei falschen, alten oder absichtlich übertriebenen Informationen schweren Vorfällen aussetzen.

Jede erfolglose Durchsuchung würde das Misstrauen der Bewohner stärken. Jeder unsachgemäß vorbereitete Einbruch könnte zu einer Konfrontation führen. Jede angefochtene Auskunft würde den Gedanken nähren, dass der Staat unter ausländischem Druck handelt.

Um diese Abweichung zu vermeiden, sollten die Informationen von einer Koordinierungsstruktur unter Einbeziehung der libanesischen Behörden und der internationalen Vermittler überprüft werden. Die endgültige Entscheidung, einzugreifen, sollte libanesisch bleiben. Der Mechanismus sollte auch eine Überprüfung der übermittelten Informationen und ein klares Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten vorsehen.

Ohne diese Garantien könnte die Frage der Ausgrabungen ausreichen, um das gesamte Gerät zum Scheitern zu bringen.

Die Hisbollah bindet ihre Waffen an das Ende der Besatzung

Die Position der Hisbollah bleibt in einem wesentlichen Punkt unverändert: Die Bewegung lehnt es ab, dass die Abrüstung dem israelischen Rückzug vorausgeht.

Für die Partei rechtfertigen die israelische Militärpräsenz auf libanesischem Territorium und die Aufrechterhaltung einer permanenten Bedrohung den Erhalt ihrer bewaffneten Fähigkeiten. Die Zustimmung, sie vor dem Rückzug aufzugeben, würde nach dieser Logik bedeuten, ein Abschreckungsmittel zu entfernen, ohne im Gegenzug das Ende der Besetzung zu erhalten.

Israel nimmt die umgekehrte Argumentation an. Er behauptet, dass ein Rückzug ohne Garantien es der Hisbollah ermöglichen würde, sich so nah wie möglich an der Grenze zu stationieren.

Das Rahmenabkommen versucht, diesen Widerspruch zu umgehen, indem es die allgemeine Entwaffnung der Hisbollah von der sofortigen Kontrolle der evakuierten Gebiete unterscheidet. Die Bewegung könnte in einigen Sektoren militärisch nicht erscheinen, ohne dass ihr gesamtes Arsenal von der ersten Phase an behandelt wird.

Diese Mehrdeutigkeit kann ein temporäres Arrangement erleichtern. Sie regelt jedoch nicht die inhaltliche Frage.

Während die Rückzüge voranschreiten, werden sich die Diskussionen notwendigerweise auf das Ausmaß des staatlichen Monopols, die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah und die Sicherheitsgarantien konzentrieren, die dem Libanon angeboten werden. Das Problem, das im ersten Schritt verschoben wurde, wird wieder in den Mittelpunkt des Prozesses rücken.

Das Risiko bestünde dann darin, dass Israel die Rückzüge aussetzt, indem es eine umfassendere Abrüstung fordert, während die Hisbollah vor der vollständigen Evakuierung des Territoriums jegliche neuen Zugeständnisse ablehnen würde.

Die USA als unverzichtbarer Schiedsrichter

Die Rolle Washingtons ist entscheidend. Die USA sind nicht nur Vermittler des Prozesses. Sie sind auch der einzige Akteur, der genügend Einfluss auf Israel hat, um konkrete Rückzüge zu erreichen.

Der Libanon erwartet von Washington eine klare Position zum Zeitplan und zu den betroffenen Gebieten. Er versucht auch, Garantien gegen die Fortsetzung der israelischen Angriffe während der Anwendung des Abkommens zu erhalten.

Israel erwartet seinerseits, dass die USA über die Einhaltung der libanesischen Verpflichtungen wachen und die Überwachungsmechanismen unterstützen.

Diese Doppelfunktion versetzt Washington in eine heikle Lage. Wenn die USA vom Libanon rasche Waffenmaßnahmen fordern und gleichzeitig die unbefristete Beibehaltung israelischer Positionen tolerieren, wird das Abkommen an Glaubwürdigkeit verlieren. Wenn sie einen ersten Rückzug erhalten, aber den libanesischen Einsatz nicht verfolgen, kann Israel ein Sicherheitsrisiko geltend machen, um den Prozess zu unterbrechen.

Die europäischen Länder könnten die libanesische Armee finanziell, logistisch und technisch unterstützen. Sie könnten zur Überwachungsausrüstung, zum Wiederaufbau der Infrastruktur und zur Rückkehr der Bewohner beitragen.

Internationale Gremien könnten sich auch an der Überprüfung von Entnahmen und der Aufzeichnung von Verstößen beteiligen. Ihre Rolle wäre jedoch ohne den politischen Willen der USA, eine ausgewogene Anwendung durchzusetzen, begrenzt.

Die Vereinbarung wird daher nicht funktionieren, wenn sich die Mediatoren darauf beschränken, die Parteien zusammenzubringen. Sie müssen Meinungsverschiedenheiten schlichten, Fristen festlegen und die Verantwortlichkeiten im Falle von Verstößen festlegen.

Die libanesische Armee angesichts der Gefahr einer inneren Konfrontation

Die Armee ist das wichtigste Instrument für die Anwendung des Mechanismus, aber sie ist auch der am stärksten exponierte Akteur.

