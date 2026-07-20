Immobilier libanais : la bulle après la crise

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L’effondrement financier de 2019 n’a pas créé la crise immobilière libanaise. Il a transformé un déséquilibre déjà visible depuis 2015 en refuge forcé pour une épargne privée privée de banque. Dix ans plus tard, le paradoxe reste entier. Les prix demandés progressent dans plusieurs quartiers et les transactions en dollars frais donnent l’impression d’un marché revenu à la vie. Pourtant, l’économie demeure affaiblie, le crédit immobilier a pratiquement disparu et le stock ancien n’a jamais été correctement absorbé. L’immobilier reçoit encore une partie des capitaux qui ne font plus confiance au système bancaire. Cette demande de protection soutient les valeurs, mais elle ne recrée ni revenus, ni prêts à l’achat, ni marché de masse. L’indice de Herengracht, qui suit plusieurs siècles de prix immobiliers à Amsterdam, rappelle que la pierre ne monte pas éternellement en termes réels. Au Liban, la question n’est plus de savoir si les prix sont déconnectés des fondamentaux. Elle est de savoir combien de temps cette déconnexion peut durer et quel événement rendra soudain visible la valeur réelle d’un stock aujourd’hui peu liquide.

En 2015, près d’un appartement neuf sur quatre invendu

En 2015, le marché avait déjà cessé de fonctionner normalement. Les prix affichés résistaient encore, mais les ventes ralentissaient, les délais s’allongeaient et les promoteurs multipliaient les remises discrètes. Une étude portant sur 56 projets achevés dans 51 quartiers de Beyrouth recensait 1 213 appartements terminés. Environ 24 % restaient invendus, soit près de 291 logements, pour une valeur estimée à 480 millions de dollars. Le taux de vente était tombé à 76 %, contre 78 % en 2013 et 82 % en 2012. Le prix moyen demandé pour un appartement en construction au premier étage atteignait encore 3 720 dollars le mètre carré, malgré un recul annuel de 4 %.

Ces chiffres ne couvraient que des immeubles recensés dans Beyrouth municipal. Ils n’incluaient ni l’ensemble de la capitale élargie, ni le Metn, ni le Kesrouan, ni les zones où de grands projets avaient poussé après le boom des années 2007 à 2010. Le stock réel était donc plus élevé. Une étude universitaire publiée en 2015 évoquait jusqu’à 50 000 appartements de luxe vides à Beyrouth. Cette estimation, très supérieure aux recensements de projets achevés, doit être maniée avec prudence : elle englobait des logements vacants, pas seulement des unités neuves officiellement mises en vente. Elle témoignait toutefois d’un problème central : le Liban construisait pour une clientèle beaucoup plus riche et beaucoup plus nombreuse que celle réellement présente.

Le ralentissement était également visible dans les indicateurs d’activité. Les transactions immobilières avaient reculé de 7,2 % en 2013 et leur valeur de 3,4 %, avant un léger rebond en 2014. Les permis de construire et les livraisons de ciment signalaient ensuite une nouvelle perte de vitesse. Le marché ne s’effondrait pas, car les vendeurs refusaient de baisser franchement leurs prix. Il se bloquait. Les volumes diminuaient avant les valeurs affichées, phénomène classique dans l’immobilier lorsque propriétaires, banques et promoteurs ont tous intérêt à ne pas reconnaître une correction.

Quand une alerte économique devient un défaut de patriotisme

C’est à cette période qu’une altercation sur les réseaux sociaux a résumé, mieux qu’un rapport, la psychologie du secteur. Économiste, j’alertais sur la dégradation de la demande, l’écart entre les prix et les revenus, la dépendance au crédit subventionné et l’accumulation de projets. Un promoteur très actif, engagé dans plusieurs développements, n’avait pas répondu sur les chiffres. Il m’avait reproché de ne pas être patriotique et de ne pas soutenir le Liban.

