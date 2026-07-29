Kavinsky, die letzte Fahrt des Testarossa-Piloten

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Mit dem Verschwinden vonKavinskyverliert die französische elektronische Musik einen ihrer einzigartigsten Schöpfer. Hinter diesem Pseudonym verbarg sich Vincent Belorgey, ein diskreter Künstler, der dank eines sofort erkennbaren Universums, bestehend aus analogen Synthesizern, Neonlichtern, verlassenen Straßen und Ferrari Testarossa, die in der Nacht ins Leben gerufen wurden, zu einer weltweiten Referenz wurde. Seine Figur, inspiriert von einem Fahrer, der nach einem Unfall von den Toten zurückgekehrt war, übertraf schließlich die Fiktion und wurde zu einer wahren Ikone der Synthwave.

Die breite Öffentlichkeit hatte es entdeckt mitNightcall, untrennbar mit dem Film verbundenFahrenvon Nicolas Winding Refn. In wenigen Minuten erzwang diese hypnotische Melodie eine neue musikalische Ästhetik: eine Mischung aus 1980er-Jahre-Nostalgie, melancholischer Romantik und elektronischer Kraft. Nur wenige Werke haben eine Generation von Filmliebhabern und Liebhabern elektronischer Musik so stark geprägt.

Aber Kavinsky bestand nicht nur aus einem Stück.Testarossa Autodriveverzichten,Roadgameverzichten,Protovisionverzichten,Odd Lookverzichten,Renegadeoder das AlbumOutRunhatte er ein kohärentes Universum aufgebaut, in dem jedes Stück einen imaginären Film zu begleiten schien. Sein Einfluss erstreckte sich weit über die französische Szene hinaus und inspirierte viele Künstler der Synthwave und der zeitgenössischen elektronischen Musik.

Im Jahr 2024 hatte er bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris erneut die Welt in seinen Bann gezogen. NebenAngeleundPhoenixhatte er eine meisterhafte Interpretation vonNightcall. Vor Hunderten von Millionen Zuschauern hatte diese Aufführung einem vierzehn Jahre alten Stück ein zweites Leben gegeben, bis zu dem Punkt, an dem an einem einzigen Tag ein Weltrekord für Shazam-Forschung aufgestellt wurde.

In einer Zeit, in der elektronische Musik oft von Vergänglichkeit dominiert wird, war es Kavinsky gelungen, eine zeitlose Vorstellungswelt zu schaffen. Sein Werk erinnerte ebenso an John Carpenters Soundtracks wie an Videospiele, amerikanische Autobahnen oder italienische Sportwagen. Er versuchte nicht, den Trends zu folgen: Er hatte seine eigenen geschaffen.

Heute ist es eine Silhouette in Teddyjacke, die sich ein letztes Mal in der Nacht entfernt. Doch wie die Figur, die er erfunden hatte, wird Kavinsky wahrscheinlich noch lange im kollektiven Gedächtnis rollen. Solange die ersten Töne vonNightcalloder zuTestarossa Autodrivewird seine Welt lebendig bleiben, irgendwo zwischen Kino, Musik und Traum.