Aoun in Washington: Rubio setzt Prioritäten

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Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat einen offiziellen Besuch in Washington begonnen, der von Fragen der Souveränität, der Sicherheit und der Anwendung des zwischen dem Libanon, den Vereinigten Staaten und Israel ausgehandelten Rahmens dominiert wird. Bei seiner Ankunft in der US-Hauptstadt vor seinem für Dienstag, den 21. Juli, geplanten Treffen mit Präsident Donald Trump traf das Staatsoberhaupt am Sonntag mit Außenminister Marco Rubio zusammen. Diese erste Sequenz gab den Ton der Verschiebung vor. Der US-Beamte lobte das Vorgehen der libanesischen Behörden zugunsten des staatlichen Waffenmonopols und bekräftigte das Bekenntnis Washingtons zu Beirut. Joseph Aoun forderte seinerseits eine konkrete Koordinierung, um einen ersten israelischen Rückzug aus den von der ausgehandelten Regelung betroffenen Gebieten zu erreichen. Aoun’s Besuch in Washington kommt zu einer Zeit, in der die israelische Armee Stellungen im Südlibanon beibehält, viele Einwohner vertrieben bleiben und die Hisbollah direkte Gespräche mit Israel sowie Maßnahmen zur Entwaffnung ablehnt.

Ein erstes Treffen mit Marco Rubio

Das Treffen zwischen Joseph Aoun und Marco Rubio fand im State Department statt. Sie befasste sich mit der Umsetzung des unter amerikanischer Vermittlung vereinbarten dreigliedrigen Rahmens. Laut dem offiziellen US-Bericht haben die beiden Verantwortlichen die notwendigen Schritte geprüft, um dieses Gerät voranzutreiben. Der Text sieht eine parallele Progression über mehrere Dossiers vor. Es verbindet den Rückzug der israelischen Streitkräfte, den Einsatz der libanesischen Armee, den Umgang mit Waffen im Besitz nichtstaatlicher Gruppen und die Vorbereitung einer dauerhaften Stabilisierung der Grenze. Das Treffen war zwei Tage vor dem angekündigten Gespräch zwischen Joseph Aoun und Donald Trump im Weißen Haus. Sie hat es der US-Regierung auch ermöglicht, ihre Lesart der vom Libanon erwarteten Verpflichtungen öffentlich zu präzisieren.

Marco Rubio äußerte sich besonders nachdrücklich zum Vorgehen des libanesischen Präsidenten und seiner Regierung. Der Staatssekretär lobte den « Mut » der libanesischen Behörden, die er als engagiert für eine entschlossene Anstrengung zur Wiederherstellung der Souveränität des Landes bezeichnete. Er nannte drei Ziele: die Hisbollah zu entwaffnen, ihre militärische Infrastruktur abzubauen und den Libanon zum Frieden zu führen. Das amerikanische Kommuniqué stellt somit die Frage der Waffen der schiitischen Bewegung in den Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen Washington und Beirut. Er stellt sie nicht als separate Akte des israelischen Rückzugs dar. Beide Teile befinden sich im gleichen Umsetzungsrahmen, wobei die libanesische Armee die Kontrolle über die betroffenen Sektoren wiedererlangen soll.

Rubio lobt den „Mut“ der libanesischen Regierung

Marco Rubios Wortwahl prägt die offizielle amerikanische Position zu Beginn dieses Besuchs. Washington unterstützt die Autorität des libanesischen Staates und ist der Ansicht, dass diese auf dem gesamten Territorium ausgeübt werden muss. Der Außenminister bekräftigte auch die Unterstützung der Vereinigten Staaten für den dreigliedrigen Rahmen und die libanesischen Friedensbemühungen. Seine Pressemitteilung enthält jedoch weder einen vollständigen Zeitplan noch ein genaues Datum für den israelischen Rückzug aus den verschiedenen Positionen. Es enthält auch keine Einzelheiten zu den technischen Mechanismen, die dazu dienen würden, den Abzug von Waffen und Kämpfern aus den von der libanesischen Armee kontrollierten Gebieten zu überprüfen. Diese Punkte stehen nach wie vor im Mittelpunkt der Verhandlungen mit der amerikanischen Vermittlung.