Je lui avais répondu que le patriotisme n’écoule pas un appartement invendu. Il ne transforme pas un salaire de deux mille dollars en capacité d’achat d’un logement à cinq cent mille dollars. Il ne rembourse pas non plus la banque lorsque les ventes s’arrêtent. J’avais ajouté que nombre de sociétés de BTP et de promotion étaient dirigées par des ingénieurs, parfois excellents dans leur domaine, mais non par des économistes formés à lire un cycle, une demande solvable, un risque de liquidité ou un retournement du crédit.

Il ne s’agissait pas d’opposer deux professions. Un ingénieur sait si un immeuble peut être construit, avec quels matériaux, dans quels délais et à quel coût. Un économiste demande si ce même immeuble peut être vendu, à qui, avec quel financement et à quel prix réel. Le Liban avait beaucoup de réponses à la première série de questions et très peu à la seconde. Le bâtiment pouvait être techniquement réussi et économiquement invendable.

La critique fut pourtant traitée comme une attaque contre le pays. Cette confusion a permis de maintenir une fiction : puisque les Libanais aiment la propriété, les prix ne peuvent pas baisser. Or le désir de posséder ne vaut pas capacité d’acheter. La rareté du foncier n’annule pas le revenu disponible. La diaspora ne remplace pas indéfiniment un marché intérieur. Un appartement peut être rare, bien situé et néanmoins trop cher pour trouver preneur.

Ce que montre l’indice de Herengracht

L’indice de Herengracht éclaire ce point. Construit à partir des transactions réalisées sur un canal prestigieux d’Amsterdam entre 1628 et 1973, il montre que les prix réels de l’immobilier progressent beaucoup moins vite que leur trajectoire nominale. Sur plus de trois siècles, ils ont connu des hausses, des baisses et de longues stagnations. Après correction de l’inflation, la pierre n’a pas offert une ascension continue. Elle a surtout reflété les guerres, le crédit, les revenus, la démographie et les crises monétaires.

Le Liban a longtemps confondu prix nominal et richesse réelle. Cette erreur est devenue spectaculaire après 2019. Lorsque les banques ont bloqué les dépôts, des épargnants ont acheté des appartements avec des chèques bancaires devenus difficiles à convertir. Ils acceptaient parfois de payer un prix facial élevé pour transformer une créance bancaire incertaine en actif tangible. Le vendeur recevait un « dollar bancaire » qui ne valait pas un dollar disponible. La transaction pouvait être enregistrée à 500 000 dollars, alors que la valeur économique réellement échangée était bien inférieure.

Cette ruée n’était pas un retour de la demande résidentielle. Elle constituait une opération de sauvetage patrimonial. L’épargnant ne choisissait pas toujours l’immobilier parce qu’il anticipait un rendement élevé. Il cherchait à sortir de la banque. La pierre devenait un coffre-fort de remplacement, à une époque où le coffre-fort bancaire avait cessé de remplir sa fonction.

Cette demande forcée a absorbé une partie du stock. Elle a également protégé les prix faciaux et renforcé une bulle déjà présente avant la crise. Les actifs n’ont pas été achetés grâce à une hausse des revenus, à une croissance économique ou à un marché hypothécaire dynamique. Ils ont été achetés parce que les autres instruments d’épargne avaient perdu leur crédibilité. Ce mécanisme soutient le prix tant que les détenteurs de liquidités cherchent une sortie et que les vendeurs refusent d’ajuster leurs attentes.

Une hausse actuelle difficile à mesurer

La hausse observée aujourd’hui doit donc être interprétée avec prudence. Le Liban ne dispose toujours pas d’un indice national fiable fondé sur des ventes répétées et corrigé des caractéristiques des logements. Les données du registre foncier mesurent le nombre et la valeur déclarée des transactions, mais elles ne disent pas toujours si le même type de bien s’est réellement apprécié. Un marché peut enregistrer davantage de ventes coûteuses parce que la composition des transactions change, sans que tous les logements aient gagné la même valeur.

