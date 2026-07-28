🎥 Lindsey Graham wollte mit Netanyahu den Libanon bombardieren

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der am 12. Juli an einer Aortendissektion verstorbene US-Senator Lindsey Graham ist am Dienstag in Washington begraben worden. Am Vortag enthüllt ein unveröffentlichter Dokumentarfilm des Regisseurs Alex Holder Bilder, die vor seinem Tod gedreht wurden: Graham jubelt über den amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran😲, vergleicht Trump und Netanjahu mit Roosevelt und Churchill und bietet dem israelischen Premierminister einseitig US-Militärhilfe gegen den Libanon an🇱🇧. Netanjahu sinkt — vorerst.

🔗 LibnaNEWS.com

Originalvideo auf YouTube ansehen