Sie sollte die israelischen Streitkräfte in den evakuierten Gebieten ersetzen, das Gelände kontrollieren, auf die übermittelten Informationen reagieren und jede unbefugte bewaffnete Präsenz verhindern. Sie sollte diese Aufgaben erfüllen, ohne eine Konfrontation mit den Bewohnern zu provozieren und ohne in einen direkten Konflikt mit der Hisbollah zu geraten.

Diese Gleichung ist besonders schwierig.

Die Bevölkerung des Südens erlitt Verluste an Menschenleben, die Zerstörung ihrer Häuser und die Unterbrechung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten. Sie warten zunächst auf das Ende der Streiks, den israelischen Rückzug und den Wiederaufbau ihrer Dörfer.

Wenn sich der Staat hauptsächlich durch Ausgrabungen und Einschränkungen manifestiert, besteht die Gefahr, dass er bei den Zerstörungen abwesend erscheint, aber zum Zeitpunkt der Auferlegung von Einschränkungen anwesend ist.

Der militärische Einsatz muss daher mit zivilen Anstrengungen einhergehen. Der Wiederaufbau, die Entschädigung, die Wiederherstellung der öffentlichen Dienstleistungen und der Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen sind unerlässlich, um die Präsenz des Staates glaubwürdig zu machen.

Eine Armee, die in immer noch bedrohten und teilweise zerstörten Dörfern stationiert ist, wird allein nicht in der Lage sein, die öffentliche Autorität dauerhaft wiederherzustellen.

Das Szenario eines allmählichen Rückzugs und einer Stabilisierung

Le scénario le plus favorable repose sur une application séquencée.

Israël évacuerait une première position réellement occupée. L’armée libanaise s’y déploierait immédiatement. Les médiateurs vérifieraient le retrait et l’absence de retour d’une présence militaire du Hezbollah. Les frappes seraient suspendues dans la zone concernée.

Une première réussite permettrait de construire une confiance limitée, sans exiger un règlement immédiat de toutes les questions.

Le processus pourrait ensuite être étendu à d’autres secteurs. L’armée libanaise renforcerait progressivement sa présence. Les pays partenaires financeraient ses équipements et la reconstruction. La diminution des incidents réduirait le risque d’une reprise générale des combats.

Ce scénario ne signifierait pas la fin du conflit. Il créerait toutefois un espace politique permettant au Liban de traiter progressivement la question des armes dans un contexte moins directement soumis à la pression militaire israélienne.

Le scénario d’un blocage durable

Le deuxième scénario est celui d’une négociation sans application réelle.

Les parties pourraient continuer à discuter des zones pilotes, des cartes, des fouilles et des mécanismes de vérification sans parvenir à s’entendre sur une première étape.

Israël conserverait ses positions. Le Hezbollah maintiendrait son refus de désarmer. L’armée libanaise resterait déployée dans certaines régions sans pouvoir restaurer pleinement la souveraineté de l’État.

Ce blocage pourrait durer plusieurs mois. Il serait accompagné de frappes israéliennes ponctuelles, d’incidents frontaliers et d’accusations réciproques.

Une telle situation ne constituerait pas une guerre ouverte, mais elle ne serait pas non plus une stabilisation. Elle maintiendrait le Liban dans un état d’insécurité permanent, empêcherait la reconstruction et prolongerait le déplacement d’une partie des habitants.

Plus ce blocage durerait, plus le risque d’un incident incontrôlé augmenterait.

Le scénario de l’effondrement

Le troisième scénario serait celui d’une rupture brutale.

Une frappe israélienne importante, une opération du Hezbollah, une confrontation lors d’une fouille ou un incident impliquant l’armée libanaise pourrait interrompre le processus.

Israël pourrait alors accuser le Liban de ne pas respecter ses engagements sécuritaires. Le Hezbollah pourrait considérer que l’accord ne protège ni le territoire ni la population. Les autorités libanaises pourraient suspendre leur participation si le retrait promis n’était pas exécuté.

Dans ce cas, le mécanisme conçu pour empêcher la guerre pourrait devenir un nouvel argument utilisé par chaque camp pour justifier l’escalade.

Le danger réside notamment dans l’absence d’un système incontestable permettant d’établir les responsabilités. Si chaque violation fait l’objet de récits contradictoires, les médiateurs risquent de perdre rapidement leur capacité d’arbitrage.

Une possibilité de désescalade, pas une garantie de paix

L’accord-cadre peut empêcher une nouvelle guerre au Liban, mais uniquement s’il produit des changements concrets sur le terrain.

Israël doit engager un retrait réel. Le Liban doit déployer son armée et exercer son autorité dans les secteurs évacués. Le Hezbollah doit éviter toute action susceptible de provoquer une nouvelle offensive. Les États-Unis doivent garantir que les obligations ne sont pas imposées à une seule partie.

Le principal danger serait de transformer le mécanisme en une longue négociation sur les exigences adressées au Liban, sans avancée équivalente sur le retrait israélien.

Le principal espoir réside au contraire dans une progression limitée mais équilibrée : retrait, déploiement, vérification et reconstruction.

Le texte ne supprime ni le conflit sur les armes, ni les ambitions sécuritaires d’Israël, ni la fragilité de l’État libanais. Il offre seulement une méthode pour réduire progressivement le risque de guerre.

Son avenir dépendra donc d’une question simple : les différents acteurs accepteront-ils d’exécuter leurs propres engagements avant d’exiger la capitulation politique de l’autre ?