En 2025, les transactions ont fortement rebondi par rapport à une base déprimée, puis les premiers mois de 2026 ont montré une activité plus hésitante. Les cinq premiers mois de 2026 ont totalisé environ 19 000 transactions, pour près de 2 milliards de dollars, soit une baisse annuelle proche de 32 % en nombre et de 18 % en valeur selon les données foncières reprises par des services de recherche bancaire. Cette divergence est révélatrice : moins de transactions, mais un montant moyen plus élevé. Elle peut traduire une concentration sur les biens chers et les acheteurs disposant de dollars frais, non une reprise générale de la demande.

Dans plusieurs quartiers de Beyrouth, du Metn et des zones recherchées par la diaspora, les prix demandés ont remonté. Cette hausse repose sur quatre facteurs. Le premier est la dollarisation des transactions. Le deuxième est le refus des propriétaires de vendre à perte après l’effondrement monétaire. Le troisième est la rareté relative des nouveaux projets, de nombreux promoteurs ayant suspendu leurs chantiers. Le quatrième est l’arrivée de capitaux qui cherchent un actif tangible hors du système bancaire.

Aucun de ces facteurs ne prouve un redressement sain. Le produit intérieur brut a subi une contraction cumulée proche de 40 % depuis 2019 à la fin de 2024. Les revenus d’une grande partie de la population restent très inférieurs aux prix des logements. La Banque du Liban reconnaît elle-même que les prêts immobiliers bancaires restent suspendus ou sévèrement limités, que les programmes subventionnés ont disparu et que le pouvoir d’achat continue de comprimer la demande.

Des prix soutenus par une économie moribonde

Le marché immobilier libanais présente ainsi une anomalie majeure. Les valeurs demandées augmentent dans certains secteurs alors que l’économie productive reste incapable de générer les revenus nécessaires à leur acquisition. La hausse ne vient pas principalement des salaires, de la croissance ou du retour du crédit. Elle vient de la peur de la banque, du besoin de protéger le capital et de la concentration des achats entre les mains d’une minorité disposant de dollars frais.

Cette hausse peut être qualifiée de partiellement artificielle. Elle ne signifie pas que les biens concernés n’ont aucune valeur. Elle signifie que leur prix est alimenté par une demande de refuge, non par une demande résidentielle large et durable. Le même phénomène peut apparaître sur l’or, les devises ou les œuvres d’art lorsqu’un système financier perd la confiance du public.

Le prix devient alors le résultat d’une rareté particulière. Il ne manque pas nécessairement de logements. Il manque de logements récents que leurs propriétaires acceptent de vendre, de biens adaptés aux besoins des acheteurs et de vendeurs contraints d’ajuster leurs prétentions. Une petite quantité de transactions en dollars frais suffit à établir de nouvelles références, ensuite appliquées à tout le voisinage.

Un appartement vendu très cher dans une rue de Beyrouth peut pousser dix propriétaires à relever leurs prix. Cela ne signifie pas que dix acheteurs existent. Le marché d’affichage progresse plus vite que le marché de transaction. Tant que les volumes restent faibles, quelques opérations peuvent donner une impression trompeuse de hausse générale.

Le crédit immobilier a presque disparu

Le secteur fonctionne désormais sans son principal moteur historique : le crédit. Avant 2019, un ménage pouvait apporter une fraction du prix et financer le reste sur quinze, vingt ou trente ans. Aujourd’hui, l’achat exige souvent des dollars frais disponibles immédiatement ou des paiements échelonnés directement par le promoteur. Le marché s’adresse à une minorité : diaspora, détenteurs de liquidités, investisseurs ayant récupéré des fonds hors banque ou ménages aidés par leur famille.

Cette disparition du prêt hypothécaire empêche l’écoulement normal du stock. Un logement à 300 000 dollars n’est pas seulement cher. Il devient inaccessible à presque tout ménage incapable de payer comptant. Le prix affiché peut donc augmenter tandis que la liquidité du bien diminue. Le propriétaire est plus riche sur le papier et moins capable de vendre rapidement. C’est l’une des formes les plus dangereuses d’illusion patrimoniale.

