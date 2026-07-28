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Risikoreiches Baden im #Libanon: Der CNRS-Bericht 2026 zur Qualität der Küstengewässer ist gefallen.

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L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
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Von 37 getesteten Standorten von Nahr el-Kabir bis Naqoura sind 24 sauber, aber 7 bleiben gefährlich — der Fluss Antelias an der Spitze, gefolgt von Ramlet al-Baida und der Bucht von Jounieh. In Tripolis sind immer noch mehr als die Hälfte der Häuser nicht an das Abwassersystem angeschlossen. Dennoch baden die Libanesen weiterhin darin.
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