Joseph Aoun betonte vor seinem Gesprächspartner die Notwendigkeit, die libanesische und die amerikanische Position in Einklang zu bringen. Der Präsident forderte, dass der erste Schritt des Geräts in einem israelischen Rückzug aus der ersten Pilotzone resultiert. Beirut will, dass die Anwendung des Rahmens mit einer sichtbaren Bewegung auf dem Feld beginnt. Die libanesischen Behörden streben daher eine Maßnahme an, die den Einsatz der Armee begleiten und die Glaubwürdigkeit des Abkommens stärken kann. Der Antrag kommt nach Gesprächen in Rom zwischen libanesischen und israelischen Vertretern unter amerikanischer Schirmherrschaft. Die Teilnehmenden bezeichneten diesen Austausch als positiv, ohne eine definitive Fälligkeit für den Beginn des Rückzugs anzukündigen.

Pilotzonen im Zentrum der Verhandlungen

Die Pilotzonen bilden die erste Phase des ausgehandelten Mechanismus. Sie müssen den Einsatz der libanesischen Armee in bestimmten Bereichen parallel zur Überprüfung der Abwesenheit von Waffen und Kämpfern der Hisbollah ermöglichen. In den auf dem Gerät veröffentlichten Informationen wurden mehrere Orte auf beiden Seiten des Litani erwähnt. Die Kontrollmodalitäten bleiben in der Diskussion. Die Möglichkeit, einen Teil der Überprüfung einem Dritten anzuvertrauen, wurde angesprochen, ohne dass eine endgültige Entscheidung angekündigt wurde. Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon gehört zu den im Austausch genannten Akteuren, aber zu diesem Zeitpunkt wurde kein neues Mandat bestätigt.

Der am 26. Juni in Washington unterzeichnete Rahmen legt eine Roadmap zwischen den Parteien fest. Er sieht einen schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon und einen Einsatz der libanesischen Streitkräfte vor. Es befasst sich auch mit der Entwaffnung von Gruppen, die sich der staatlichen Autorität entziehen. Seine Umsetzung hängt von koordinierten und überprüfbaren Schritten ab. Israel knüpft seinen Rückzug an die Neutralisierung der Bedrohung, die es der Hisbollah zuschreibt. Der Libanon fordert seinerseits, dass der israelische Rückzug beginnt, damit die Armee ihre Kontrolle effektiv ausbauen kann. Die Vereinigten Staaten nehmen eine zentrale Position in diesem Mechanismus ein, dasie das Abkommen gesponsert haben und die Kontakte zu den beiden Delegationen fortsetzen.

Aoun bereitet sein Treffen mit Donald Trump vor

Der Besuch von Aoun in Washington soll es dem libanesischen Präsidenten ermöglichen, diese Sequenz vor Donald Trump zu verteidigen. Nach den vor seiner Abreise übermittelten Informationen beabsichtigt Joseph Aoun, dem amerikanischen Präsidenten einen schriftlichen Vorschlag zu unterbreiten. Dieses Dokument würde sich auf die Behandlung des Arsenals der Hisbollah und die Bedingungen für die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität beziehen. Das Staatsoberhaupt sollte auch Washington bitten, seinen Einfluss auf Israel auszuüben, um die Anwendung des geplanten Rückzugs zu erreichen. Der Termin am Dienstag wird das erste persönliche Gespräch zwischen den beiden Präsidenten seit der Ankunft von Joseph Aoun in Baabda sein.

Das Treffen im Weißen Haus hat auch institutionellen Charakter. Seit fast zwanzig Jahren war kein libanesischer Präsident in diesem Rahmen empfangen worden. Der vorherige Besuch auf dieser Ebene ging auf die Präsidentschaft von Michel Sleiman zurück, der 2009 von Barack Obama empfangen wurde. Joseph Aoun reist daher in einer außergewöhnlichen Konfiguration nach Washington, die durch eine direkte amerikanische Beteiligung an den Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel gekennzeichnet ist. Seine Reise erfolgte auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit, nach einer ersten Phase, die sich auf den Wiederaufbau von Institutionen und die Unterstützung der Armee konzentrierte.

Das von der Präsidentschaft getragene Waffenmonopol

Joseph Aoun, ehemaliger Oberbefehlshaber der Armee, hat das staatliche Waffenmonopol zu einer der Verpflichtungen seines Mandats gemacht. Bei seiner Amtseinführung hatte er das Recht des Staates bekräftigt, dieses Monopol allein auszuüben. Diese Position wurde dann von der Regierung übernommen. Die libanesische Armee hat Einheiten im Süden stationiert und nach früheren Zusammenstößen Waffendepots zurückerobert. Der neue regionale Konflikt hat diese Dynamik jedoch unterbrochen und die Sicherheitslage verschärft. Die israelischen Luftangriffe und Bodenoperationen führten zu schweren Verlusten, erheblichen Zerstörungen und neuen Vertreibungen der Bevölkerung.