Les banques ne disposent plus de la confiance, des bilans assainis ni des ressources longues nécessaires à une reprise normale du financement. Elles gèrent toujours les conséquences de pertes accumulées depuis 2019. Les programmes publics de prêts subventionnés qui soutenaient autrefois la demande ont également disparu. Le promoteur doit donc financer lui-même des échéanciers ou attendre des acheteurs capables de payer comptant.

Le résultat est un marché à deux vitesses. Une minorité achète en cash. La majorité reste exclue. Les transactions peuvent afficher des montants élevés, mais elles ne constituent pas un marché immobilier normal. Un marché sain permet aux revenus futurs d’un ménage de financer son logement. Le système actuel exige que l’acheteur possède déjà presque toute la somme.

L’épargne a quitté une illiquidité pour une autre

L’épargne réfugiée dans l’immobilier se retrouve ainsi bloquée. Elle a quitté une banque illiquide pour entrer dans un actif lui-même illiquide. La différence est importante, car le propriétaire possède désormais un bien réel. Mais il ne peut pas nécessairement le revendre au prix espéré. Il doit attendre un acheteur disposant de cash, accepter une décote ou conserver un logement dont le rendement locatif peut rester faible.

Cette immobilisation est souvent sous-estimée. Un déposant qui possédait 500 000 dollars en banque pouvait espérer retirer progressivement son argent ou le transférer. Le propriétaire d’un appartement valorisé au même montant ne peut pas en vendre une chambre lorsqu’il a besoin de 50 000 dollars. Il doit céder l’ensemble du bien, emprunter contre celui-ci — ce que les banques ne font plus normalement — ou attendre.

L’immobilier a donc sauvé une valeur patrimoniale, mais il a aussi figé le capital. Une partie de l’épargne libanaise reste enfermée dans des appartements vides, peu loués ou achetés trop cher pendant la phase de conversion des dépôts bancaires. Cette épargne ne finance ni les entreprises, ni l’industrie, ni les technologies, ni les infrastructures.

Le déplacement du capital vers la pierre a limité les pertes individuelles de certains déposants. Il a parallèlement renforcé la mauvaise allocation des ressources. Un pays appauvri conserve des montants considérables dans des logements inhabités, tandis que ses secteurs productifs manquent de financement.

Un stock invendu toujours impossible à recenser

Le stock invendu est difficile à mesurer aujourd’hui. Aucun recensement public exhaustif ne distingue les appartements neufs invendus, les logements vacants, les biens retirés du marché et les unités achetées comme réserve de valeur mais jamais occupées. Cette absence de données contribue à la fiction de prix solides. Un marché transparent publierait le nombre de mois nécessaires à la vente, le taux de vacance, les remises effectives et la part des transactions financées par crédit. Le Liban dispose surtout de prix demandés et de valeurs déclarées.

La rareté des nouvelles constructions peut masquer l’ancien surplus. Lorsque les promoteurs arrêtent de bâtir, l’offre nouvelle diminue. Les biens récents et bien situés peuvent alors se vendre plus cher, même si des milliers d’unités anciennes restent vides ou inadaptées. Le marché se segmente : quelques produits liquides progressent, tandis qu’une masse de logements trop grands, trop chers ou mal situés reste immobilisée.

Le stock doit aussi être distingué selon sa nature. Un appartement invendu dans un immeuble neuf ne pose pas le même problème qu’un logement acheté comme réserve de valeur et conservé vide. Dans le premier cas, le promoteur cherche encore à récupérer son investissement. Dans le second, le propriétaire peut attendre pendant des années sans publier d’annonce.

Cette offre invisible empêche de mesurer correctement la pression qui pourrait apparaître si les propriétaires avaient soudain besoin de liquidités. Des milliers de biens considérés comme retirés du marché pourraient revenir simultanément à la vente après une réforme bancaire, un choc économique ou un changement dans les besoins des ménages.

Quand la bulle immobilière peut-elle éclater ?

