Risikoreiches Baden im #Libanon: Der CNRS-Bericht 2026 zur Qualität der Küstengewässer ist gefallen.

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Von 37 getesteten Standorten von Nahr el-Kabir bis Naqoura sind 24 sauber, aber 7 bleiben gefährlich — der Fluss Antelias an der Spitze, gefolgt von Ramlet al-Baida und der Bucht von Jounieh. In Tripolis sind immer noch mehr als die Hälfte der Häuser nicht an das Abwassersystem angeschlossen. Dennoch baden die Libanesen weiterhin darin.

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