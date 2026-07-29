🚀 Iran : Trump a-t-il stoppé la guerre faute de munitions ?

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Après 13 nuits de bombardements américains consécutifs et au moins 59 morts en Iran, Trump a stoppé les frappes ce week-end. Officiellement à la demande de Téhéran — mais en coulisses, plus de 1500 intercepteurs Patriot ont déjà été utilisés, et le chef d’état-major Dan Caine aurait averti qu’une reprise épuiserait les stocks antimissiles américains au Moyen-Orient. Reconstituer ces stocks prendrait plus de trois ans selon le CSIS.

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