La question d’un éclatement de la bulle ne peut recevoir une date. Une bulle immobilière ne se termine pas toujours par une chute brutale et visible. Elle peut se dégonfler pendant des années par l’inflation, la stagnation des prix en dollars, l’érosion des loyers réels et l’absence de transactions. Au Liban, ce scénario lent est déjà en cours pour une partie du parc.

Une correction plus nette pourrait être déclenchée par plusieurs événements. Le premier serait une réforme bancaire obligeant certains acteurs à vendre des garanties immobilières ou à reconnaître des pertes. Le deuxième serait un besoin de liquidités chez les ménages qui ont placé leur épargne dans la pierre et ne peuvent plus attendre. Le troisième serait un affaiblissement des transferts de la diaspora. Le quatrième serait une reprise de la construction qui augmenterait l’offre dans les segments les plus recherchés. Le cinquième serait un choc politique ou sécuritaire touchant la confiance.

À l’inverse, le marché peut rester suspendu longtemps. Les propriétaires libanais sont souvent peu endettés sur leurs biens depuis la disparition du crédit. Ils ne subissent donc pas la même pression qu’un ménage américain ou européen confronté à une hausse de taux. Tant qu’ils n’ont pas besoin de vendre, ils peuvent maintenir un prix élevé. Cette rigidité réduit le volume des transactions et retarde la découverte du prix réel.

Le paradoxe est là : l’absence de banque empêche à la fois la hausse saine du marché et son ajustement rapide. Sans crédit, la demande de masse disparaît. Sans appels de marge, saisies nombreuses ou refinancements réguliers, les vendeurs ne sont pas contraints de baisser. Le marché reste figé entre des prix ambitieux et peu d’acheteurs solvables.

Le jour où le marché devra retrouver un prix réel

La sortie exige trois réformes. La première est un règlement crédible de la crise bancaire, afin que l’épargne redevienne mobile et que les prêts puissent progressivement reprendre sur des bases saines. La deuxième est la création d’un indice immobilier indépendant, fondé sur les prix réellement signés, le mode de paiement, la localisation et les caractéristiques du bien. La troisième est une politique du logement qui privilégie les surfaces adaptées aux revenus plutôt que les produits conçus comme coffres-forts.

Tant que ces conditions ne sont pas réunies, la hausse actuelle restera partiellement artificielle. Elle dira davantage où se réfugie l’argent que ce que produit l’économie. Le marché pourra afficher des mètres carrés plus chers au milieu d’un pays appauvri, précisément parce que la banque ne remplit plus son rôle et que la pierre absorbe la défiance.

En 2015, le secteur refusait d’entendre que les prix avaient dépassé les capacités du marché. En 2019, l’épargne bloquée a offert un second souffle à cette surévaluation. En 2026, le système bancaire ne finance toujours pas l’acheteur qui permettrait d’écouler durablement les logements. Le prochain mouvement dépendra moins d’un slogan patriotique que du moment où les détenteurs de ces actifs voudront, ou devront, retrouver du cash.

Références et liens

Étude du marché immobilier libanais en 2015 : 1 213 appartements achevés recensés à Beyrouth, dont 24 % invendus, pour une valeur estimée à 480 millions de dollars.

Rapport sectoriel de Bank Audi sur l’évolution des prix, des transactions, des permis de construire et des livraisons de ciment en 2015.

Analyse de BankMed sur le recul de 7,2 % du nombre de ventes immobilières en 2013 et la baisse de 3,4 % de leur valeur.

Étude universitaire évoquant une estimation d’environ 50 000 appartements de luxe vides à Beyrouth, chiffre à distinguer du seul stock neuf officiellement invendu.

Revue macroéconomique de la Banque du Liban sur la suspension des prêts immobiliers, la fin des prêts subventionnés et la faiblesse persistante de la demande en 2024 et 2025.

Données foncières sur les transactions des cinq premiers mois de 2026 : recul annuel du nombre et de la valeur totale des opérations.

Banque mondiale : contraction cumulée de l’économie libanaise proche de 40 % depuis 2019 à la fin de 2024.