Die libanesischen Behörden stellen den Einsatz der Armee als Grundlage für jede Stabilisierung dar. Sie benötigen zusätzliche finanzielle, logistische und militärische Mittel, um diesen Auftrag zu erfüllen. Washington bleibt einer der Hauptunterstützer der libanesischen Streitkräfte. Die Beziehung zwischen Joseph Aoun und den amerikanischen Beamten wurde während seiner Jahre an der Spitze der militärischen Institution aufgebaut. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Teil des Besuchs, auch wenn sich die öffentlichen Erklärungen vom Sonntag auf den dreigliedrigen Rahmen, den israelischen Rückzug und die Waffen der Hisbollah konzentrierten.

Die Hisbollah lehnt den Prozess ab

Die Hisbollah lehnt den von der Regierung eingeleiteten Prozess ab. Die Bewegung lehnt seine Abrüstung ab und bestreitet direkte Gespräche mit Israel. Er ist der Ansicht, dass die Verhandlungen nicht vorankommen können, solange die israelische Armee auf libanesischem Territorium präsent bleibt. Dieser Widerspruch belastet die Anwendung des Dispositivs. Sie stellt die Behörden vor eine sensible innere Gleichung, während die Regierung behauptet, eine neue interne Konfrontation vermeiden zu wollen. Joseph Aoun beharrte auf seiner Linie zugunsten der ausschließlichen Kontrolle der Waffen durch den Staat, betonte jedoch die Notwendigkeit eines israelischen Rückzugs und der Achtung der libanesischen Souveränität.

Der im Frühjahr wiederbelebte Krieg hat den politischen Kalender grundlegend verändert. Die Hisbollah eröffnete am 2. März das Feuer auf Israel, um den Iran zu unterstützen, der damals von amerikanischen und israelischen Operationen angegriffen wurde. Israel reagierte mit einer Luft- und Bodenkampagne im Libanon. Das libanesische Gesundheitsministerium hat seit Beginn dieser neuen Phase mehrere tausend Tote gemeldet, ohne systematisch zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden. Ausgiebige Zerstörungen erlitten südliche Ortschaften. Ein Teil der Bevölkerung konnte nicht nach Hause zurückkehren, während der Bedarf an Umsiedlung und Wiederaufbau weiter steigt.

Direkte Verhandlungen unter amerikanischer Vermittlung

In diesem Zusammenhang rief Joseph Aoun zu direkten Gesprächen mit Israel auf. Diese Entscheidung eröffnete die höchsten politischen Kontakte seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ländern, die über keine diplomatischen Beziehungen verfügen. Die Verhandlungen begannen mit amerikanischer Vermittlung und wurden dann in Washington und Rom fortgesetzt. Sie stellen noch kein Friedensabkommen dar. Sie betreffen in erster Linie die dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten, den Rückzug der Streitkräfte, den Einsatz der libanesischen Armee und die Sicherheitsgarantien. Der libanesische Präsident hat bisher die Idee eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht akzeptiert.

Marco Rubios Äußerungen kommen daher zu einem Zeitpunkt, zu dem Washington versucht, den politischen Rahmen in operative Maßnahmen umzuwandeln. Der Staatssekretär hat die libanesische Souveränität öffentlich mit der Entwaffnung der Hisbollah und dem Abbau ihrer militärischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Diese Formulierung sollte bei den Gesprächen des libanesischen Präsidenten mit US-Beamten aufgegriffen werden. Sie legt auch die Position fest, die die Trump-Administration bei der Überwachung der Verhandlungen verteidigen wird. Die libanesischen Behörden bestehen jedoch auf der Gegenseitigkeit der Verpflichtungen und der Notwendigkeit, einen effektiven israelischen Rückzug festzustellen.

