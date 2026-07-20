Quand Argentine-Espagne devient un match politique… et que la Palestine gagne

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En théorie, la politique n’a rien à faire dans les stades. La FIFA le rappelle régulièrement, les règlements interdisent les messages politiques et les organisateurs répètent à chaque grande compétition que le football doit rester au-dessus des conflits. En théorie seulement. Car dès qu’il s’agit d’Israël, les règles semblent parfois devenir aussi souples qu’un filet après un tir de Ferran Torres.

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne aurait pu rester ce qu’elle était : un immense rendez-vous sportif entre le champion du monde sortant et le champion d’Europe. Mais il fallait manifestement lui donner une dimension diplomatique.

Quand Netanyahu choisit son camp

Quelques jours avant la finale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a laissé aucune place au suspense. Maillot de l’Argentine sur les épaules, soutien affiché à l’Albiceleste, proximité revendiquée avec Javier Milei : le message était limpide.

À partir de ce moment-là, il devenait difficile d’expliquer que la politique devait rester à la porte du stade.

Depuis des années, les autorités israéliennes dénoncent toute expression politique lorsqu’elle leur déplaît dans les enceintes sportives. Un drapeau palestinien dans une tribune ? Scandale. Une banderole de solidarité ? Politisation du sport. Un joueur qui exprime un soutien aux civils de Gaza ? Violation de la neutralité.

En revanche, lorsqu’un chef de gouvernement transforme publiquement une finale de Coupe du monde en démonstration diplomatique, le silence est devenu remarquablement confortable.

La FIFA souhaitait une fête mondiale du football.

Elle a eu droit à un débat géopolitique.

Les réseaux sociaux se sont rapidement chargés du reste. L’Argentine était désormais présentée comme “l’équipe de Netanyahu”, tandis que l’Espagne devenait, presque malgré elle, le symbole d’un pays ayant reconnu l’État de Palestine et multiplié les critiques contre la guerre menée à Gaza.

Le ballon continuait pourtant de rouler normalement.

Les joueurs espagnols ne semblaient pas avoir reçu la consigne de consulter le Conseil de sécurité avant d’attaquer.

À la 106e minute, Ferran Torres a simplement marqué.

Le football venait de rappeler qu’il existe encore un moyen très simple de gagner une finale : inscrire un but de plus que son adversaire.

À Gaza, on célébrait une autre victoire

Pendant que Madrid fêtait sa deuxième étoile mondiale, une autre célébration attirait l’attention.

À Gaza, de nombreux Palestiniens avaient ouvertement soutenu l’Espagne avant même le coup d’envoi. Non pas parce que Rodri jouait mieux qu’Enzo Fernández, mais parce que l’Espagne était devenue, à leurs yeux, l’un des rares États occidentaux à défendre publiquement leur cause.

Après le coup de sifflet final, plusieurs rassemblements spontanés ont célébré la victoire espagnole.

Naturellement, personne n’imaginait que Luis de la Fuente préparait sa tactique en fonction de la diplomatie espagnole.

Mais les symboles vivent souvent leur propre vie.

Et celui-ci était particulièrement difficile à ignorer.

Une finale transformée malgré elle

Le paradoxe est presque amusant. Depuis des années, on explique que le football doit rester neutre. Pourtant, ce ne sont ni les supporters palestiniens ni les joueurs espagnols qui ont commencé à transformer cette finale en affrontement politique. Ce sont précisément ceux qui invoquent habituellement la neutralité lorsqu’elle sert leurs intérêts. Une photo avec un maillot. Un soutien officiel.

Quelques déclarations.

Et voilà une finale sportive transformée en référendum diplomatique.

Ensuite, lorsque les Palestiniens ont célébré la victoire espagnole, certains ont découvert avec étonnement que… la politique était entrée dans le football.

Elle y était pourtant entrée plusieurs jours auparavant.

L’Espagne n’a évidemment pas remporté la Coupe du monde pour la Palestine. L’Argentine ne l’a pas perdue à cause d’Israël. Les joueurs n’ont probablement consacré aucune minute de leur préparation à ces débats.

Mais lorsqu’on décide volontairement de transformer un match en symbole politique, il faut aussi accepter que le résultat devienne, lui aussi, un symbole politique.

Cette fois, le symbole n’a pas tourné dans le sens espéré. Le gouvernement israélien avait choisi son favori. Les Palestiniens avaient choisi le leur. Le tableau d’affichage, lui, n’avait aucune préférence.

Il affichait simplement :

Espagne 1 – Argentine 0.

Et, pour une fois, la victoire la plus commentée n’était peut-être pas celle inscrite au palmarès de la FIFA. Celle d’une Palestine en filigrane qui pourrait finir par gagner.