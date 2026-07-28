HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

🎥 Lindsey Graham wollte mit Netanyahu den Libanon bombardieren

Nachrichten
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
🎥 Lindsey Graham voulait bombarder le Liban avec Netanyahou
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةArmenienEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der am 12. Juli an einer Aortendissektion verstorbene US-Senator Lindsey Graham ist am Dienstag in Washington begraben worden. Am Vortag enthüllt ein unveröffentlichter Dokumentarfilm des Regisseurs Alex Holder Bilder, die vor seinem Tod gedreht wurden: Graham jubelt über den amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran😲, vergleicht Trump und Netanjahu mit Roosevelt und Churchill und bietet dem israelischen Premierminister einseitig US-Militärhilfe gegen den Libanon an🇱🇧. Netanjahu sinkt — vorerst.

🔗 LibnaNEWS.com

Originalvideo auf YouTube ansehen

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte

- Advertisement -
Article précédent
Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
Risikoreiches Baden im #Libanon: Der CNRS-Bericht 2026 zur Qualität der Küstengewässer ist gefallen.
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.