Ein erster Feldtest

Die erste Pilotzone soll als Test dienen. Es wird diskutiert, wie bestätigt werden kann, dass die betroffenen Sektoren keine Waffen, Stellungen oder Hisbollah-Kämpfer mehr enthalten. Sie beziehen sich auch auf den Zeitpunkt, zu dem die israelische Armee die von ihr besetzten Punkte verlassen wird. Libanesische Einheiten wurden bereits an einigen der im Dispositiv genannten Orte eingesetzt. Einige dieser Gebiete liegen jedoch außerhalb des Bereichs, in dem die israelischen Streitkräfte derzeit präsent sind. Der nächste Schritt muss daher ein Punkt sein, an dem ein tatsächlicher Rückzug beobachtet und überprüft werden kann.

Joseph Aoun sollte sein Interview mit Donald Trump nutzen, um eine amerikanische Entscheidung über diese Sequenz zu fordern. Der libanesische Präsident ist der Ansicht, dass Washingtons Einfluss auf Israel es ermöglichen kann, die erste Phase zu lösen. Er beabsichtigt auch, die Verpflichtungen des libanesischen Staates zur Kontrolle des Territoriums und zum Umgang mit Waffen darzulegen. Der vollständige Inhalt des schriftlichen Vorschlags wurde nicht veröffentlicht. Es wurde kein offizieller Zeitplan für die Umsetzung bekannt gegeben. Das Treffen am Dienstag soll klären, ob die USA einen sofortigen Rückzug aus einer ersten Zone unterstützen und welche Garantien dafür verlangt werden.

Wiederaufbau und Unterstützung der Armee

Das Wirtschaftsdossier wird die Sicherheitsgespräche begleiten. Der Wiederaufbau des Südens, die Rückkehr der Vertriebenen und die Wiederherstellung der Infrastruktur erfordern Finanzierungen, die der Libanon allein nicht mobilisieren kann. Die US-Regierung verbindet die Rückkehr zur Stabilität mit der Anwendung des politischen und sicherheitspolitischen Rahmens. Marco Rubio stellte den Friedensmarsch als Bedingung für den Aufschwung dar. Die libanesischen Behörden suchen internationale Unterstützung, ohne die vollständige Beilegung aller Streitigkeiten abzuwarten. Sie wollen insbesondere die Armee konsolidieren, die öffentlichen Dienstleistungen in den betroffenen Gebieten wiederherstellen und die Rückkehr der Bewohner vorbereiten.

La visite se déroule alors que le Liban reste confronté aux conséquences de l’effondrement financier commencé en 2019. L’État dispose de marges budgétaires réduites. L’armée a elle-même subi les effets de la dépréciation de la monnaie et de la baisse du pouvoir d’achat de ses membres. Joseph Aoun avait alerté, lorsqu’il dirigeait l’institution, sur le risque d’un affaiblissement de sa capacité opérationnelle. Les aides étrangères ont permis de maintenir certaines fonctions essentielles. Un déploiement élargi dans le sud exigera toutefois des effectifs, des équipements et des ressources supplémentaires sur une longue durée.

Le déplacement à Washington comprend aussi des contacts avec des responsables politiques et sécuritaires américains. Leur contenu détaillé n’a pas encore été publié. La présidence libanaise concentre sa communication sur la rencontre avec Donald Trump et sur la recherche d’un soutien à la souveraineté du pays. Le compte rendu du département d’État montre que le dossier du Hezbollah restera incontournable. Il confirme également que les États-Unis attendent des mesures concrètes de la part du gouvernement libanais. En parallèle, Beyrouth attend une action américaine auprès d’Israël.

Un calendrier encore absent

Les positions exprimées dimanche ne lèvent pas les obstacles présents sur le terrain. Israël n’a pas annoncé de date pour son retrait de la première zone pilote. Le mécanisme de vérification reste à fixer. Le Hezbollah maintient son rejet du désarmement. L’armée libanaise doit encore recevoir les moyens nécessaires pour occuper durablement les secteurs concernés. Les États-Unis affirment leur soutien, mais le passage des déclarations aux mesures opérationnelles dépendra des décisions prises après la réunion de la Maison-Blanche.

La séquence diplomatique se poursuivra mardi 21 juillet avec l’entretien entre Joseph Aoun et Donald Trump. Le président libanais doit y présenter ses demandes sur le retrait israélien, le soutien à l’armée, la reconstruction et l’application du cadre tripartite. Les propos de Marco Rubio ont déjà défini les priorités américaines : souveraineté de l’État, désarmement du Hezbollah, démantèlement de son infrastructure militaire et progression vers la paix. La prochaine indication concrète sera l’annonce, ou non, d’un calendrier pour le retrait israélien de la première zone pilote et le déploiement vérifié de l’armée libanaise.